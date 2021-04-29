Міносвіти офіційно призначило Бугрова ректором КНУ

Ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка призначено Володимира Бугрова - терміном на п'ять років з 30 квітня 2021 року до 29 квітня 2026 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КНУ.

"Наказом Міністра освіти і науки України ... ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка призначено Володимира Анатолійовича Бугрова терміном на п'ять років з 30 квітня 2021 року до 29 квітня 2026 роки як обраного за конкурсом на умовах, викладених в контракті", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат філософських наук, професор Володимир Бугров переміг на виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Перші вибори ректора КНУ імені Тараса Шевченка відбулося 25 листопада 2020 року. У першому турі жоден з десяти кандидатів не набрав необхідної кількості голосів. До другого туру 4 грудня пройшли проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров і директор науково-навчального інституту "Інституту геології" КНУ Сергій Вижва. Оскільки жоден з цих кандидатів не набрав більше 50%, було вирішено провести нові вибори.

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У першому турі нових виборів, який відбувся 17 березня, за крісло ректора змагалися шість кандидатів. Серед них - доктор психологічних наук, професор Сергій Болтівець, кандидат філософських наук, професор Володимир Бугров, доктор геологічних наук, професор Сергій Вижва, доктор історичних наук, професор Володимир Литвин, а також доктор економічних наук, професор Олександр Рожко і докторка соціологічних наук, доцентка Ірина Чудовська. До другого туру пройшли кандидат філософських наук, професор Володимир Бугров (44,04%) і доктор економічних наук, професор Олександр Рожко (15,2%).