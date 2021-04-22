Гладковський подає в суд на НАБУ

Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Олег Гладковський подає в суд на Національне антикорупційне бюро через "переслідування його родини, яке виявлялося в різних формах процесуального терору".

Про це повідомила пресслужба корпорації "Богдан", засновником якої є Гладковський, інформує Цензор.НЕТ.

"Дворічне переслідування родини Гладковських, яке мало місце у різноманітних формах процесуального терору має отримати правову оцінку – такою була реакція пана Гладковського на події останньої доби", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що, на думку Гладковського правової оцінки потребують і публікації "неправдивих даних з боку НАБУ, які надаються суспільству у вигляді доконаних фактів, а насправді є лише вільною думкою на задану керівництвом правоохоронних органів тему".

"Вже два роки НАБУ намагається довести провину членів родини Гладковських і на цьому шляху не гребує ані чорним піаром, ані провокаціями. Суспільству згодовують вигадані або домислені факти в угоду політичній доцільності. При цьому об’єктивного розслідування у справах так і не простежується", – підсумував Гладковський.

Як повідомлялося, НАБУ оголосило в розшук сина Олега Гладковського Ігоря - одного з підозрюваних у справі "Оптімумспецдеталь". Відповідне рішення було винесено детективом НАБУ 21 квітня 2021 року.

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