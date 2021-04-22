Гладковський подає в суд на НАБУ
Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Олег Гладковський подає в суд на Національне антикорупційне бюро через "переслідування його родини, яке виявлялося в різних формах процесуального терору".
Про це повідомила пресслужба корпорації "Богдан", засновником якої є Гладковський, інформує Цензор.НЕТ.
"Дворічне переслідування родини Гладковських, яке мало місце у різноманітних формах процесуального терору має отримати правову оцінку – такою була реакція пана Гладковського на події останньої доби", - говориться в повідомленні.
Зазначається, що, на думку Гладковського правової оцінки потребують і публікації "неправдивих даних з боку НАБУ, які надаються суспільству у вигляді доконаних фактів, а насправді є лише вільною думкою на задану керівництвом правоохоронних органів тему".
"Вже два роки НАБУ намагається довести провину членів родини Гладковських і на цьому шляху не гребує ані чорним піаром, ані провокаціями. Суспільству згодовують вигадані або домислені факти в угоду політичній доцільності. При цьому об’єктивного розслідування у справах так і не простежується", – підсумував Гладковський.
Як повідомлялося, НАБУ оголосило в розшук сина Олега Гладковського Ігоря - одного з підозрюваних у справі "Оптімумспецдеталь". Відповідне рішення було винесено детективом НАБУ 21 квітня 2021 року.
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https://www.google.com/amp/s/hromadske.ua/ru/amp/posts/sud-obyazal-bihusinfo-oprovergnut-informaciyu-o-prichastnosti-gladkovskogo-mladshego-k-hisheniyam-na-oboronke
Киевский апелляционный суд https://hromadske.ua/ru/posts/rashishenie-v-oboronke-zhurnalisty-vihusinfo-vyigrali-apellyaciyu-u-igorya-gladkovskogo https://hromadske.ua/ru/posts/rashishenie-v-oboronke-zhurnalisty-vihusinfo-vyigrali-apellyaciyu-u-igorya-gladkovskogo отменил решение по иску Игоря Гладковского о признании ложным и опровержении расследования о коррупции в оборонной сфере.
Гладковский-младший судился с журналистами и требовал опровергнуть весь сюжет расследования в отношении расхищений в оборонной промышленности, где он фигурировал.
3 июля 2020 года Подольский районный суд Киева https://hromadske.ua/ru/posts/sud-obyazal-bihusinfo-oprovergnut-informaciyu-o-prichastnosti-gladkovskogo-mladshego-k-hisheniyam-na-oboronke признал ложным и нарушающим личные неимущественные права Игоря Гладковского видеосюжет о расхищениях в оборонной промышленности.
Однако Киевский апелляционный суд заявил об абсурдности того, что Гладковский требовал опровергнуть весь сюжет, ведь «тогда надо опровергнуть, что у Гладковского есть сын Игорь, или что Денис Бигус - журналист».
Учитывая, что основной линией политики правящей партии, является стремление посадить или хотябы очернить папередников, чувство самосохранения никто не отменял.
Дуже прикро.
"Історія нічому не вчить" - никогда, иначе она не развивалась бы по спирали.
"История нас учит тому, что она ничему не учит." (с)
А так у тебя принцип простой -украсть!
вы столько раз обсирались, что мы уже ржать устали.
Ничего там нет, никто там не крал ни копейки.
Как не было ни офшоров, ни мальдивов. ******* ваша тупая брехня.
"Горе от ума" А.С.Грибоедоа
Купить от имени МО Украины?
Хочу, чтоб они опять крали - чтоб олия была по 20, а не 60, яйца по 1,5, а не 5, гречка по 20, а не 40, сахар по 12, а не 30...
Потому что неворующие слуги уже не по карману.
У украинцев редко были случаи, чтобы зависимый был искренне расположен к своему господину, чтобы был связан с ним бескорыстною, будто сыновнею любовью.
У россиян крепостной человек, слуга, раб, нередко предан своему барину вполне, душою и сердцем, даже и тогда, когда барин не ценит этого. Он хранит барское добро, как свое, радуется, когда его честолюбивый барин получает почесть...
спіши поки ще всіх ВОВКІВ не розігнали!!!
Я так думаю, що залякали НАБУ тим, що реорганізують, голову НАБУ знімуть, от вони на догоду зеленій плісняві і тягнуть волинку
Ты все ещё веришь в его предвыборную лапшу?
Это же была и есть главная СКРЕПА пропаганды Зе-нарика!!!
"Барыги", " наживаться на крови", "продолжать войну", ...
Документы в студию)))
Всем интересно.
Документы, выписки, справки.
Особенно про липесх.
Что-то скучно стало.
Свои справки о бесконечной тупости, таким же, как и ты баранам мацковским показывай.
А тут, фактуру. КОНКРЕТНУЮ.
Иначе, всё будет как у вас: - А ДОКАЖ !