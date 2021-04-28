В Киеве задержан подозреваемый в убийстве и расчленении знакомого, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские Киева задержали мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве и расчленении человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Напомним, что сегодня в Голосеевском районе столицы была обнаружена сумка с фрагментами человеческого тела.

Как рассказал руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, в течение семи часов правоохранители установили и обнаружили мужчину, который обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления.

"Нам известно, что это - местный житель, 1990 года рождения, который был знаком с потерпевшим, 1986 года рождения. Предварительно мы выяснили, что накануне они распивали спиртные напитки и между ними возник конфликт. В результате 30-летний мужчина схватил нож, несколько раз ударил по туловищу оппонента. Далее, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил тело и фрагменты составил в сумку, которую вывез в безлюдное место в районе переулка Моторный. Мы задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - рассказали в полиции.

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Правоохранители провели неотложный обыск в доме злоумышленника, где обнаружили и изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу. С задержанным общаются следователи.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следователи готовят злоумышленнику сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

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