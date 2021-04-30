Україна запропонувала США поділитися досвідом протистояння російським кібератакам: ми знаємо, що робити в таких випадках, - Маркарова

Україна має багатий досвід протистояння російській кампанії дезінформації, а також кібератакам, і могла б поділитися ним зі Сполученими Штатами, а також з іншими країнами Заходу, щоб посилити ефективність спільної протидії цьому виклику.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова під час вебінару, організованого Американсько-українською діловою радою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У цьому питанні ми в Україні маємо багато чим поділитися. Ми мали справу з великою кількістю кібератак (з боку Росії. – Ред.) перед тим, як вони були виявлені тут, у Сполучених Штатах, і ми знаємо, що робити в (таких випадках. – Ред.)", - зауважила Маркарова.

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Вона також зазначила, що Україна застосувала певні заходи для захисту і готова робити це разом зі США, а також іншими країнами Заходу.

"Ми можемо разом скласти план, яким чином підвищити ефективність та дієвість у скоординованому реагуванні на цей виклик",- підкреслила посол.

Окрім того, за її словами, українська сторона готова розвивати діалог зі США у багатьох інших сферах, у тому числі щодо інновацій та кліматичних змін.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову послом України в США 25 лютого цього року. 20 квітня вона прибула до Вашингтона для виконання обов’язків на цій посаді.