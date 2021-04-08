Коли Литвин пішов на вибори ректора КНУ, був упевнений, що переможе. Зустрічався з виборцями, розповідав, що вже виграв, - Бугров
Університетське співтовариство голосуванням вирішило колізію з балотуванням ексспікера Ради Володимира Литвина, який голосував за "диктаторські закони 16 січня", на посаду ректора Київського Національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка.
Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю новообраний ректор КНУ Володимир Бугров.
Відповідаючи на запитання про скандали, з якими КНУ зіткнувся за останній рік: зустріч у дворі однієї партійної організації, Портнова несподівано призначили викладачем, Литвин намагався стати ректором, Бугров відповів, що "університет має бути поза політикою, але не може бути поза політикою".
"Питання в тому, що потрібно знайти розумну збалансовану позицію, пояснити, що ніколи у вакуумі ми перебувати не будемо... Таких процесів не повинно відбуватися в університеті. Але ж ми маємо справу із звичайними людьми. Хтось готовий за гроші зробити послугу", - додав ректор КНУ.
"Нас мають врятувати дві речі: дотримання порядку і моральність. Без цього нікуди не вирулимо. І тому скандали з університетом такі болісні. Потрібно вибудувати відносини закладу так, щоб їх не було, щоб до університету такі речі просто не доходили. Важливо зрозуміти, що в нашому оточені є токсичні люди. Бо з формальної точки зору жодної претензії до тих, кого ви згадали, немає. Вони доктори, професори, громадяни України, не засуджені", - продовжив він.
"Професор Литвин, коли пішов на вибори, був впевнений, що виграє. Зустрічався з виборцями, розказував, що вже виграв. Але університетська громада сама дала оцінку його спробі. У першому турі він зайняв четверте місце. Трохи більше ста душ за нього проголосували. Хоча навіть це немало, бо думаю, це старші люди, які ще його пам’ятають головою Верховної Ради, очільником наглядової ради університету. Сама університетська спільнота голосуванням вирішила цю колізію. Це і є приклад, як давати відповіді на подібні виклики", - резюмував Бугров.
З повним текстом інтерв'ю ректора Київського Національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова можна ознайомитися тут.
"Ти-ни-ни, та ти-ни-ни -
Обісрались Литвини:
Хто - у Раді, хто - в засаді...
Хто в Донбасі всрав штани..."
пам`ятаю як головний прикордонник Украіни генерал-армії литвин (брат цього покидька) організовував в`їзд в Україну "їхтамнєтів"....
ще один ПроффеSSор виліз наверг, Злодій литвин....
всі ці литвини і приймали активну участь в пограбуванні України і організації бойових дій...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали медведчуки, литвини, шуфричі, партнови, татарови, рабіновичі, мураєви....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
а ты лишишься по итогу и тех 5% которые платят "миллионеры" здесь в Украине.
https://twitter.com/tZEinform @tZEinform
Или судьёй-прокуроршей?
Тогда понятно про династии.
Излагайте свои доводы спокойно.
Позволите характерный примерчик?
https://censor.net/ru/user/194524
Я вижу такого одного "zener".
Социальный лиффт - это когда сельский парень становится ректором КНУ. А что касается жены и сына, то думать, что его сын просто обязан быть сантехником - это даже не смешно.
Тоже маловато для "ВСЕ".
Тогда назови цыфру "все" в данном контектсе.
Ты где училась?
Да и не тот это случай.
Он, лінійка сусідньої новини: брат Вовка-ОАСКа влаштований в службі зовнішньої розвідки, і не на рядову посаду. Чиновники такого високого рівня знайдуть, де прилаштувати "вірних людей"...
Ахриненный блат - преподовательство на факультете философии.