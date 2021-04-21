РУС
Кабмин обнародовал Национальный план вакцинации от COVID-19 на 2021 год. ДОКУМЕНТ

Кабинет Министров планирует до конца года охватить вакцинацией большую часть взрослого населения Украины для формирования коллективного иммунитета.

Это предусмотрено Национальным планом вакцинопрофилактики COVID-19 на этот год, который правительство утвердило 12 апреля распоряжением №340 и обнародовало сегодня, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего в плане предусмотрено использование более 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американской Novavax, более 1,91 млн доз китайской Sinovac Biotech и 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.

Из них 8 млн доз в рамках инициативы COVAX, более 13,913 млн доз, закупленных за счет госбюджета (10 млн американской вакцины Novavax, 2 млн Oxford/AstraZeneca, 1,913 млн китайской Sinovac Biotech).

Поставки вакцины Novavax запланированы с августа – по 2 млн доз в месяц.

Данных о поставке 10 млн доз Pfizer/BioNTech (о заключении соответствующего договора ранее сообщал президент Зеленский) в плане нет.

Напоминаем, вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. По состоянию на 21 апреля в Украине первую дозу вакцины от COVID-19 получил 477831 человек, 5 человек получили 2 дозы.

На сегодняшний день Украина получила 500 тыс. доз вакцины Covishield производства индийского Института сыворотки крови, 215 тыс. доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech и 117 тысяч доз вакцины Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech, в рамках глобальной инициативы COVAX.

Украина ожидает в ближайшие дни поставку 367 тыс. доз вакцины разработки компании AstraZeneca, которые прибудут по механизму COVAX.

+6
21.04.2021 19:33 Ответить
+5
21.04.2021 19:42 Ответить
+4
Та хоч вбийтеся головою об стіну, а фіг ви мене змусите колотись якимось там шмурдяком!
21.04.2021 19:31 Ответить
наполеонівські Зе плани
21.04.2021 19:29 Ответить
"А у вас есть план,мистер Фікс ?" !!!))
21.04.2021 19:40 Ответить
Та хоч вбийтеся головою об стіну, а фіг ви мене змусите колотись якимось там шмурдяком!
21.04.2021 19:31 Ответить
И не надо,случай и так безнадёжный.На 100% избиратель зедебилов,сам выбрал ,сам отказался.
21.04.2021 20:11 Ответить
Вам самім не смішно...?
21.04.2021 19:32 Ответить
21.04.2021 19:33 Ответить
план был у сралина, хороший план, афганский, но...
21.04.2021 19:51 Ответить
Моя родина щедро віддає свої дози всім бажаючим. Компліментів не треба.
21.04.2021 19:35 Ответить
Тваю мать!
Весь Ковишилд пошёл на первый укол. А как 500 000 человек, его получивших, получат второй?
21.04.2021 19:39 Ответить
Скорей всего никак ,обещаниями зедебилов.
21.04.2021 20:08 Ответить
***, народ же ж надеялся на вас как на евреев, а вы тормоза конченые
21.04.2021 19:41 Ответить
А еврей ,это знак умственного приоритета? Халявы не бывает,все страны строили свои сами,в том числе и евреи.А здесь они на заработках ,в отличии от тебя у них есть родина и куда уехать. Только идиот мог ожидать от того кто ржал и унижал Украину и тебя ,что то ему построит.
21.04.2021 20:16 Ответить
здесь еврей жирует, как не родной, жид, наперсточник, откатчик
тебе мало?
21.04.2021 20:37 Ответить
Кабмин обнародовал Национальный план вакцинации от COVID-19 на 2021 год - Цензор.НЕТ 2964
21.04.2021 19:42 Ответить
чого у плані Сіновак Квітень лише 200 000, було ж поставлено 215 000?
215 тис. доз вакцин CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech кілька тижнів тому привезли до України. https://www.bbc.com/ukrainian/news-56731580 https://www.bbc.com/ukrainian/news-56731580
21.04.2021 20:08 Ответить
Ізраіль заплатив потрійну ціну за вакцини для 100% охвату населення.
Зато тепер в них лише 2000 хворих на 9 млн. населення, і днями вони закрили останнє Ковідне відділення у лікарні.
А тепер уявіть - ніяких локдаунів, ніякої заборони на ведення бізнесу, жодних обмежень, а відповідно - бюджет наповнюється, країна розвивається.
Як сказав один єврей - " Якщо Ви вже вирішили вибрати єврея, то вибрали хочаб розумного"!
21.04.2021 20:09 Ответить
Немає в Ізраїлі 100% охоплення. Навіть офіційно. Не пишіть маячню.
21.04.2021 23:45 Ответить
А де я писав, що всі 100% вже отримали щеплення?
Читайте уважніше, і не домислюйте щось своє.
Не всіх можно вакціонувати, тим більше якщо йдеться про неповнолітніх.
Але людей у віці 50+ вакціоновано вже 95%.
22.04.2021 00:11 Ответить
АстраЗенека Квітень як ви можете уколость 500 000 доз, коли ви викинули за місяц у Іванофранківській області кучу вакцин, залишки близько 300 доз у мусоркі?
21.04.2021 20:13 Ответить
Интересно дети какие будут, если родители разными вакцинами ДНК поправят
21.04.2021 20:24 Ответить
Вряд ли они будут такими глупыми, как Вы. Вакцины на ДНК не влияют.
21.04.2021 21:11 Ответить
а тьі уже пропагандируешь ДНк? или тьі так в школе учился, что ДНК от РНК не отличаешь?
21.04.2021 21:21 Ответить
Та нічого страшного - будуть на різні частоти 5G реагувати, і команди з них отримувати!
21.04.2021 22:10 Ответить
Цікаво,а куди поділась перша індійська вакцина,адже і десята частина із закуплених доз українців нею не вакцинувалась а її вже чомусь нема.
21.04.2021 20:27 Ответить
Это инновации зекоманды. План составлен, потом аккуратно сворачивается в трубочку. (Нет, не засовывается туда куда вы подумали). Пан Вирастюк начинает силой мышечной мысли выжимать из него вакцины, названия которых есть в этом плане. 26% населения назовет это прорывом зелидера.
21.04.2021 20:27 Ответить
Кабмін оприлюднив Національний план вакцинації від COVID-19 на 2021 рік - Цензор.НЕТ 8311
21.04.2021 20:30 Ответить
жиди специ по распилу бабла гоев
21.04.2021 20:44 Ответить
Порахував.
За добу вони у середньому роблять менше 8 тис. щеплень - станом на 20 квітня 477 831 доз.
Розраховують отримати і вколоти до кінця року 21 435 485 доз, тобто 84 392 дози за добу у середньому включно зі святами і вихідними. Це синку фантастика. Оскільки наші "профі" і такого зробити не зможуть фізично, то розмовляти про здійснення визначеної ними ж самими мінімально необхідної кількості щеплень у 47 878 388 доз (188 498 за добу у середньому) до кінця року можна лише під регіт чи плач.
21.04.2021 20:47 Ответить
наш уряд так ефективно працює що 90% вакцини викинуть у смітник
21.04.2021 21:26 Ответить
Нарешті вони знайдуть своє заслужене місце
21.04.2021 23:32 Ответить
Сохраню на всякий случай скриншот...
В декабре напомню.
21.04.2021 21:12 Ответить
Кому- Зелі, чи зелеботам?
В любому випадку це буде пусте!
21.04.2021 22:13 Ответить
Серьезно? А количество населения кто считал? Дубилет опять, с потолка?
21.04.2021 21:17 Ответить
41 555 000
21.04.2021 21:22 Ответить
41 млн 555 тищ. округлено
21.04.2021 21:24 Ответить
Это если из-за поребрика смотреть, а так 43 млн 680 тыс.
22.04.2021 08:51 Ответить
а мінфін в Україні запорєюріковський. ясно з тобою. по чем комент?
22.04.2021 08:55 Ответить
Не платят, дурашка? Последний хер без соли доедаешь? Твоя цифра имеет такую же достоверность как и моя.
22.04.2021 09:37 Ответить
моя цифра зі сторінки мінфіну.
22.04.2021 10:17 Ответить
а тобі видно платят, так стараесся.
22.04.2021 10:18 Ответить
Да,вроде это ты стараесся - весь на говно изошел.
22.04.2021 11:09 Ответить
так ти ж уліз, не я. у тебе чи підгоріло, чи завдання отримав. на пустому місці.
22.04.2021 11:26 Ответить
У Нью-Йорку вакцинованим від коронавірусу роздавали канабіс)

Кабмін оприлюднив Національний план вакцинації від COVID-19 на 2021 рік - Цензор.НЕТ 3811
21.04.2021 21:23 Ответить
ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
ПОСМОТРИТЕ СТРИМЫ АНТОНА ГУРА!!!!!!!!!!ПРО ТО КАК ЗЕЛЕНСКИЙ ВОРУЕТ НЕФТЬ И ГАЗ...село Подлесное Львовская обл...ну алрксс нужно уточнить я просто абыла....ЕПТВОЮМАМУ....это же какакойто бкспредел
21.04.2021 21:30 Ответить
Как только Британия отменила вакцину Астра-Занеку из за транбозов, они тут же нашли замену,заключив договор на поставку Модерны на 17 миллн.доз, Украине же как были не доступны РНК вакцины так и остаются , зато предлагают по программе Covax векторные ,как Астра-занека, нет людей и стран первого и второго сорта,нет богатых стран и колоний с компрадоской властью,- это просто совпадение, зато у нас враг уже внутри дома , а армия безоружная ,чиновники-же у власти пиарятся и просят защиту у кого угодно,даже у тех, кто стреляет в спину, только не вооружают армию, зато щедро финансируют с народного кармана полицию, прокуратуру, суды и продолжают грабить народ,на откатах по дорогам, газу, э/э, активах "почищеных" банков а на "заработанные" деньги приватизируют народные активы и открывают для себя рынок Земли для увеличения награбленного капатала и окончательного превращнения населения в рабов, когда на активах и на Земле народ сам должен работать, зарабатывать, подымая и защищая страну.Ну не чиновники у власти в кабинетах зарабатываю и защищают страну, они только делят и отнимают, получая не заслуденно зарплату,нет результата - на перевыборы хоть каждый год,нет пенсий, оружия, вакцин на хер, есть получите и работайте дальше.
21.04.2021 21:42 Ответить
Они в курсе, что через 6-8 месяцев надо вновь прививать ранее привитых?
22.04.2021 09:29 Ответить
Это если с первых двух раз не поможет. То для надёжности))
22.04.2021 09:35 Ответить
Нет. Вакцинация от Ковид-19 - это аналог ежегодной вакцинации от гриппа... это вам не вакцинация от оспы или полиэмилита...
22.04.2021 19:51 Ответить
Завтракать перехотелось, лапши наелсЯ
22.04.2021 09:32 Ответить
я не бачу тут графіку вакцинації. я бачу графік постачання вакцин.
22.04.2021 10:19 Ответить
За национальнім планом на єтот год запланировано 22 млн вакцін. а єто всего около 11 млн населения планируют провакцинировать за год. ПОЗОР
22.04.2021 10:26 Ответить
Украина пятая в Мире по количеству заболевших ковидом, после Индии , Бразилии, США, акуенно, допрацювались...
22.04.2021 10:27 Ответить
шоб он здох етот зеленский и дети его шоб паздыхали.....вот когда мы заживем......сссуки с етим карантином
22.04.2021 10:53 Ответить
 
 