Несмотря на прошлое, украинцы должны примириться друг с другом, - Кравчук
Украинцы должны примириться друг с другом, несмотря на историческое прошлое, региональные разногласия и прочее.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире политического шоу "Право на владу".
Телеведущая политического шоу задала Кравчуку вопрос: смогут ли регионы Украины примириться друг с другом, ведь история у них разная.
"Даже вопрос нельзя ставить: можем или нет. Мы вынуждены примириться. Ведь если мы не примиримся, то строить страну мы будем с большим отставанием. Нам, например, сейчас, чтоб догнать Польшу, нужно 50 лет", - говорит Кравчук.
Кравчук считает, что для того, чтобы украинцы примирились с прошлым, у них должны быть единые взгляды на национальную стратегию страны.
Как сообщалось, вечером в среду несколько сотен активистов провели в Киеве "марш вышиванок", посвященный годовщине создания в период Второй мировой войны дивизии войск СС "Галичина".
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Єто біла правокація как с пенисом душиліним дєда подставілі, ведь:
мрази
Так именно с тебя, старого тридвараза, отставание и началось!
Вот и все примерение.
50 лет нужно при такой коррупции, как при Слугах народа. Даже больше.
"Не говорите, что и как я должен делать, и я не буду говорить куда вам идти." (с)
Так какого *** я должен с ними примириться???????? Не вижу оснований для примирения НИКАКИХ!!!!
Как с этим мириться ?
«Украина потеряна для РФ, там все бандеровцы!» Российский пропагандист признал провал России https://youtu.be/REouzFHI4og
https://news.liga.net/incidents/photo/v-set-slili-unikalnye-foto-iz-rossiyskogo-kontslagerya-izolyatsiya-v-okkupirovannom-donetske Концлагерь Изоляция, Донецк.
в Украине нет проблем между областями и районами..
Наташа-Полвареника ещё бы предложила прекратить гражданскую войну между украинцами.. ппц..