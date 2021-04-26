Дело Игоря Гладковского передано в суд, - НАБУ

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в понедельник передали в суд обвинительный акт в отношении Игоря Гладковского, одного из подозреваемых по делу "Оптимумспецдеталь".

"26 апреля 2021 года прокуроры САП направили в суд составленный детективами НАБУ обвинительный акт в отношении лица, которому инкриминируют получение 950 тыс. грн неправомерной выгоды за влияние на принятие решения гендиректором государственной компании "Укрспецэкспорт". Речь идет об одном из восьми возможных участников коррупционной схемы по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других субъектов хозяйствования", - сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, передает Цензор.НЕТ.

Игорь Гладковский - сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, один из подозреваемых по делу "Оптимумспецдеталь". Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.369-2 УК Украины ( "Злоупотребление влиянием").

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В Бюро напомнили, что в декабре 2020 года подозреваемому открыли материалы следствия для ознакомления перед передачей обвинительного акта в суд. Решением суда он был ограничен в ознакомлении с материалами до 15 апреля 2021 года.

По данным следствия, в результате действий подозреваемого в 2015-2017 годах ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями госконцерна "Укроборонпром". За это обвиняемый получал выгоду, которая, по договоренности, должна была составлять 50% общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом, только по одному договору он получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды.

Напомним, 25 февраля - 11 марта 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал в рамках четырехсерийного проекта информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями госконцерна "Укроборонпром" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-"прокладки", включая ООО "Оптимумспецдеталь". Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Украины О.Гладковский, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

Гладковский был уволен с поста первого замсекретаря СНБО указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации проекта Bihus Info.

17 октября Гладковский был задержан сотрудниками НАБУ после попытки выехать из страны. Как сообщили в НАБУ, он задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

18 октября Гладковскому объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

19 октября Высший антикоррупционный суд принял решение о взятии под стражу на 60 дней Олега Гладковского с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен.

21 октября за арестованного бывшего заместителя СНБО Украины Олега Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.

В тот же день он покинул Лукьяновское СИЗО Киева, где содержался под стражей по решению суда.

22 апреля 2021 года НАБУ объявило в розыск сына Гладковского Игоря. 26 апреля Игорь Гладковский пришел в САП: ему вручили обвинение.