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Гладковский подает в суд на НАБУ

Гладковский подает в суд на НАБУ

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский подает в суд на Национальное антикоррупционное бюро из-за "преследования его семьи, которое проявлялось в различных формах процессуального террора".

Об этом сообщила пресс-служба корпорации "Богдан", основателем которой является Гладковский, информирует Цензор.НЕТ.

"Двухлетнее преследование семьи Гладковских, которое имело место в различных формах процессуального террора, должно получить правовую оценку - такой была реакция господина Гладковского на события последних суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по мнению Гладковского, правовой оценки требуют и публикации "ложных данных со стороны НАБУ, предоставляемых обществу в виде свершившихся фактов, а на самом деле являющихся только свободным размышлением на заданную руководством правоохранительных органов тему".

Читайте на Цензор.НЕТ: НАБУ объявило в розыск сына Гладковского Игоря. ФОТО

"Уже два года НАБУ пытается доказать вину членов семьи Гладковских и на этом пути не гнушается ни черным пиаром, ни провокациями. Обществу скармливают вымышленные или додуманные факты в угоду политической целесообразности. При этом объективного расследования по делам так и не прослеживается", - утверждает Гладковский.

Как сообщалось, НАБУ объявило в розыск сына Олега Гладковского Игоря - одного из подозреваемых по делу "Оптимумспецдеталь". Соответствующее решение было вынесено детективом НАБУ 21 апреля 2021 года.

Также на Цензор.НЕТ: Гладковский подал в суд на журналистов, рассказавших о воровстве на оборонке

Автор: 

НАБУ (4240) суд (25153) Гладковский Олег (160)


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Топ комментарии
+23
серіал свинарчуки, продовження. напередодні вагнергейту нас чекає безліч старих як світ серіалів про баригу каторий всєх абакрал, на всіх основних змі! бо лох щось не в тонусі, а тут бац тарифи на електрику різко підняли- а лох свинарчуками живе! прекрасно ж
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22.04.2021 19:52 Ответить
+20
Яка "вкохана" свиноматка. Бігус в деталях показав гівномутство
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22.04.2021 19:51 Ответить
+17
Так, тільки суд забов'язав вибачитися за таку тупу брехню
https://www.google.com/amp/s/hromadske.ua/ru/amp/posts/sud-obyazal-bihusinfo-oprovergnut-informaciyu-o-prichastnosti-gladkovskogo-mladshego-k-hisheniyam-na-oboronke
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22.04.2021 20:07 Ответить
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Яка "вкохана" свиноматка. Бігус в деталях показав гівномутство
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22.04.2021 19:51 Ответить
Так, тільки суд забов'язав вибачитися за таку тупу брехню
https://www.google.com/amp/s/hromadske.ua/ru/amp/posts/sud-obyazal-bihusinfo-oprovergnut-informaciyu-o-prichastnosti-gladkovskogo-mladshego-k-hisheniyam-na-oboronke
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22.04.2021 20:07 Ответить
Зачем врать то? История имеет вполне логичное продолжение!
Киевский апелляционный суд https://hromadske.ua/ru/posts/rashishenie-v-oboronke-zhurnalisty-vihusinfo-vyigrali-apellyaciyu-u-igorya-gladkovskogo https://hromadske.ua/ru/posts/rashishenie-v-oboronke-zhurnalisty-vihusinfo-vyigrali-apellyaciyu-u-igorya-gladkovskogo отменил решение по иску Игоря Гладковского о признании ложным и опровержении расследования о коррупции в оборонной сфере.
Гладковский-младший судился с журналистами и требовал опровергнуть весь сюжет расследования в отношении расхищений в оборонной промышленности, где он фигурировал.
3 июля 2020 года Подольский районный суд Киева https://hromadske.ua/ru/posts/sud-obyazal-bihusinfo-oprovergnut-informaciyu-o-prichastnosti-gladkovskogo-mladshego-k-hisheniyam-na-oboronke признал ложным и нарушающим личные неимущественные права Игоря Гладковского видеосюжет о расхищениях в оборонной промышленности.
Однако Киевский апелляционный суд заявил об абсурдности того, что Гладковский требовал опровергнуть весь сюжет, ведь «тогда надо опровергнуть, что у Гладковского есть сын Игорь, или что Денис Бигус - журналист».
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22.04.2021 20:58 Ответить
це проблеми суду, що він невірно зформулював. Той же самий суддя в новому рішенні виправить власну стилістичну помилку. Якщо вже не виправив.
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22.04.2021 21:41 Ответить
Конечно мы все здесь верим в неподкупный суд.
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23.04.2021 11:18 Ответить
Ага, Петя всех купил.
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23.04.2021 12:12 Ответить
Любой может, "если конечно они у Вас есть" (с)
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23.04.2021 13:23 Ответить
Если это не идёт вразрез с линией правящей партии.
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23.04.2021 13:34 Ответить
Даже если и идет в разрез. Будет чуть дороже. Вы что, с Марса?
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23.04.2021 13:37 Ответить
Всё зависит на сколько вразрез.
Учитывая, что основной линией политики правящей партии, является стремление посадить или хотябы очернить папередников, чувство самосохранения никто не отменял.
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23.04.2021 15:19 Ответить
Гладковский подает в суд на НАБУ - Цензор.НЕТ 5272
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22.04.2021 20:10 Ответить
Це не той Бігус, рідня дружини якого працівники запорєбиркових спецслужб?
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22.04.2021 20:18 Ответить
А свинарчук нє? Меншого свинарчука у розшук подали,а старший жаліється що його не притягують?
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22.04.2021 19:52 Ответить
Ти вибачення Бігуса дивився по 24 ю-му канпюплу за брехню про Семочка? 😁
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22.04.2021 20:28 Ответить
Я гадав, що Віктор Лі з північної Кореї, але виявляється він зебіл з північної України.
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22.04.2021 20:39 Ответить
Це якимсь чином має вплив на твоє життя, на твій розум, чи ще якось тобі заважає ?
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22.04.2021 20:47 Ответить
Так, не може мій розум сприйняти, що в нашій країні 73% зебілів.
Дуже прикро.
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22.04.2021 21:03 Ответить
То мабуть він у тебе хворий або відсутній якщо не сприймає,бо ті 73% обрали президента і він всіх влаштовує і не влаштовує лише таких як ти 8% то хто ж вам лікар? До мого великого жалю ви пролетіли ,приміть співчуття.
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22.04.2021 21:13 Ответить
То справи бігуса, а от чому свинарчук молодший у розшуку там не казали?
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22.04.2021 20:59 Ответить
Пізніше скажуть. 😁Але тобі це не сподобається. 😊 От прикинь, все, що вам навішали на вуха в інформаційній війні, щоб завадити Порошенка, виявляється брехнею. 😁Уловлюєш мою думку? Тому ви так відчайдушно борете я хоча б за свинарчуків. Але й це теж вас розчарує. 😁 Ви прості наївні лохи, які вірять у казки. І не лише хороші, але й брехливі. 😁 Головне, щоб вони гарно лягали на ваш люмпен-пролетарський світогляд.
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22.04.2021 21:18 Ответить
Не треба мене перевиховувати бо ти ще не виріс для цього. Я не обирав його у 2014р іне обирав у 2019 р а для того щоб я за нього проголосував треба щоб він попав у другий тур з бойком мудачуком лукою або ******,тільки тоді мій голос буде за нього.Все відчепись і іди думай чому його досі не хочуть.
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22.04.2021 21:25 Ответить
Не збираюся виправляти помилку твоїх батьків. 😊 Судячи з твоїх слів ти надто старий, щоб вчитись. Тому твоя карма - мінімальна пенсія і черга за субсидією. 😊
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22.04.2021 21:59 Ответить
Ти сране щеня подумай за свою пенсію а я свою вже заробив і мені вистачає,в тебе козлша не прошу.Твоя карма доживи до моїх років,а від суми і тюрми не зарікайся.
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22.04.2021 22:06 Ответить
https://censor.net/ru/news/3261514/nardep_ot_es_gerasimov_ne_zadeklariroval_nedvijimost_v_ispanii_smi_foto Це тобі ще одна відповідь чому їх не хочуть.
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22.04.2021 23:05 Ответить
А чим Герасимов гірший від самого світоча Зєлєнского, який не декларує кошти, явояючись Гарантом Конституції? Ти вважаєш, що Зєлжн кому можна, а Герасимову - ні?
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22.04.2021 23:17 Ответить
Я бачив як і вся Україна де заробив свої статки Зеленський.Де заробив порошенко який з 1998 р при владі існував за кошти платників податків і де їх заробив герасімов хотілось би знати?
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22.04.2021 23:22 Ответить
Ти теж брав участь у виведенні через фірми Зєлєнского крадених Коломойським грошей вкладників "Приватбанку"? Раджу тобі звернутися до американської Феміди. Можливо, якщо ти справді бачив, як Зєлєнскій заробляв гроші, тебе визнають цінним свідком і забезпечать не лише охороною, але й нададуть штатіаювське громадянство.
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22.04.2021 23:36 Ответить
Мені не треба відповідати запитаннями.Я тобі поставив пряме запитання а ти якщо не знаєш то розмови нема.Де і яким я буду свідком то не твоє діло,відповідай за себе.
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22.04.2021 23:41 Ответить
Я теж брав участь у крадіжці Зєлєнскім-Коломойським грошей вкладників "Приватбанку"? 😲 Пояснюю по твоєму питанню, яке ти строчиш з методички. Капітал і активи набув Порошенко-старший, організувавши свого часу фірму "Орлан", яка в свою черкюу через ваучери отримала контроль над Коюиївською кондитерської фабрикою, і потужностями фірми, яка потім стала відомою, як "Богдан". Тобі не повідомили, що Петро не надто займав я бізнесом сім'ї, бо вибрав шлях політика. Це перше. І друге. Порошенко - мільярдер, б володіє величезними промисловими підприємствами. Як мітьярлером став кмік Зєлєнскій? І третє. Чму інші комікси, чи актори, навіть такі відомі, як Хомюстікоєв, чи Роговцевп не стали не те, що мільярдерами, а простими мільйонерами? Або Вакарчук не є мітьярлером, чи співак ротом Олег Винник з повними стадіонами і купою концертів? Ти над тюцим ніколи не думав?
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22.04.2021 23:54 Ответить
А когда Зеленский стал милиардером?
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22.04.2021 23:57 Ответить
Я тобі кажу в які роки він займався бізнесом і як це поєднувалось з державними посадами і депутатством а ще як це називається? А ти мені співаків та артистів які ніколи не були бюджетниками і хабарниками а заробили своєю працею і талантом.
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23.04.2021 00:00 Ответить
Ти читати вмієш? І нащо питат, коли в тебе є методичка. Д речі, як комік став мілтярдером?
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23.04.2021 00:01 Ответить
У нас розмова глухого з сліпим.Я так тебе не хочу розуміти як ти мене не хочеш чути.Все агітуй без мене я тобі своє сказав.
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23.04.2021 00:06 Ответить
"От прикинь, все, що вам навішали на вуха в інформаційній війні, щоб завадити Порошенка, виявляється брехнею. 😁Уловлюєш мою думку?" - Дурень думкою багатіє
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23.04.2021 11:21 Ответить
Напевне у тебе багато думок? 😊 У випадку таких в борців, як українці вибір у владу чесних і професійних не можливий апріорі. Тому найкращий вихід -. Вибирати з двох того, хто може принести менше шкоди. І на це немає ради. Ти вважаєш Зєлєнского більш достойним? Я не вважаю. А третього прізвища у бюлетені у другому турі не було. Так зрозуміло?
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23.04.2021 11:26 Ответить
"Тому найкращий вихід -. Вибирати з двох того, хто може принести менше шкоди." - я не торгуюсь.
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23.04.2021 11:42 Ответить
І що маєш? А втратити можна Україну. Це вже було. Історія нічому не вчить. Напевне твої принципи вищі за Україну. Гасло :"Україна понад усе!" не для тебе.
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23.04.2021 11:45 Ответить
"І що маєш?" - чисту совість.
"Історія нічому не вчить" - никогда, иначе она не развивалась бы по спирали.
"История нас учит тому, что она ничему не учит." (с)
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23.04.2021 13:34 Ответить
Загинув ти по чисту совість. 😊 З чистою совістю втратити Україну - то якийсь оксюморрон.
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23.04.2021 13:38 Ответить
серіал свинарчуки, продовження. напередодні вагнергейту нас чекає безліч старих як світ серіалів про баригу каторий всєх абакрал, на всіх основних змі! бо лох щось не в тонусі, а тут бац тарифи на електрику різко підняли- а лох свинарчуками живе! прекрасно ж
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22.04.2021 19:52 Ответить
"а тут бац тарифи на електрику різко підняли" - неужели больше, чем гетьman поднял?
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23.04.2021 11:22 Ответить
хорошую удочку закинули для комментаторов как в 2019. Сейчас начнется, а доказательств так и нет.
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22.04.2021 19:54 Ответить
Безсовестное Свинарчуковское падло,разворовывало армию в самые тяжелые времена, а теперь его семью обидели! Пусть тврй пидсвынок Свинарчук-младший вместе с тобой возьмете автоматы и пойдете кровью искупать то,что заработали на жизни простых парней , тогда может и поверят,что у тебя есть принципы.
А так у тебя принцип простой -украсть!
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22.04.2021 19:59 Ответить
Ага и клистроны с действующих ПВО, контробандой доставленные из Рашки, они тоже снимали...
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22.04.2021 20:02 Ответить
первый пошел
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22.04.2021 20:03 Ответить
та завязуй, ботяра - уже не заходит.
вы столько раз обсирались, что мы уже ржать устали.

Ничего там нет, никто там не крал ни копейки.
Как не было ни офшоров, ни мальдивов. ******* ваша тупая брехня.
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22.04.2021 20:13 Ответить
-Блажен, кто верует, тепло ему на свете!
"Горе от ума" А.С.Грибоедоа
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22.04.2021 20:19 Ответить
Твій девіз? 😁
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22.04.2021 20:29 Ответить
Ой горюшко то у Вас какое...И не от Грибоедова, а от Вашего!
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22.04.2021 20:47 Ответить
Чого це у мене горе? 😁 У мене розум не буйний. Всілякі видіння, марення і дурні думки у ньому не живуть. 😁Тому і сплю спокійно. 😊
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22.04.2021 21:01 Ответить
Вибачайте шановний пане. Произошла ошибка - это предназначалось Тупину Вове. До Вас з повагою.
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23.04.2021 07:03 Ответить
Що за ахінея? Гладковські, навпаки, армії допомагали.
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22.04.2021 20:33 Ответить
Казлы ванючие, подскажыте, КАК достать из Расии запчасти, запрещённые к вывозу?
Купить от имени МО Украины?
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22.04.2021 20:05 Ответить
и не только к вывозу, а вообще к обороту
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22.04.2021 20:06 Ответить
И я так хочу, правоохранители новую схему вымогательства изобрели - выродки. Закон для них ничто, суды - из нет в Украине
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22.04.2021 20:14 Ответить
Хочу назад власть барыг!
Хочу, чтоб они опять крали - чтоб олия была по 20, а не 60, яйца по 1,5, а не 5, гречка по 20, а не 40, сахар по 12, а не 30...

Потому что неворующие слуги уже не по карману.
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22.04.2021 20:16 Ответить
А при рыгах было еще дешевле!
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22.04.2021 20:40 Ответить
Так барыги и продают Украину. Выбирают жопой, где им выгоднее. Пенсии, масло, тарифы.
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22.04.2021 20:47 Ответить
Риги казну розікрали. Після Порох наповнював, а тепер зелені знову розкрадають
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22.04.2021 20:54 Ответить
Якщо так то чому при янику я міг поїхати на море без кредиту а при порошенку тількі в кредит?
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22.04.2021 21:11 Ответить
Бо ти придурок, якщо на кредит на море їздиш
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23.04.2021 06:03 Ответить
як по команді загавкали тузіки...

У украинцев редко были случаи, чтобы зависимый был искренне расположен к своему господину, чтобы был связан с ним бескорыстною, будто сыновнею любовью.
У россиян крепостной человек, слуга, раб, нередко предан своему барину вполне, душою и сердцем, даже и тогда, когда барин не ценит этого. Он хранит барское добро, как свое, радуется, когда его честолюбивый барин получает почесть...
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22.04.2021 20:22 Ответить
в ОАСК?
спіши поки ще всіх ВОВКІВ не розігнали!!!
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22.04.2021 20:44 Ответить
При усій повазі до НАБУ, але 2 роки розслідувати, а до цього теж розслідували. Скільки можна? Там уже, напевно, витрати на розслідування перевищили сумму уявних втрат. Подали би до суду і усе. Так ні, витягуть жили потихенько. У ЄСПЧ за нерозслідування у розумні строки ж 100-відсотково виправдають
Я так думаю, що залякали НАБУ тим, що реорганізують, голову НАБУ знімуть, от вони на догоду зеленій плісняві і тягнуть волинку
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22.04.2021 20:52 Ответить
У ЄСПЧ за нерозслідування у розумні строки ж 100-відсотково виправдають - так це ж, виходить, в ЄСПЧ виправдають беркутівців, Штепу, Єфремова та інших, кого почали потужно судити реформовані Найсолодшим суди і так нікого не засудили за 5 років?
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22.04.2021 21:30 Ответить
Доречі. По Штепі уже https://interfax.com.ua/news/general/636573.html одне рішення ЄСПЧ є, і гроші уже їй виплатили
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23.04.2021 08:09 Ответить
Не хвилюйся. Свинарчуки- люди не бідні. Все буде в шоколаді.
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22.04.2021 21:30 Ответить
Вороватые дружки потроха надеются на продажность судебной системы оставшийся от президента инвестора липецкой экономики.
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22.04.2021 21:00 Ответить
Твой Зе-нарик ДВА ГОДА не может доказать "вороватость"!
Ты все ещё веришь в его предвыборную лапшу?
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22.04.2021 21:22 Ответить
Не может потому что зе-нарик,все логично.
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22.04.2021 21:33 Ответить
Ну а что ты думал?
Это же была и есть главная СКРЕПА пропаганды Зе-нарика!!!
"Барыги", " наживаться на крови", "продолжать войну", ...
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22.04.2021 21:20 Ответить
Повинні сидіти ті чия провина доведена. Все інше це спекуляції розумово неповноцінних і для розумово неповноцінних
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22.04.2021 21:55 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-gerasymov-villa-ispaniya/31217676.html Кстати, о кристально чистых . Співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов не задекларував двоповерховий маєток в Іспанії, яким народний депутат та його дружина володіють ще з 2013 року. Вперше до Верховної Ради Герасимов зайшов у 2014 році від фракції «Блок Петра Порошенка». Вже тоді, за словами юристів, він як народний депутат мав би задекларувати володіння іспанським нерухомим майном, але не зробив цього.
Гладковський подає в суд на НАБУ - Цензор.НЕТ 5464
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22.04.2021 21:45 Ответить
Наша песня хороша, начинай начала......... Только на этом форуме сотни раз уже говорилось, что недвижимость, купленная компанией не должна декларироваться отдельно, если это юридическое лицо внесено в декларацию. Это все равно, что декларировать в квартире каждую отдельную комнату. Точно так же Нелох не вносил дом в Италии площадью , которым владеет через компанию San Tommaso S.R.L. Компания принадлежит ему, нужно быть тупым, чтобы дублировать информацию, что он и доказал, когда внес ее за 2018, тогда как за 2017 отсутствовала. Юристы ржали с него.
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22.04.2021 22:04 Ответить
реванш свинарчуков. опять рвутся к корыту
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22.04.2021 21:55 Ответить
а почему чесно ненаписать что Свинарчук подает в суд а Вальцман озабочен ..Или у Зеленского тоже есть вторая фамилия ? Уууу олени отпишитесь
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22.04.2021 22:00 Ответить
А кто такой Вальцман?
Документы в студию)))
Всем интересно.
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23.04.2021 00:27 Ответить
Ну так конкретнее давай, быдло парашинское.
Документы, выписки, справки.
Особенно про липесх.
Что-то скучно стало.
Свои справки о бесконечной тупости, таким же, как и ты баранам мацковским показывай.
А тут, фактуру. КОНКРЕТНУЮ.
Иначе, всё будет как у вас: - А ДОКАЖ !
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23.04.2021 09:23 Ответить
ууу политычни рэпрэссии, гулаг, 37 год.
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23.04.2021 04:40 Ответить
 
 