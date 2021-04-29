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Минобразования официально назначило Бугрова ректором КНУ

Минобразования официально назначило Бугрова ректором КНУ

Ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко назначен Владимир Бугров - сроком на пять лет с 30 апреля 2021 года до 29 апреля 2026 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс- служба КНУ.

"Приказом Министра образования и науки Украины ... ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко назначен Владимир Анатольевич Бугров сроком на пять лет с 30 апреля 2021 года до 29 апреля 2026 года как избранный по конкурсу на условиях, изложенных в контракте", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литвин проиграл выборы ректора КНУ, во второй тур вышли Бугров и Рожко

Как сообщал Цензор.НЕТ проректор по научно-педагогической работе, кандидат философских наук, профессор Владимир Бугров победил на выборах ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Первые выборы ректора КНУ имени Тараса Шевченко состоялось 25 ноября 2020 года. В первом туре ни один из десяти кандидатов не набрал необходимого количества голосов. Во второй тур 4 декабря прошли проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров и директор научно-учебного института "Института геологии" КНУ Сергей Выжва. Поскольку ни один из этих кандидатов не набрал более 50%, было решено провести новые выборы.

Также читайте: На выборах нового ректора КНУ имени Тараса Шевченко большинство голосов набрал проректор Бугров

В первом туре новых выборов, который состоялся 17 марта, за кресло ректора соревновались шесть кандидатов. Среди них - доктор психологических наук, профессор Сергей Болтивец, кандидат философских наук, профессор Владимир Бугров, доктор геологических наук, профессор Сергей Выжва, доктор исторических наук, профессор Владимир Литвин, а также доктор экономических наук, профессор Александр Рожко и доктор социологических наук, доцент Ирина Чудовская. Во второй тур прошли кандидат философских наук, профессор Владимир Бугров (44,04%) и доктор экономических наук, профессор Александр Рожко (15,2%).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Когда Литвин пошел на выборы ректора КНУ, был уверен, что победит. Встречался с избирателями, рассказывал, что уже выиграл, - Бугров

Автор: 

Университет (244) Бугров Владимир (5)


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Топ комментарии
+8
Міносвіти офіційно призначило Бугрова ректором КНУ - Цензор.НЕТ 8240
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29.04.2021 18:43
+5
А чому не Ківу???)))
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29.04.2021 18:24
+5
Міносвіти офіційно призначило Бугрова ректором КНУ - Цензор.НЕТ 3491
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29.04.2021 18:28
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А чому не Ківу???)))
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29.04.2021 18:24 Ответить
Бо Кива не защищался по марксизьмсу-ленинизьму, как бугров.
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29.04.2021 18:30 Ответить
бугров в силу возраста никак не мог защищаться по марксизьму,

а ківа - учьоный, живущий в параллельной реальности, поэтому очінь даже мог
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29.04.2021 18:37 Ответить
Захищався чи ні ,але вивчав і мабуть на відмінно !!)))
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29.04.2021 18:42 Ответить
О да нам в военном училище на кафедре марксизма ленинизма по полит экономии такое преподы говорили, шо по радио свобода не все осмеливались сказать...
Например ..."вы не должны верить в то что говорит наше правительство по телевизору...Ваша задача убеждать подчиненных и заставить их в это свято верить..."
..."чем отличается капиталистическая экономика от социалистической?...А ничем формулы рикардо -смита никто не отменял....просто один единственный капиталист вне конкуренции государство"...
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29.04.2021 21:23 Ответить
Так і я вивчав і також на відмінно.

Серед моїх однолітків не вивчали тільки ті, які не змогли вступити до вишу
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29.04.2021 22:19 Ответить
Еще расскажи, что он и в стройбате не служил.
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29.04.2021 19:01 Ответить
Для нього,це дуже низька посада.
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29.04.2021 18:31 Ответить
Киву на президента готовят. После бубочки зайдет как второй сезон "**********"
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29.04.2021 18:33 Ответить
Міносвіти офіційно призначило Бугрова ректором КНУ - Цензор.НЕТ 3491
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29.04.2021 18:28 Ответить
По харі видко що ректор !!!))
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29.04.2021 18:30 Ответить
Ректор від Бога
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29.04.2021 18:31 Ответить
Ректором, наверное, намного дороже чем кандидатом стать? Это же не только надбавки а ещё и к бюджету присосаться можно...
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29.04.2021 18:36 Ответить
Міносвіти офіційно призначило Бугрова ректором КНУ - Цензор.НЕТ 8240
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29.04.2021 18:43 Ответить
значит бугор теперь
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29.04.2021 21:09 Ответить
А почему нет комментария от "гавфаша",про Киевский Национальный Университет? Интересно,на доске почета есть фотография этого опарыша из мацковского ПВО ?
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29.04.2021 21:25 Ответить
 
 