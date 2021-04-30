Попри минуле, українці мають примиритися один з одним, - Кравчук
Українці мають примиритися один з одним, попри історичне минуле, регіональні розбіжності тощо.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі політичного шоу "Право на владу".
Телеведуча політичного шоу поставила Кравчуку питання: чи зможуть регіони України примиритися один з одним, адже історія у них різна.
"Навіть питання не можна ставити: можемо чи ні. Ми змушені примиритися. Адже якщо ми не примиримося, то будувати країну ми будемо з великим відставанням. Нам, наприклад, зараз, щоб наздогнати Польщу, потрібно 50 років", - говорить Кравчук.
Кравчук вважає, що для того, аби українці примирилися з минулим, у них мають бути єдині погляди на національну стратегію країни.
Як повідомлялося, увечері в середу кілька сотень активістів провели у Києві "марш вишиванок", присвячений річниці створення в період Другої світової війни дивізії військ СС "Галичина".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Єто біла правокація как с пенисом душиліним дєда подставілі, ведь:
мрази
Так именно с тебя, старого тридвараза, отставание и началось!
Вот и все примерение.
50 лет нужно при такой коррупции, как при Слугах народа. Даже больше.
"Не говорите, что и как я должен делать, и я не буду говорить куда вам идти." (с)
Так какого *** я должен с ними примириться???????? Не вижу оснований для примирения НИКАКИХ!!!!
Как с этим мириться ?
«Украина потеряна для РФ, там все бандеровцы!» Российский пропагандист признал провал России https://youtu.be/REouzFHI4og
https://news.liga.net/incidents/photo/v-set-slili-unikalnye-foto-iz-rossiyskogo-kontslagerya-izolyatsiya-v-okkupirovannom-donetske Концлагерь Изоляция, Донецк.
в Украине нет проблем между областями и районами..
Наташа-Полвареника ещё бы предложила прекратить гражданскую войну между украинцами.. ппц..