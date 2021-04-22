Россия не ответила на предложение Зеленского встретиться с Путиным, - Кулеба

Киев не получал ответа Москвы на предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на Донбассе.

Об это заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью агентству Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Перед этим в Кремле заявляли, что для встречи Путина с Зеленским должны быть предпосылки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что для встречи Зеленского с Путиным должны быть предпосылки.