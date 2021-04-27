Новым председателем Киевского облсовета избрали "слугу народа" Гунько

Сегодня состоялось внеочередное заседание Киевского областного совета, инициированное 60 депутатами. На заседании 59 голосами принято решение об отставке прежнего руководства совета - Александра Склярова и его заместителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Новым главой Киевского областного совета избрали депутата от "Слуги народа" Наталию Гунько, чью кандидатуру поддержали 58 депутатов облсовета.

Первым заместителем главы стал представитель партии "За майбутнє" Ярослав Добрянский (за проголосовали 57 депутатов), а вторым заместителем - депутат "Европейской Солидарности" Татьяна Семенова (за проголосовали 58 депутатов".

В то же время глава фракции "ЕС" в облсовете Георгий Цагареишвили заявил, что политсила остается в оппозиции.

Он отметил, что партия "Европейская Солидарность", которая одержала победу на местных выборах в области, не может позволить, чтобы "бездарное руководство облсовета тормозило развитие Киевщины".

"Мы не можем позволить и дальше оставлять область с недееспособным областным советом", - подчеркнул Цагареишвили.

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По его словам, главная причина, почему сегодня фракция "ЕС" поддержала переформатирование большинства в областном совете - полный провал деятельности предыдущей коалиции и критическая ситуация, которая сложилась в области.

"Главная причина - полный провал деятельности коалиции "Слуг", ОПЗЖ и "Батькивщины", которая за полгода не смогла провести ни одного заседания, которая приняла непрозрачный и антисоциальный бюджет, бездействие которой привело к невыполнению социальных программ и поставило под угрозу реализацию инфраструктурных проектов в области", - объяснил депутат.

"Как оппозиция мы будем контролировать каждый шаг власти, будем критиковать то, что противоречит нашим принципам и видению, и как ответственная оппозиция будем голосовать за все, что будет способствовать развитию Киевщины", - подытожил он

Напомним, ранее сообщалось, что главу Киевского облсовета Склярова отправили в отставку.

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