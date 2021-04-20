УКР
Посол США Салліван відмовився покинути Росію, попри рекомендації помічника Путіна, - Axios

Посол США в Росії Джон Салліван відмовляється залишати країну. Раніше Кремль рекомендував йому вирушити до Вашингтона на консультації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Axios із посиланням на обізнані джерела.

За даними видання, Салліван був викликаний на зустріч з помічником президента Юрієм Ушаковим, який рекомендував йому повернутися до Вашингтона для консультацій з офіційними особами президента Джо Байдена.

Однак, повідомляє видання, посол продовжив свою роботу в Москві.

За словами людей, знайомих із Салліваном, він вважає, якщо російська влада хоче, щоб він покинув країну, їм доведеться змусити його зробити це.

Також читайте: Росія внесла до "чорного списку" вісьмох американських чиновників

Нагадаємо, Росія запровадила санкції щодо шести американських високопоставлених чиновників. Вони нібито причетні до "реалізації антиросійського курсу".

Раніше повідомлялося, що в Росії рекомендують американському послу Джону Саллівану поїхати на консультації у США.

Читайте: Ведемо консультації з Вашингтоном. Офіційної дипноти від російської сторони не отримували, - посол США в РФ Салліван про відповідні санкції

Автор: 

посол (1139) санкції (12747) США (24353) Салліван Джон (60)
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
20.04.2021 07:47 Відповісти
+12
Кто они такие, чтобы "рекомендовать"? Совсем берега попутали. У Салливана свое начальство есть.
показати весь коментар
20.04.2021 07:38 Відповісти
+12
показати весь коментар
20.04.2021 07:42 Відповісти
Показал окурку, кто в москве хозяин?))
показати весь коментар
20.04.2021 07:38 Відповісти
кто, кто... Кадыров.
показати весь коментар
20.04.2021 07:49 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 07:38 Відповісти
ну отож поки немає класичної висилки в дипстилі, нехай москалі зі своїми порадами у ліс ідуть.
показати весь коментар
20.04.2021 12:41 Відповісти
https://censor.net/ru/user/463287 Уехал Салливан. Что сейчас скажешь?
показати весь коментар
21.04.2021 09:28 Відповісти
По словам людей, знакомых с Салливаном Источник: https://censor.net/ru/n3260767
показати весь коментар
20.04.2021 07:41 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 07:42 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2021 07:47 Відповісти
***** с каждым днем наглеет все больше и больше.
Ну а что убийцей обозвали, пальчиком погрозили, а дальше ВСЕ, идут традиционные озабоченности разных калибров.
#А Васька слушает да ест.
показати весь коментар
20.04.2021 07:50 Відповісти
Если бы дебилизм был смертельной болезнью, то Х#йло бы похоронили еще в детстве...
показати весь коментар
20.04.2021 08:00 Відповісти
выдворение посла делается совсем по другому - за этим следует зеркальный ответ.
а подобные рекомендации - это не более чем узбекская хитрость.
показати весь коментар
20.04.2021 08:08 Відповісти
русбецкая
показати весь коментар
20.04.2021 08:20 Відповісти
І шо ***** зробе з ним? Та ніфіга.
показати весь коментар
20.04.2021 08:29 Відповісти
А Держдеп США ще не порекомендував дочці Лаврова поїхати до батька для "консультації" про відмову від громадянства США?
показати весь коментар
20.04.2021 08:31 Відповісти
как ему нравится в москве, на родину что то совсем не хочется, там перед неграми на колени вставать придется
показати весь коментар
20.04.2021 08:38 Відповісти
Посол уезжает на этой неделе.
показати весь коментар
20.04.2021 08:42 Відповісти
https://www.axios.com/john-sullivan-ambassador-russia-return-us-3faffd9e-6973-4869-9f3f-04ad9bb73106.html
показати весь коментар
20.04.2021 08:45 Відповісти
Отличный ход!
Опустил козломордых по самые скрепы!
показати весь коментар
20.04.2021 08:46 Відповісти
Цензор! Хорош снова врать!


«Посол Салливан вернется в США на этой неделе, чтобы встретиться со своей семьей и представителями новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с того момента, как он согласился продолжить оставаться на своем посту на неопределенный срок», - передает http://www.itar-tass.com/ ТАСС со ссылкой на Axios слова представителя американского внешнеполитического ведомства.
показати весь коментар
20.04.2021 08:47 Відповісти
Это не х*йла свинячье дело.
показати весь коментар
20.04.2021 09:09 Відповісти
https://censor.net/ru/user/180961 Говорить можно что угодно, но Раша, не под внешним управлением, это факт. Сказали уезжать, значит уедет.
показати весь коментар
21.04.2021 09:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/180961 Зазырь новости, и скажи, в чем я не прав?
показати весь коментар
21.04.2021 11:25 Відповісти
А украинскому консулу рекомендовали и он сам уехал. Вот наглядная разница.
показати весь коментар
20.04.2021 09:44 Відповісти
посол Салліван мудра людина чого не скажеш про кремлівських пройдисвітів
показати весь коментар
20.04.2021 12:03 Відповісти
АМЕРИКАНСҠИЙ ШПИОН ЗОЗУЛЯ ПОЛУЧИЛ ПРЕКАЗ ОСТОВАТСЯ НА СОЕЙ ЯВКЕ КОНТОРА ДОЛНА РАБОТАТЬ
показати весь коментар
20.04.2021 13:19 Відповісти
 
 