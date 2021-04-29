Рада засудила ходу, що популяризує війська СС

Верховна Рада з ініціативи "слуги народу" Гетманцева засудила проведення маніфестацій, що популяризують війська СС, зокрема, марш на честь створення дивізії "Галичина".

З такою ініціативою з трибуни парламенту виступив член фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"СС - це злочин, визнаний всім людством, і, за визначенням, все, пов'язане з СС - це злочин ... Хочу подякувати всім присутнім і своїй фракції за незмінну позицію засудження нацизму, і ми обурені мовчанням київської міської влади, яка не засудила цю акцію і дала можливість її провести", - заявив Гетманцев.

Він також закликав парламентаріїв вшанувати хвилиною мовчання пам'ять жертв нацизму.

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Гетманцева підтримали всі присутні в залі засідань депутати.

Як повідомлялося, увечері в середу кілька сотень активістів провели в Києві "марш вишиванок", присвячений річниці створення в період Другої світової війни дивізії військ СС "Галичина".