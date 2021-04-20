Третья волна COVID-19 пошла на спад, - Радуцкий

Третья волна коронавирусной болезни пошла на спад. В странах ЕС фиксируют уменьшение количества больных и снижение уровня госпитализации.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, по его данным, в Польше на пике третьей волны (конец марта) выявляли до 32 тысяч новых больных, вчера — 7 тысяч. В Чехии (в начале марта) за сутки заразились около 13 тысяч, за вчера - 830 человек. В Италии месяц назад за день было до 23 тысяч новых больных, сегодня - 8,8 тысячи. Страны ЕС начали постепенное ослабление карантина.

По словам Радуцкого, в Украине, как и в соседних странах, также эпидемическая ситуация стабилизировалась, наблюдается положительная динамика.

"Хотя в некоторых регионах до сих пор опасным остается уровень занятости коек в реанимации: в Харьковской области - 85%, в Сумской - 78%, в Николаевской - 77%. 13 регионов страны остаются в "красной" зоне, три - в "желтой", - отметил Радуцкий.

