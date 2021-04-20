Хакер із Херсонщини вкрав десятки мільйонів доларів із банків США і Канади, - СБУ

Кіберспеціалісти СБУ спільно з американськими правоохоронними органами заблокували на Херсонщині протиправну діяльність хакера. За попередніми даними, зловмисникові вдалося вкрасти десятки мільйонів доларів із рахунків фінансових установ Північної Америки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що зловмисник використовував шкідливе програмне забезпечення, придбане в інших учасників хакерського співтовариства. Окремі модулі він створював та оптимізував особисто.

Уже задокументовано, що зловмисникові вдалося викрасти реквізити доступу до банківських рахунків понад тисячі громадян США і Канади, а також вкрасти понад $300 000. У подальшому персональна і конфіденційна інформація використовувалася через анонімні торгові майданчики в "DarkNet".

Точна сума збитку, завданого зловмисником, встановлюється. За попередніми оцінками фахівців, загальна сума вкрадених коштів може досягати десятків мільйонів доларів.

Під час проведення слідчих дій отримано беззаперечні докази протиправної діяльності хакера. У підозрюваного вилучено комп'ютерне обладнання зі зразками шкідливого програмного забезпечення.

Триває досудове розслідування у рамках провадження у ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України.

