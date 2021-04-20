УКР
Новини
Хакер із Херсонщини вкрав десятки мільйонів доларів із банків США і Канади, - СБУ

Хакер із Херсонщини вкрав десятки мільйонів доларів із банків США і Канади, - СБУ

Кіберспеціалісти СБУ спільно з американськими правоохоронними органами заблокували на Херсонщині протиправну діяльність хакера. За попередніми даними, зловмисникові вдалося вкрасти десятки мільйонів доларів із рахунків фінансових установ Північної Америки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що зловмисник використовував шкідливе програмне забезпечення, придбане в інших учасників хакерського співтовариства. Окремі модулі він створював та оптимізував особисто.

Уже задокументовано, що зловмисникові вдалося викрасти реквізити доступу до банківських рахунків понад тисячі громадян США і Канади, а також вкрасти понад $300 000. У подальшому персональна і конфіденційна інформація використовувалася через анонімні торгові майданчики в "DarkNet".

Точна сума збитку, завданого зловмисником, встановлюється. За попередніми оцінками фахівців, загальна сума вкрадених коштів може досягати десятків мільйонів доларів.

Під час проведення слідчих дій отримано беззаперечні докази протиправної діяльності хакера. У підозрюваного вилучено комп'ютерне обладнання зі зразками шкідливого програмного забезпечення.

Триває досудове розслідування у рамках провадження у ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Громадянина України Гладиря засудили до 10 років в'язниці в США за кібератаки на компанії

банки (7899) Канада (2266) СБУ (13377) США (24353) хакер (1374) Херсонська область (6228)
Топ коментарі
+5
Талантливый херсончанин
20.04.2021 10:58 Відповісти
+2
От якби з підораші крав - був би молодець
20.04.2021 11:09 Відповісти
+1
В громадян не тих країн гроші поцупив, хацкер)), тре було на схід дивитись, а не на захід)
20.04.2021 10:58 Відповісти
В громадян не тих країн гроші поцупив, хацкер)), тре було на схід дивитись, а не на захід)
20.04.2021 10:58 Відповісти
Талантливый херсончанин
20.04.2021 10:58 Відповісти
Несмотря на все свои хакерские "таланты", этот херсончанинхерсонец, по сути - жадный и глупый. Был бы поумнее, вовремя бы остановился, но нет, аппетит у него видите ли разгорелся, после нескольких миллионов, ему этого показалось мало, он решил заиметь - десятки миллионов. Он не только вор (хоть и талантливый, но - вор), но еще - идиот.
20.04.2021 14:09 Відповісти
Навряд чи його можна назвати ідіотом, особливо якщо встиг запастись баблом до того як його піймали.
Україна не видає своїх громадян згідно конституції , РФ и РБ тоже не видають , саме тому ці території вважажаються дуже сприятливим місцем для хакерів оскільки за таку діяльність дуже малі терміни покарання. У цього затриманого наприклад провадження у ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України а це позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Получить 4 вийде через 2-3 по УДО. А за такий же злочин в сша він би получив 30-60 років (при повній співпраці скоротили б до 10-15 років). Так що допустим вкрав 1млн долларів , зробив так щоб не змогли конфіскувати (наприклад купив якусь нерухомість і все записав на батьків, як роблять наші можновладці) , потім попався і получив по мінімуму і через пару років уже на свободі з лямом баксов в кармані . І можна жити і кайфувати і до кінця життя взагалі не працювати)))
20.04.2021 15:25 Відповісти
Пацан к успеху шел...
20.04.2021 11:08 Відповісти
От якби з підораші крав - був би молодець
20.04.2021 11:09 Відповісти
и что теперь его выдадут США ?
20.04.2021 11:18 Відповісти
Україна не видає своїх громадян згідно конституції , РФ и РБ тоже не видають , саме тому ці території вважажаються дуже сприятливим місцем для хакерів оскільки за таку діяльність дуже малі терміни покарання. У цього затриманого наприклад провадження у ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України а це позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Получить 4 вийде через 2-3 по УДО. А за такий же злочин в сша він би получив 30-60 років (при повній співпраці скоротили б до 10-15 років). Так що допустим вкрав 1млн долларів , зробив так щоб не змогли конфіскувати (наприклад купив якусь нерухомість і все записав на батьків, як роблять наші можновладці) , потім попався і получив по мінімуму і через пару років уже на свободі з лямом баксов в кармані . І можна жити і кайфувати і не батрачити на чужого дядю за копійки )))
20.04.2021 15:14 Відповісти
Так наймите его.....
Как в США адекватные гос конторы делают.....
20.04.2021 11:54 Відповісти
выпишите ему премию
20.04.2021 17:57 Відповісти
 
 