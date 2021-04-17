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Новини Санкції проти Росії
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Відповідь РФ гідна жалю, - Держдеп про російські санкції

Відповідь РФ гідна жалю, - Держдеп про російські санкції

Вашингтон відреагував на анонсоване Москвою видворення американського посла Джона Саллівана у відповідь на запроваджені США санкції.

Про це йдеться у відповіді Держдепартаменту США на запит Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

США нагадали, що новий пакет санкцій проти Росії є розплатою за її втручання у президентські вибори, хакерські взлами, залякування України та низку інших зловмисних дій.

Реагуючи на анонсовану МЗС Росії висилку посла "для консультацій", Вашингтон обмежився короткою фразою: "Відповідь Росії була ескалаційною і гідною жалю".

Як повідомлялося, російська сторона у відповідь на санкції США рекомендувала послу США Джону Саллівану відправитися "додому, на консультації". По суті, це означає, що влада РФ висилає американського посла.

Крім цього глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія вишле 10 американських дипломатів.

Також читайте: Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників

Держдепартамент США (1650) росія (66104) санкції (12122) США (23426) Салліван Джон (60)


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Топ коментарі
+30
В Праге у посольства РФ поставили голого Путина на золотом унитазе

Ответ РФ достойный сожаления, - Госдеп о российских санкциях - Цензор.НЕТ 7050
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17.04.2021 08:55 Відповісти
+12
Лапті тужаться показати себе великими большімі, а виходить ще смішніше.
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17.04.2021 08:54 Відповісти
+9
Мне бы более понравилась высылка всей звиздобратии деток верхушки рассеянской! Интересно, это сколько бы чартеров понадобилось?!
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17.04.2021 09:01 Відповісти
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Ну пиз--ц как жалко!
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17.04.2021 08:50 Відповісти
достойный насмешек, я бы сказал....
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17.04.2021 08:51 Відповісти
ответы россии тебе, госдепу и нато несимметричны
и приходятся они на украину
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17.04.2021 10:26 Відповісти
Упоротые до невозможности и тупые, вы хоть начали что то подозревать ,что пушной зверек сел уже Засрахе жопой на морду?
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17.04.2021 10:37 Відповісти
шо, ***********, ссыкотно?
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17.04.2021 10:52 Відповісти
можно конечно еще расхерачить воронеж....
не додумались скрепанутые....
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17.04.2021 08:52 Відповісти
Начался теннис... 10/10. Ну и послы 1/1, похоже... Ладно... Далее что? Трех поляков, по идее.
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17.04.2021 08:54 Відповісти
пинг-понг...
большой пенис после него - консула в питере уже нет, а 150000 украинских нелегалов еще есть, до июня
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17.04.2021 10:59 Відповісти
Лапті тужаться показати себе великими большімі, а виходить ще смішніше.
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17.04.2021 08:54 Відповісти
И те, и другие смешны. "Санкции" одинаковые
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17.04.2021 10:27 Відповісти
Ну почему же ..санкции против гос долга Рашки вполне себе серьёзные и сильно скажуца на экономике
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17.04.2021 13:03 Відповісти
В Праге у посольства РФ поставили голого Путина на золотом унитазе

Ответ РФ достойный сожаления, - Госдеп о российских санкциях - Цензор.НЕТ 7050
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17.04.2021 08:55 Відповісти
Я надеюсь оно как и оригинал, с половым органом бабушки.
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17.04.2021 08:59 Відповісти
видео https://www.currenttime.tv/a/v-prage-postavili-unitaz-s-putinym/31207741.html
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17.04.2021 09:05 Відповісти
Материал для скульптуры заказывали у якутского "скульптора"?
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17.04.2021 09:38 Відповісти
А правой рукой он пескова держит?
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17.04.2021 09:53 Відповісти
скипетр и держава

все как положено
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17.04.2021 15:04 Відповісти
Как же население россии живёт с этим позорищем.
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17.04.2021 11:41 Відповісти
Ну, наверное пора высылать весь российский дип. корпус куда-нибудь в Воронеж. Или в Сибирь. Они ведь так мечтали об этом, всю свою забугорную жизнь. Но пришло время мечтам сбыться.
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17.04.2021 08:55 Відповісти
Мне бы более понравилась высылка всей звиздобратии деток верхушки рассеянской! Интересно, это сколько бы чартеров понадобилось?!
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17.04.2021 09:01 Відповісти
Один Титаник.
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17.04.2021 09:45 Відповісти
https://censor.net/ru/user/481297 Не думаю, что их там много, а деток самой верхушки, там нет.
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17.04.2021 10:30 Відповісти
Ну не оставлять же деток сиротами. Конечно и их в Воронеж. Или солнечный Магадан. Это не Майями, но должно понравится.
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17.04.2021 10:33 Відповісти
Ты бывал в Магадане? Я там 15 лет отработал. Уехал из теплого города на Днепре, и там КОЛЫМИЛ. Город прекрасный, рыбалка, охота, грибы..., но суровый. Наколымил, и свинтил, но я рад, что там был
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17.04.2021 11:02 Відповісти
Тебе никто не мешает туда на ПМЖ уехать.
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17.04.2021 11:10 Відповісти
Я могу уехать на ПМЖ, куда угодно.
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17.04.2021 12:10 Відповісти
Все зависит от желания.
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17.04.2021 12:13 Відповісти
Проблема в том, что Майами - не Магадан. Из Майями можно свинтить в любое время. А вот из Магадана это удавалось не всегда и не всем. И не факт, что так не будет в будущем. Я рад, что у тебя остались романтический воспоминания от пребывания там. Но тут речь шла немного о другом.
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17.04.2021 11:19 Відповісти
Из Магадана, можно свалить куда угодно, и куда угодно, если там работать.
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17.04.2021 12:19 Відповісти
вернись обратно... убогий
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17.04.2021 18:15 Відповісти
А зачем их высылать? Выгоднее их в заложниках держать)))
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17.04.2021 20:45 Відповісти
пора высылать весь российский дип. корпус куда-нибудь в Воронеж. Или в Сибирь
ИЛИ..
Відповідь РФ гідна жалю, - Держдеп про російські санкції - Цензор.НЕТ 6626
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17.04.2021 09:26 Відповісти
_На пороге большая война. Враг стягивает войска и устраивает морскую блокаду - это всё подготовка. Предотвратить Третью Всемирную - заставить отказаться от задуманного - сейчас может исключительно быстрая решительность Запада и размещение войск НАТО на территории Украины. Но они не вышли ни умишком, ни дальновидностью, ни ответственностью! Так что человечеству предстоит сгореть в огне последней всемирной войны.
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17.04.2021 09:00 Відповісти
Малороссия это где? Ватник покажи на карте! Нихрена россия не ответит она уже в донбассе по щам получила! Выбиты ваши элитные части под чистую!
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17.04.2021 09:11 Відповісти
Ватник ты бояры шоли обпился?! Я не малорос ваши сливные бачки типа Сабеевой меня бандеровцем называют!
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17.04.2021 09:13 Відповісти
Атопутіннападьоть?
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17.04.2021 09:05 Відповісти
_Я уже говорил вам, сударь, что вы - легкомысленный глупец. Недоумеваю, что ещё вам непонятно?
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17.04.2021 09:38 Відповісти
Коли відбувались на Домбасі бойові дії, ЗЕлохи не вважали такі коментарі легковажними. Странна, аднака.
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17.04.2021 09:58 Відповісти
Эээээээ, да ты хитрожопый паренек рашистский оказался.....
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17.04.2021 10:41 Відповісти
НАТО будет воевать за Украину?
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17.04.2021 10:32 Відповісти
Мы вас сами заху.....чим с военной технической помощью НАТО
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17.04.2021 10:43 Відповісти
Вы смелая и самоуверенная мадам, но зря сквернословите.
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17.04.2021 10:48 Відповісти
Сейчас вам не 14й год ,ВСУ совсем другие ,будете лететь пердеть и не радоваться фрагментированными частями пердаков....
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17.04.2021 10:51 Відповісти
Лаптеногие неделями ошиваются возле посольства и консульств США, теперь получить визу для них станет еще труднее. А в США, почему-то, нет ажиотажа за "лишнехросомными" визами.
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17.04.2021 09:02 Відповісти
та за все...
даже за ето твой коммент.
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17.04.2021 09:06 Відповісти
абидься уже, конь скрепный, за изык
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17.04.2021 09:14 Відповісти
Лапоть, зникни.
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17.04.2021 09:07 Відповісти
вам тока по рогам и никак иначе...
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17.04.2021 09:08 Відповісти
кацап, а де твій кокошнік?
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17.04.2021 09:08 Відповісти
залетная кацапня - админу почет...
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17.04.2021 09:17 Відповісти
рашка має 2 % світової економіки...
чим вони можуть відповісти ?
Займати такі території і нічого на них не робити...
Ніхто собі подібного не дозволяє, лише орда.
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17.04.2021 09:24 Відповісти
Россия намерена запретить деятельность американских фондов и неправительственных организаций, подконтрольных Госдепу и другим госструктурам США.....
Российская сторона на основе взаимности вышлет столько же сотрудников дипломатических миссий США, сколько решили выслать американские власти, то есть - 10 человек.Не нарушая Венской конвенции о дипломатических сношениях и российского трудового законодательства, Москва запретит наем в дипмиссии США административно-технических работников из россиян и граждан третьих стран.«В сравнении с российскими дипмиссиями в США, американское посольство в Москве действует в более комфортных условиях, имея численное преимущество и активно используя труд на месте принятых росграждан.

Также, министерство сообщило имена восьми действующих и бывших американских высокопоставленных чиновников и деятелей, "причастных к разработке и реализации антироссийского курса". Всем им впредь бессрочно запрещен въезд в Россию.
В список вошли: генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности США https://www.gazeta.ru/tags/person/alehandro_maiorkas.shtml Алехандро Майоркас , советник президента США по внутренней политике https://www.gazeta.ru/tags/person/syuzan_rais.shtml Сьюзан Райс , директор https://www.gazeta.ru/tags/organization/fbr.shtml ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, бывший помощник президента США по национальной безопасности и постоянный представитель при https://www.gazeta.ru/tags/organization/oon.shtml ООН https://www.gazeta.ru/tags/person/dzhon_bolton.shtml Джон Болтон и экс-директор https://www.gazeta.ru/tags/organization/tsru.shtml ЦРУ Роберту Вулси.
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17.04.2021 10:39 Відповісти
Москва запретит наем в дипмиссии США административно-технических работников из россиян и граждан третьих стран.
тобто косяпен ще менше віз отримуватимуть в Америку..
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17.04.2021 10:41 Відповісти
Відповідь РФ гідна жалю, - Держдеп про російські санкції - Цензор.НЕТ 1881
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17.04.2021 09:25 Відповісти
домой хочу - там братья меня тут же перекуют в правосека...
кем я и есть - до дому хочу!
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17.04.2021 09:30 Відповісти
Тебя ссаными тряпками оттуда не выгонишь.
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17.04.2021 09:53 Відповісти
конечно нет кацык....
у меня в Украине все и дочка - у тебя, бурят, шо ?
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17.04.2021 09:57 Відповісти
К сожалению родители там. Не могу перетянуть в Германию. Больше меня с этой страной ничего не связывает.
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17.04.2021 10:06 Відповісти
так ты еще гнилее чем я думал?
тебе кацапский флаг гвоздями на лоб прибить надо - тупень.
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17.04.2021 10:14 Відповісти
Тебя связывает выраженная краснозадость и совок головного ореха (мозга)
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17.04.2021 10:48 Відповісти
Да, я родился в великой стране. Уезжал уже из бомжитской страны, но хоть не долго мучаться пришлось.
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17.04.2021 11:04 Відповісти
А ты по всему видать еврейской национальности,кацик? На пособии в 900 евро сидишь? Шо ж ты ,****, не подымаешь с колен вяликий ватностан?
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17.04.2021 11:19 Відповісти
баран безполезный никому не нужный...
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17.04.2021 11:50 Відповісти
к сожалению у казла родители......
от тут и правда к сожалению..
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17.04.2021 11:59 Відповісти
Достойный сожаления. Можно даже сказать жалкий.
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17.04.2021 09:41 Відповісти
Опять кацап отымел американский х%й своей жопой)
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17.04.2021 09:57 Відповісти
Відповідь РФ гідна жалю, - Держдеп про російські санкції - Цензор.НЕТ 7848
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17.04.2021 10:08 Відповісти
давно пора ввести налог на грантоедство, получил грант от госдепа - две трети государству отдай или в тюрьму
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17.04.2021 11:14 Відповісти
В Украине ввели санкции против российских СМИ, в том числе в отношении «Газеты.Ru» и Lenta.ru. В этом списке оказались ТАСС, МИА «Россия Сегодня» и страховая компания «Росгосстрах». Под санкции попали также более двух десятков человек, среди которых сенаторы, депутаты, а также сотрудники МВД и других ведомств.
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17.04.2021 10:35 Відповісти
А чего американцы хотели услышать от этих существ, в которых в головах все тараканы вопиют о войне с США и их многочисленными союзниками, в которой путинцы уже давно всех и вся победили,благодаря гению вяликого воШьдя и учителя, сексота Путлера?..
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17.04.2021 11:07 Відповісти
пшик на пшик
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17.04.2021 11:12 Відповісти
Было бы полезнее Госдепу напомнить Президенту о Законе про бюджет, гле прописаны санкции по СП2 на 2021 год, которые Байден не ввел и СП2 достраивается !!!!
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17.04.2021 11:40 Відповісти
Відповідь РФ гідна жалю, - Держдеп про російські санкції - Цензор.НЕТ 3575
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17.04.2021 15:08 Відповісти
КАЦАПСЬКЕ БОЛОТО БЕЗ ЗМІН
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17.04.2021 21:20 Відповісти
 
 