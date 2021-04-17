Ответ РФ достойный сожаления, - Госдеп о российских санкциях

Госдеп выразил сожаление в связи с ведущими к эскалации и достойными сожаления контрмерами со стороны РФ.

б этом говорится в ответе Госдепартамента США на запрос Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

США напомнили, что новый пакет санкций против России является расплатой за ее вмешательство в президентские выборы, хакерские взломы, запугивание Украины и ряд других злонамеренных действий.

Реагируя на анонсированную МИД России высылку посла "для консультаций", Вашингтон ограничился короткой фразой: "ответ России был эскалационным и достойным сожаления".

Как сообщалось, российская сторона в ответ на санкции США рекомендовала послу США Джону Салливану отправиться "домой, на консультации". По сути, это означает, что власти РФ высылают американского посла.

Кроме этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вышлет 10 американских дипломатов.

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