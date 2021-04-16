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Новини Агресія Росії проти України
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Відключення Росії від SWIFT - це як застосувати ядерну зброю, але ми готові до цього кроку, - віцеголова ЄНП Калнієте

Відключення Росії від SWIFT - це як застосувати ядерну зброю, але ми готові до цього кроку, - віцеголова ЄНП Калнієте

Відключення Росії від міжнародної системи платежів SWIFT можна порівняти із застосуванням ядерної зброї, але Захід піде на цей крок, якщо Росія продовжить військову агресію.

Про це під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму "Ескалація дій Росії та підтримка України з боку Заходу" заявила віцеголова фракції Європейської народної партії Сандра Калнієте, повідомляє Цензор.НЕТ.

Вона наголосила, що дії Росії становлять загрозу не лише суверенітету України, але й європейській стабільності та безпеці.

"Європейська народна партія хоче, щоб Європейський Союз та Сполучені Штати абсолютно чітко донесли Росії, яку ціну має заплатити Кремль, якщо буде ця агресія. І ця ціна повинна бути дуже високою", - підкреслила Калнієте.

Вона зазначила, що санкцій мають включати замороження "Північного потоку-2", блокування рахунків і активів прокремлівських олігархів, пропагандистів і членів їхніх родин, виключення Росії з Ради Європи, замороження інвестицій.

Читайте також: У разі вторгнення РФ в Україну з боку США буде потужна реакція, аж до відключення Росії від SWIFT, - Вершбоу

"Також ми маємо вводити фінансові обмеження проти "Газпрому", "Роснєфті" та інших подібних компаній. На сьогоднішній день російські державні банки не заблоковані, проти них немає санкцій. Але ми маємо розглянути і таку можливість", - додала Калнієте.

"Що ж стосується SWIFT - це як ядерна бомба, якщо її застосувати. Але якщо Росія вдасться до подальшої агресії проти України чи інших сусідів, ми можемо бути змушені це зробити", - підкреслила віцеголова фракції ЄНП.

Крім того, на її думку, у разі подальшої агресії Росії "Сполучені Штати і ЄС повинні будуть зробити наступний крок і у військовий спосіб допомогти Україні, зокрема і в модернізації її озброєнь".

"Україна не наодинці, в Україні є друзі, партнери. І міжнародна спільнота підтримує Україну. Ми стоїмо пліч-о-пліч з вами", - резюмувала Калнієте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заморозити рахунки олігархів і відключити РФ від SWIFT, - глава фракції ЄНП у Європарламенті Вебер запропонував відповісти на агресію Кремля

Автор: 

ЄНП (43) SWIFT (159) Калнієте Сандра (6) Київський безпековий форум (168)


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Топ коментарі
+26
Підтримки міжнародної практично немає.
Ресурс, який надбав Порошенко у зовнішній політиці, практично вичерпаний. Зеля два роки проспав.
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16.04.2021 20:41 Відповісти
+23
Оборонний бюджет на 2021 і досі не прийняли.
Отже навіт в такій ситуації ми не озброюємось. Певно, щоб не провокувати фуйло 😣
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16.04.2021 20:49 Відповісти
+21
Можно отключать не спеша. Сначала понедельник. Потом понедельник-среда. Потом пн-ср-птн. и т.д.
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16.04.2021 20:40 Відповісти
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Відрубайте нахій геть усе Відключення Росії від SWIFT - це як застосувати ядерну зброю, але ми готові до цього кроку, - віцеголова ЄНП Калнієте - Цензор.НЕТ 6632 Кацапів треба загнати кудись у палеоліт - цей тупіковий пінь еволюції не повинен мати нічого технологічнішого за стоєросовий дрин та кам'яну сокиру.
Відключення Росії від SWIFT - це як застосувати ядерну зброю, але ми готові до цього кроку, - віцеголова ЄНП Калнієте - Цензор.НЕТ 3937
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16.04.2021 21:26 Відповісти
И шо? Вот так и будут? Те на носочках, а ***** на присяди? Так рано или поздно все равно придется прийти в норму. Те отключат свифт, супер, это повод пойти в разнос. А если не пойдем в разнос, а все равно отключат свифт? Значит по любому в разнос идем.
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16.04.2021 21:27 Відповісти
Ну є ще одна "точечна" бомба - дітлахи кремлядєй, наприклад Лаврова..."чумадан в зуби-і-на-у-родіну"!
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16.04.2021 21:30 Відповісти
Санкций параше нужно много, но побольше!
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16.04.2021 21:30 Відповісти
шо ш ты пуйло натворило
годом раньше зебилов была туева хуча
сейчас наполовину меньше
это заметно
и это - радует !
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16.04.2021 21:56 Відповісти
у латвии кнопка есть только от смыва унитаза а уж никак не от ядерного оружия или свифт
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16.04.2021 21:56 Відповісти
У нас були всілякі "прєзідєнти", але такого пришелепкуватого не було і напевне ніколи більше не буде.
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16.04.2021 21:57 Відповісти
Треба, щоб було як у газеті ЛЮДИ ГОЛОС.
а) світовим лідерам дійсно треба починати рухатися, щоб захистити своє від "нации кражи"
б) і так, заголовок трохи нижче - ЧУДОВИЩА МЕХАНИЧЕСКИЕ АТАКУЮТ РОССИЮ

Відключення Росії від SWIFT - це як застосувати ядерну зброю, але ми готові до цього кроку, - віцеголова ЄНП Калнієте - Цензор.НЕТ 9143
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16.04.2021 21:57 Відповісти
Отключение России от международной системы платежей SWIFT можно сравнить с применением ядерного оружия, но Запад пойдет на этот шаг, если Россия продолжит военную агрессию. Источник: https://censor.net/ru/n3260291

ВІДКЛЮЧИТИ ВЖЕ ЦЮ МОСКОВІЮ ВІД БАНКІВСЬКИХ ПЛАТЕЖІВ - ХАЙ

ПОВЕРТАЮТЬСЯ ДО СВОЇХ КОРЕНІВ У БОЛОТО
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16.04.2021 22:11 Відповісти
Божеж ты мой. Какое самомнение!

Да даже если каким то образом РФ отключат от СВИФТ (США это единолично сделать не могут, надо договариваться со многими странами, в том числе и теми - какие с РФ торгуют, и каким оно не надо) - у неё наготове своя замена. Внутри страны - СВИФТ заместят в течении часа. Своя замена есть и у Китая, и у ЕС., к ним тоже подключатся быстро. А если кому то захочется с РФ торговать вне зон этих систем, так им тоже дело не долгого времени подключиться.
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16.04.2021 22:21 Відповісти
Свифт это не внутренние переводы, а международные. Неудачная попытка хорошего самоконтроля при плохой игре, ватник.
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16.04.2021 22:58 Відповісти
Плюс помимо свифта полное ембарго, включая нефть и продукты с хозбыт товарами и рф распадется на 50 халифатов, причем чечня выйдет первой.
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16.04.2021 22:59 Відповісти
Это в принципе система связи между банками. У РФ внешней торговли на 700 с лишним млрд $. Если зарубежные партнёры не смогут пересылать и получать деньги через СВИФТ - им выбора не останется как пользоваться для этого системой РФ.
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16.04.2021 23:12 Відповісти
Ну если внутри РФ - то пожалуйста.
Вот только КАК Кремль получит доллары США, за проданную нефть, газ...???
Как в старом анекдоте - "Дафай, дафай" (с)

Не поняли?
Очень тяжело что либо купить, за пределами РФ, например за китайские юани, ну разве что со скидкой в несколько раз.
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17.04.2021 18:51 Відповісти
Кремль получит доллары США, за проданную нефть, газ...???

Так покупатель получит их через СВИФТ, и перешлёт в РФ - по российской системе.
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17.04.2021 19:49 Відповісти
Вам просто не известно, что разведка Министерсва финансов США, это очень мощная система и обладает и правами останавливать транзакции, и информацией по всем активам РФ за ее пределами.
"Дафай, дафай" ))))))))))))
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17.04.2021 20:11 Відповісти
Приостанавливать транзакции в других странах? То есть просто взять и запретить какой бы то ни было стране торговать с РФ?

Да это всё равно что начать финансовую войну против половины стран мира (какие кстати суммарно превосходят США по экономике раза в 3)
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17.04.2021 20:22 Відповісти
Минимум 70% международных платежей происходит в долларах США.
А почему с половиной стран мира? Разве РФ торгует с половиною мира? Или у вас Китай считают колонией Московии и вы считаете его внешнюю торговлю?
Вот например, а сколько газа и нефти РФ продает в Швецию, Норвегию, Великобританию, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Индию, Ирак, Саудовскую Аравию, Кувейт, Туркмению, ОАЭ, Египет, США...
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17.04.2021 21:00 Відповісти
А почему с половиной стран мира? Разве РФ торгует с половиною мира?

Наверное даже больше чем с половиной. Что смог за 40 минут найти за некоторые страны из вашего списка в статистике по росту экспорта за 2020 год. Это просто требует слишком много времени, нашёл лишь малую часть. Англия - палладий, родий, платина, золото, серебро, некие полупроводники, некие "специальные электрические машины". Канада - металлопрокат. Египет - один из главных покупателей продовольствия и оружия у РФ, так же медь, спец автотранспорт, пассажирские вагоны. ОАЭ - медицинские диагностические реагенты, оборудование для хим промышленности, упаковочная бумага, битумные смеси, серебро. США - вы не поверите - но нефть и газ (СПГ), палладий, родий, полимерные плёнки, платина, алюминий.

А зачем именно нефть и газ? Это менее половины экспорта РФ последние годы.

А почему именно продаёт? Покупает тоже много (да продавцы горло перегрызут тому кто попытается их лишить рынка сбыта)
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17.04.2021 22:08 Відповісти
Насколько мне известно, после провала контрактов по боевым самолетам и прочим вооружениям, то нефть и газ до 80%.
Редкоземельные с радостью заменят поставки из Австралии.
Ж/д вагоны, Корюковский завод в Украине делает и дешевле и лучше. Просто ваши чекисты видимо дают огромные откаты покупателям.
Например про упомянутую вами медь - Основные страны с богатыми месторождениями меди это : Чили-22%, США-12%, Китай -6%, Казахстан-5%, Польша-5%, Индонезия-4%, Россия-3%, Замбия-3%. Лидируют по добыче медной руды ( данные ICSG) : Чили-34%, США-10%, Индонезия-8%, Перу-7%, Австралия-6%, Канада-5%, Россия-4%, Польша-3%.
Так что лёхко заменят.

Про РФ, как про покупателя.
Если от доллара отключат, то за какие шишы РФ будет что либо покупать за рубежом? Неужели вы серьезно считаете, что от Москвы будут принимать для расчетов рубли?
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17.04.2021 22:21 Відповісти
Минеральные продукты (в том числе нефть, газ и продукты их передела) 44% за 2020

Оружие - менее 15 млрд $ в год, в самые лучшие годы. Весь экспорт за 2020 - 336.5 млрд $ (в 19 нефть была дороже, и экспорт был 429.4). РФ еду продаёт на бОльшую сумму. Компьютерные программы на не многим меньшую (около 8.5 млрд)

Если поставщики уже производят свою продукцию - они её уже кому то продают, если не делают в данный момент - мгновенно нарастить не сумеют. И явно будут продавать дороже (иначе уже бы вытеснили РФ с рынка).

Тут остаётся положиться на вашу слепую веру, в то - что США в принципе способны кого то "отключить от доллара". (что же они не блокировали переводы Газпрома за СП2? Или поставки комплектующих оружия в обход санкций из Китая?)
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17.04.2021 23:10 Відповісти
До недавнего времени США пытались сделать РФ союзником в соперничестве с Китаем. Но за последние недели в США поняли, что Путин просто стал невменяемым и именно поэтому резко ужесточили свои требования.
Угроза применения силы, как правило действует сильнее, чем само применение силы.

Париж, а особенно Берлин, плотно сидят на поставляемых подешёвке из РФ газе и нефти. Трамп это понял и Лондон это понял. Отсюда Брекзит и санкции Вашингтона. Германии и Франции в Вашингтоне уже тоже не верят, а наказать могут просто - через Гибралтар залить Италию и Испанию, а через Атлантику Польшу, сжиженным газом по демпинговым ценам и производства из Германии и Франции массово побегут в Южную Европу...

Просто сначала США вывели из Китая 7 млн рабочих мест и более 35 тысяч, в том числе и крупных, компаний, проведя импортозамещение.

По поводу СП-2. А вы не думали, что США дали вам возможность, "утопить" на этих трубах как можно больше ваших золото-валютных запасов?
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17.04.2021 23:29 Відповісти
Вот если бы Путин согласился быть союзником (считай пушечным мясом) США в противостоянии с Китаем - его бы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО со 100% уверенности можно бы было считать невменяемым.

А с уходом Трампа ситуация с газом и рабочими местами из Китая - осталась прежней? А чего бы им просто не вытеснить РФ из Германии и Франции своим дешёвым газом, чтоб самим "подсадить их на иглу" и заставить слушаться? Что то пока с РФ на рынке газа в Европе не получается конкурировать ВООБЩЕ. Да что там в Европе, США иногда сами покупают у РФ СПГ..

Есть сильное подозрение, что они до того "дотопились ЗВР РФ" - что СП2 она теперь точно достроит. (а у США уже просто не осталось средств этому мешать, кроме как идти на прямую конфронтацию с Германией (чего Байден явно не хочет))
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18.04.2021 00:15 Відповісти
Как раз наоборот - показал бы себя вменяемым.
Войны не бывает, если соотношение сил потенциальных противников 80/20. А вот если 50/50, то одна из сторон обязательно завысит свои возможности, благо рядом с сцарем всегда найдется куча баранов, блеющих о его уме и могуществе. Китай тогда просто сидел бы ровно на своей жопе, а не строил планы захвата мира к 2050-му году. Кстати, китайцы уже рисуют карты, на которых территория РФ гораздо меньше нынешней.

Может потому не заморачиваются с газом, что у них реально заработало что-то новое?
https://www.youtube.com/watch?v=mX96ndZ-7fs&list=PLUuS7iqC3CEa1oe0e5G2aWoPeGK4cQIBK&index=63

Но даже при его достройке, РФ не сможет загружать его более чем на 50% мощности. При этом больше и некому добавить еще 50%, а значит себестоимость прокачки будет выше расчетной.
Вы конечно можете сказать, что Германия и РФ проигнорируют такой запрет. Но тогда такие действия Берлина приведут к развалу ЕС. Италия и Испания могут покинуть ЕС, а между прочим, экономический потенциал одной только Испании не уступает потенциалу РФ. Страны Северной Европы могут выйти из ЕС. Норвегия, с ее запасами и технологиями может пойти на решительные шаги. Вашингтон может поговорить с саудитами и цена на нефть для колбасников с лягушатниками резко скаканет вверх, а с США торговать уже не смогут.
Короче, есть много тузов в рукавах игроков, и это не кацапские рукава.
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18.04.2021 13:24 Відповісти
Вы рассуждаете как раз так, как рассуждают на Московии.
В цивилизованных странах, демократических, христианских, рассуждают не так, как в ваших деспотичных Азиях. Не стравить, а поставить перед фактором превосходства силы - "Предупрежденная схватка - выигранная схватка" (с).
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18.04.2021 15:38 Відповісти
*********, самомнение, раздувание щек, вЯличие и вставание колен - это все у вас, у вЯликай обосРашки, кацапо-орды то есть, у азиопского Мордора эрэфии.

тщательнее надоть, вОнюшка, не путай больше причину и следствие.
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17.04.2021 19:01 Відповісти
Відключення Росії від SWIFT - це як застосувати ядерну зброю, але ми готові до цього кроку, - віцеголова ЄНП Калнієте - Цензор.НЕТ 2623
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16.04.2021 22:53 Відповісти
Ну так дайте дедлайн на отвод войск и отключайте. Зачем ждать вторжения и смертей?
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16.04.2021 23:13 Відповісти
Это не гуманно.
Отключение РФ от SWIFT равноценно зажатию обоих яиц в губках тисков...
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16.04.2021 23:55 Відповісти
будет ***** зайка безяйка
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17.04.2021 12:54 Відповісти
воно i так вже давно ботоксная бабушка пуйло с едва проявляющимися вторичными половыми признаками дедушки...))


Відключення Росії від SWIFT - це як застосувати ядерну зброю, але ми готові до цього кроку, - віцеголова ЄНП Калнієте - Цензор.НЕТ 1195
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17.04.2021 20:50 Відповісти
если отключат - как же газ-нефть качать будут? неудобно. а так раз - кнопочку нажал, Х#йло сразу прислал, по-дешевке, миллиард тонн, холопы пусть мерзнут, а будут бунтовать - их сразу пристрелят, идеальный правитель. а то, что захотел больше холопов, и земли, ну, у всех свои потребности. то что там кого-то траванул\убил, извращенными методами, тоже бывает, национальная традиция, вон в Петербурге каждый месяц кого-то на куски режут, правитель тоже должен чего-то такого делать, из народа жи, боинг - ну, сопутствующий ущерб, президент Качинський - та сколько там тех поляков и т.п. в общем - поплыли в лучших традициях "когда пришли за ... - я молчал", и Х#йло это прекрасно понял.
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17.04.2021 00:08 Відповісти
Тут недавно увидел информацию. Врет автор или нет, но еще несколько лет назад, по секрету, один топ из Нафтогаза говорил мне, что Украина легко обеспечит свои потребности газом, добытым на украинской территории. А теперь читаем...

А прокачивает ли РФ вообще газ через Украину?
Вот информация про добычу только с одной украинской скважины? 1 млн кубов В СУТКИ!!! А таких скважин, в Украине, минимум 60 штук.
https://www.unian.net/economics/industry/1810472-v-ukraine-proburena-samaya-produktivnaya-za-vremya-nezavisimosti-skvajina-dlya-dobyichi-gaza.html#_blank https://www.unian.net/economics/industry/1810472-v-ukraine-proburena-samaya-produktivnaya-za-vremya-nezavisimosti-skvajina-dlya-dobyichi-gaza.html

А теперь, больше часа видео с Андреем Гурой.
Тут подробное видео
https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI#_blank https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
Расшифрую видео тезисно.
В Украине от 2500 до 3500 своих скважин. Точная информация засекречена.
Если взять среднее, в 3000 скважин и по самому минимуму в 100 000 кубов газа в день и на 365 дней, то получим скромную цифру добычи собственного газа в Украине 110 млрд. кубов газа в год, а максимум, что выходит из нашей ГТС на Запад, это 170 млрд. кубов. Значит почти весь газ, продаваемый в ЕС - украинской добычи, а Кремль и Киев друг с другом в доле.
Себестоимость добычи - 9 копеек за куб.
Да и геологоразведчик утверждает, что нефти и газа только в Волынской области, в ТРИ раза больше, чем у Кувейта!!! Вы про вышки там слышали? Их там пока нет!
Геологоразведчик считает, что барыги, за 29 лет независимости, вывели из Украины скромные СЕМЬ триллионов долларов США (7 000 миллиардов).
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17.04.2021 18:56 Відповісти
Самая эффективная санкция для лаптей из РФ это эмбарго на российскую нефть! Экономика бензаколонки улетит в ж... плюс добавить еще санкций на экономику.
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17.04.2021 03:01 Відповісти
Прям ради твоих интересов, ЕС откажется от нефти, газа... Они что, идиоты?
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17.04.2021 08:37 Відповісти
ниши миги сядут в Риге, если сказать словами ***** ---- расея не знает границ, у расее нет границ.
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17.04.2021 12:59 Відповісти
это каца троль))
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17.04.2021 18:48 Відповісти
Саудовская Аравия способна быстро заменить РФ на рынке нефти в ЕС.
Да и США готовы поставить в ЕС сланцевый газ и сланцевую нефть.

Кстати, вот тут видео про АЛЬТЕРНАТИВНУЮ к углеводородом энергию
https://www.youtube.com/watch?v=mX96ndZ-7fs&list=PLUuS7iqC3CEa1oe0e5G2aWoPeGK4cQIBK&index=62
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17.04.2021 18:59 Відповісти
Еще добавлю. Экс госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который глава крупнейшей нефтедобывающей компании ExxonMobil, вложил в добычу нефти в Раше, 30 миллиардов долларов, за что получил орден Дружбы народов. Как думаешь, он сильно нуждается в эмбарго нефти?
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17.04.2021 08:51 Відповісти
Так он же ЭКС госсекретарь, а не секретарь

На встречах с экспертами, многие бизнесмены огорчены, но им отвечают - "вкладывать деньги, в такие долгоиграющие проекты, как например, СП-2, со страной с диктаторским режимом, это очень большой риск. Мы вас предупреждали..."
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17.04.2021 19:03 Відповісти
Сейчас в Раше, на высшем уровне, активно трут тему отключения от СВИФТ, ощущение, что этого и хотят. Там есть своя платежная система, но видимо самим отказаться от СВИФТ, это неустойки, поэтому ждут отключения, чтобы перейти на свою платежную систему.
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17.04.2021 08:33 Відповісти
идиот кацапский, ты своей системой можешь только деревянные гонять, а доллары,а евро?))))
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17.04.2021 18:47 Відповісти
а доллары,а евро?))))

А что, США как то могут дистанционно блокировать их переводы?
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17.04.2021 19:53 Відповісти
видно что ты полный лапоть)))) вообще то любая валюта ходит через центробанк той страны, чья валюта. а своей карточкой попробуй расчитаться в любой другой стране))))
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18.04.2021 17:48 Відповісти
Евро, юани, и рубли, легко
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11.05.2021 21:52 Відповісти
Вам уже запретили летать на отдых в Турцию?
Езжайте летом на отдых в украденный вами Крым, правда там проблемы с водой, но если вывести с полуострова все военные базы с оккупационными войсками и всех ФСБшников с Росгвардейцами, то воды для приехавших в отпуск станет больше.
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17.04.2021 19:06 Відповісти
В тот гадюшник КОВИДеый летаешь?
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11.05.2021 21:49 Відповісти
Да ты что. Нет, я очень люблю ПРЕСНУЮ воду )))
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12.05.2021 16:11 Відповісти
Т.е. Захват Крыма и Донбасса - это не нападение?
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17.04.2021 09:13 Відповісти
Отключить SWIFT это отключить SWIFT, не больше и не меньше. И это надо было сделать ещё в 2008 году после нападения на Грузию
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17.04.2021 14:29 Відповісти
Ну тогда был чмо-Обама и в США хотели сделать РФ союзником, против китайской экономической экспансии. Облажались. Теперь вроде поумнели.
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17.04.2021 19:07 Відповісти
ссср стал сильнее когда распался в 1991 году.
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17.04.2021 19:58 Відповісти
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