У Києві затримано підозрюваного у вбивстві та розчленуванні знайомого, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейські Києва затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві і розчленуванні людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Нагадаємо, що сьогодні в Голосіївському районі столиці була виявлена ​​сумка з фрагментами людського тіла.

Як розповів керівник поліції Києва Андрій Крищенко, протягом семи годин правоохоронці встановили і виявили чоловіка, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні тяжкого злочину.

"Нам відомо, що це - місцевий житель, 1990 року народження, який був знайомий з потерпілим, 1986 року народження. Попередньо ми з'ясували, що напередодні вони розпивали спиртні напої і між ними виник конфлікт. В результаті 30-річний чоловік схопив ніж, кілька раз вдарив по тулубу опонента. Далі, щоб приховати сліди злочину, зловмисник розчленував тіло і фрагменти склав в сумку, яку вивіз у безлюдне місце в районі провулка Моторний. Ми затримали його в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - розповіли в поліції .

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Перемкнуло", а брату "давав останній шанс": у поліції повідомили подробиці і показали фото підлітка, який зарізав свою сім'ю в Києві. ФОТО

Правоохоронці провели невідкладний обшук в будинку зловмисника, де виявили та вилучили речові докази, які направили на експертизу. Із затриманим спілкуються слідчі.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі готують зловмисникові повідомлення про підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу.