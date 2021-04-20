Посол США Салліван відмовився покинути Росію, попри рекомендації помічника Путіна, - Axios
Посол США в Росії Джон Салліван відмовляється залишати країну. Раніше Кремль рекомендував йому вирушити до Вашингтона на консультації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Axios із посиланням на обізнані джерела.
За даними видання, Салліван був викликаний на зустріч з помічником президента Юрієм Ушаковим, який рекомендував йому повернутися до Вашингтона для консультацій з офіційними особами президента Джо Байдена.
Однак, повідомляє видання, посол продовжив свою роботу в Москві.
За словами людей, знайомих із Салліваном, він вважає, якщо російська влада хоче, щоб він покинув країну, їм доведеться змусити його зробити це.
Нагадаємо, Росія запровадила санкції щодо шести американських високопоставлених чиновників. Вони нібито причетні до "реалізації антиросійського курсу".
Раніше повідомлялося, що в Росії рекомендують американському послу Джону Саллівану поїхати на консультації у США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
новое слово в дипломатическом этикете
- не гоже папуасам указывать что делать белому послу с развитой страны..
- Господин посол! Правительство Российской Федерации, в связи с возникновением разногласий в российско-американских отношениях, настойчиво рекомендует Вам отбыть в Вашингтон, для неотложных консультаций со своим правительством!...
Салливан:
- Не вижу необходимости... Для консультаций у меня есть такое чудо инженерной мысли, как телефон со специальной защитой...
Ну а что убийцей обозвали, пальчиком погрозили, а дальше ВСЕ, идут традиционные озабоченности разных калибров.
#А Васька слушает да ест.
а подобные рекомендации - это не более чем узбекская хитрость.
Опустил козломордых по самые скрепы!
«Посол Салливан вернется в США на этой неделе, чтобы встретиться со своей семьей и представителями новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с того момента, как он согласился продолжить оставаться на своем посту на неопределенный срок», - передает http://www.itar-tass.com/ ТАСС со ссылкой на Axios слова представителя американского внешнеполитического ведомства.