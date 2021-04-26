Справу Ігоря Гладковського передано до суду, - НАБУ

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у понеділок передали до суду обвинувальний акт щодо Ігоря Гладковського, одного з підозрюваних у справі "Оптимумспецдеталь".

"26 квітня 2021 року прокурори САП скерували до суду складений детективами НАБУ обвинувальний акт стосовно особи, якій інкримінують одержання 950 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення гендиректором Державної компанії "Укрспецекспорт". Йдеться про одного з восьми ймовірних учасників корупційної схеми з постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК "Укроборонпром" із використанням ТОВ "Оптимумспецдеталь" та інших суб’єктів господарювання", - повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України, передає Цензор.НЕТ.

Ігор Гладковський - син колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, один з підозрюваних у справі "Оптимумспецдеталь". Дії особи кваліфіковано за ч.2 ст.369-2 КК України ("Зловживання впливом").

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У Бюро нагадали, що в грудні 2020 року підозрюваному відкрили матеріали слідства для ознайомлення перед передачею обвинувального акта до суду. Рішенням суду він був обмежений в ознайомленні з матеріалами до 15 квітня 2021 року.

За даними слідства, завдяки зусиллям обвинуваченого у 2015-2017 рр. ТОВ "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому". За це особа мала вигоду, яка, за домовленостями, повинна була становити 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором обвинувачений отримав 950 тис. грн неправомірної вигоди.

Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проєкт "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, він затриманий за підозрою в зловживанні службовим становищем.

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

21 жовтня за заарештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

Того ж дня він залишив Лук'янівське СІЗО Києва, де утримувався під вартою за рішенням суду.

22 квітня 2021 року НАБУ оголосило в розшук сина Гладковського Ігоря. 26 квітня Ігор Гладковський прийшов у САП: йому вручили обвинувачення.