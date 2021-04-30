Попри минуле, українці мають примиритися один з одним, - Кравчук

Українці мають примиритися один з одним, попри історичне минуле, регіональні розбіжності тощо.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі політичного шоу "Право на владу".

Телеведуча політичного шоу поставила Кравчуку питання: чи зможуть регіони України примиритися один з одним, адже історія у них різна.

"Навіть питання не можна ставити: можемо чи ні. Ми змушені примиритися. Адже якщо ми не примиримося, то будувати країну ми будемо з великим відставанням. Нам, наприклад, зараз, щоб наздогнати Польщу, потрібно 50 років", - говорить Кравчук.

Кравчук вважає, що для того, аби українці примирилися з минулим, у них мають бути єдині погляди на національну стратегію країни.

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Як повідомлялося, увечері в середу кілька сотень активістів провели у Києві "марш вишиванок", присвячений річниці створення в період Другої світової війни дивізії військ СС "Галичина".