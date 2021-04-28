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Новости Силовики
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В Киеве задержан подозреваемый в убийстве и расчленении знакомого, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские Киева задержали мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве и расчленении человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Киеве задержан подозреваемый в убийстве и расчленении знакомого, - Нацполиция 01

Напомним, что сегодня в Голосеевском районе столицы была обнаружена сумка с фрагментами человеческого тела.

Как рассказал руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, в течение семи часов правоохранители установили и обнаружили мужчину, который обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления.

"Нам известно, что это - местный житель, 1990 года рождения, который был знаком с потерпевшим, 1986 года рождения. Предварительно мы выяснили, что накануне они распивали спиртные напитки и между ними возник конфликт. В результате 30-летний мужчина схватил нож, несколько раз ударил по туловищу оппонента. Далее, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил тело и фрагменты составил в сумку, которую вывез в безлюдное место в районе переулка Моторный. Мы задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - рассказали в полиции.

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Правоохранители провели неотложный обыск в доме злоумышленника, где обнаружили и изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу. С задержанным общаются следователи.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят злоумышленнику сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

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Автор: 

Киев (25483) Нацполиция (16431) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) убийство (6476)


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Топ комментарии
+7
Шкода... я сподівався що це Чауса знайшли...
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28.04.2021 17:02
+4
Синька зло.
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28.04.2021 16:41
+4
оказывается то не чаус был в сумке? жаль...
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28.04.2021 16:57
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А я говорил, что то была не трагедия, а бытовая пьянка Ну и кто был прав, а вылазь, ненавидетель моих смайов
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28.04.2021 16:39 Ответить
нет чтобы клоуна каломойши расчленить
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28.04.2021 17:17 Ответить
Синька зло.
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28.04.2021 16:41 Ответить
Странно слышать это от человека со словом beer в логине
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28.04.2021 16:43 Ответить
Что показывает противоречивость этого мира.
А ник остался с пивоваренного форума.
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28.04.2021 17:38 Ответить
похоже потерпевший орал шо бамбасс порожняк не гонит...
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28.04.2021 16:45 Ответить
Потерпевший болел за донетский щатхер, а расчленитель за Динамо Киев, видно по футбольной форме, что болел за сборную
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28.04.2021 16:49 Ответить
похоже на то...
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28.04.2021 16:57 Ответить
Людожерство??
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28.04.2021 16:53 Ответить
Ля кругом лютый треш.
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28.04.2021 16:54 Ответить
Презедент зеленский это трэш, а это так - бытовуха
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28.04.2021 16:56 Ответить
оказывается то не чаус был в сумке? жаль...
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28.04.2021 16:57 Ответить
в следующей сумке повезет
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28.04.2021 16:58 Ответить
Шкода... я сподівався що це Чауса знайшли...
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28.04.2021 17:02 Ответить
А может мужик только бухал с убитым? А дальше сказочка от полиции и эксперта-экстрасенса типа " я милого узнаю по походочке" и премия...
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28.04.2021 17:05 Ответить
вот как после этого помогать поднести тяжелую сумку бабушке. а вдруг там дедушка.
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28.04.2021 17:25 Ответить
какая бабушка одаст сумку в чужие руки..? - какой дурак возьмет теперь ту сумку в руки? пионеров нет... пусть бабки сами носят свои сумки.
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28.04.2021 17:29 Ответить
 
 