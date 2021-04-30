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Несмотря на прошлое, украинцы должны примириться друг с другом, - Кравчук

Несмотря на прошлое, украинцы должны примириться друг с другом, - Кравчук

Украинцы должны примириться друг с другом, несмотря на историческое прошлое, региональные разногласия и прочее.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире политического шоу "Право на владу".

Телеведущая политического шоу задала Кравчуку вопрос: смогут ли регионы Украины примириться друг с другом, ведь история у них разная.

"Даже вопрос нельзя ставить: можем или нет. Мы вынуждены примириться. Ведь если мы не примиримся, то строить страну мы будем с большим отставанием. Нам, например, сейчас, чтоб догнать Польшу, нужно 50 лет", - говорит Кравчук.

Кравчук считает, что для того, чтобы украинцы примирились с прошлым, у них должны быть единые взгляды на национальную стратегию страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада осудила шествия, популяризирующие войска СС

Как сообщалось, вечером в среду несколько сотен активистов провели в Киеве "марш вышиванок", посвященный годовщине создания в период Второй мировой войны дивизии войск СС "Галичина".

Кравчук Леонид (1226) СС Галичина (56)


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Топ комментарии
+35
Як можна примиритись з тими хто позвав війну в Україну?
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30.04.2021 07:51
+26
пнх пердло старе.
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30.04.2021 07:50
+23
Дело не в примирении, а том, что в этой стране 73% выродков без роду и племени, готовые за миску супа от хозяина мать родную продать!
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30.04.2021 07:59
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пнх пердло старе.
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30.04.2021 07:50 Ответить
Телеведущая политического шоу задала Кравчуку вопрос: смогут ли регионы Украины примириться друг с другом, ведь история у них разная.

Єто біла правокація как с пенисом душиліним дєда подставілі, ведь:
Попри минуле, українці мають примиритися один з одним, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2485
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30.04.2021 08:14 Ответить
клас, клас!
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30.04.2021 09:31 Ответить
гнида
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30.04.2021 10:03 Ответить
Як можна примиритись з тими хто позвав війну в Україну?
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30.04.2021 07:51 Ответить
90% думок українців набирає рішення - СТІНА.
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30.04.2021 09:03 Ответить
Так дамбасюри пулятимуть через стіну.
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30.04.2021 09:10 Ответить
Нічого не змінеться, обстріли залишаться, але вже ніхто не буде спекулювати "особливим статутом" і виборами в Лугандоні. Помер, так помер.
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30.04.2021 11:09 Ответить
Это после ваших двух лет нам Польшу догнать 50 лет, с темпами что были раньше и 15 хватило бы, а когда вы свалите и 150 не хватит.
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30.04.2021 07:54 Ответить
Снова падлы по указке моксвы втирают людям что они разные и должны воевать друг с другом...
мрази
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30.04.2021 07:57 Ответить
Для цього треба вимкнути кацапську і прокацапську зомбопропаганду зі ЗМІ і роками пояснювати деяким українцям, що ніякий х...ло з за парєбріка не принесе їм манну небесну.
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30.04.2021 07:57 Ответить
ні друже, для цього на залишках кремля український солдат має зробити напис - "руїнами кремля задоволений"
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30.04.2021 09:34 Ответить
Дело не в примирении, а том, что в этой стране 73% выродков без роду и племени, готовые за миску супа от хозяина мать родную продать!
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30.04.2021 07:59 Ответить
да не 73%, а только половина... и то избирателей, но тоже до ф*га
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30.04.2021 08:32 Ответить
і ще менще - так як ці "73%" це тільки та кількість виборців які ВЗЯЛИ участь у голосуванні....- а значить насправді тільки кожен 6-й !!!!
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30.04.2021 09:06 Ответить
Макарич, тут є одна печаль: як примиритись зі стороною, яка спроби примирення сприймає як слабкість та сигнал, що бикувати можна й далі? Як примиритись зі стороною, яка живе за принципом "є дві думки: моя і неправильна"?
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30.04.2021 08:01 Ответить
цьому дебілу пояснювати однаково що у лоба, що по лобі!
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30.04.2021 09:35 Ответить
С кем примиряться? С теми, кто голосует за ОПЗЖ? Трухлявый пень, что ты несешь?
Попри минуле, українці мають примиритися один з одним, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5027
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30.04.2021 08:03 Ответить
Старый маразматик так и не сказал, кто с кем должен примириться. Озвучивает кремлевские тезисы о гражданской войне в Украине. Совсем кукухой поехал старик.
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30.04.2021 08:07 Ответить
У нього кукуха комуняцька, а вони визнають тільки російську націю, і масква для них, як мекка для мусульман.
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30.04.2021 10:40 Ответить
повесить пару политиков, которые поднимают эти проблемы и проблема отпадёт сама собой
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30.04.2021 08:08 Ответить
на первом столбе должен висеть как раз этот комуномудак.
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30.04.2021 09:37 Ответить
Что там за умница такие вопросы задаёт? Мосейчучка,что ли? Провокаторша. Надо просто заткнуться и перестать муссировать тему про какие-то "разные регионы с разной историей". Ведь по большому счету всем пох.
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30.04.2021 08:09 Ответить
Між українцями конфліктів немає. А от з манкуртами які продались росії миритись тільки через суд. Кожен повинен відповідати за те, що зробив.
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30.04.2021 08:12 Ответить
Попри минуле, українці мають примиритися один з одним, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6995
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30.04.2021 08:12 Ответить
https://censor.net/ru/user/34570 - якась лугандоно-москальска гнида тебе заспамамила за каву для Українців
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30.04.2021 10:47 Ответить
Так українці й не ворогували між собою. А ось коли якась потвора кричить "Донбасс, рассея, Х...йло введи войска!", то який то українець? То ворог!
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30.04.2021 08:17 Ответить
Агентура ніколи не виступає публічно, вони займають за звичай вже керівні посади в органах СБУ, МВД та інших структурах та зазвичай роблять дії направлені на узурпацію влади геноцид нації, та проявляю абсолютну бездіяльність ц справах по захисту прав громадян. Поліція - ворог держави
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30.04.2021 08:28 Ответить
Ну це зрозуміло. Але ось саме вони точно не українці. Це не звичайний совковий дурень. То є справжні вороги України.
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30.04.2021 08:32 Ответить
Примиритися можна і треба. Але для примирення (справжнього) існує чітка процедура - визнання прокомуністичними громадянами власних помилок щод участі у гнобленні українського руху і української ідентичності, участі у колабораціх на боці кацапів, покаяння і жаль по це. Лише у цьому випадку можливе справжнє національне примирення. Без покаяння немає їм віри. Можуть "павтаріть".
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30.04.2021 08:22 Ответить
У иуд нет партий и идеологий. Какую "прокомунистическую " идиалогию ты пришъешь педофилу или предателю. Тут генетическое наследие и они тебе 100 раз покаются и 100 раз предадут.
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30.04.2021 08:31 Ответить
не хочуть українці примирятися зі зрадниками... якими б вони не були... закінчуйте вже ці безглузді вмовляння, ціну яким всі знають...починаючи зі здачі ядерної зброї, продажу кораблів Чорноморського флоту, харківських угод і т.д.
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30.04.2021 08:26 Ответить
Хотелось бы что бы жена и любовница жили в согласии и мире Только это уже извращение.
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30.04.2021 08:38 Ответить
гарем
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30.04.2021 08:46 Ответить
Мудаки никто и не ссорился. Это вы качали популистические заяаления и агрессивные лозунги. Вы делали все чтоб разьединить восток и запад. А теперь расхлебуйте.
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30.04.2021 08:27 Ответить
Треба закон про колаборантів,та інститут негромадянина.
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30.04.2021 08:27 Ответить
если примут этот закон, то это будет самый нужный закон на долгие годы очищения Украины, при условии его выполнения.
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30.04.2021 10:01 Ответить
Нам, например, сейчас, чтоб догнать Польшу, нужно 50 лет", - говорит Кравчук.

Так именно с тебя, старого тридвараза, отставание и началось!
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30.04.2021 08:29 Ответить
С каждым выборным туром сроки 'догона' соседней страны по заявлениям увеличиваются.
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30.04.2021 08:32 Ответить
падаль старая снова талдычит мантрами ***** о гражданской войне,может пора в психушку старичку с автоматом
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30.04.2021 08:34 Ответить
Попри минуле, українці мають примиритися один з одним, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3843
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30.04.2021 08:36 Ответить
Попри минуле, українці мають примиритися один з одним, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3286
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30.04.2021 08:39 Ответить
а витюшка ведь тоже, АКАДЕМИК-праффесор воровских наук!
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30.04.2021 09:46 Ответить
Звгрузить в эшелоны кацапов,и отправить обратно на историческую родину.
Вот и все примерение.
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30.04.2021 08:36 Ответить
Сверхпатриот ,ты думай что несешь ? Давай еще расстреливать по национальному признаку. Идит.
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30.04.2021 08:40 Ответить
Я не против. Русские так и делали в 2014-2015 году в Луганской области. Расстреливали население, которое помогало ВСУ. Да и сейчас так делают.
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30.04.2021 08:46 Ответить
ну расстреливать нет, а вот кто хочет быть с *********** вместе, то пожалуйста, в эшелоны и на Сибирь, она большая и там места всей это мразоте хватит!
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30.04.2021 09:53 Ответить
Давай досвиданья.
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30.04.2021 10:44 Ответить
Между украинцами вражды нет. Вражда между украинцами и русскомировцами, а на этом фронте примирение невозможно из за абсолютно противоположных позиций.
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30.04.2021 08:38 Ответить
Как по мне ,если бы они сидели в своих болотах-мне на них насрать. Ни мириться ни враждовать я бы не стал.
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30.04.2021 08:43 Ответить
В этом и есть разница позиций: украинцы говорят - ********** от нас, а русскомировцы считают что нас не должно существовать.
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30.04.2021 09:00 Ответить
. Нам, например, сейчас, чтоб догнать Польшу, нужно 50 лет", - говорит Кравчук. Источник: https://censor.net/ru/n3262953

Попри минуле, українці мають примиритися один з одним, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8073
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30.04.2021 08:42 Ответить
ага щас, с такой комуняцкой кАзлотой станет и не только другою ХРанцією!
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30.04.2021 09:55 Ответить
Пошел в жопу, старый маразматик!
50 лет нужно при такой коррупции, как при Слугах народа. Даже больше.
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30.04.2021 08:44 Ответить
Тогда Украине светит постоянный конфликт и упадок.
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30.04.2021 08:45 Ответить
Нас грабит влада своими законами, тарифами, милиоными зарплатами своей челяди ,конвертами депутатов, офшорами,приватизациями- вот где наш ворог А вопросы истории перевести на уровень футбольных фанатов и можно даже им место на стадионе отвести,хай там дискус проводят. А не переводить стрелки на пересичных сталкивая их лбами. При этом так приятно системе дерибанить посмеиваясь над быдлом. Настоящая Система нас губит, а не разногласия по вопросам прошлого которого и так никто не знает из спорящих
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30.04.2021 08:49 Ответить
Разделяй и властвуй - влада использует на полную.
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30.04.2021 08:55 Ответить
"Система нас губит..."- а хто формуе, хто е складовою такої "системи"....
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30.04.2021 09:14 Ответить
вся система с этого дырявого ...андона комуняцкого и начиналась, а вернее продолжилась!
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30.04.2021 09:57 Ответить
Примирятся, если перестанут пытаться нагнуть друг друга.
"Не говорите, что и как я должен делать, и я не буду говорить куда вам идти." (с)
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30.04.2021 08:54 Ответить
Оце думаю, а чи в випадку приходу до влади проросійських сил будуть останні "миритися" з патріотично налаштованими такими ж методами як і на окуповаваній території Донбасу?
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30.04.2021 08:58 Ответить
та чекай, ці одразу почнуть "мирити" - до стінки і з "максимки" так помирять, як заповідав товарІСЧ сРалін!
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30.04.2021 10:00 Ответить
Нічого і чекати, вже бачили як ще з часів Майдану відрізали голови, калічили і вбивали.
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30.04.2021 13:06 Ответить
Спасибо.не надо.Они нам-войну,а мы их корми и отстраивай??Умерла-так умерла.
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30.04.2021 08:59 Ответить
А кто виноват в отставании ? Не бывший 1 секретарь цк компартии, который упрямо не делал реформы а консервировал совячий строй ? кто первый начал уничтожать армию, продавая все и, опять же, не делая реформ ? кучма, который подарил кучу всего своему зятю пинчуку ? на бюджетные деньги создал киев-стар ? создал олигархию. допустил бандитов к власти. и песня всего этого янукович. так кто виноват ? а сейчас 73% зеленой плесени.
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30.04.2021 09:10 Ответить
Нам, например, сейчас, чтоб догнать Польшу, нужно 50 лет", - говорит Кравчук А почему ты,падла,не пошёл по тому пути,что и Польша?Ведущая не догадалась спросить-интересно было бы услышать ответ
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30.04.2021 09:12 Ответить
Кравчучка, ти нариваєшся на діслайк.
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30.04.2021 09:15 Ответить
Попри минуле, українці мають примиритися один з одним, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6930
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30.04.2021 09:19 Ответить
Куда не плюнь виновата Россия, а СС марширует по Киеву, причем тут другие? Хотят реализовать план Барбароса, опоздали и на много. Заткнулись и молчали бы, не напоминали о своем без славным прошлым. Но, не понимают, как их называть?
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30.04.2021 09:21 Ответить
Шо-шо, яке СС? Три придурка за кацапські гроші, або від придуркуватості роблять для ворога картинки, щоб такі як ти, щось бухтіло про фашистів.
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30.04.2021 09:43 Ответить
Граждане Украины догонят Польшу не через 50 лет как говорит Кравчук, а когда переедут туда на постоянное жительство. Что мы и наблюдаем. И если бы не ковид, то это бы происходило в 10 раз быстрее.
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30.04.2021 09:22 Ответить
Кот Леопольд дружит со всеми: Внимательно слушаю Путина, Лаврова, Козака, Грызлова. Чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир, - Кравчук
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30.04.2021 09:25 Ответить
Не знаю про какое именно прошлое он говорит (то ли совок, то ли речь про Луганду...) НО для примирения одна из сторон должна покаяться и тут возникает вопрос какая?! Я например каяться, что люблю Украину, за независимость, за европейский путь развития, за украинский государственный....против Рашки, против совка....не собираюсь!!! Другие "украинцы" с которыми мне предлагается примириться каяться, что были неправы по поводу Рашки, языка..., что совок это дерьмо... тоже не особо собираются!
Так какого *** я должен с ними примириться???????? Не вижу оснований для примирения НИКАКИХ!!!!
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30.04.2021 09:26 Ответить
Тут даже ни какого *** ты должен с ними примириться, а каким образом и как это возможно если ты хочешь жить в нормальной стране, с нормальными людьми и желаешь этого своим детям? А те с кем призывают мириться тянут тебя и твоих детей в мордор, становиться на колени перед каким-то ботокным ****** и просить эту мразь вместе с этой даунецкой быдлотой дать тебе возможность жить нормально? Да с чего ты должен просить это у *****, если ты сам можешь создать себе нормальные условия для жизни?
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30.04.2021 10:12 Ответить
Это вопрос взаимных уступок примеряющихся сторон, но опять же, я ничем из всего перечисленного, не готов поступиться: ни языком, ни евровыбором, ни независимостью....даже если для этого придется воевать в течении нескольких поколений! Так что такое примирение мне и нах не нужно
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30.04.2021 10:29 Ответить
з тобою комуняцьким козлиною миритися? та щоб ти всрався тварюка, примиритися воно хоче, розікрало та злило падло Україну мАЦковським друзям, а тепер ще й миритися зібралося!
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30.04.2021 09:30 Ответить
ну от, не знаєш це 1+1 чи якась росія 1, ті ж наративи.
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30.04.2021 09:34 Ответить
При чём тут прошлое, если постсовок пытается навязывать свои порядки сегодня ?
Как с этим мириться ?
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30.04.2021 09:58 Ответить
украинцы между собой и не ссорились
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30.04.2021 10:08 Ответить
Москалей сегодня очень испугало то,що Украина монолит сегодня как никогда в отражении москальской агрессии.Тому монолит,щоб краще проковтнуть,треба расколоть.Вот и пошли в ход такие вопросы.Так,шо казати?!Сам ворог все сказал
«Украина потеряна для РФ, там все бандеровцы!» Российский пропагандист признал провал России https://youtu.be/REouzFHI4og
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30.04.2021 10:27 Ответить
Таки да, бандеровцы это очччень страшшно!
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30.04.2021 14:32 Ответить
З ким примиритися? З цим?
https://news.liga.net/incidents/photo/v-set-slili-unikalnye-foto-iz-rossiyskogo-kontslagerya-izolyatsiya-v-okkupirovannom-donetske Концлагерь Изоляция, Донецк.
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30.04.2021 10:29 Ответить
телеврущая или дура или проплаченый провокатор..
в Украине нет проблем между областями и районами..
Наташа-Полвареника ещё бы предложила прекратить гражданскую войну между украинцами.. ппц..
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30.04.2021 11:27 Ответить
Тоесть у нас гражданская война, судя по его словам!
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30.04.2021 11:44 Ответить
*** ЧОВО ОНО КУРИЛО ??????
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30.04.2021 15:55 Ответить
 
 