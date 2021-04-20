Хакер із Херсонщини вкрав десятки мільйонів доларів із банків США і Канади, - СБУ
Кіберспеціалісти СБУ спільно з американськими правоохоронними органами заблокували на Херсонщині протиправну діяльність хакера. За попередніми даними, зловмисникові вдалося вкрасти десятки мільйонів доларів із рахунків фінансових установ Північної Америки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Встановлено, що зловмисник використовував шкідливе програмне забезпечення, придбане в інших учасників хакерського співтовариства. Окремі модулі він створював та оптимізував особисто.
Уже задокументовано, що зловмисникові вдалося викрасти реквізити доступу до банківських рахунків понад тисячі громадян США і Канади, а також вкрасти понад $300 000. У подальшому персональна і конфіденційна інформація використовувалася через анонімні торгові майданчики в "DarkNet".
Точна сума збитку, завданого зловмисником, встановлюється. За попередніми оцінками фахівців, загальна сума вкрадених коштів може досягати десятків мільйонів доларів.
Під час проведення слідчих дій отримано беззаперечні докази протиправної діяльності хакера. У підозрюваного вилучено комп'ютерне обладнання зі зразками шкідливого програмного забезпечення.
Триває досудове розслідування у рамках провадження у ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.
херсончанинхерсонец, по сути - жадный и глупый. Был бы поумнее, вовремя бы остановился, но нет, аппетит у него видите ли разгорелся, после нескольких миллионов, ему этого показалось мало, он решил заиметь - десятки миллионов. Он не только вор (хоть и талантливый, но - вор), но еще - идиот.
Україна не видає своїх громадян згідно конституції , РФ и РБ тоже не видають , саме тому ці території вважажаються дуже сприятливим місцем для хакерів оскільки за таку діяльність дуже малі терміни покарання. У цього затриманого наприклад провадження у ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України а це позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Получить 4 вийде через 2-3 по УДО. А за такий же злочин в сша він би получив 30-60 років (при повній співпраці скоротили б до 10-15 років). Так що допустим вкрав 1млн долларів , зробив так щоб не змогли конфіскувати (наприклад купив якусь нерухомість і все записав на батьків, як роблять наші можновладці) , потім попався і получив по мінімуму і через пару років уже на свободі з лямом баксов в кармані . І можна жити і кайфувати і до кінця життя взагалі не працювати)))
Как в США адекватные гос конторы делают.....