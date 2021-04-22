Россия не ответила на предложение Зеленского встретиться с Путиным, - Кулеба
Киев не получал ответа Москвы на предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на Донбассе.
Об это заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью агентству Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Перед этим в Кремле заявляли, что для встречи Путина с Зеленским должны быть предпосылки.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что для встречи Зеленского с Путиным должны быть предпосылки.
Топ комментарии
+20 Стрелок
показать весь комментарий22.04.2021 08:44 Ответить Ссылка
+14 Андрей Шевченко #481297
показать весь комментарий22.04.2021 08:47 Ответить Ссылка
+14 Simple Voter
показать весь комментарий22.04.2021 08:49 Ответить Ссылка
не, реально - вы идиоты?
Рашка вас просто ПОСЛАЛА!... к своим донецким гауляйтера на капитуляцию.
Ответили.https://censor.net/ru/news/3261063/v_sovfede_rf_otreagirovali_na_predlojenie_zelenskogo_vstretitsya_s_putinym_na_donbasse_kakoeto_akterskoe.
Зелька ж у нас не абы кто а как выразился вчера один зебобик " молодий орел " так понимаю отобрал этот титул у Поплавского
А серед дорослих дядь,в міжнародній протокольно-дипломатичній практиці ,клоунсько-акторські номери не проходять.Там складають звернення на спеціальних бланках,в кількох екземплярах,з печатками,надсилають спеціальними кур'єрами...
такі елементарні речі і мали роз'яснити маленькому Вові,Кулєба з Єрмаком.А якщо за два роки не роз'яснили,-мають бути звільнені.
А якщо роз'яснили,але Вова дуркує,-звільнити Вову.
Губернатор Свердловской области подписал указ о платном входе в леса и природные парки для физических лиц
- Я стараюсь
- А я тебе помогаю,чтобы тебя свои не обидели за твои обещания мне.
Напыщенное лицемерное ничто, хорошо играющее роль тафгая, но не более. Если отбросить явную несуразицу, типа «мир нельзя принести на танках» (а на чем его принесли ветераны, которых Зеленский не к месту приплетает в обращении к Путину?), то эта ни к чему не обязывающая речь - не смысловая, рассчитанная исключительно на пиар-эффект.
Смысловой она не может быть просто потому, что Зеленский - пустышка. И встречаться с ним абсолютно бессмысленно. Это уже доказал саммит в Елисейском дворце в 2019. С тех пор под давлением внешним и внутренним он только усугубил ситуацию на линии разграничения, лишил русских детей возможности учиться на родном языке и заставил их русских родителей покупать картошку на рынке на державной мове.
Украина вообще как государство абсолютно недоговороспособно, потому что не является субъектом реальной политики. И Зеленский - лиш очередной симулякр президента, которого с одной стороны программируют в посольстве США, а с другой прогибают националисты. С ним не о чем договариваться. Да и не только с ним. Никто не может дать гарантию, что следующий президент не объявит предшественника зрадником и изменником. И не дезавуирует все предыдущие договоренности.
Встретиться с Путиным в Донбассе вы, Владимир Александрович, можете... Когда вас туда под конвоем российских ССО доставят на подписание акта о капитуляции.
Александр КОЦспециальный корреспондент
Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27268.4/4401575/
Ну і як? Сподобалось? Ні? А ви чого, придурки,, чекали?
Обсихайте, зелені недоумки.
Не оформил должным образом предложение Президента. И обижается, что не отвечают на неотправленное письмо.
Може кацапи не відповіли тому що просто не зрозуміли -потужної пропозиції Бубочки . ? Або в них не знайшлося перекладача з зеленскої мови .. .
.
было немного ихнамнетов, но зелох их отдал
вот если бы он начал мочить образцы вооружения которые парашка там испытывает вместе с расчетами, снайперов и прочих ихтамнетов, то куйло бы задумался, а так у него все хорошо, всу не стреляет и проблем нет
- "Зеленський покликав Путіна "в будь-яку точку" Донбасу"
Схоже, що у фуйла та ВАЗеленсього спільні радники. Кулеба, не ти?
Відповіли...
Назвали заяву піськаграя грою актора...
Какое заманчивое предложение для артиллерии, однако! Как говорится, двух зайцев одним выстрелом.