Кабмін оприлюднив Національний план вакцинації від COVID-19 на 2021 рік. ДОКУМЕНТ

Кабінет Міністрів планує до кінця року охопити вакцинацією більшу частину дорослого населення України для формування колективного імунітету.

Це передбачено Національним планом вакцинопрофілактики COVID-19 на цей рік, який уряд затвердив 12 квітня розпорядженням №340 та оприлюднив сьогодні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Всього в плані передбачено використання понад 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американської Novavax, понад 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн ​​доз Pfizer/BioNTech.

З них 8 млн доз у рамках ініціативи COVAX, понад 13,913 млн доз, закуплених за рахунок держбюджету (10 млн американської вакцини Novavax, 2 млн Oxford/AstraZeneca, 1,913 млн китайської Sinovac Biotech).

Кабмін оприлюднив Національний план вакцинації від COVID-19 на 2021 рік 01
Кабмін оприлюднив Національний план вакцинації від COVID-19 на 2021 рік 02

Читайте також: Україна домовляється з Польщею про постачання 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, - МОЗ

Поставки вакцини Novavax заплановано з серпня - по 2 млн доз на місяць.

Даних про постачання 10 млн доз Pfizer/BioNTech (про укладення відповідного договору раніше повідомляв президент Зеленський) у плані немає.

Нагадуємо, вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Станом на 21 квітня в Україні першу дозу вакцини від COVID-19 отримала 477 831 особа, 5 осіб отримали по 2 дози.

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові, 215 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech і 117 тисяч доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Україна очікує в найближчі дні поставку 367 тис. доз вакцини розробки компанії AstraZeneca, які прибудуть за механізмом COVAX.

вакцина (4419) Кабмін (14390) карантин (18172) план (171) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
21.04.2021 19:33
21.04.2021 19:33
21.04.2021 19:42
21.04.2021 19:42
Та хоч вбийтеся головою об стіну, а фіг ви мене змусите колотись якимось там шмурдяком!
21.04.2021 19:31
21.04.2021 19:31
наполеонівські Зе плани
21.04.2021 19:29
"А у вас есть план,мистер Фікс ?" !!!))
21.04.2021 19:40
21.04.2021 19:40
Та хоч вбийтеся головою об стіну, а фіг ви мене змусите колотись якимось там шмурдяком!
21.04.2021 19:31
21.04.2021 19:31
И не надо,случай и так безнадёжный.На 100% избиратель зедебилов,сам выбрал ,сам отказался.
21.04.2021 20:11
21.04.2021 20:11
Вам самім не смішно...?
21.04.2021 19:32
21.04.2021 19:33
21.04.2021 19:33
план был у сралина, хороший план, афганский, но...
21.04.2021 19:51
21.04.2021 19:51
Моя родина щедро віддає свої дози всім бажаючим. Компліментів не треба.
21.04.2021 19:35
21.04.2021 19:35
Тваю мать!
Весь Ковишилд пошёл на первый укол. А как 500 000 человек, его получивших, получат второй?
21.04.2021 19:39
Скорей всего никак ,обещаниями зедебилов.
21.04.2021 20:08
21.04.2021 20:08
***, народ же ж надеялся на вас как на евреев, а вы тормоза конченые
21.04.2021 19:41
21.04.2021 19:41
А еврей ,это знак умственного приоритета? Халявы не бывает,все страны строили свои сами,в том числе и евреи.А здесь они на заработках ,в отличии от тебя у них есть родина и куда уехать. Только идиот мог ожидать от того кто ржал и унижал Украину и тебя ,что то ему построит.
21.04.2021 20:16
21.04.2021 20:16
здесь еврей жирует, как не родной, жид, наперсточник, откатчик
тебе мало?
21.04.2021 20:37
тебе мало?
21.04.2021 20:37
21.04.2021 19:42
21.04.2021 19:42
чого у плані Сіновак Квітень лише 200 000, було ж поставлено 215 000?
215 тис. доз вакцин CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech кілька тижнів тому привезли до України. https://www.bbc.com/ukrainian/news-56731580 https://www.bbc.com/ukrainian/news-56731580
21.04.2021 20:08
Ізраіль заплатив потрійну ціну за вакцини для 100% охвату населення.
Зато тепер в них лише 2000 хворих на 9 млн. населення, і днями вони закрили останнє Ковідне відділення у лікарні.
А тепер уявіть - ніяких локдаунів, ніякої заборони на ведення бізнесу, жодних обмежень, а відповідно - бюджет наповнюється, країна розвивається.
Як сказав один єврей - " Якщо Ви вже вирішили вибрати єврея, то вибрали хочаб розумного"!
21.04.2021 20:09
Немає в Ізраїлі 100% охоплення. Навіть офіційно. Не пишіть маячню.
21.04.2021 23:45
21.04.2021 23:45
А де я писав, що всі 100% вже отримали щеплення?
Читайте уважніше, і не домислюйте щось своє.
Не всіх можно вакціонувати, тим більше якщо йдеться про неповнолітніх.
Але людей у віці 50+ вакціоновано вже 95%.
22.04.2021 00:11
АстраЗенека Квітень як ви можете уколость 500 000 доз, коли ви викинули за місяц у Іванофранківській області кучу вакцин, залишки близько 300 доз у мусоркі?
21.04.2021 20:13
21.04.2021 20:13
Интересно дети какие будут, если родители разными вакцинами ДНК поправят
21.04.2021 20:24
21.04.2021 20:24
Вряд ли они будут такими глупыми, как Вы. Вакцины на ДНК не влияют.
21.04.2021 21:11
21.04.2021 21:11
а тьі уже пропагандируешь ДНк? или тьі так в школе учился, что ДНК от РНК не отличаешь?
21.04.2021 21:21
21.04.2021 21:21
Та нічого страшного - будуть на різні частоти 5G реагувати, і команди з них отримувати!
21.04.2021 22:10
21.04.2021 22:10
Цікаво,а куди поділась перша індійська вакцина,адже і десята частина із закуплених доз українців нею не вакцинувалась а її вже чомусь нема.
21.04.2021 20:27
21.04.2021 20:27
Это инновации зекоманды. План составлен, потом аккуратно сворачивается в трубочку. (Нет, не засовывается туда куда вы подумали). Пан Вирастюк начинает силой мышечной мысли выжимать из него вакцины, названия которых есть в этом плане. 26% населения назовет это прорывом зелидера.
21.04.2021 20:27
21.04.2021 20:27
21.04.2021 20:30
21.04.2021 20:30
жиди специ по распилу бабла гоев
21.04.2021 20:44
Порахував.
За добу вони у середньому роблять менше 8 тис. щеплень - станом на 20 квітня 477 831 доз.
Розраховують отримати і вколоти до кінця року 21 435 485 доз, тобто 84 392 дози за добу у середньому включно зі святами і вихідними. Це синку фантастика. Оскільки наші "профі" і такого зробити не зможуть фізично, то розмовляти про здійснення визначеної ними ж самими мінімально необхідної кількості щеплень у 47 878 388 доз (188 498 за добу у середньому) до кінця року можна лише під регіт чи плач.
21.04.2021 20:47
наш уряд так ефективно працює що 90% вакцини викинуть у смітник
21.04.2021 21:26
21.04.2021 21:26
Нарешті вони знайдуть своє заслужене місце
21.04.2021 23:32
21.04.2021 23:32
Сохраню на всякий случай скриншот...
В декабре напомню.
21.04.2021 21:12
Кому- Зелі, чи зелеботам?
В любому випадку це буде пусте!
21.04.2021 22:13
Серьезно? А количество населения кто считал? Дубилет опять, с потолка?
21.04.2021 21:17
21.04.2021 21:17
41 555 000
21.04.2021 21:22
41 млн 555 тищ. округлено
21.04.2021
Это если из-за поребрика смотреть, а так 43 млн 680 тыс.
22.04.2021 08:51 Відповісти
а мінфін в Україні запорєюріковський. ясно з тобою. по чем комент?
22.04.2021 08:55 Відповісти
Не платят, дурашка? Последний хер без соли доедаешь? Твоя цифра имеет такую же достоверность как и моя.
22.04.2021 09:37 Відповісти
моя цифра зі сторінки мінфіну.
22.04.2021 10:17 Відповісти
а тобі видно платят, так стараесся.
22.04.2021 10:18 Відповісти
Да,вроде это ты стараесся - весь на говно изошел.
22.04.2021 11:09 Відповісти
так ти ж уліз, не я. у тебе чи підгоріло, чи завдання отримав. на пустому місці.
22.04.2021 11:26 Відповісти
У Нью-Йорку вакцинованим від коронавірусу роздавали канабіс)

Кабмін оприлюднив Національний план вакцинації від COVID-19 на 2021 рік - Цензор.НЕТ 3811
21.04.2021 21:23 Відповісти
ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
ПОСМОТРИТЕ СТРИМЫ АНТОНА ГУРА!!!!!!!!!!ПРО ТО КАК ЗЕЛЕНСКИЙ ВОРУЕТ НЕФТЬ И ГАЗ...село Подлесное Львовская обл...ну алрксс нужно уточнить я просто абыла....ЕПТВОЮМАМУ....это же какакойто бкспредел
21.04.2021 21:30 Відповісти
Как только Британия отменила вакцину Астра-Занеку из за транбозов, они тут же нашли замену,заключив договор на поставку Модерны на 17 миллн.доз, Украине же как были не доступны РНК вакцины так и остаются , зато предлагают по программе Covax векторные ,как Астра-занека, нет людей и стран первого и второго сорта,нет богатых стран и колоний с компрадоской властью,- это просто совпадение, зато у нас враг уже внутри дома , а армия безоружная ,чиновники-же у власти пиарятся и просят защиту у кого угодно,даже у тех, кто стреляет в спину, только не вооружают армию, зато щедро финансируют с народного кармана полицию, прокуратуру, суды и продолжают грабить народ,на откатах по дорогам, газу, э/э, активах "почищеных" банков а на "заработанные" деньги приватизируют народные активы и открывают для себя рынок Земли для увеличения награбленного капатала и окончательного превращнения населения в рабов, когда на активах и на Земле народ сам должен работать, зарабатывать, подымая и защищая страну.Ну не чиновники у власти в кабинетах зарабатываю и защищают страну, они только делят и отнимают, получая не заслуденно зарплату,нет результата - на перевыборы хоть каждый год,нет пенсий, оружия, вакцин на хер, есть получите и работайте дальше.
21.04.2021 21:42 Відповісти
Они в курсе, что через 6-8 месяцев надо вновь прививать ранее привитых?
22.04.2021 09:29 Відповісти
Это если с первых двух раз не поможет. То для надёжности))
22.04.2021 09:35 Відповісти
Нет. Вакцинация от Ковид-19 - это аналог ежегодной вакцинации от гриппа... это вам не вакцинация от оспы или полиэмилита...
22.04.2021 19:51 Відповісти
Завтракать перехотелось, лапши наелсЯ
22.04.2021 09:32 Відповісти
я не бачу тут графіку вакцинації. я бачу графік постачання вакцин.
22.04.2021 10:19 Відповісти
За национальнім планом на єтот год запланировано 22 млн вакцін. а єто всего около 11 млн населения планируют провакцинировать за год. ПОЗОР
22.04.2021 10:26 Відповісти
Украина пятая в Мире по количеству заболевших ковидом, после Индии , Бразилии, США, акуенно, допрацювались...
22.04.2021 10:27 Відповісти
шоб он здох етот зеленский и дети его шоб паздыхали.....вот когда мы заживем......сссуки с етим карантином
22.04.2021 10:53 Відповісти
 
 