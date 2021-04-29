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Рада осудила шествия, популяризирующие войска СС

Рада осудила шествия, популяризирующие войска СС

Верховная Рада по инициативе "слуги народа" Гетманцева осудила проведение шествий, популяризирующих войска СС, в частности, марш в честь создания дивизии "Галичина".

С такой инициативой с трибуны парламента выступил член фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"СС – это преступление, признанное всем человечеством, и, по определению, все, связанное с СС – это преступление… Хочу поблагодарить всех присутствующих и свою фракцию за неизменную позицию осуждения нацизма, и мы возмущены молчанием киевской городской власти, которая не осудила эту акцию и дала возможность ее провести", – заявил Гетманцев.

Он также призвал парламентариев почтить минутой молчания память жертв нацизма.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дробович о марше вышиванок в честь дивизии СС "Галичина": "Прославление войск СС - это недопустимо для европейской страны"

Гетманцева поддержали все присутствующие в зале заседаний депутаты.

Как сообщалось, вечером в среду несколько сотен активистов провели в Киеве "марш вышиванок", посвященный годовщине создания в период Второй мировой войны дивизии войск СС "Галичина".

Автор: 

ВР (29229) СС Галичина (56) Гетманцев Даниил (409)


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Топ комментарии
+80
А дідов на палках в приміщенні ВР не осудила
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29.04.2021 19:30
+46
А чего может быть умного в "осуждении" не судом? Завелись там не умные, а прокацапское большинство, два года назад.
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29.04.2021 19:34
+44
ссылка есть на МАТЕРИАЛЫ НЮРНБЕРГА, брехло кацапское? Нет? То закрой хавало, кремлядь!
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29.04.2021 19:47
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Страница 4 из 4
щось вояки на фото на червоноармійців не схожі?
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30.04.2021 09:42 Ответить
Это в атаке солдаты дивизии Wafen SS "Viking" а депутат на плакатике просто дебил.
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30.04.2021 10:53 Ответить
Що? Кацапи знову переплутали? Так то для них
звичайне явище. Нацист нацистА видит издалека!!!
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30.04.2021 14:00 Ответить
"Після закінчення Другої світової війни, протягом років лунали звинувачення у скоєнні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD воєнних злочинів вояками дивізії, зокрема проти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8 поляків та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреїв . На вимогу https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%92%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1 Фонду Візенталя та деяких членів парламенту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канади в https://uk.wikipedia.org/wiki/1986 1986 році створили урядову комісію, відому як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0 Комісія Дешена . Вона мала розслідувати факти переховування воєнних злочинців у Канаді, серед них також і колишніх вояків дивізії. Після вивчення архівних матеріалів і допиту свідків комісія у своєму офіційному рішенні від https://uk.wikipedia.org/wiki/1987 1987 року визнала, що:
Не існувало доказів скоєння злочинів Дивізією «Галичина»,Членство в дивізії не могло бути підставою для судового переслідування в Канаді,Не існувало підстав для позбавлення громадянства чи переслідування ветеранів дивізії в Канаді.https://uk.wikipedia.org/wiki/14-%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-%D0%B4%D1%82-20 [20]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81 Нюрнберзький процес , який тривав з 20 листопада 1945 до 1 жовтня 1946 року та розглядав військові злочини нацистів, також не знайшов доказів скоєння нею військових злочинів. Згадки про неї немає в обвинувальному акті і жоден вояк «Галичини» засуджений не бувhttps://uk.wikipedia.org/wiki/14-%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-21 [21] ."
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29.04.2021 22:39 Ответить
Це ви кому, дебілам усі знання яких закінчуються не тренінгу у Трускавці?
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30.04.2021 09:44 Ответить
Обычная подмена понятий. При чем здесь, в данном случае" Нюрнбергский процесс? Можно посмеяться вместе, но на Нюрнбергском процессе " жоден вояк" Красной Армии, НКВД, СМЕРШа..."засуджений не був", дальше что?
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30.04.2021 10:35 Ответить
Все вірно, Антон. =) Станьте перед дзеркалом - "Обычная подмена понятий" =)
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30.04.2021 12:28 Ответить
странный аналог кацапского победобесия.
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29.04.2021 22:46 Ответить
Любопытно а "РОА" Власова, не на Германию воевало? Так все свинособаки, особенно на выгребной яме-404 и даже в Раде, с гордостью нося наградные гитлеровские ленточки! А сама выгребная яма-404, под тряпкой "РОА" (аквафреш)!!! зЕбилы, что сказочного долбобоба боитесь? Кстати, про пиры на костях, во время чумы, "слуги" что решили??? Няша№2, что опять молчит?
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29.04.2021 23:16 Ответить
Немцы концлагеря повзаиствовали у совка для инфы упоротым дедываевателям
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29.04.2021 23:17 Ответить
НКВД и строило! Кстати про распятых мальчиков, тоже много интересного, от куда лишнехромосомы выдрали и фото есть!
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29.04.2021 23:27 Ответить
о распятых мальчиках... Брат деда, погибшего на войне, рассказывал.... Их взвод вломился в частный дом . Один кацап-красноармеец выхватил из рук немки грудного младенца и держа за ножку, со всего размаху ударил головонькой младенца о дверной косяк. Содержимое черепной коробки осталось на стене...
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30.04.2021 01:41 Ответить
Маєте рацію! Концтабори кацапи організували по вказівці
дорогого и любімого Л Е Н І Н А!
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30.04.2021 14:04 Ответить
Сотрудничество с гилеровцами осуждал даже Бандера, но никто в мире не осуждает украинских патриотов за борьбу против врага человечества козлостан... СЛАВА ГЕРОЯМ!!! Еще 2 года и вато-прокацапленная власть клоуна останется на задворках истории. АМИНЬ !!!
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30.04.2021 01:49 Ответить
Слуги народа, хуже всякого СС.
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30.04.2021 03:39 Ответить
правильное осуждение.
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30.04.2021 06:15 Ответить
пішла наХ... ця ************** зРада цих слугоуродівських ...ДАРАСІВ!
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30.04.2021 08:39 Ответить
Никакие СС Украине не нужны, а вот ***** нужны, и чтоб почаще тут бегали.
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30.04.2021 08:49 Ответить
Хто організатор цього дійства? СБУ, хто організатор цього дійства? Чи у питанні вже є відповідь. З відки ростуть вуха та йде фінансування?
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30.04.2021 08:55 Ответить
Вся ця акція -- провокація чистої води, організована владою, такими, як гетьманцев. Яка мета -- щоб розсварити Україну з Заходом, а ще ось що: "... после акции есть основания пересмотреть закон о массовьіх СОБРАНИЯХ, тобто проти майдану...
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30.04.2021 09:00 Ответить
Осудили - и шо?
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30.04.2021 09:10 Ответить
Промаскальські довбні
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30.04.2021 09:13 Ответить
Галычина, ЧК, НКВД, и т д это История. Это деяния наших отцов и дедов. Мы им не судьи. У них была своя жизнь, свои счеты, которую нам не дано понять, потому что нельзя судить прошлое по законам современности. Потому давайте прошлое оставим там где оно есть. В прошлом. И не забудем Великую Мудрость: «Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки»
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30.04.2021 09:25 Ответить
Ви що зрівняли СС Галичіну з ЧК,НКВД та Смерш? Про яки діянія
верзеш? Не фіга собі!
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30.04.2021 14:12 Ответить
Что же касается парада Галычины, то я уверен - пусть их проводят во Львове, Тернополе, Ивано Франковске. Это их История. К Киеву это не имеет отношения. И меня, например, как киевлянина не колышит.
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30.04.2021 09:28 Ответить
А що має відношення до тебе як до киянина?
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30.04.2021 09:45 Ответить
Не ходи туди - ССівцем станеш. Заразна то штука... слухай жидів.
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30.04.2021 12:51 Ответить
Недавно у нашій ВР засмерділо, коли виступав "відомий історик" Бужанський.
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30.04.2021 09:37 Ответить
Вы не в курсе, что в этом мире не принято любить ВСЁ, что связано с войсками СС ?
Даже если какие-то конкретные люди из войск СС руководствовались благородными намерениями?
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30.04.2021 09:45 Ответить
Зебуїн знає, що СС - це погано, і все. Як типовий ватний дідиваєватель. Воно і йому подібні не знають, що таке "Галичина".
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30.04.2021 10:01 Ответить
А Верховна Рада не хоче засудити до смішного малі зарплати медиків ( особливо середнього медичного персоналу!!!), зростання цін на продукти харчування, підвищення цін на газ, електроенергію, провалену вакцінацію, деградацію органів державного управління, колапс судової системи, відсутність державного оборонного замовлення?

В народі вже не один рік ходить анекдот:"Питання: Чим Верховна Рада відрізняється від цирку?
Відповідь: Нічим. І те і друге "під куполом", і там і там клоуни!"
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30.04.2021 10:11 Ответить
Осложнение после Ковида?
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30.04.2021 10:39 Ответить
СС "Галичина" ----Січові Стрільці "Галичина".
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30.04.2021 10:30 Ответить
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30.04.2021 11:00 Ответить
Пора понять, что главная угроза для страны не кацапы.
Главная угроза - хитрожопые и их подстилки, захватившие власть, экономику и прессу.
Они ровно размазаны везде: среди "барыг", "зебилов" и "мертвечуков"
Поэтому всегда - во власти.
А представители титульной нации имеют право только умирать на фронте
Поэтому не удивляйтесь таким "осуждениям"
ЗДОБУЛЫ,,,
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30.04.2021 10:38 Ответить
Они оба вирус, ляхи с мадярами при возможности тоже всегда подосрут
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30.04.2021 11:57 Ответить
Послушал про Галичину лекцию пани Фарион!!! Усе стало ясно!!!!
Украина она наша ВСЯ!!!! И ребята шли Галичину интелигенция!!! Не думаю , что на месте той молодежи после 39 года и зверств НКВД я бы пошел в красную армию!!!
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30.04.2021 10:44 Ответить
Єто не украинская рада.
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30.04.2021 10:52 Ответить
кожен другий- обрізаний, але не масульманин та кацапи... Однозначно ви праві.
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30.04.2021 17:03 Ответить
мусульманин, тиць не туди.
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30.04.2021 17:06 Ответить
Я знав євреїв, що ризикували життям за Україну. Справа не в національності, а в світогляді. В цій раді совків і кацапів більше ніж в попередній.
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30.04.2021 19:08 Ответить
а я, бачив одного з лопатою... Так, що виняток з правила- це тільки й виняток.
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02.05.2021 12:38 Ответить
Так я не одного..
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02.05.2021 14:28 Ответить
радий за вас, тому то і євреї, а не .иди.
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02.05.2021 16:35 Ответить
Жиди нормальное слово везде кроме совка.
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02.05.2021 17:17 Ответить
це ви у них перепитувались та стверджуєте? Не маю бажання, ще щось чути від брехунця.
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02.05.2021 20:19 Ответить
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4
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02.05.2021 21:11 Ответить
Шануймося українці!
Всі ми були при СС.Одні були при кпСС,другі при Ваффен-СС.
Ваффен-СС знищили,а руССесовці і нині звірствують!
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30.04.2021 11:04 Ответить
Не треба шуміти, народ, в данному випадку Рада вчинила правильно. Ми не засуджуємо вояків СС Галичина, але й прославляти не слід. Як там не крути вони все ж таки були на службі у Гімлера.
Більш того я певен що ця провокація влаштована московськими вошами щоб дискредитувати Україну в очах світового суспільства, ще й зроблено це по ізуїтські в вишиванках.
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30.04.2021 11:13 Ответить
Нешановний! Не перекручуйте історію! І не чипайте
вишиванку! Хлопці СС Галичина не служили Гімлеру.
Гітлер був проти участі українців в бойових операціях.
Він наказав розпустити СС Галичину, організаторів
заарештувати, суворо допитати та знищити.Що і було
зроблено.С.А.Бандера з братами був відправлений в один
із самих жахливих таборів смерті , в Аушвіц.Брати були
вбиті а С.А. Бандеру звільнили амеріканці. Не брешть!
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30.04.2021 14:30 Ответить
Чув звін та не знав де він. Кому вчити історію то це тобі, телепню. А поки що просто запам'ятай - до СС Галичина Бандера не мав ніякого відношення.
Коротко кажучи іди в дупу!
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30.04.2021 16:34 Ответить
Хіба Бандеру не було доправлено до табору Заксенгаузен?
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01.05.2021 11:59 Ответить
Послушал про Галичину лекцию пани Фарион!!! Усе стало ясно!!!!
Украина она наша ВСЯ!!!! И ребята шли Галичину интелигенция!!! Не думаю , что на месте той молодежи после 39 года и зверств НКВД я бы пошел в красную армию!!!
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30.04.2021 11:48 Ответить
Урок истории в советской школе, учительница спрашивает класс :
- А кто мне расскажет дети, у кого дедушки воевали и в каких войсках?
Маша Иванова : мой дедушка воевал, он был военный летчик.
-Молодец Маша, садись, тебе "пятерка".
Коля Петров: мой дедушка тоже воевал, он был танкист.
-Молодец Коля, садись, тебе "пятерка".

Вовочка Сидоров: мой дедушка воевал, он был военный электрик.
Вовочка, таких войск не было.
Были Мариванна, я сам фотографию видел, дедушка стоит в черной форме с автоматом, а на каске у него две молнии нарисованы.
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30.04.2021 11:50 Ответить
Моральный кодекс Ветхого Завета отвергнут всеми христианами, это ж не мешает Коломойскому с Пинчуком грабить христиан.
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30.04.2021 12:22 Ответить
Нехай дегенерати з ВР вчать історію, хоча це все одно нічого не дасть. ідіот потураєв сказав, що нацизм - це абсолютне зло. По-перше, брехати негарно. Абсолютним злом був і залишається комунізм, на рахунку якого 120 мільйонів людських життів. Нацизм - це націонал-соціалізм. Крапка. І те, що на переможених (які боролися проти всесвітнього зла) навішали всіх собак, нічого не міняє. Роздавивши на догоду глобалістам Німеччину, черчиль з рузвельтом врятували осердя зла, радянський совок, не давши німцям добити його в 1942 році, бо Вермахту й Люфтваффе доводилося відволікати зі східного фронту значні сили для ведення війни в північній Африці. Без американських харчів (якими можна було рік-два годувати населення такої країни, як, скажімо, Франція) совок швидко здох би, бо стратегічні запаси продовольства станом на початок 1942 року вже закінчувалися і у великих містах на підконтрольній радянцям території почався голод. Результат WW2: завдяки допомозі союзничків совок поширив свою концтабірну систему на половину Європи. Тому всі, хто воювали проти совка - німці, РОА, УПА, українці з дивізії "Галичина", козаки (яких винищував лєнін з дзержинським) - це позитивні персонажі світової історії. І не треба ні перед ким виправдовуватися. Іще раз кажу: всі, хто допомагав німцям бити, совок заслуговують на величезну повагу. До речі, о чому ніхто з такої патріотичної хвракції ЄС не натовк писки тримачам "дідів на паличках"?
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30.04.2021 19:34 Ответить
Сегодня Вас осуждают, завтра сажают в тюрьму, а после завтра вас опускают в тюрьме. Это не злорадство, а факт что будет. Вы не верите? Не вопрос, узнаете сами, но не одна сволоч из сми про такой инцидент не сообщить
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30.04.2021 13:09 Ответить
Що занадто, то не здраво! Мабуть це Мертвечук і Ко влаштував?
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30.04.2021 13:11 Ответить
"Роззуймо" очі і голосно скажімо собі те, чого боїмося сказати, сперечаючись тут винна чи невинна СС, потрібно було чи не потрібно до неї вступати, озираючись, щоб не образити жидів та декого з "пабєдітєлєй"- у тій війні мала би перемогти Німеччина. Було багато людей( і Українців, котрими ми пишаємося) котрі вже тоді те розуміли і йшли воювати і складали голови, і не за Рейх, а за новий світ і місце України в ньому. І не було би зараз у світі такого бардака, до якого призвели "пабєдітєлі", не стояло би Людство на грані ядерного знищення і не задихалося би у власних фекаліях, і від тими же "пабєдітєлямі" запущених вірусів. Німці, (тим більше націонал-соціалісти!) не допустили би такого свинюшника навіть у страшному сні.
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30.04.2021 13:27 Ответить
Хватит чушь нести. Достаточно того , что славян Гитлер ставил во второсортный ряд. Бандеровцев изничтожил на 70%, за их стремление сделать самостояьельное украинское государство. Нет прихлебаям гитлеровцев, высшему эшелону в руководстве мельниковского ОУН. Простым воинам, еоторые в политике ни бэ, ни мэ - СЛАВА! бо они шли воевать за Украину от чистого сердца. МЕльник пошел в сотрудничество с Гитлером. За это фюрер сделал его намесником-полицаем в ГАЛИЧИНЕ. Мельник снабждал молодыми галичанами Гитлеровскую СС "ГАЛИЧИНА, в которой было немецкое командование и которое в дииизии не допускали и мысли о самостийности... Мельник же втирал по ушам молодым рекрутам , что те де идут в СС "ГАЛИЧИНА" воевать за Украину. В действительности же фрицы затыкали дивизионщиками все дыры на фронте , обеспечивая себе минимальные потери при отступлении. Для того и создана была немцами дивизия(во время уже отступления). Пане Ярема , вы разве не вкурсе, что СС "Галичина воевала не за Украину, в за рейх. А вот бандеровская УПА - истинные бойцы за Украину. Вам бы впору хотя бы осознать , что мельниковцам сейчас не кичиться(обособленно) эсэсовскими лэйбами, а воссоединяться под эгидой бандеровцев против нашего врага. Пожалуйста не несите чушь. Тут и без вас тошно.
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30.04.2021 14:00 Ответить
"Галичина воювала не за Україну, а за Рейх.... "Галичина" воювала за Україну. У складі військ Рейху проти нашого вічного ворога - московщини, іншого способу зупинити орду тоді не було: або з німцями, або в ОУН.
Дивізійники і місцеві люди розповідали, що коли йшов набір у Дивізію, під Коломиєю стояли, днювали і ночували тисячі молодих і дорослих чоловіків з навколишніх сіл і районів. Записали лише кождого 5-го. Всі йшли туди добровільно і за Україну, не дивлячись на контрагітацію ОУН. Одні бачили порятунок в ОУН, інші - в Німеччині, яка тоді мала ще реальну силу.. Але ніхто у сумніву не піддавав, що йшов до Дивізії, чи в ліс (в ОУН-УПА), чи в підпілля за Україну. І ніхто не мав ні краплини сумніву, що московську заразу не можна пускати на наші землі. Як, доречі і поляків... але то окрема тема.
Щодо "Гітлер пресував бандерівців" - то історичний факт. Але то і фатальна помилка канцлера (фюрера) Німеччини: навіть не втому, що почав війну на два фронти, чи загнав військо в московські сніги і болота. Фатальна помилка Фюрера в тому, що він в 1941 р. не визнав Проголошення Незалежності України у Львові ОУН. Визнавши Українську Незалежну Державу в 1941-му році, Вермахт отримав би додаткові дивізії, мільйони солдатів - українців і Москва би не устояла ще до зими 41-го. Українці тоді ще по-свіжому пам"ятали московську колективізацію, і репресії, і Голодомор, і русифікацію з національним приниженням і паплюженням національних святинь і цінностей...
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30.04.2021 17:22 Ответить
Верховная Рада по инициативе "слуги народа" Гетманцева осудила проведение шествий, популяризирующих войска СС, в частности, марш в честь создания дивизии "Галичина". Источник: https://censor.net/ru/n3262901

НУ ЩО, ЗНОВУ УКРАЇНУ ПІДСТАВИЛИ... Треба було мізками думать, а не фанатизмом,
кацапи і п ята колона тільки і чекають подібних "картинок"
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30.04.2021 13:43 Ответить
Для окремих дятлів, які не відрізняють SS (Schutz staffel) НСДАП від СС (січові стрільці). Вчіть історію, а не споживайте пропагандистське лайно кремльовських пропагандонів.
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30.04.2021 13:46 Ответить
И шо . какая из них не гитлеровская... Пойдите донесите свою мысль представителям стран антигитлеровской коалиции
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30.04.2021 14:04 Ответить
А що кацапськи пропагандони відрізнялися грамотністью?
Вони тільки можуть бігати по студіям з ведром лайна.
А Гетманьцев ще за то буде відповідати.
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30.04.2021 14:38 Ответить
Все что связано с СС должно быть осуждено. Немцы просто использовали украинцев в сс галичина как расходный материал.
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30.04.2021 13:57 Ответить
использоаали кремляди, немцы платили за работу
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30.04.2021 16:43 Ответить
А кацапи не використовували мільйони українців у тій війні, як "гарматне м"ясо"? Про яких нещодавно кремлівське ***** заявило, що у тій війні "могло би обійтися і без українців"...
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30.04.2021 16:54 Ответить
Не пойму я Украину! Россия в лице своих пропагандистов называет украинскую власть-нацистской! А вы этими маршами помогаете стране-агрессору настраивать против вас мировую общественность! Когда это прекратится? Вы сами себя загоняете в какой-то тупик!
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30.04.2021 14:23 Ответить
И не поймёшь! Надо было в школе хорошо учить
историю.Националист - тот кто любит свой народ
и готов стать на его защиту,оберегает его. А вот
нацист - тот который ненавидит другие народы,
готовится их уничтожать и порабощать.Чем кацапы
сейчас и занимаются. И прекратится это тогда когда
вся русская сволота будет изгнана с нашей украинской
земли!
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30.04.2021 14:56 Ответить
А зачем в воинском храме под Москвой на почетном месте висит мундир Гитлера со всеми наградами, лежит его фуражка и сапоги? В храме обычно хранят мощи святых, иконы и культовые святыни. Кацап, делай выводы!
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30.04.2021 17:30 Ответить
А ХЙ ВАМ !!!
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30.04.2021 14:27 Ответить
Такие как бужанский или германцев, себя естественно считают достойными людьми, человеколюбы, гуманисты блин. А на самом деле это гниды, которые вредят Украине.
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30.04.2021 14:32 Ответить
Всі хто схвалює подібні провокації проти України поясніть будь ласка такий момент.
Ну припустимо ця дивізія досить спірна, нехай історики визначають.
Але що там робив мужик який відкрито зіговал на камеру в перших рядах?
Якщо він провокатор, то виженіть його з акції.
А якщо ні, то виходить що там реально є якісь нацисти які ********* Україну в очах ********* світу.
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30.04.2021 14:45 Ответить
схоже цей ""мужик" спеціально виліз на передню ланку для провокації, не купляйтесь на таке...
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30.04.2021 16:11 Ответить
Рада повинна була також засудити виступи опзжистів а Раді, що агітують за "дідів, які воювали", що є російською пропагандою, та ще й вищому законодавчому органі нашої держави!!!!!
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30.04.2021 16:08 Ответить
гетьманцев кусок говна
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30.04.2021 16:41 Ответить
Осудить надо не шествие и не Радой, осудить надлежит судом тех, кто организовал это шествие, чтобы они шествовали из жилой на промзону и наоборот. Тюбетейки у них подходящие.
Будет забавно если те же самые физиономии будут шествовать на майские с кумачами.
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30.04.2021 16:41 Ответить
Рада має відмінити святкування т.з. "дняпабьєди" - "пабьєди" московського комуністичного режиму над нацистським. Пропаганда яких одинаково заборонена. Якась кумедна у насрада...
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30.04.2021 16:51 Ответить
Всі нормальні люди засудили це ганебне дійство.......
Але питання в тому - як і чому таке стало можливим на Україні?!
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30.04.2021 17:07 Ответить
Для ідіотів у Верховній Раді абсолютно "акакаяразніца" чи то "SS", чи то "СС".
Не дивно, що "доктор філософії" там активно працює (руками), та й більшість не краща.
Знову українські гниди "вдарили у штангу", вже черговий раз перед Україною обісралися.
Ганьба цим *********!
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30.04.2021 17:18 Ответить
Мнение зебильного п****са Гетьманцева, и прочих Манделей, Тищенок, Бужанских нам безусловно очень важно.
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30.04.2021 19:50 Ответить
Вміли гітлеровці мізки промивати. Агітаційний плакат тих часів:
Рада засудила ходу, що популяризує війська СС - Цензор.НЕТ 9712
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01.05.2021 14:56 Ответить
Раз на бис - значит браво Это отсюда начинается ваша глупость, может поймете, но не надеюсь. Бра́во. Это слово (междометие), выражающее одобрение, восхищение, заимствовано из итальянского языка в начале XIX в., а итальянское слово bravo возникло как возглас одобрения в итальянском оперном театре от прилагательного bravo - «смелый, храбрый». Современное русское https://lexicography.online/etymology/%D0%B1/%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9 бравый - от той же основы.На бис (сыграть, спеть, исполнить) - вторично по требованию публики.

И так на бис: кто обвиняется в трибунале - *Обвинение назвало охранные отряды национал-социалистской рабочей
партии Германии (общеизвестные под названием СС) в качестве организации,
которая должна быть признана преступной.* то какая у них структура, количество кроватей в казармах, кем руководили, кому подчинялись, какой запах от носков Штроппа, пусть это лично вас интересует, но в приговоре конкретно написано кого обвиняют, а не вашу идиотскую логику которую вы ярко показали. не утруждайте себя демонстрацией собственной глупости. Что с наказанием?
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06.05.2021 12:23 Ответить
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