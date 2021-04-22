Гладковский подает в суд на НАБУ

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский подает в суд на Национальное антикоррупционное бюро из-за "преследования его семьи, которое проявлялось в различных формах процессуального террора".

Об этом сообщила пресс-служба корпорации "Богдан", основателем которой является Гладковский, информирует Цензор.НЕТ.

"Двухлетнее преследование семьи Гладковских, которое имело место в различных формах процессуального террора, должно получить правовую оценку - такой была реакция господина Гладковского на события последних суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по мнению Гладковского, правовой оценки требуют и публикации "ложных данных со стороны НАБУ, предоставляемых обществу в виде свершившихся фактов, а на самом деле являющихся только свободным размышлением на заданную руководством правоохранительных органов тему".

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"Уже два года НАБУ пытается доказать вину членов семьи Гладковских и на этом пути не гнушается ни черным пиаром, ни провокациями. Обществу скармливают вымышленные или додуманные факты в угоду политической целесообразности. При этом объективного расследования по делам так и не прослеживается", - утверждает Гладковский.

Как сообщалось, НАБУ объявило в розыск сына Олега Гладковского Игоря - одного из подозреваемых по делу "Оптимумспецдеталь". Соответствующее решение было вынесено детективом НАБУ 21 апреля 2021 года.

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