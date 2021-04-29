Минобразования официально назначило Бугрова ректором КНУ

Ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко назначен Владимир Бугров - сроком на пять лет с 30 апреля 2021 года до 29 апреля 2026 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс- служба КНУ.

"Приказом Министра образования и науки Украины ... ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко назначен Владимир Анатольевич Бугров сроком на пять лет с 30 апреля 2021 года до 29 апреля 2026 года как избранный по конкурсу на условиях, изложенных в контракте", - говорится в сообщении.

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Как сообщал Цензор.НЕТ проректор по научно-педагогической работе, кандидат философских наук, профессор Владимир Бугров победил на выборах ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Первые выборы ректора КНУ имени Тараса Шевченко состоялось 25 ноября 2020 года. В первом туре ни один из десяти кандидатов не набрал необходимого количества голосов. Во второй тур 4 декабря прошли проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров и директор научно-учебного института "Института геологии" КНУ Сергей Выжва. Поскольку ни один из этих кандидатов не набрал более 50%, было решено провести новые выборы.

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В первом туре новых выборов, который состоялся 17 марта, за кресло ректора соревновались шесть кандидатов. Среди них - доктор психологических наук, профессор Сергей Болтивец, кандидат философских наук, профессор Владимир Бугров, доктор геологических наук, профессор Сергей Выжва, доктор исторических наук, профессор Владимир Литвин, а также доктор экономических наук, профессор Александр Рожко и доктор социологических наук, доцент Ирина Чудовская. Во второй тур прошли кандидат философских наук, профессор Владимир Бугров (44,04%) и доктор экономических наук, профессор Александр Рожко (15,2%).

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