Відповідь РФ гідна жалю, - Держдеп про російські санкції

Вашингтон відреагував на анонсоване Москвою видворення американського посла Джона Саллівана у відповідь на запроваджені США санкції.

Про це йдеться у відповіді Держдепартаменту США на запит Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

США нагадали, що новий пакет санкцій проти Росії є розплатою за її втручання у президентські вибори, хакерські взлами, залякування України та низку інших зловмисних дій.

Реагуючи на анонсовану МЗС Росії висилку посла "для консультацій", Вашингтон обмежився короткою фразою: "Відповідь Росії була ескалаційною і гідною жалю".

Як повідомлялося, російська сторона у відповідь на санкції США рекомендувала послу США Джону Саллівану відправитися "додому, на консультації". По суті, це означає, що влада РФ висилає американського посла.

Крім цього глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія вишле 10 американських дипломатів.

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