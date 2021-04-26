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Состоялось вручение лицензии на эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива на ЧАЭС, - ОП

Состоялось вручение лицензии на эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива на ЧАЭС, - ОП

В присутствии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось вручение лицензии на осуществление деятельности - эксплуатацию ядерной установки "Хранилище отработанного ядерного топлива" (ХОЯТ-2) на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский отметил, что Украина делает все возможное для укрепления надежности, безопасности и избежания в будущем катастроф, подобных трагедии на ЧАЭС.

Президент заявил, что правильное обращение с отработанным ядерным топливом - это неотъемлемая часть ядерно-топливного цикла и является первоочередной на всех этапах.

"Очень важно, что сегодня получена лицензия на эксплуатацию нового хранилища - другого, современного типа, которое является более технологичным, более безопасным и имеет, что важно, срок эксплуатации до 100 лет", - сказал Зеленский.

По словам президента, реализация этого совместного проекта Украины и ее международных партнеров продолжалась более 10 лет.

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"Это знаковый шаг для безопасности в Чернобыльской зоне, безопасности в Украине, безопасности в Европе и во всем мире. Шаг, который мы делаем сегодня с безграничной благодарностью и уважением всем ликвидаторам аварии на ЧАЭС, а также с безграничной верой и готовностью работать ради безопасного, экологичного будущего наших детей, наших будущих поколений", - подчеркнул глава государства.

Исполняющий обязанности генерального директора Чернобыльской АЭС Валерий Сейда отметил, что лицензия на эксплуатацию ХОЯТ-2 подтверждает, что на этом объекте внедрены современные технологии, которые полностью соответствуют нормативам Украины и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии.

"За несколько лет это направление безопасного перемещения ядерного топлива будет одним из важнейших направлений деятельности нашего предприятия", - сказал он.

Хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа (ХОЯТ-2) предназначено для приема, подготовки к хранению и непосредственного хранения в течение 100 лет отработанных тепловыделяющих сборок Чернобыльской АЭС. ХОЯТ-2 примет на долгосрочное хранение из старого хранилища ХОЯТ-1 отработанное ядерное топливо в количестве около 22 тыс. топливных сборок. Срок перевозки всего отработанного ядерного топлива - около 10 лет. В декабре 2020 года завершена активная фазу "горячих испытаний", во время которых в ХОЯТ-2 перевезено 186 отработанных тепловыделяющих сборок.

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Автор: 

Зеленский (20202) ЧАЭС (566) Зона отчуждения (280) ядерные отходы (65)


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гоните этого невысокого, гундосящего мальчика от таких объектов это не безопасно ,совсем небезопасно, доказано жизнью
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26.04.2021 15:29 Ответить
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26.04.2021 15:46 Ответить
Нахер не нужно вообще на территории Украины хранить ядерные отходы. Нужно их куда-то в космос выкидывать и отправлять в даль безграничную!
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26.04.2021 16:12 Ответить
Не зайвим буде притащити, встановити на дамбу ПКК контейнер з цезієм та іншими вітамінами для водопою Крима.
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26.04.2021 16:18 Ответить
Ну то й що...? Будуємо SS-20, завантажуємо якісними відходами і при потребі захисту від ненажерливого , лютого і скаженого ворога відправляємо за призначенням...?
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12.08.2021 11:59 Ответить
 
 