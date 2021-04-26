Аварії до 1986 року, пошук "теорії змови" і підміна зразків ґрунту: СБУ оприлюднила документи про роботу КДБ щодо Чорнобильської катастрофи
Архів СБУ і Український інститут національної пам'яті нагадують про два томи документів КДБ, що стосуються катастрофи на Чорнобильській АЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це СБУ написала на своїй сторінці у Фейсбуку.
"Навіть через 35 років після страшної трагедії на Чорнобильській АЕС у хронології тих подій для більшості людей залишаються невідомі сторінки. Але мільйони тих, чиє життя змінила аварія, мають дізнатися правду, а весь світ - пам'ятати її наслідки. Державний архів Служби безпеки України оприлюднює секретні документи КДБ: найперша доповідь "наверх" про вибух від директора ЧАЕС Віктора Брюханова, переговори операторів станції в момент аварії, евакуація майже 45 тис. жителів Прип'яті та прилеглих районів", - йдеться в повідомленні.
З цими та іншими документами можна ознайомитися за посиланням bit.ly/32AdNE8
Але є й інші маловідомі факти, які приховувалися радянською владою:
- Архівні справи свідчать, що аварії на ЧАЕС траплялися і до 26 квітня 1986 року. Наприклад, в 1982 році на 1 енергоблоці стався значний викид радіоактивних речовин. Але доповідь КДБ про це закінчується звичним "вжито заходів для недопущення панічних і провокаційних чуток". У 1984 році аварійні ситуації були на 3 та 4 енергоблоках.
- У 1983-му керівництво Москви отримало інформацію, що ЧАЕС є однією з найнебезпечніших атомних станцій в СРСР через відсутність засобів безпеки. У разі аварії радіоактивність оцінювалася "в 60 разів вище, ніж під час вибухів атомних бомб у Хіросімі та Нагасакі".
- Після аварії радянська влада шукала різні "теорії змови", але не визнавала реальності. Вже 27 квітня був готовий перелік "неблагонадійних" жителів Прип'яті, іноземних делегацій, які відвідували ЧАЕС, а також "сектантів, представників німецької національності і тих, хто пише листи за кордон". А потім з'являються документи, що "націоналісти" хотіли отримати зразки зараженого ґрунту за допомогою "агентурної мережі в Києві", щоб дискредитувати радянське керівництво у світі.
- 8 липня 1986 року з'явилася директива, засекретити всі деталі аварії на ЧАЕС: її причини, характер руйнувань, склад суміші, викинутої в повітря під час вибуху, радіаційну обстановку, масштаби робіт з ліквідації, захворюваність тощо.
- У жовтні 1987 року кореспондент французької газети Жан П'єр Водон намагався вивезти за кордон зразки ґрунту і води з Прип'яті. Однак у секретній доповіді КДБ відзвітував про успішну спецоперацію: взяті іноземцем зразки були підмінені на радіоактивно чисті.
Більше фактів про аварію можна дізнатися в двох збірниках "Чорнобильське досьє КДБ", підготовлених Архівом СБУ і Українським інститутом національної пам'яті.
Вони розміщені у вільному доступі за такими адресами: Перша книга bit.ly/3fEBiAG, друга книга bit.ly/3hCFMJD.
Будь ласка, зачекайте...
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2. А ось цей ролік - нині вже історичне свідчення багатовікової суті їхньої "абсолютної чесності, відкритості, правдивості та "братерської допомоги"", які коротко, але влучно сформулював сам Путін... про "повну непричетність" російських військ та російської мілітарної складової до окупації та ведення військових дій, що призвели до захвату території південно-східної частини України : - "ви всьо врьотє"...
3. Пом'янімо ж жертв їхньої "непричетності"... https://www.facebook.com/adagamov/videos/3910284289088467
https://mobile.twitter.com/S_vivat Selvestor Vivat @S_vivat
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Докладная КГБ в ЦК партии СССР от 1979 года "совершенно секретно".
В ней сообщается о недостатках при строительстве Чернобыльской атомной станции.
Всё это на ряду с проблемным реактором и советской системой подавления инакомыслия привело к чернобыльской трагедии.
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не вистачило сьогодні(завтра теж не вистачить...) сил/часу передивитись фільм Розпад (1990) - перший український художній фільм про Чорнобильську катастрофу.
вкотре раджу
вот такие грёбанные камуняки.
Так может предъявить им претензии и требования вечной компенсации (так как зараза на долго) - по вновь выявленным обстоятельствам !?
Они думали, что только ценности и "история побед" к ни перешла - так пусть и за ГРЕШКИ расплатятся !