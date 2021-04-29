Рада осудила шествия, популяризирующие войска СС

Верховная Рада по инициативе "слуги народа" Гетманцева осудила проведение шествий, популяризирующих войска СС, в частности, марш в честь создания дивизии "Галичина".

С такой инициативой с трибуны парламента выступил член фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"СС – это преступление, признанное всем человечеством, и, по определению, все, связанное с СС – это преступление… Хочу поблагодарить всех присутствующих и свою фракцию за неизменную позицию осуждения нацизма, и мы возмущены молчанием киевской городской власти, которая не осудила эту акцию и дала возможность ее провести", – заявил Гетманцев.

Он также призвал парламентариев почтить минутой молчания память жертв нацизма.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дробович о марше вышиванок в честь дивизии СС "Галичина": "Прославление войск СС - это недопустимо для европейской страны"

Гетманцева поддержали все присутствующие в зале заседаний депутаты.

Как сообщалось, вечером в среду несколько сотен активистов провели в Киеве "марш вышиванок", посвященный годовщине создания в период Второй мировой войны дивизии войск СС "Галичина".