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Аварії до 1986 року, пошук "теорії змови" і підміна зразків ґрунту: СБУ оприлюднила документи про роботу КДБ щодо Чорнобильської катастрофи

Аварії до 1986 року, пошук

Архів СБУ і Український інститут національної пам'яті нагадують про два томи документів КДБ, що стосуються катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це СБУ написала на своїй сторінці у Фейсбуку.

"Навіть через 35 років після страшної трагедії на Чорнобильській АЕС у хронології тих подій для більшості людей залишаються невідомі сторінки. Але мільйони тих, чиє життя змінила аварія, мають дізнатися правду, а весь світ - пам'ятати її наслідки. Державний архів Служби безпеки України оприлюднює секретні документи КДБ: найперша доповідь "наверх" про вибух від директора ЧАЕС Віктора Брюханова, переговори операторів станції в момент аварії, евакуація майже 45 тис. жителів Прип'яті та прилеглих районів", - йдеться в повідомленні.

З цими та іншими документами можна ознайомитися за посиланням bit.ly/32AdNE8

Також читайте: Логотип Чорнобильської зони має вигляд чорної плями у формі реактора, що поступово зникає. ФОТО

Але є й інші маловідомі факти, які приховувалися радянською владою:

- Архівні справи свідчать, що аварії на ЧАЕС траплялися і до 26 квітня 1986 року. Наприклад, в 1982 році на 1 енергоблоці стався значний викид радіоактивних речовин. Але доповідь КДБ про це закінчується звичним "вжито заходів для недопущення панічних і провокаційних чуток". У 1984 році аварійні ситуації були на 3 та 4 енергоблоках.

- У 1983-му керівництво Москви отримало інформацію, що ЧАЕС є однією з найнебезпечніших атомних станцій в СРСР через відсутність засобів безпеки. У разі аварії радіоактивність оцінювалася "в 60 разів вище, ніж під час вибухів атомних бомб у Хіросімі та Нагасакі".

- Після аварії радянська влада шукала різні "теорії змови", але не визнавала реальності. Вже 27 квітня був готовий перелік "неблагонадійних" жителів Прип'яті, іноземних делегацій, які відвідували ЧАЕС, а також "сектантів, представників німецької національності і тих, хто пише листи за кордон". А потім з'являються документи, що "націоналісти" хотіли отримати зразки зараженого ґрунту за допомогою "агентурної мережі в Києві", щоб дискредитувати радянське керівництво у світі.

- 8 липня 1986 року з'явилася директива, засекретити всі деталі аварії на ЧАЕС: її причини, характер руйнувань, склад суміші, викинутої в повітря під час вибуху, радіаційну обстановку, масштаби робіт з ліквідації, захворюваність тощо.

- У жовтні 1987 року кореспондент французької газети Жан П'єр Водон намагався вивезти за кордон зразки ґрунту і води з Прип'яті. Однак у секретній доповіді КДБ відзвітував про успішну спецоперацію: взяті іноземцем зразки були підмінені на радіоактивно чисті.

Більше фактів про аварію можна дізнатися в двох збірниках "Чорнобильське досьє КДБ", підготовлених Архівом СБУ і Українським інститутом національної пам'яті.

Вони розміщені у вільному доступі за такими адресами: Перша книга bit.ly/3fEBiAG, друга книга bit.ly/3hCFMJD.

Читайте: Інститут нацпам'яті почав формування колекції усних свідчень про Чорнобильську катастрофу

Автор: 

Інститут нацпам'яті (237) КДБ (47) СБУ (12765) Чорнобиль (393)


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Топ коментарі
+10
Кремль это террористическая организация и не переговоры помогут в борьбе с этой заразой - Разговаривать с этой мразью нет смысла!!!
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26.04.2021 14:09
+8
теория заговора))))))))))))) по отключать все защиты, все насосы охлаждения и ждать что будет дальше???????????? хватит ли электричества насосам которое подаётся турбиной на выбеге???? камуняки та шоб вы сдохли со своими экспериментами, когда то я у одного ликвидатора спросил, что будет с реактором если всех выгнать с АЭС? он ответил- реактор будет работать до тех пор пока не откажет вся автоматика, я спросил какая автоматика? он сказал все узлы на станции продублированы, если отказывает один узел, то автоматически включается дублирующий, а если узлы закончатся? - тогда реактор автоматически отключится, а что тогда было в 86 году? - имитация попадания атомной бомбы в АЭС.

вот такие грёбанные камуняки.
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26.04.2021 14:05
+5
Надо признать это геноцидом украинского народа .
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26.04.2021 13:50
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Надо признать это геноцидом украинского народа .
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26.04.2021 13:50 Відповісти
Под определение термина не попадает.
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26.04.2021 14:18 Відповісти
Реализуй свои планы и не подавай признаки жизни!
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26.04.2021 14:21 Відповісти
1. Сьогодні 35-ті роковини від початку отримання перших трагічних результатів "наукових експериментів" саме росіян з "мирним атомом" в Україні, на ЧАЕС.
2. А ось цей ролік - нині вже історичне свідчення багатовікової суті їхньої "абсолютної чесності, відкритості, правдивості та "братерської допомоги"", які коротко, але влучно сформулював сам Путін... про "повну непричетність" російських військ та російської мілітарної складової до окупації та ведення військових дій, що призвели до захвату території південно-східної частини України : - "ви всьо врьотє"...
3. Пом'янімо ж жертв їхньої "непричетності"... https://www.facebook.com/adagamov/videos/3910284289088467
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26.04.2021 15:14 Відповісти
https://mobile.twitter.com/S_vivat

https://mobile.twitter.com/S_vivat Selvestor Vivat @S_vivat

https://mobile.twitter.com/S_vivat https://mobile.twitter.com/S_vivat



Докладная КГБ в ЦК партии СССР от 1979 года "совершенно секретно".
В ней сообщается о недостатках при строительстве Чернобыльской атомной станции.
Всё это на ряду с проблемным реактором и советской системой подавления инакомыслия привело к чернобыльской трагедии.

Аварии до 1986 года, поиск "теории заговора" и подмена образцов почвы: СБУ обнародовала документы о работе КГБ по Чернобыльской катастрофе - Цензор.НЕТ 9302
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26.04.2021 13:53 Відповісти
Аварии до 1986 года, поиск "теории заговора" и подмена образцов почвы: СБУ обнародовала документы о работе КГБ по Чернобыльской катастрофе - Цензор.НЕТ 3932
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26.04.2021 13:53 Відповісти
Аварии до 1986 года, поиск "теории заговора" и подмена образцов почвы: СБУ обнародовала документы о работе КГБ по Чернобыльской катастрофе - Цензор.НЕТ 8943
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26.04.2021 13:53 Відповісти
...і паніка на вокзалі в Києві там відзнята М. Бєліковим документально

https://twitter.com/EX_Dovzhenko

https://twitter.com/EX_Dovzhenko ex_Dovzhenko https://twitter.com/EX_Dovzhenko @EX_Dovzhenko https://twitter.com/EX_Dovzhenko/status/1386398300832768005 15 ч

не вистачило сьогодні(завтра теж не вистачить...) сил/часу передивитись фільм Розпад (1990) - перший український художній фільм про Чорнобильську катастрофу.
вкотре раджу

Аварии до 1986 года, поиск "теории заговора" и подмена образцов почвы: СБУ обнародовала документы о работе КГБ по Чернобыльской катастрофе - Цензор.НЕТ 774
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26.04.2021 13:55 Відповісти
теория заговора))))))))))))) по отключать все защиты, все насосы охлаждения и ждать что будет дальше???????????? хватит ли электричества насосам которое подаётся турбиной на выбеге???? камуняки та шоб вы сдохли со своими экспериментами, когда то я у одного ликвидатора спросил, что будет с реактором если всех выгнать с АЭС? он ответил- реактор будет работать до тех пор пока не откажет вся автоматика, я спросил какая автоматика? он сказал все узлы на станции продублированы, если отказывает один узел, то автоматически включается дублирующий, а если узлы закончатся? - тогда реактор автоматически отключится, а что тогда было в 86 году? - имитация попадания атомной бомбы в АЭС.

вот такие грёбанные камуняки.
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26.04.2021 14:05 Відповісти
Кремль это террористическая организация и не переговоры помогут в борьбе с этой заразой - Разговаривать с этой мразью нет смысла!!!
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26.04.2021 14:09 Відповісти
Цим книжкам майже 20 років.
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26.04.2021 14:09 Відповісти
Так на этой аварии нажились уже после. На строительстве саркофага, на укрытии, на деньгах государства и помощи соседей. На теме Чернобыльской аварии миллиардерами стали очень многие наши государственные деятели. Надо бы НАБУ всерьёз разобраться с вопросом коррупции в пост чернобыльский период.
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26.04.2021 14:35 Відповісти
Кацапы же признали себя правопреемниками совка !?
Так может предъявить им претензии и требования вечной компенсации (так как зараза на долго) - по вновь выявленным обстоятельствам !?

Они думали, что только ценности и "история побед" к ни перешла - так пусть и за ГРЕШКИ расплатятся !
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26.04.2021 14:53 Відповісти
А может ее КГБ взорвало специально зная что совок разваливается и украинцы хотят независимости.
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26.04.2021 14:55 Відповісти
Есть ещё один вариант в интернете: взорвали, чтобы облако пошло в Европу, и показать, как опасна атомная энергетика, и чтобы Европа отказалась от АЭС и продолжала бы покупать газ и нефть в СССР.
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26.04.2021 15:35 Відповісти
Аварії до 1986 року, пошук "теорії змови" і підміна зразків ґрунту: СБУ оприлюднила документи про роботу КДБ щодо Чорнобильської катастрофи - Цензор.НЕТ 8991
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26.04.2021 15:00 Відповісти
Сколько людей с Харьковщины отдали богу душу после работы по устранению последствий трагедии!.Водители ,Строители,,,партизаны".В летние месяцы 86 года дорога на Киев и обратно была забита вщент!Так совпало,у меня супруга заболела раком.Во всех медицинских учреждениях рядом с нами было море чернобыльцев .Большинство из них померли в течение первых трех лет.Инсульты,инфаркты ,рак.
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26.04.2021 15:01 Відповісти
Понравился документ, в котором агент КГБ "Рота" взяла в обработку американского журналиста Стивена Страссера, чтобы тот не разнюхал и не поведал миру истинные причины аварии - нарушение норм и правил, тотальное разгильдяйство и низкое качество всего, что было произведено в совке. Свое агентурное прозвище агент "Рота" получила наверное за то, что хорошо работала ртом. Бензоколонка и сегодня недалеко ушла от совка, только вместо агента "Роты" с её ртом сегодня они используют Петрова и Баширова с новичком.
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26.04.2021 15:32 Відповісти
От совкодрочери ******* розповідати, що у нас різко смертність після 1991 року виросла... Так, смертність виросла, але не після 1991, а після 1986... До Чорнобиля у нас майже не було онкології в Україні!
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26.04.2021 16:20 Відповісти
А взагалі обмєльчали кацапи з кгб-фсб - раніше радіоактивний грунт підмінювали, зараз баночки з сечею спорстменів))
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26.04.2021 16:26 Відповісти
 
 