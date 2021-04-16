Минздрав ожидает поставку 1,7 млн доз вакцины Sinovac в апреле-мае, - Степанов

Министерство здравоохранения (МОЗ) ожидает поставку 1,7 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в конце апреля - начале мая текущего года.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время часа вопросов к правительству в парламенте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"От компании Sinovac, согласно последнему графику, который они нам давали, 1,7 миллионов доз мы получим в последние дни апреля и в мае этого года. Кроме того, ведем с ними переговоры относительно графика поставки вакцин в будущем, начиная с июня", - сказал Степанов.

Он заверил, что почти каждый день общается с послом КНР в Украине, с компанией Sinovac об отправке этой вакцины. "Я уже отмечал: то, что сейчас происходит в мире с поставкой вакцин, не имеет ничего общего с мировыми законами рынка, к которым мы все привыкли, когда в контрактах штрафные санкции, можно повлиять и ты можешь что-то сделать. Просто страны ограничивают экспорт вакцин, ставят запрет на него. Это происходит в странах, которые имеют на своих территориях собственное производство", - подчеркнул глава Минздрава.

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Степанов отметил: чтобы быть защищенными в будущем, ведь это не последняя возможная мировая пандемия, надо иметь собственное производство вакцин. "А для этого надо тратить средства на науку, на производство, на разработку, на фундаментальную науку. Это прописные истины. Пока мы это не поймем, у нас всегда будет такая проблема ", - добавил он.

Как сообщалось, сегодня в Украину прибыла первая партия COVID-вакцины Pfizer. Следующая партия вакцины от коронавируса компании Pfizer ожидается в Украине в мае-июне текущего года. Она составит 10 млн доз.

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