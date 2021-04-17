Ответ РФ достойный сожаления, - Госдеп о российских санкциях
Госдеп выразил сожаление в связи с ведущими к эскалации и достойными сожаления контрмерами со стороны РФ.
б этом говорится в ответе Госдепартамента США на запрос Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
США напомнили, что новый пакет санкций против России является расплатой за ее вмешательство в президентские выборы, хакерские взломы, запугивание Украины и ряд других злонамеренных действий.
Реагируя на анонсированную МИД России высылку посла "для консультаций", Вашингтон ограничился короткой фразой: "ответ России был эскалационным и достойным сожаления".
Как сообщалось, российская сторона в ответ на санкции США рекомендовала послу США Джону Салливану отправиться "домой, на консультации". По сути, это означает, что власти РФ высылают американского посла.
Кроме этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия вышлет 10 американских дипломатов.
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и приходятся они на украину
не додумались скрепанутые....
большой пенис после него - консула в питере уже нет, а 150000 украинских нелегалов еще есть, до июня
великимибольшімі, а виходить ще смішніше.
все как положено
ИЛИ..
даже за ето твой коммент.
чим вони можуть відповісти ?
Займати такі території і нічого на них не робити...
Ніхто собі подібного не дозволяє, лише орда.
Российская сторона на основе взаимности вышлет столько же сотрудников дипломатических миссий США, сколько решили выслать американские власти, то есть - 10 человек.Не нарушая Венской конвенции о дипломатических сношениях и российского трудового законодательства, Москва запретит наем в дипмиссии США административно-технических работников из россиян и граждан третьих стран.«В сравнении с российскими дипмиссиями в США, американское посольство в Москве действует в более комфортных условиях, имея численное преимущество и активно используя труд на месте принятых росграждан.
Также, министерство сообщило имена восьми действующих и бывших американских высокопоставленных чиновников и деятелей, "причастных к разработке и реализации антироссийского курса". Всем им впредь бессрочно запрещен въезд в Россию.
В список вошли: генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности США https://www.gazeta.ru/tags/person/alehandro_maiorkas.shtml Алехандро Майоркас , советник президента США по внутренней политике https://www.gazeta.ru/tags/person/syuzan_rais.shtml Сьюзан Райс , директор https://www.gazeta.ru/tags/organization/fbr.shtml ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, бывший помощник президента США по национальной безопасности и постоянный представитель при https://www.gazeta.ru/tags/organization/oon.shtml ООН https://www.gazeta.ru/tags/person/dzhon_bolton.shtml Джон Болтон и экс-директор https://www.gazeta.ru/tags/organization/tsru.shtml ЦРУ Роберту Вулси.
тобто косяпен ще менше віз отримуватимуть в Америку..
кем я и есть - до дому хочу!
у меня в Украине все и дочка - у тебя, бурят, шо ?
тебе кацапский флаг гвоздями на лоб прибить надо - тупень.
от тут и правда к сожалению..