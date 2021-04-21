Кабмин обнародовал Национальный план вакцинации от COVID-19 на 2021 год. ДОКУМЕНТ

Кабинет Министров планирует до конца года охватить вакцинацией большую часть взрослого населения Украины для формирования коллективного иммунитета.

Это предусмотрено Национальным планом вакцинопрофилактики COVID-19 на этот год, который правительство утвердило 12 апреля распоряжением №340 и обнародовало сегодня, сообщает Цензор.НЕТ.

Всего в плане предусмотрено использование более 21,913 млн доз вакцин - 8,94 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca, 10 млн доз американской Novavax, более 1,91 млн доз китайской Sinovac Biotech и 1,07 млн доз Pfizer/BioNTech.

Из них 8 млн доз в рамках инициативы COVAX, более 13,913 млн доз, закупленных за счет госбюджета (10 млн американской вакцины Novavax, 2 млн Oxford/AstraZeneca, 1,913 млн китайской Sinovac Biotech).





Поставки вакцины Novavax запланированы с августа – по 2 млн доз в месяц.

Данных о поставке 10 млн доз Pfizer/BioNTech (о заключении соответствующего договора ранее сообщал президент Зеленский) в плане нет.

Напоминаем, вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. По состоянию на 21 апреля в Украине первую дозу вакцины от COVID-19 получил 477831 человек, 5 человек получили 2 дозы.

На сегодняшний день Украина получила 500 тыс. доз вакцины Covishield производства индийского Института сыворотки крови, 215 тыс. доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech и 117 тысяч доз вакцины Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech, в рамках глобальной инициативы COVAX.

Украина ожидает в ближайшие дни поставку 367 тыс. доз вакцины разработки компании AstraZeneca, которые прибудут по механизму COVAX.

