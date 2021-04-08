УКР
Коли Литвин пішов на вибори ректора КНУ, був упевнений, що переможе. Зустрічався з виборцями, розповідав, що вже виграв, - Бугров

Університетське співтовариство голосуванням вирішило колізію з балотуванням ексспікера Ради Володимира Литвина, який голосував за "диктаторські закони 16 січня", на посаду ректора Київського Національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю новообраний ректор КНУ Володимир Бугров.

Відповідаючи на запитання про скандали, з якими КНУ зіткнувся за останній рік: зустріч у дворі однієї партійної організації, Портнова несподівано призначили викладачем, Литвин намагався стати ректором, Бугров відповів, що "університет має бути поза політикою, але не може бути поза політикою".

"Питання в тому, що потрібно знайти розумну збалансовану позицію, пояснити, що ніколи у вакуумі ми перебувати не будемо... Таких процесів не повинно відбуватися в університеті. Але ж ми маємо справу із звичайними людьми. Хтось готовий за гроші зробити послугу", - додав ректор КНУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литвин програв вибори ректора КНУ, до другого туру вийшли Бугров і Рожко

"Нас мають врятувати дві речі: дотримання порядку і моральність. Без цього нікуди не вирулимо. І тому скандали з університетом такі болісні. Потрібно вибудувати відносини закладу так, щоб їх не було, щоб до університету такі речі просто не доходили. Важливо зрозуміти, що в нашому оточені є токсичні люди. Бо з формальної точки зору жодної претензії до тих, кого ви згадали, немає. Вони доктори, професори, громадяни України, не засуджені", - продовжив він.

"Професор Литвин, коли пішов на вибори, був впевнений, що виграє. Зустрічався з виборцями, розказував, що вже виграв. Але університетська громада сама дала оцінку його спробі. У першому турі він зайняв четверте місце. Трохи більше ста душ за нього проголосували. Хоча навіть це немало, бо думаю, це старші люди, які ще його пам’ятають головою Верховної Ради, очільником наглядової ради університету. Сама університетська спільнота голосуванням вирішила цю колізію. Це і є приклад, як давати відповіді на подібні виклики", - резюмував Бугров.

З повним текстом інтерв'ю ректора Київського Національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова можна ознайомитися тут.

Автор: 

Литвин Володимир (441) Університет (186) Бугров Володимир (5)
Топ коментарі
+18
Не знаю, кто такой Бугров, но как выпусник Шевы, я очень рад, что рыговско-кучмовская тварь литвин не избрана ректором моей alma mater.
08.04.2021 10:56 Відповісти
+10
литвина послали нах. и это закономерно, этот чмошник думал, он всесильный... хотел на высокое "теплое" место... университет показал свою демократичность и невосприятие неучей, интриганов и политиканов, каким является литвин.
08.04.2021 10:57 Відповісти
+7
Всю сімейку Литвинів нари чекають!
08.04.2021 10:55 Відповісти
Всю сімейку Литвинів нари чекають!
08.04.2021 10:55 Відповісти
І хто його посадить ?Зєйловці? Вони ще більші транквістити ніж Литвин.
08.04.2021 11:05 Відповісти
А ти епіграму на Литвинів чув? Черкащани склали,ще в 2014-му.
"Ти-ни-ни, та ти-ни-ни -
Обісрались Литвини:
Хто - у Раді, хто - в засаді...
Хто в Донбасі всрав штани..."
08.04.2021 12:05 Відповісти
литвини-це ще гірші Злодії-бандити ніж брати Балоги...
пам`ятаю як головний прикордонник Украіни генерал-армії литвин (брат цього покидька) організовував в`їзд в Україну "їхтамнєтів"....
ще один ПроффеSSор виліз наверг, Злодій литвин....
всі ці литвини і приймали активну участь в пограбуванні України і організації бойових дій...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали медведчуки, литвини, шуфричі, партнови, татарови, рабіновичі, мураєви....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
08.04.2021 13:19 Відповісти
Не знаю, кто такой Бугров, но как выпусник Шевы, я очень рад, что рыговско-кучмовская тварь литвин не избрана ректором моей alma mater.
08.04.2021 10:56 Відповісти
Согласен, тоже рад
08.04.2021 10:58 Відповісти
литвина послали нах. и это закономерно, этот чмошник думал, он всесильный... хотел на высокое "теплое" место... университет показал свою демократичность и невосприятие неучей, интриганов и политиканов, каким является литвин.
08.04.2021 10:57 Відповісти
А Гетьманцев у спробі поповнити дірявий держбюджет намагається обкласти податками закордонну онлайн-освіту. І не помічає гнида, що долярові мільйонери платять за девіденти В Україні 5% податку, а не 48% як в омріяній Європі.
08.04.2021 11:11 Відповісти
в Европе миллионеры платят 0%, работая через офшоры.
а ты лишишься по итогу и тех 5% которые платят "миллионеры" здесь в Украине.
16.04.2021 13:59 Відповісти
В добрый путь:Владимир Анатольевич!!!.
08.04.2021 11:00 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform @tZEinform

Новообраний ректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров:
"Ми втратили одну особливість освіти, яка називається соціальний ліфт".

Да. И говорит это человек жена и сын которого работают на его же кафедре в университете Все можно простить. Кроме лжи и лицемерия.
08.04.2021 11:04 Відповісти
Социальный лиффт - это когда сельский парень становится ректором КНУ. А что касается жены и сына, то думать, что его сын просто обязан быть сантехником - это даже не смешно.
08.04.2021 11:12 Відповісти
Сельский парень не сможет подняться социальным лифтом, если жены и дети бугровых будут трудоустроены рядом с бугровыми. Не будет мест для перспективных сельских парней.
08.04.2021 11:18 Відповісти
Я когда это писала, имела в виду, что Бугров сам с села.
08.04.2021 11:49 Відповісти
Может хватит уже кухаркам управлять государством..!? Или периодическое наступание на грабли- неизбежность...!?
08.04.2021 20:20 Відповісти
ну вот клоуна избрали презедентом - он тебе нравится больше чем кухарка?
16.04.2021 14:00 Відповісти
Если бы ближайшие родственники Бугрова были трудоустроены в других, равных их талантам, местах, вопросов не было бы.
08.04.2021 11:20 Відповісти
Не знаете, почему в США никого не коробило, что родной брат Кеннеди был министром юстиции и генеральным прокурором. Почему только у нас это вызывает негатив, то есть династия сталеваров, работающих на одном заводе - это нормально, а вот в одном ВУЗе - айяяй. При этом они устроились совсем не после того, как он стал ректором.
08.04.2021 11:48 Відповісти
У нас подобные династии вызывают вопросы именно потому, что мы не США.
Слишком много примеров "талантливых детей" с умопомрачительными карьерами.
При ближайшем рассмотрении оказывается, что их единственный талант - родственные связи.
08.04.2021 11:58 Відповісти
погоджуюсь...
08.04.2021 12:00 Відповісти
Бывает и такое. Часто. Но бывают и приятные исключения. Тем более слегка передернуты факты, жена - педагог, а вот сын всего лишь аспирант, учится еще.
08.04.2021 12:07 Відповісти
Возможно, конкретный случай исключение.
Если Вы в курсе данной ситуации, можете возразить непосредственно автору твитта, который позиционирует себя как очень осведомленный источник.
Я так делала относительно одного из его утверждений на другую тему.
08.04.2021 12:17 Відповісти
Я не просто в курсе этой ситуации, я знаю этого человека со времени когда он был студентом 2-го курса и жил в общежитии. Равно как и в курсе как, когда и при каких обстоятельствах познакомился с будущей женой. И уж поверьте, что никакого участия в ее трудоустройстве не принимал, просто не мог, даже если бы и хотел. Не было ни влияния, ни возможности. А дискутировать с аватаром и что-то ему объяснять......... как-то не особо хочется. Чаще всего у них либо просто желание поплевать ядом, либо выступают в поддержку неудачливого соперника.
08.04.2021 12:32 Відповісти
А я бы написала ), чтобы многие читающие его узнали достоверную информацию.
08.04.2021 12:36 Відповісти
Прочтут тут тоже многие. Самое главное, что коллектив Универа впервые проголосовал за человека, которого знают не первый десяток лет и прекрасно в курсе все его сильные и слабые стороны. И что еще важно - ситуация там реально изменится и красный цвет фасада перестанет быть цветом лица.
08.04.2021 13:25 Відповісти
А ты сама в горсовете земельные участки делишь?
Или судьёй-прокуроршей?
Тогда понятно про династии.
08.04.2021 12:35 Відповісти
Товарищ, не истерите.
Излагайте свои доводы спокойно.
08.04.2021 12:37 Відповісти
Насчёт истерить?
Позволите характерный примерчик?

https://censor.net/ru/user/194524

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform @tZEinform

Новообраний ректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров:
"Ми втратили одну особливість освіти, яка називається соціальний ліфт".

Да. И говорит это человек жена и сын которого работают на его же кафедре в университете Коли Литвин пішов на вибори ректора КНУ, був упевнений, що переможе. Зустрічався з виборцями, розповідав, що вже виграв, - Бугров - Цензор.НЕТ 3067 Все можно простить. Кроме лжи и лицемерия.
08.04.2021 12:39 Відповісти
Это цитата-твитт другого человека.
08.04.2021 12:42 Відповісти
Цитату следет брать в кавычки. Так как есть - цитатой выглядит первая часть "Новообраний ректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров: "Ми втратили одну особливість освіти, яка називається соціальний ліфт".


А вторая часть "Да. И говорит это человек жена и сын которого работают на его же кафедре в университете Коли Литвин пішов на вибори ректора КНУ, був упевнений, що переможе. Зустрічався з виборцями, розповідав, що вже виграв, - Бугров - Цензор.НЕТ 2791 Все можно простить. Кроме лжи и лицемерия." - как ТВОЙ комментарий.
08.04.2021 12:52 Відповісти
Каждый видит то, что хочет видеть.
У автора именно так и написано, с разделением пустой строкой.

https://twitter.com/tZEinform/status/1380044936750452737
08.04.2021 12:55 Відповісти
Моя дорогая, ты уж определись - ты хочешь свою мысль донести до читателя или тебе похрен - пусть каждый видит, что хочет?
08.04.2021 13:30 Відповісти
Я показала высказывание другого человека. Указала кого именно.
Именно так, без кавычек, выкладывают здесь твитты и посты другие форумчане.
08.04.2021 13:41 Відповісти
Я тебе про Фому, а ты мне про Ерёму...
Я не про то, что было написано, а про то, как оно было воспринято!
08.04.2021 14:59 Відповісти
Это ваша проблема, ваших архаичных представлений.
Я уже показала вам оригинальный твитт.
Споры ради спора меня не интересуют.
08.04.2021 15:12 Відповісти
Ну да, порутчик шагает в ногу, это вся рота шагает не в ногу!
Ты не заметила, что ВСЕ прочитавише этот твой пост восприняли его в точности как я?
ПС: а слово "архаичный" ты вставила для красоты? Могу посоветовать "арахнологичный" - звучит ещё более заковыристо!
08.04.2021 15:25 Відповісти
Кто ВСЕ?
Я вижу такого одного "zener".
08.04.2021 15:46 Відповісти
https://censor.net/ru/user/112014

Социальный лиффт - это когда сельский парень становится ректором КНУ. А что касается жены и сына, то думать, что его сын просто обязан быть сантехником - это даже не смешно.
08.04.2021 19:04 Відповісти
Двое?
Тоже маловато для "ВСЕ".
08.04.2021 20:22 Відповісти
Хочешь поумничать?
Тогда назови цыфру "все" в данном контектсе.
09.04.2021 11:50 Відповісти
Молодец, ну ведь можешь же быть адекватным.
17.09.2021 21:36 Відповісти
Ты же писал, что был офицером, тогда должен понимать, что если рота идет не в ногу с поручиком, то поручик идет в ногу, это вся рота идет не в ногу с ним!!!
18.09.2021 19:18 Відповісти
Очень элегантно Вы ткнули
08.04.2021 13:21 Відповісти
Умопомрачительная карьера - препод на факультете философии?
Ты где училась?
08.04.2021 12:30 Відповісти
Этот комментарий был не относительно конкретного случая, а по поводу сравнения Украины и США.
08.04.2021 12:32 Відповісти
Вопрос не в США. Вопрос в доступе к ресурсам той или иной позиции. Преподователь универисетета не делит участки под строительство. Макстмум - взятки на экзаменах.
08.04.2021 12:37 Відповісти
Некоторые и на взятках в университетах немало "наваривают".
08.04.2021 12:44 Відповісти
Всё постигается в сравнении...
08.04.2021 12:53 Відповісти
Да. Но можно сравнивать с судьей Вовком и его братом, а можно и с пекарем хлеба или инженером на заводе.
08.04.2021 12:57 Відповісти
Мадам, это юрика что то прорвало, выборы были где то аж в марте.

Да и не тот это случай.
17.09.2021 21:40 Відповісти
не все так просто...
Он, лінійка сусідньої новини: брат Вовка-ОАСКа влаштований в службі зовнішньої розвідки, і не на рядову посаду. Чиновники такого високого рівня знайдуть, де прилаштувати "вірних людей"...
08.04.2021 11:59 Відповісти
НЕ мели ерунды.
Ахриненный блат - преподовательство на факультете философии.
08.04.2021 12:28 Відповісти
Не все продается а тварь рыговская думала иначе
08.04.2021 11:05 Відповісти
Знаю и Владимира и Олю больше десяти лет, и у меня нет никакой от них зависимости, как и у них от меня. Не знаю всех тонкостей такой должности, но могу сказать точно, что за эти годы, он и его жена, не стали миллионерами и зажравшимися чмошниками. Приятные, адекватные люди. И если кто-то пытается ставить Бугрова на одну ступень с Литвиным, то он либо откровенный болван, либо грязный провокатор. Литвин просто ничтожество, без чести и совести. Все это конечно, мое личное мнение.
08.04.2021 14:08 Відповісти
 
 