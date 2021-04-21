Кабмин обнародовал Национальный план вакцинации от COVID-19 на 2021 год. ДОКУМЕНТ
Кабинет Министров планирует до конца года охватить вакцинацией большую часть взрослого населения Украины для формирования коллективного иммунитета.
Это предусмотрено Национальным планом вакцинопрофилактики COVID-19 на этот год, который правительство утвердило 12 апреля распоряжением №340 и обнародовало сегодня, сообщает Цензор.НЕТ.
Всего в плане предусмотрено использование более 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американской Novavax, более 1,91 млн доз китайской Sinovac Biotech и 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.
Из них 8 млн доз в рамках инициативы COVAX, более 13,913 млн доз, закупленных за счет госбюджета (10 млн американской вакцины Novavax, 2 млн Oxford/AstraZeneca, 1,913 млн китайской Sinovac Biotech).
Поставки вакцины Novavax запланированы с августа – по 2 млн доз в месяц.
Данных о поставке 10 млн доз Pfizer/BioNTech (о заключении соответствующего договора ранее сообщал президент Зеленский) в плане нет.
Напоминаем, вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. По состоянию на 21 апреля в Украине первую дозу вакцины от COVID-19 получил 477831 человек, 5 человек получили 2 дозы.
На сегодняшний день Украина получила 500 тыс. доз вакцины Covishield производства индийского Института сыворотки крови, 215 тыс. доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech и 117 тысяч доз вакцины Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech, в рамках глобальной инициативы COVAX.
Украина ожидает в ближайшие дни поставку 367 тыс. доз вакцины разработки компании AstraZeneca, которые прибудут по механизму COVAX.
Весь Ковишилд пошёл на первый укол. А как 500 000 человек, его получивших, получат второй?
тебе мало?
215 тис. доз вакцин CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech кілька тижнів тому привезли до України. https://www.bbc.com/ukrainian/news-56731580 https://www.bbc.com/ukrainian/news-56731580
Зато тепер в них лише 2000 хворих на 9 млн. населення, і днями вони закрили останнє Ковідне відділення у лікарні.
А тепер уявіть - ніяких локдаунів, ніякої заборони на ведення бізнесу, жодних обмежень, а відповідно - бюджет наповнюється, країна розвивається.
Як сказав один єврей - " Якщо Ви вже вирішили вибрати єврея, то вибрали хочаб розумного"!
Читайте уважніше, і не домислюйте щось своє.
Не всіх можно вакціонувати, тим більше якщо йдеться про неповнолітніх.
Але людей у віці 50+ вакціоновано вже 95%.
За добу вони у середньому роблять менше 8 тис. щеплень - станом на 20 квітня 477 831 доз.
Розраховують отримати і вколоти до кінця року 21 435 485 доз, тобто 84 392 дози за добу у середньому включно зі святами і вихідними. Це синку фантастика. Оскільки наші "профі" і такого зробити не зможуть фізично, то розмовляти про здійснення визначеної ними ж самими мінімально необхідної кількості щеплень у 47 878 388 доз (188 498 за добу у середньому) до кінця року можна лише під регіт чи плач.
В декабре напомню.
В любому випадку це буде пусте!
