Несмотря на прошлое, украинцы должны примириться друг с другом, - Кравчук

Украинцы должны примириться друг с другом, несмотря на историческое прошлое, региональные разногласия и прочее.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире политического шоу "Право на владу".

Телеведущая политического шоу задала Кравчуку вопрос: смогут ли регионы Украины примириться друг с другом, ведь история у них разная.

"Даже вопрос нельзя ставить: можем или нет. Мы вынуждены примириться. Ведь если мы не примиримся, то строить страну мы будем с большим отставанием. Нам, например, сейчас, чтоб догнать Польшу, нужно 50 лет", - говорит Кравчук.

Кравчук считает, что для того, чтобы украинцы примирились с прошлым, у них должны быть единые взгляды на национальную стратегию страны.

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Как сообщалось, вечером в среду несколько сотен активистов провели в Киеве "марш вышиванок", посвященный годовщине создания в период Второй мировой войны дивизии войск СС "Галичина".