Кабмін оприлюднив Національний план вакцинації від COVID-19 на 2021 рік. ДОКУМЕНТ

Кабінет Міністрів планує до кінця року охопити вакцинацією більшу частину дорослого населення України для формування колективного імунітету.

Це передбачено Національним планом вакцинопрофілактики COVID-19 на цей рік, який уряд затвердив 12 квітня розпорядженням №340 та оприлюднив сьогодні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Всього в плані передбачено використання понад 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американської Novavax, понад 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн ​​доз Pfizer/BioNTech.

З них 8 млн доз у рамках ініціативи COVAX, понад 13,913 млн доз, закуплених за рахунок держбюджету (10 млн американської вакцини Novavax, 2 млн Oxford/AstraZeneca, 1,913 млн китайської Sinovac Biotech).





Поставки вакцини Novavax заплановано з серпня - по 2 млн доз на місяць.

Даних про постачання 10 млн доз Pfizer/BioNTech (про укладення відповідного договору раніше повідомляв президент Зеленський) у плані немає.

Нагадуємо, вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Станом на 21 квітня в Україні першу дозу вакцини від COVID-19 отримала 477 831 особа, 5 осіб отримали по 2 дози.

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові, 215 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech і 117 тисяч доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Україна очікує в найближчі дні поставку 367 тис. доз вакцини розробки компанії AstraZeneca, які прибудуть за механізмом COVAX.