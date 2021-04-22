УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8768 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 342 48

Росія не відповіла на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним, - Кулеба

Росія не відповіла на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним, - Кулеба

Київ не отримував відповіді Москви на пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися з російським колегою Володимиром Путіним на Донбасі.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю агентству Reuters, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Перед цим у Кремлі заявляли, що для зустрічі Путіна із Зеленським мають бути передумови.

Також читайте: Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна.

Прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков заявив, що для зустрічі Зеленського з Путіним мають бути передумови.

Автор: 

Зеленський Володимир (25612) путін володимир (24856) Кулеба Дмитро (3606)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
вы идиоты?
не, реально - вы идиоты?
показати весь коментар
22.04.2021 08:44 Відповісти
+14
Вопросительные знаки стоит заменить восклицательными, как мне кажется.
показати весь коментар
22.04.2021 08:47 Відповісти
+14
Как это не ответили?
Ответили.https://censor.net/ru/news/3261063/v_sovfede_rf_otreagirovali_na_predlojenie_zelenskogo_vstretitsya_s_putinym_na_donbasse_kakoeto_akterskoe.
показати весь коментар
22.04.2021 08:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вы идиоты?
не, реально - вы идиоты?
показати весь коментар
22.04.2021 08:44 Відповісти
Вопросительные знаки стоит заменить восклицательными, как мне кажется.
показати весь коментар
22.04.2021 08:47 Відповісти
Ідіот зелений недоумок.
показати весь коментар
22.04.2021 08:48 Відповісти
даже ***** брезгует величайшим политиком современности
показати весь коментар
22.04.2021 09:50 Відповісти
Путин просто струсил.
показати весь коментар
22.04.2021 09:52 Відповісти
))))))))))))))))))
Росія не відповіла на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9954
показати весь коментар
22.04.2021 09:54 Відповісти
Ні, вони - сліпі і глухі ідіоти.
показати весь коментар
22.04.2021 10:48 Відповісти
Вчаться у Віслюяка,також режим тиши ввімкнули!!!!)))))
показати весь коментар
22.04.2021 08:45 Відповісти
Ответила и еще как !
показати весь коментар
22.04.2021 08:59 Відповісти
ВРЕТЕ!
Рашка вас просто ПОСЛАЛА!... к своим донецким гауляйтера на капитуляцию.
показати весь коментар
22.04.2021 08:46 Відповісти
Лаптєстан презирливо відповів що це якесь артистичне кривляння.
показати весь коментар
22.04.2021 08:47 Відповісти
Как это не ответили?
Ответили.https://censor.net/ru/news/3261063/v_sovfede_rf_otreagirovali_na_predlojenie_zelenskogo_vstretitsya_s_putinym_na_donbasse_kakoeto_akterskoe.
показати весь коментар
22.04.2021 08:49 Відповісти
ничтожества голосуют за ничтожеств. 73% являются ничтожествами с какой угодно точки зрения : интеллектуальной, моральной, социальной! С любой!
показати весь коментар
22.04.2021 08:50 Відповісти
а вот тут ***** не прав . как можно было отказаться от встречи с " найвеличнішим лідером світу "
показати весь коментар
22.04.2021 08:53 Відповісти
Боится наверное, что окажется в тени.
показати весь коментар
22.04.2021 08:54 Відповісти
или испугался что Зеля оттаскает его за уши и поставит ультиматум . потребует убраться из Крыма и Донбасса . да еще и денежную компенсацию за агрессию

Зелька ж у нас не абы кто а как выразился вчера один зебобик " молодий орел " так понимаю отобрал этот титул у Поплавского
показати весь коментар
22.04.2021 09:11 Відповісти
Ну хто ж відповість на пропозицію - ДУРНЯ...? Навідь такий покидьок і гидота світу - Пууууу... ?
показати весь коментар
22.04.2021 08:54 Відповісти
Россия не ответила на предложение Зеленского встретиться с Путиным, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9070
показати весь коментар
22.04.2021 08:55 Відповісти
есть ещё предложение кравчука ))))
показати весь коментар
22.04.2021 08:56 Відповісти
Бубочкины видосики можно прокручивать на Г+Г в передаче квартал95 и ржать по приколу. На болшее они не годятся. Макшании нужен постоянный конфликт. И то шо Украина лучше всех для этого подходит - не вина Осла.
показати весь коментар
22.04.2021 08:57 Відповісти
путен не даёт заглянуть ему в глаз? Россия не ответила на предложение Зеленского встретиться с Путиным, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9247
показати весь коментар
22.04.2021 08:57 Відповісти
Я не пойму Бубочку. Шо он там хочет увидеть? Просто геронтофилия какая то.
показати весь коментар
22.04.2021 09:01 Відповісти
Це точно )))
Росія не відповіла на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8168
показати весь коментар
22.04.2021 09:05 Відповісти
Росія не відповіла на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним, - Кулеба - Цензор.НЕТ 570
показати весь коментар
22.04.2021 09:13 Відповісти
Ну,якби Кулєба не був кулєбою,то знав би,що відосікі-то для реклами,для народу,піплу.
А серед дорослих дядь,в міжнародній протокольно-дипломатичній практиці ,клоунсько-акторські номери не проходять.Там складають звернення на спеціальних бланках,в кількох екземплярах,з печатками,надсилають спеціальними кур'єрами...
такі елементарні речі і мали роз'яснити маленькому Вові,Кулєба з Єрмаком.А якщо за два роки не роз'яснили,-мають бути звільнені.
А якщо роз'яснили,але Вова дуркує,-звільнити Вову.
показати весь коментар
22.04.2021 09:04 Відповісти
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Губернатор Свердловской области подписал указ о платном входе в леса и природные парки для физических лиц



Росія не відповіла на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2476
показати весь коментар
22.04.2021 09:04 Відповісти
Молодец губарнатор Валежник в лесу бесплатно собирать , иш чего надумали!
показати весь коментар
22.04.2021 09:08 Відповісти
Да,конечно! Он боится из бункера выходить,а тут еще поехать В Украину,-кондрат может схватить по дороге!
показати весь коментар
22.04.2021 09:09 Відповісти
Пу даже можно понять.О чем говорить,когда дал слово отштайнмаерить Украину и не делает, бо страшно. Примерно так:
- Я стараюсь
- А я тебе помогаю,чтобы тебя свои не обидели за твои обещания мне.
показати весь коментар
22.04.2021 09:09 Відповісти
С таким ничтожеством как бубачка никто не хочет встречаться, ... даже оккупант
показати весь коментар
22.04.2021 09:10 Відповісти
Блін! Не відповіла? Ше й як відповіла! Ось їх відповідь, читайте. Тільки не кажіть, що вас про це 2 роки тому не попереджали. Пояснювали, переконували, просили, але ж 73% дебілів захотіли ось саме цього:
Напыщенное лицемерное ничто, хорошо играющее роль тафгая, но не более. Если отбросить явную несуразицу, типа «мир нельзя принести на танках» (а на чем его принесли ветераны, которых Зеленский не к месту приплетает в обращении к Путину?), то эта ни к чему не обязывающая речь - не смысловая, рассчитанная исключительно на пиар-эффект.
Смысловой она не может быть просто потому, что Зеленский - пустышка. И встречаться с ним абсолютно бессмысленно. Это уже доказал саммит в Елисейском дворце в 2019. С тех пор под давлением внешним и внутренним он только усугубил ситуацию на линии разграничения, лишил русских детей возможности учиться на родном языке и заставил их русских родителей покупать картошку на рынке на державной мове.
Украина вообще как государство абсолютно недоговороспособно, потому что не является субъектом реальной политики. И Зеленский - лиш очередной симулякр президента, которого с одной стороны программируют в посольстве США, а с другой прогибают националисты. С ним не о чем договариваться. Да и не только с ним. Никто не может дать гарантию, что следующий президент не объявит предшественника зрадником и изменником. И не дезавуирует все предыдущие договоренности.
Встретиться с Путиным в Донбассе вы, Владимир Александрович, можете... Когда вас туда под конвоем российских ССО доставят на подписание акта о капитуляции.
Александр КОЦспециальный корреспондент
Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27268.4/4401575/


Ну і як? Сподобалось? Ні? А ви чого, придурки,, чекали?
показати весь коментар
22.04.2021 09:11 Відповісти
а я думав путін по хаті бігає, метушиться, чимодани збира - боїться на стрєлку запізнитися..
показати весь коментар
22.04.2021 09:11 Відповісти
Та не будьте такими скромними - відповіла, ще й як відповіла!
Обсихайте, зелені недоумки.
показати весь коментар
22.04.2021 09:16 Відповісти
Вдуть по самые помидоры главе МИД !
Не оформил должным образом предложение Президента. И обижается, что не отвечают на неотправленное письмо.
показати весь коментар
22.04.2021 09:30 Відповісти
Якби ж Вова не говорив загадками , як ось - у останній своїй промові ... .

Може кацапи не відповіли тому що просто не зрозуміли -потужної пропозиції Бубочки . ? Або в них не знайшлося перекладача з зеленскої мови .. .

Росія не відповіла на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5788 .
показати весь коментар
22.04.2021 09:49 Відповісти
а зачем им, зелох и так все делает, и у него нет аргументов
было немного ихнамнетов, но зелох их отдал
вот если бы он начал мочить образцы вооружения которые парашка там испытывает вместе с расчетами, снайперов и прочих ихтамнетов, то куйло бы задумался, а так у него все хорошо, всу не стреляет и проблем нет
показати весь коментар
22.04.2021 10:04 Відповісти
-"Путін викликав Байдена на дебати в прямому ефірі"
- "Зеленський покликав Путіна "в будь-яку точку" Донбасу"
Схоже, що у фуйла та ВАЗеленсього спільні радники. Кулеба, не ти?
показати весь коментар
22.04.2021 10:23 Відповісти
Він звик до кривлянь і молодіжного хайпу . А в ФСБ РФ сидять старці з мисленням ЦК СС сталіна ! І щоб цього не розуміти треба було все своє життя присвятити КВН ! От це ми і маємо замість людини в якої б повинні були бути Фах,Знання і досвід роботи в сфері Державотворення . Але головне що це КВН для свої країни обрали МИ САМІ - населення! То от і маємо кривляння ( за словами РФ!) ... З нас просто весь світ сміється і дивується : що таке сталося з населенням , де ж поділась наша гідність і ,головне, РОЗУМ ?
показати весь коментар
22.04.2021 10:30 Відповісти
Як це не відповіли???
Відповіли...
Назвали заяву піськаграя грою актора...
показати весь коментар
22.04.2021 10:47 Відповісти
что пуйло видосик не записал?
показати весь коментар
22.04.2021 11:26 Відповісти
"президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину https://censor.net/ru/news/3261019/zelenskiyi_predlojil_putinu_vstretitsya_na_donbasse, где идет война"
Какое заманчивое предложение для артиллерии, однако! Как говорится, двух зайцев одним выстрелом.
показати весь коментар
22.04.2021 13:19 Відповісти
 
 