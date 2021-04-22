Росія не відповіла на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним, - Кулеба

Київ не отримував відповіді Москви на пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним на Донбасі.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю агентству Reuters, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Перед цим у Кремлі заявляли, що для зустрічі Путіна із Зеленським мають бути передумови.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна.

Прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков заявив, що для зустрічі Зеленського з Путіним мають бути передумови.