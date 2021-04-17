Відповідь РФ гідна жалю, - Держдеп про російські санкції
Вашингтон відреагував на анонсоване Москвою видворення американського посла Джона Саллівана у відповідь на запроваджені США санкції.
Про це йдеться у відповіді Держдепартаменту США на запит Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
США нагадали, що новий пакет санкцій проти Росії є розплатою за її втручання у президентські вибори, хакерські взлами, залякування України та низку інших зловмисних дій.
Реагуючи на анонсовану МЗС Росії висилку посла "для консультацій", Вашингтон обмежився короткою фразою: "Відповідь Росії була ескалаційною і гідною жалю".
Як повідомлялося, російська сторона у відповідь на санкції США рекомендувала послу США Джону Саллівану відправитися "додому, на консультації". По суті, це означає, що влада РФ висилає американського посла.
Крім цього глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія вишле 10 американських дипломатів.
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и приходятся они на украину
не додумались скрепанутые....
большой пенис после него - консула в питере уже нет, а 150000 украинских нелегалов еще есть, до июня
великимибольшімі, а виходить ще смішніше.
все как положено
ИЛИ..
даже за ето твой коммент.
чим вони можуть відповісти ?
Займати такі території і нічого на них не робити...
Ніхто собі подібного не дозволяє, лише орда.
Российская сторона на основе взаимности вышлет столько же сотрудников дипломатических миссий США, сколько решили выслать американские власти, то есть - 10 человек.Не нарушая Венской конвенции о дипломатических сношениях и российского трудового законодательства, Москва запретит наем в дипмиссии США административно-технических работников из россиян и граждан третьих стран.«В сравнении с российскими дипмиссиями в США, американское посольство в Москве действует в более комфортных условиях, имея численное преимущество и активно используя труд на месте принятых росграждан.
Также, министерство сообщило имена восьми действующих и бывших американских высокопоставленных чиновников и деятелей, "причастных к разработке и реализации антироссийского курса". Всем им впредь бессрочно запрещен въезд в Россию.
В список вошли: генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности США https://www.gazeta.ru/tags/person/alehandro_maiorkas.shtml Алехандро Майоркас , советник президента США по внутренней политике https://www.gazeta.ru/tags/person/syuzan_rais.shtml Сьюзан Райс , директор https://www.gazeta.ru/tags/organization/fbr.shtml ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, бывший помощник президента США по национальной безопасности и постоянный представитель при https://www.gazeta.ru/tags/organization/oon.shtml ООН https://www.gazeta.ru/tags/person/dzhon_bolton.shtml Джон Болтон и экс-директор https://www.gazeta.ru/tags/organization/tsru.shtml ЦРУ Роберту Вулси.
тобто косяпен ще менше віз отримуватимуть в Америку..
кем я и есть - до дому хочу!
у меня в Украине все и дочка - у тебя, бурят, шо ?
тебе кацапский флаг гвоздями на лоб прибить надо - тупень.
от тут и правда к сожалению..