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Новини Агресія Росії проти України
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Україна запропонувала США поділитися досвідом протистояння російським кібератакам: ми знаємо, що робити в таких випадках, - Маркарова

Україна запропонувала США поділитися досвідом протистояння російським кібератакам: ми знаємо, що робити в таких випадках, - Маркарова

Україна має багатий досвід протистояння російській кампанії дезінформації, а також кібератакам, і могла б поділитися ним зі Сполученими Штатами, а також з іншими країнами Заходу, щоб посилити ефективність спільної протидії цьому виклику.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова під час вебінару, організованого Американсько-українською діловою радою, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У цьому питанні ми в Україні маємо багато чим поділитися. Ми мали справу з великою кількістю кібератак (з боку Росії. – Ред.) перед тим, як вони були виявлені тут, у Сполучених Штатах, і ми знаємо, що робити в (таких випадках. – Ред.)", - зауважила Маркарова.

Також дивіться: Посол України Маркарова вирушила до США. ФОТО

Вона також зазначила, що Україна застосувала певні заходи для захисту і готова робити це разом зі США, а також іншими країнами Заходу.

"Ми можемо разом скласти план, яким чином підвищити ефективність та дієвість у скоординованому реагуванні на цей виклик",- підкреслила посол.

Окрім того, за її словами, українська сторона готова розвивати діалог зі США у багатьох інших сферах, у тому числі щодо інновацій та кліматичних змін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кількість кібератак на Україну зростає: хакери "полюють" на органи держвлади, об'єкти інфраструктури та приватні фірми, - СБУ. ІНФОГРАФІКА

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову послом України в США 25 лютого цього року. 20 квітня вона прибула до Вашингтона для виконання обов’язків на цій посаді.

Автор: 

росія (64969) США (22590) хакер (1346) кібербезпека (1161) Маркарова Оксана (492)


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Топ коментарі
+6
Она что реально думает что украинская защита от хакеров круче американской?)))
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30.04.2021 09:56
+5
дура.
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30.04.2021 10:01
+4
Фейерическая дура. Именно поэтому Зелебобик ее туда и поставил.
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30.04.2021 10:20
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Она что реально думает что украинская защита от хакеров круче американской?)))
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30.04.2021 09:56 Відповісти
богатый опыт противостояния российской кампании дезинформации - ага вещающий шарий с телеканала НАШ и дубинский с Г+Г
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30.04.2021 10:39 Відповісти
а ты что - по лицу не видишь что это высокоинтеллектуальный IT специалист от правящей партии Сопли урода, поставленный гавнокомандующим курировать важнейшее направление.
Україна запропонувала США поділитися досвідом протистояння російським кібератакам: ми знаємо, що робити в таких випадках, - Маркарова - Цензор.НЕТ 3173
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30.04.2021 10:39 Відповісти
ахаха... в кожній поважаючій себе країні є така система кіберзахисту та нападу, що Україні до такого рівня років 30 мінімум необхідно буде повзти. про що вони ведуть мову? так Американські бізнеси та платформи постійно взламують, але вони хоч знають про це і здатні з цим щось робити, в Україні 90% усіх атак проходять непоміченними.
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30.04.2021 09:58 Відповісти
дура.
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30.04.2021 10:01 Відповісти
Це новий Анекдот.... Ой.... Ха-Ха-тунчика впіймала... Маркарова зробила мій день.... СКА.... Явно Ганджубасу курнула щоб таке ляпнуть.... ... РЖУНИМАГУ
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30.04.2021 10:13 Відповісти
Еколог, який лізе не в свою "область" - ківу згадав
Короче - дура, яка не тримає язика - як і усі слуги урода
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30.04.2021 10:14 Відповісти
В случае "таких случаев" нужно звонить в Госдепартамент. Это лучшее, что можно сделать
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30.04.2021 10:15 Відповісти
Яке ж воно дурне...
Дурне-95...
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30.04.2021 10:16 Відповісти
Україна запропонувала США поділитися досвідом протистояння російським кібератакам: ми знаємо, що робити в таких випадках, - Маркарова - Цензор.НЕТ 4391
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30.04.2021 10:21 Відповісти
ЭТО в Британии! Их что, специально подбирают?
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30.04.2021 10:23 Відповісти
Зелебыдлота их клонирует
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30.04.2021 10:40 Відповісти
виглядає як мультяшна паця з бантом... щас рохне.... десь такі асоціаціі...
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30.04.2021 12:21 Відповісти
Опубликуй свое фото. Ну или посмотри на себя в зеркало.
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30.04.2021 18:17 Відповісти
Это у тебя детская травма? 6 лет прошло. Видимо глубоко она тебя поимела за глупость и лень
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30.04.2021 16:57 Відповісти
Фейерическая дура. Именно поэтому Зелебобик ее туда и поставил.
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30.04.2021 10:20 Відповісти
Пипец - ипанутая ... зе-гнида специально эту идиотку поставил на самое главное направление дипломатической работы...
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30.04.2021 10:35 Відповісти
Ахах . Мы можем канешо прокунсильтировать как доверять разработку важного софта левым канторам (система для армии "Дзвiн", система деклараций), как держать реестры хрен знает где за границей или на частных серверах и т.д. Может мы разрабатываем что-то в Украине какой то софт для борьбы с проникновением? В чем мы можем помочь США? Она что уже обкурилась
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30.04.2021 11:00 Відповісти
Mein Gott...
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30.04.2021 11:25 Відповісти
Здається, ця тьолка несправна розуму.
А скоро "Зєлєнскій" буде нецензурним словом...
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30.04.2021 11:35 Відповісти
 
 