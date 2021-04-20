Посол США Салліван відмовився покинути Росію, попри рекомендації помічника Путіна, - Axios

Посол США в Росії Джон Салліван відмовляється залишати країну. Раніше Кремль рекомендував йому вирушити до Вашингтона на консультації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Axios із посиланням на обізнані джерела.

За даними видання, Салліван був викликаний на зустріч з помічником президента Юрієм Ушаковим, який рекомендував йому повернутися до Вашингтона для консультацій з офіційними особами президента Джо Байдена.

Однак, повідомляє видання, посол продовжив свою роботу в Москві.

За словами людей, знайомих із Салліваном, він вважає, якщо російська влада хоче, щоб він покинув країну, їм доведеться змусити його зробити це.

Нагадаємо, Росія запровадила санкції щодо шести американських високопоставлених чиновників. Вони нібито причетні до "реалізації антиросійського курсу".

Раніше повідомлялося, що в Росії рекомендують американському послу Джону Саллівану поїхати на консультації у США.

