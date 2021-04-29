Рада осудила шествия, популяризирующие войска СС
Верховная Рада по инициативе "слуги народа" Гетманцева осудила проведение шествий, популяризирующих войска СС, в частности, марш в честь создания дивизии "Галичина".
С такой инициативой с трибуны парламента выступил член фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"СС – это преступление, признанное всем человечеством, и, по определению, все, связанное с СС – это преступление… Хочу поблагодарить всех присутствующих и свою фракцию за неизменную позицию осуждения нацизма, и мы возмущены молчанием киевской городской власти, которая не осудила эту акцию и дала возможность ее провести", – заявил Гетманцев.
Он также призвал парламентариев почтить минутой молчания память жертв нацизма.
Читайте на Цензор.НЕТ: Дробович о марше вышиванок в честь дивизии СС "Галичина": "Прославление войск СС - это недопустимо для европейской страны"
Гетманцева поддержали все присутствующие в зале заседаний депутаты.
Как сообщалось, вечером в среду несколько сотен активистов провели в Киеве "марш вышиванок", посвященный годовщине создания в период Второй мировой войны дивизии войск СС "Галичина".
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звичайне явище. Нацист нацистА видит издалека!!!
Не існувало доказів скоєння злочинів Дивізією «Галичина»,Членство в дивізії не могло бути підставою для судового переслідування в Канаді,Не існувало підстав для позбавлення громадянства чи переслідування ветеранів дивізії в Канаді.https://uk.wikipedia.org/wiki/14-%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-%D0%B4%D1%82-20 [20]
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81 Нюрнберзький процес , який тривав з 20 листопада 1945 до 1 жовтня 1946 року та розглядав військові злочини нацистів, також не знайшов доказів скоєння нею військових злочинів. Згадки про неї немає в обвинувальному акті і жоден вояк «Галичини» засуджений не бувhttps://uk.wikipedia.org/wiki/14-%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%A1_%C2%AB%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB#cite_note-21 [21] ."
дорогого и любімого Л Е Н І Н А!
верзеш? Не фіга собі!
Даже если какие-то конкретные люди из войск СС руководствовались благородными намерениями?
В народі вже не один рік ходить анекдот:"Питання: Чим Верховна Рада відрізняється від цирку?
Відповідь: Нічим. І те і друге "під куполом", і там і там клоуни!"
Главная угроза - хитрожопые и их подстилки, захватившие власть, экономику и прессу.
Они ровно размазаны везде: среди "барыг", "зебилов" и "мертвечуков"
Поэтому всегда - во власти.
А представители титульной нации имеют право только умирать на фронте
Поэтому не удивляйтесь таким "осуждениям"
ЗДОБУЛЫ,,,
Украина она наша ВСЯ!!!! И ребята шли Галичину интелигенция!!! Не думаю , что на месте той молодежи после 39 года и зверств НКВД я бы пошел в красную армию!!!
Всі ми були при СС.Одні були при кпСС,другі при Ваффен-СС.
Ваффен-СС знищили,а руССесовці і нині звірствують!
Більш того я певен що ця провокація влаштована московськими вошами щоб дискредитувати Україну в очах світового суспільства, ще й зроблено це по ізуїтські в вишиванках.
вишиванку! Хлопці СС Галичина не служили Гімлеру.
Гітлер був проти участі українців в бойових операціях.
Він наказав розпустити СС Галичину, організаторів
заарештувати, суворо допитати та знищити.Що і було
зроблено.С.А.Бандера з братами був відправлений в один
із самих жахливих таборів смерті , в Аушвіц.Брати були
вбиті а С.А. Бандеру звільнили амеріканці. Не брешть!
Коротко кажучи іди в дупу!
Украина она наша ВСЯ!!!! И ребята шли Галичину интелигенция!!! Не думаю , что на месте той молодежи после 39 года и зверств НКВД я бы пошел в красную армию!!!
- А кто мне расскажет дети, у кого дедушки воевали и в каких войсках?
Маша Иванова : мой дедушка воевал, он был военный летчик.
-Молодец Маша, садись, тебе "пятерка".
Коля Петров: мой дедушка тоже воевал, он был танкист.
-Молодец Коля, садись, тебе "пятерка".
Вовочка Сидоров: мой дедушка воевал, он был военный электрик.
Вовочка, таких войск не было.
Были Мариванна, я сам фотографию видел, дедушка стоит в черной форме с автоматом, а на каске у него две молнии нарисованы.
Дивізійники і місцеві люди розповідали, що коли йшов набір у Дивізію, під Коломиєю стояли, днювали і ночували тисячі молодих і дорослих чоловіків з навколишніх сіл і районів. Записали лише кождого 5-го. Всі йшли туди добровільно і за Україну, не дивлячись на контрагітацію ОУН. Одні бачили порятунок в ОУН, інші - в Німеччині, яка тоді мала ще реальну силу.. Але ніхто у сумніву не піддавав, що йшов до Дивізії, чи в ліс (в ОУН-УПА), чи в підпілля за Україну. І ніхто не мав ні краплини сумніву, що московську заразу не можна пускати на наші землі. Як, доречі і поляків... але то окрема тема.
Щодо "Гітлер пресував бандерівців" - то історичний факт. Але то і фатальна помилка канцлера (фюрера) Німеччини: навіть не втому, що почав війну на два фронти, чи загнав військо в московські сніги і болота. Фатальна помилка Фюрера в тому, що він в 1941 р. не визнав Проголошення Незалежності України у Львові ОУН. Визнавши Українську Незалежну Державу в 1941-му році, Вермахт отримав би додаткові дивізії, мільйони солдатів - українців і Москва би не устояла ще до зими 41-го. Українці тоді ще по-свіжому пам"ятали московську колективізацію, і репресії, і Голодомор, і русифікацію з національним приниженням і паплюженням національних святинь і цінностей...
НУ ЩО, ЗНОВУ УКРАЇНУ ПІДСТАВИЛИ... Треба було мізками думать, а не фанатизмом,
кацапи і п ята колона тільки і чекають подібних "картинок"
Вони тільки можуть бігати по студіям з ведром лайна.
А Гетманьцев ще за то буде відповідати.
историю.Националист - тот кто любит свой народ
и готов стать на его защиту,оберегает его. А вот
нацист - тот который ненавидит другие народы,
готовится их уничтожать и порабощать.Чем кацапы
сейчас и занимаются. И прекратится это тогда когда
вся русская сволота будет изгнана с нашей украинской
земли!
Ну припустимо ця дивізія досить спірна, нехай історики визначають.
Але що там робив мужик який відкрито зіговал на камеру в перших рядах?
Якщо він провокатор, то виженіть його з акції.
А якщо ні, то виходить що там реально є якісь нацисти які ********* Україну в очах ********* світу.
Будет забавно если те же самые физиономии будут шествовать на майские с кумачами.
Але питання в тому - як і чому таке стало можливим на Україні?!
Не дивно, що "доктор філософії" там активно працює (руками), та й більшість не краща.
Знову українські гниди "вдарили у штангу", вже черговий раз перед Україною обісралися.
Ганьба цим *********!
И так на бис: кто обвиняется в трибунале - *Обвинение назвало охранные отряды национал-социалистской рабочей
партии Германии (общеизвестные под названием СС) в качестве организации,
которая должна быть признана преступной.* то какая у них структура, количество кроватей в казармах, кем руководили, кому подчинялись, какой запах от носков Штроппа, пусть это лично вас интересует, но в приговоре конкретно написано кого обвиняют, а не вашу идиотскую логику которую вы ярко показали. не утруждайте себя демонстрацией собственной глупости. Что с наказанием?