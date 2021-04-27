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Новини
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Новою очільницею Київської облради обрали "слугу народу" Гунько

Новою очільницею Київської облради обрали

Сьогодні відбулося позачергове засідання Київської обласної ради, ініційоване 60 депутатами. На засіданні 59 голосами ухвалено рішення про відставку колишнього керівництва ради - Олександра Склярова і його заступників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Новою главою Київської обласної ради обрали депутатку від "Слуги народу" Наталію Гунько, чию кандидатуру підтримали 58 депутатів облради.

Першим заступником голови став представник партії "За майбутнє" Ярослав Добрянський (за проголосували 57 депутатів), а другим заступником - депутат "Європейської Солідарності" Тетяна Семенова (за проголосували 58 депутатів ".

Водночас глава фракції "ЄС" в облраді Георгій Цагареішвілі заявив, що політсила залишається в опозиції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракція "ЄС" в Київській облраді ініціює відставку голови ради Склярова і його заступників

Він зазначив, що партія "Європейська Солідарність", яка здобула перемогу на місцевих виборах в області, не може дозволити, щоб "бездарне керівництво облради гальмувало розвиток Київщини".

"Ми не можемо дозволити і далі залишати область з недієздатною обласною радою", - підкреслив Цагареішвілі.

За його словами, головна причина, чому сьогодні фракція "ЄС" підтримала переформатування більшості в обласній раді - повний провал діяльності попередньої коаліції і критична ситуація, яка склалася в області.

"Головна причина - повний провал діяльності коаліції "Слуг", ОПЗЖ і "Батьківщини", яка за пів року не змогла провести жодного засідання, яка прийняла непрозорий і антисоціальний бюджет, бездіяльність якої призвела до невиконання соціальних програм і поставила під загрозу реалізацію інфраструктурних проєктів в області", - пояснив депутат.

"Як опозиція ми будемо контролювати кожен крок влади, будемо критикувати те, що суперечить нашим принципам і баченню, і як відповідальна опозиція будемо голосувати за все, що буде сприяти розвитку Київщини", - підсумував він

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що главу Київської облради Склярова відправили у відставку.

Автор: 

Київ (19410) облрада (283) Цагареішвілі (2) Гунько Наталія (5)


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Топ коментарі
+3
Корабельная сосна!
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27.04.2021 16:23
+3
Что за фото????! Есть там где она в купальнике или губы в туалете ночного клуба надувает?!
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27.04.2021 16:27
+2
баба похоже робоча
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27.04.2021 16:22
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Симпатичная Гуня
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27.04.2021 16:18 Відповісти
Баба да, баба да, как увидишь, все айкосы проглотишь.
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27.04.2021 16:19 Відповісти
баба похоже робоча
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27.04.2021 16:22 Відповісти
Корабельная сосна!
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27.04.2021 16:23 Відповісти
Что за фото????! Есть там где она в купальнике или губы в туалете ночного клуба надувает?!
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27.04.2021 16:27 Відповісти
эти фотографии только для служебного пользования . вступай в ряды слуг и для тебя всё откроется
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27.04.2021 18:20 Відповісти
Второй раз все повторяется в виде фарса , по тому РЫГИ-2 под новым брендом чистый фарс.
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27.04.2021 16:28 Відповісти
25 штук получит, а за нее все решат
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27.04.2021 16:30 Відповісти
сосна?
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27.04.2021 16:34 Відповісти
Женам толстосумов надо же как-то развлекаться.
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27.04.2021 16:48 Відповісти
 
 