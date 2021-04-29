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Міносвіти офіційно призначило Бугрова ректором КНУ

Міносвіти офіційно призначило Бугрова ректором КНУ

Ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка призначено Володимира Бугрова - терміном на п'ять років з 30 квітня 2021 року до 29 квітня 2026 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КНУ.

"Наказом Міністра освіти і науки України ... ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка призначено Володимира Анатолійовича Бугрова терміном на п'ять років з 30 квітня 2021 року до 29 квітня 2026 роки як обраного за конкурсом на умовах, викладених в контракті", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Коли Литвин пішов на вибори ректора КНУ, був упевнений, що переможе. Зустрічався з виборцями, розповідав, що вже виграв, - Бугров

Як повідомляв Цензор.НЕТ проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат філософських наук, професор Володимир Бугров переміг на виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Перші вибори ректора КНУ імені Тараса Шевченка відбулося 25 листопада 2020 року. У першому турі жоден з десяти кандидатів не набрав необхідної кількості голосів. До другого туру 4 грудня пройшли проректор з науково-педагогічної роботи КНУ Володимир Бугров і директор науково-навчального інституту "Інституту геології" КНУ Сергій Вижва. Оскільки жоден з цих кандидатів не набрав більше 50%, було вирішено провести нові вибори.

Також читайте: Литвин програв вибори ректора КНУ, до другого туру вийшли Бугров і Рожко

У першому турі нових виборів, який відбувся 17 березня, за крісло ректора змагалися шість кандидатів. Серед них - доктор психологічних наук, професор Сергій Болтівець, кандидат філософських наук, професор Володимир Бугров, доктор геологічних наук, професор Сергій Вижва, доктор історичних наук, професор Володимир Литвин, а також доктор економічних наук, професор Олександр Рожко і докторка соціологічних наук, доцентка Ірина Чудовська. До другого туру пройшли кандидат філософських наук, професор Володимир Бугров (44,04%) і доктор економічних наук, професор Олександр Рожко (15,2%).

Університет (180) Бугров Володимир (5)


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Топ коментарі
+8
Міносвіти офіційно призначило Бугрова ректором КНУ - Цензор.НЕТ 8240
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29.04.2021 18:43
+5
А чому не Ківу???)))
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29.04.2021 18:24
+5
Міносвіти офіційно призначило Бугрова ректором КНУ - Цензор.НЕТ 3491
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29.04.2021 18:28
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А чому не Ківу???)))
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29.04.2021 18:24 Відповісти
Бо Кива не защищался по марксизьмсу-ленинизьму, как бугров.
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29.04.2021 18:30 Відповісти
бугров в силу возраста никак не мог защищаться по марксизьму,

а ківа - учьоный, живущий в параллельной реальности, поэтому очінь даже мог
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29.04.2021 18:37 Відповісти
Захищався чи ні ,але вивчав і мабуть на відмінно !!)))
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29.04.2021 18:42 Відповісти
О да нам в военном училище на кафедре марксизма ленинизма по полит экономии такое преподы говорили, шо по радио свобода не все осмеливались сказать...
Например ..."вы не должны верить в то что говорит наше правительство по телевизору...Ваша задача убеждать подчиненных и заставить их в это свято верить..."
..."чем отличается капиталистическая экономика от социалистической?...А ничем формулы рикардо -смита никто не отменял....просто один единственный капиталист вне конкуренции государство"...
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29.04.2021 21:23 Відповісти
Так і я вивчав і також на відмінно.

Серед моїх однолітків не вивчали тільки ті, які не змогли вступити до вишу
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29.04.2021 22:19 Відповісти
Еще расскажи, что он и в стройбате не служил.
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29.04.2021 19:01 Відповісти
Для нього,це дуже низька посада.
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29.04.2021 18:31 Відповісти
Киву на президента готовят. После бубочки зайдет как второй сезон "**********"
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29.04.2021 18:33 Відповісти
Міносвіти офіційно призначило Бугрова ректором КНУ - Цензор.НЕТ 3491
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29.04.2021 18:28 Відповісти
По харі видко що ректор !!!))
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29.04.2021 18:30 Відповісти
Ректор від Бога
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29.04.2021 18:31 Відповісти
Ректором, наверное, намного дороже чем кандидатом стать? Это же не только надбавки а ещё и к бюджету присосаться можно...
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29.04.2021 18:36 Відповісти
Міносвіти офіційно призначило Бугрова ректором КНУ - Цензор.НЕТ 8240
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29.04.2021 18:43 Відповісти
значит бугор теперь
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29.04.2021 21:09 Відповісти
А почему нет комментария от "гавфаша",про Киевский Национальный Университет? Интересно,на доске почета есть фотография этого опарыша из мацковского ПВО ?
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29.04.2021 21:25 Відповісти
 
 