Гладковский подает в суд на НАБУ
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский подает в суд на Национальное антикоррупционное бюро из-за "преследования его семьи, которое проявлялось в различных формах процессуального террора".
Об этом сообщила пресс-служба корпорации "Богдан", основателем которой является Гладковский, информирует Цензор.НЕТ.
"Двухлетнее преследование семьи Гладковских, которое имело место в различных формах процессуального террора, должно получить правовую оценку - такой была реакция господина Гладковского на события последних суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по мнению Гладковского, правовой оценки требуют и публикации "ложных данных со стороны НАБУ, предоставляемых обществу в виде свершившихся фактов, а на самом деле являющихся только свободным размышлением на заданную руководством правоохранительных органов тему".
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"Уже два года НАБУ пытается доказать вину членов семьи Гладковских и на этом пути не гнушается ни черным пиаром, ни провокациями. Обществу скармливают вымышленные или додуманные факты в угоду политической целесообразности. При этом объективного расследования по делам так и не прослеживается", - утверждает Гладковский.
Как сообщалось, НАБУ объявило в розыск сына Олега Гладковского Игоря - одного из подозреваемых по делу "Оптимумспецдеталь". Соответствующее решение было вынесено детективом НАБУ 21 апреля 2021 года.
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https://www.google.com/amp/s/hromadske.ua/ru/amp/posts/sud-obyazal-bihusinfo-oprovergnut-informaciyu-o-prichastnosti-gladkovskogo-mladshego-k-hisheniyam-na-oboronke
Киевский апелляционный суд https://hromadske.ua/ru/posts/rashishenie-v-oboronke-zhurnalisty-vihusinfo-vyigrali-apellyaciyu-u-igorya-gladkovskogo https://hromadske.ua/ru/posts/rashishenie-v-oboronke-zhurnalisty-vihusinfo-vyigrali-apellyaciyu-u-igorya-gladkovskogo отменил решение по иску Игоря Гладковского о признании ложным и опровержении расследования о коррупции в оборонной сфере.
Гладковский-младший судился с журналистами и требовал опровергнуть весь сюжет расследования в отношении расхищений в оборонной промышленности, где он фигурировал.
3 июля 2020 года Подольский районный суд Киева https://hromadske.ua/ru/posts/sud-obyazal-bihusinfo-oprovergnut-informaciyu-o-prichastnosti-gladkovskogo-mladshego-k-hisheniyam-na-oboronke признал ложным и нарушающим личные неимущественные права Игоря Гладковского видеосюжет о расхищениях в оборонной промышленности.
Однако Киевский апелляционный суд заявил об абсурдности того, что Гладковский требовал опровергнуть весь сюжет, ведь «тогда надо опровергнуть, что у Гладковского есть сын Игорь, или что Денис Бигус - журналист».
Учитывая, что основной линией политики правящей партии, является стремление посадить или хотябы очернить папередников, чувство самосохранения никто не отменял.
Дуже прикро.
"Історія нічому не вчить" - никогда, иначе она не развивалась бы по спирали.
"История нас учит тому, что она ничему не учит." (с)
А так у тебя принцип простой -украсть!
вы столько раз обсирались, что мы уже ржать устали.
Ничего там нет, никто там не крал ни копейки.
Как не было ни офшоров, ни мальдивов. ******* ваша тупая брехня.
"Горе от ума" А.С.Грибоедоа
Купить от имени МО Украины?
Хочу, чтоб они опять крали - чтоб олия была по 20, а не 60, яйца по 1,5, а не 5, гречка по 20, а не 40, сахар по 12, а не 30...
Потому что неворующие слуги уже не по карману.
У украинцев редко были случаи, чтобы зависимый был искренне расположен к своему господину, чтобы был связан с ним бескорыстною, будто сыновнею любовью.
У россиян крепостной человек, слуга, раб, нередко предан своему барину вполне, душою и сердцем, даже и тогда, когда барин не ценит этого. Он хранит барское добро, как свое, радуется, когда его честолюбивый барин получает почесть...
спіши поки ще всіх ВОВКІВ не розігнали!!!
Я так думаю, що залякали НАБУ тим, що реорганізують, голову НАБУ знімуть, от вони на догоду зеленій плісняві і тягнуть волинку
Ты все ещё веришь в его предвыборную лапшу?
Это же была и есть главная СКРЕПА пропаганды Зе-нарика!!!
"Барыги", " наживаться на крови", "продолжать войну", ...
Документы в студию)))
Всем интересно.
Документы, выписки, справки.
Особенно про липесх.
Что-то скучно стало.
Свои справки о бесконечной тупости, таким же, как и ты баранам мацковским показывай.
А тут, фактуру. КОНКРЕТНУЮ.
Иначе, всё будет как у вас: - А ДОКАЖ !