Відбулося вручення ліцензії на експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива на ЧАЕС, - ОП

У присутності Президента України Володимира Зеленського відбулося вручення ліцензії на здійснення діяльності - експлуатацію ядерної установки "Сховище відпрацьованого ядерного палива" (СВЯП-2) на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський наголосив, що Україна робить усе можливе заради зміцнення надійності та безпеки й уникнення у майбутньому катастроф, подібних до трагедії на ЧАЕС.

Президент зауважив, що правильне поводження з відпрацьованим ядерним паливом – це невід'ємна частина ядерно-паливного циклу і є першочерговим на всіх етапах.

"Дуже важливо, що сьогодні отримано ліцензію на експлуатацію нового сховища – іншого, сучасного типу, що є більш технологічним, більш безпечним і має, що важливо, строк експлуатації до 100 років", – сказав Зеленський.

За словами президента, реалізація цього спільного проекту України та її міжнародних партнерів тривала понад 10 років.

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"Це знаковий крок для безпеки в Чорнобильській зоні, безпеки в Україні, безпеки в Європі та в цілому світі. Крок, який ми робимо сьогодні з безмежною вдячністю та шаною всім ліквідаторам аварії на ЧАЕС, а також з безмежною вірою та готовністю працювати заради безпечного, екологічного майбутнього наших дітей, наших наступних поколінь", – наголосив глава держави.

Виконувач обов’язків генерального директора Чорнобильської АЕС Валерій Сейда зазначив, що ліцензія на експлуатацію СВЯП-2 підтверджує, що на цьому об’єкті впроваджені найсучасніші технології, які повністю відповідають нормативам України та рекомендаціям Міжнародного агентства з атомної енергії.

"За кілька років цей напрям безпечного переміщення ядерного палива буде одним із найважливіших напрямків діяльності нашого підприємства", – сказав він.

Сховище відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу (СВЯП-2) призначене для прийому, підготовки до зберігання й безпосереднього зберігання протягом 100 років відпрацьованих тепловидільних збірок Чорнобильської АЕС. СВЯП-2 прийме на довгострокове зберігання зі старого сховища СВЯП-1 відпрацьоване ядерне паливо у кількості близько 22 тис. паливних збірок. Термін перевезення всього відпрацьованого ядерного палива – близько 10 років. У грудні 2020 року завершено активну фазу "гарячих випробувань", під час яких до СВЯП-2 перевезено 186 відпрацьованих тепловидільних збірок.

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