Кабмін оприлюднив Національний план вакцинації від COVID-19 на 2021 рік. ДОКУМЕНТ
Кабінет Міністрів планує до кінця року охопити вакцинацією більшу частину дорослого населення України для формування колективного імунітету.
Це передбачено Національним планом вакцинопрофілактики COVID-19 на цей рік, який уряд затвердив 12 квітня розпорядженням №340 та оприлюднив сьогодні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Всього в плані передбачено використання понад 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американської Novavax, понад 1,91 млн доз китайської Sinovac Biotech і 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.
З них 8 млн доз у рамках ініціативи COVAX, понад 13,913 млн доз, закуплених за рахунок держбюджету (10 млн американської вакцини Novavax, 2 млн Oxford/AstraZeneca, 1,913 млн китайської Sinovac Biotech).
Поставки вакцини Novavax заплановано з серпня - по 2 млн доз на місяць.
Даних про постачання 10 млн доз Pfizer/BioNTech (про укладення відповідного договору раніше повідомляв президент Зеленський) у плані немає.
Нагадуємо, вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Станом на 21 квітня в Україні першу дозу вакцини від COVID-19 отримала 477 831 особа, 5 осіб отримали по 2 дози.
На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові, 215 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech і 117 тисяч доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, в рамках глобальної ініціативи COVAX.
Україна очікує в найближчі дні поставку 367 тис. доз вакцини розробки компанії AstraZeneca, які прибудуть за механізмом COVAX.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Весь Ковишилд пошёл на первый укол. А как 500 000 человек, его получивших, получат второй?
тебе мало?
215 тис. доз вакцин CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech кілька тижнів тому привезли до України. https://www.bbc.com/ukrainian/news-56731580 https://www.bbc.com/ukrainian/news-56731580
Зато тепер в них лише 2000 хворих на 9 млн. населення, і днями вони закрили останнє Ковідне відділення у лікарні.
А тепер уявіть - ніяких локдаунів, ніякої заборони на ведення бізнесу, жодних обмежень, а відповідно - бюджет наповнюється, країна розвивається.
Як сказав один єврей - " Якщо Ви вже вирішили вибрати єврея, то вибрали хочаб розумного"!
Читайте уважніше, і не домислюйте щось своє.
Не всіх можно вакціонувати, тим більше якщо йдеться про неповнолітніх.
Але людей у віці 50+ вакціоновано вже 95%.
За добу вони у середньому роблять менше 8 тис. щеплень - станом на 20 квітня 477 831 доз.
Розраховують отримати і вколоти до кінця року 21 435 485 доз, тобто 84 392 дози за добу у середньому включно зі святами і вихідними. Це синку фантастика. Оскільки наші "профі" і такого зробити не зможуть фізично, то розмовляти про здійснення визначеної ними ж самими мінімально необхідної кількості щеплень у 47 878 388 доз (188 498 за добу у середньому) до кінця року можна лише під регіт чи плач.
В декабре напомню.
В любому випадку це буде пусте!
ПОСМОТРИТЕ СТРИМЫ АНТОНА ГУРА!!!!!!!!!!ПРО ТО КАК ЗЕЛЕНСКИЙ ВОРУЕТ НЕФТЬ И ГАЗ...село Подлесное Львовская обл...ну алрксс нужно уточнить я просто абыла....ЕПТВОЮМАМУ....это же какакойто бкспредел