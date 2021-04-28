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Новини Силовики
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У Києві затримано підозрюваного у вбивстві та розчленуванні знайомого, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські Києва затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві і розчленуванні людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У Києві затримано підозрюваного у вбивстві та розчленуванні знайомого, - Нацполіція 01

Нагадаємо, що сьогодні в Голосіївському районі столиці була виявлена ​​сумка з фрагментами людського тіла.

Як розповів керівник поліції Києва Андрій Крищенко, протягом семи годин правоохоронці встановили і виявили чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні тяжкого злочину.

"Нам відомо, що це - місцевий житель, 1990 року народження, який був знайомий з потерпілим, 1986 року народження. Попередньо ми з'ясували, що напередодні вони розпивали спиртні напої і між ними виник конфлікт. В результаті 30-річний чоловік схопив ніж, кілька раз вдарив по тулубу опонента. Далі, щоб приховати сліди злочину, зловмисник розчленував тіло і фрагменти склав в сумку, яку вивіз у безлюдне місце в районі провулка Моторний. Ми затримали його в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - розповіли в поліції .

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Правоохоронці провели невідкладний обшук в будинку зловмисника, де виявили та вилучили речові докази, які направили на експертизу. Із затриманим спілкуються слідчі.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі готують зловмисникові повідомлення про підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу.

Автор: 

Київ (19419) Нацполіція (15132) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) вбивство (3080)


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Топ коментарі
+7
Шкода... я сподівався що це Чауса знайшли...
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28.04.2021 17:02
+4
Синька зло.
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28.04.2021 16:41
+4
оказывается то не чаус был в сумке? жаль...
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28.04.2021 16:57
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А я говорил, что то была не трагедия, а бытовая пьянка Ну и кто был прав, а вылазь, ненавидетель моих смайов
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28.04.2021 16:39 Відповісти
нет чтобы клоуна каломойши расчленить
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28.04.2021 17:17 Відповісти
Синька зло.
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28.04.2021 16:41 Відповісти
Странно слышать это от человека со словом beer в логине
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28.04.2021 16:43 Відповісти
Что показывает противоречивость этого мира.
А ник остался с пивоваренного форума.
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28.04.2021 17:38 Відповісти
похоже потерпевший орал шо бамбасс порожняк не гонит...
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28.04.2021 16:45 Відповісти
Потерпевший болел за донетский щатхер, а расчленитель за Динамо Киев, видно по футбольной форме, что болел за сборную
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28.04.2021 16:49 Відповісти
похоже на то...
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28.04.2021 16:57 Відповісти
Людожерство??
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28.04.2021 16:53 Відповісти
Ля кругом лютый треш.
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28.04.2021 16:54 Відповісти
Презедент зеленский это трэш, а это так - бытовуха
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28.04.2021 16:56 Відповісти
оказывается то не чаус был в сумке? жаль...
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28.04.2021 16:57 Відповісти
в следующей сумке повезет
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28.04.2021 16:58 Відповісти
Шкода... я сподівався що це Чауса знайшли...
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28.04.2021 17:02 Відповісти
А может мужик только бухал с убитым? А дальше сказочка от полиции и эксперта-экстрасенса типа " я милого узнаю по походочке" и премия...
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28.04.2021 17:05 Відповісти
вот как после этого помогать поднести тяжелую сумку бабушке. а вдруг там дедушка.
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28.04.2021 17:25 Відповісти
какая бабушка одаст сумку в чужие руки..? - какой дурак возьмет теперь ту сумку в руки? пионеров нет... пусть бабки сами носят свои сумки.
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28.04.2021 17:29 Відповісти
 
 