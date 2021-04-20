Третя хвиля COVID-19 пішла на спад, - Радуцький

Третя хвиля коронавірусної хвороби пішла на спад. У країнах ЄС фіксують зменшення кількості хворих і зниження рівня госпіталізації.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, за його даними, в Польщі на піку третьої хвилі (кінець березня) виявляли до 32 тисяч нових хворих, вчора – 7 тисяч. У Чехії (на початку березня) за добу інфікувалися приблизно 13 тисяч, за вчора – 830 людей. В Італії місяць тому за день було до 23 тисяч нових хворих, сьогодні – 8,8 тисячі. Країни ЄС почали поступове послаблення карантинних обмежень.

За словами Радуцького, в Україні, як і в сусідніх країнах, також епідеміологічна ситуація стабілізувалася, спостерігається позитивна динаміка.

"Хоча у деяких регіонах досі небезпечним залишається рівень зайнятості ліжок у реанімації: у Харківській області – 85%, у Сумській – 78%, у Миколаївській – 77%. 13 регіонів країни залишаються у "червоній" зоні, три - у "жовтій"", - зазначив Радуцький.

Також читайте: На травневі свята в Україні повного локдауну не буде, - Ляшко