Аварії до 1986 року, пошук "теорії змови" і підміна зразків ґрунту: СБУ оприлюднила документи про роботу КДБ щодо Чорнобильської катастрофи

Архів СБУ і Український інститут національної пам'яті нагадують про два томи документів КДБ, що стосуються катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це СБУ написала на своїй сторінці у Фейсбуку.

"Навіть через 35 років після страшної трагедії на Чорнобильській АЕС у хронології тих подій для більшості людей залишаються невідомі сторінки. Але мільйони тих, чиє життя змінила аварія, мають дізнатися правду, а весь світ - пам'ятати її наслідки. Державний архів Служби безпеки України оприлюднює секретні документи КДБ: найперша доповідь "наверх" про вибух від директора ЧАЕС Віктора Брюханова, переговори операторів станції в момент аварії, евакуація майже 45 тис. жителів Прип'яті та прилеглих районів", - йдеться в повідомленні.

З цими та іншими документами можна ознайомитися за посиланням bit.ly/32AdNE8

Також читайте: Логотип Чорнобильської зони має вигляд чорної плями у формі реактора, що поступово зникає. ФОТО

Але є й інші маловідомі факти, які приховувалися радянською владою:

- Архівні справи свідчать, що аварії на ЧАЕС траплялися і до 26 квітня 1986 року. Наприклад, в 1982 році на 1 енергоблоці стався значний викид радіоактивних речовин. Але доповідь КДБ про це закінчується звичним "вжито заходів для недопущення панічних і провокаційних чуток". У 1984 році аварійні ситуації були на 3 та 4 енергоблоках.

- У 1983-му керівництво Москви отримало інформацію, що ЧАЕС є однією з найнебезпечніших атомних станцій в СРСР через відсутність засобів безпеки. У разі аварії радіоактивність оцінювалася "в 60 разів вище, ніж під час вибухів атомних бомб у Хіросімі та Нагасакі".

- Після аварії радянська влада шукала різні "теорії змови", але не визнавала реальності. Вже 27 квітня був готовий перелік "неблагонадійних" жителів Прип'яті, іноземних делегацій, які відвідували ЧАЕС, а також "сектантів, представників німецької національності і тих, хто пише листи за кордон". А потім з'являються документи, що "націоналісти" хотіли отримати зразки зараженого ґрунту за допомогою "агентурної мережі в Києві", щоб дискредитувати радянське керівництво у світі.

- 8 липня 1986 року з'явилася директива, засекретити всі деталі аварії на ЧАЕС: її причини, характер руйнувань, склад суміші, викинутої в повітря під час вибуху, радіаційну обстановку, масштаби робіт з ліквідації, захворюваність тощо.

- У жовтні 1987 року кореспондент французької газети Жан П'єр Водон намагався вивезти за кордон зразки ґрунту і води з Прип'яті. Однак у секретній доповіді КДБ відзвітував про успішну спецоперацію: взяті іноземцем зразки були підмінені на радіоактивно чисті.

Більше фактів про аварію можна дізнатися в двох збірниках "Чорнобильське досьє КДБ", підготовлених Архівом СБУ і Українським інститутом національної пам'яті.

Вони розміщені у вільному доступі за такими адресами: Перша книга bit.ly/3fEBiAG, друга книга bit.ly/3hCFMJD.

Читайте: Інститут нацпам'яті почав формування колекції усних свідчень про Чорнобильську катастрофу