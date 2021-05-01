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Новини
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Брюссель готує відповідь на запроваджені Кремлем санкції щодо політиків із Євросоюзу

Брюссель готує відповідь на запроваджені Кремлем санкції щодо політиків із Євросоюзу

Євросоюз залишає за собою право вжити заходів у відповідь на санкції Росії, запроваджені відносно європейських чиновників. У Брюсселі наголосили, що Москва обрала шлях конфронтації і не прагне виправити двосторонні відносини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільній заяві глав Єврокомісії, Європейської ради та Європарламенту - Урсули фон дер Ляєн, Шарля Мішеля і Давида Сассоли.

"Це рішення є останньою яскравою демонстрацією того, як Російська Федерація вибрала конфронтацію з ЄС замість того, щоб погодитися виправити негативну траєкторію наших двосторонніх відносин. ЄС залишає за собою право вжити відповідні заходи у відповідь на рішення російської влади", - йдеться в ньому.

Також читайте: Кулеба: Україна вітає "антиросійську" резолюцію Європарламенту

 Ця заяву підтримав глава європейської дипломатії Жозеф Боррель. Він написав у своєму Twitter: "Висловлюю солідарність з Сассолою, Вірою Юровою (європейський комісар з питань юстиції. - Ред.) і шістьма чиновниками, яким Росія заборонила в'їзд".

Віра Юрова зі свого боку заявила, що "рада опинитися в такій хорошій компанії".

За її словами, дії російської влади "заслуговують сильної і постійної реакції".

Нагадаємо, крім Сассоли і Юрової, під російські санкції потрапили керівник прокуратури Берліна, а також посадові особи з країн Балтії. Всього російський МЗС запровадив санкції проти восьми представників Євросоюзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія заборонила в'їзд вісьмом європейським політикам, зокрема голові Європарламенту Сассолі

санкції (11790) Євросоюз (13358)


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Топ коментарі
+10
Брюссель готовит ответ на принятые Кремлем санкции в отношении политиков из Евросоюза - Цензор.НЕТ 2283
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01.05.2021 05:45
+9
скрепыши в атаку!
Брюссель готовит ответ на принятые Кремлем санкции в отношении политиков из Евросоюза - Цензор.НЕТ 9683
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01.05.2021 05:39
+7
Чёт пропустил, а кто там 15000 Украинцев убил? Не подскажешь, мразь?
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01.05.2021 06:50
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01.05.2021 01:03 Відповісти
Чёт пропустил, а кто там 15000 Украинцев убил? Не подскажешь, мразь?
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01.05.2021 06:50 Відповісти
Особисто мені пох (!)хто перший хто другий, я люблю коли кацапню нагинають)
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01.05.2021 07:35 Відповісти
Об`*************.. as usually...))
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01.05.2021 01:15 Відповісти
Нє... Це англійська...неук...)))
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01.05.2021 01:22 Відповісти
Как обычно... (as usually) Особо одаренные пытаются ОСОБО проявиться)
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01.05.2021 02:25 Відповісти
Це про вас)
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01.05.2021 02:29 Відповісти
и понеслась
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01.05.2021 03:15 Відповісти
Невже стара ,придуркувата зрозуміла, що мордор фашистська клоака…
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01.05.2021 03:39 Відповісти
РАБссия кроме Гитлера никого не любить уже 76 лет.....парад паБЕДы на Мацковии видели?Это все МОЛОТОВ_РИББЕНТРОП придумали 23 авгусьта 1939 года....скоро 9 мая....
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01.05.2021 04:37 Відповісти
скрепыши в атаку!
Брюссель готовит ответ на принятые Кремлем санкции в отношении политиков из Евросоюза - Цензор.НЕТ 9683
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01.05.2021 05:39 Відповісти
Брюссель готовит ответ на принятые Кремлем санкции в отношении политиков из Евросоюза - Цензор.НЕТ 2283
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01.05.2021 05:45 Відповісти
Теперь на ******** мох и лишайник подорожают....🙄🙄🙄
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01.05.2021 05:51 Відповісти
Рашка катится к полной изоляции, как Северная Корея. Вот только северокорейцами после кончины режима Кимов будут заниматься ихние южнокорейские братья, как немцы в свое время, а кацапами - китайцы, будут перевоспитывать в лагерях, как сейчас уйгуров.
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01.05.2021 06:47 Відповісти
Если бы рашка просто торговала своими нефтью и газом - то это было бы одно, но когда из товара они превращаются в инструменты политики, то в этом случае перестают действовать законы экономики, там включаются совсем другие принципы.
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01.05.2021 07:48 Відповісти
В любой стране экономика стоит на первом месте, потому что нет экономики, нет и политики.
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01.05.2021 08:11 Відповісти
Не в любой, на рашке экономика жертвуется в угоду политике.
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01.05.2021 08:53 Відповісти
Так Засраха и не страна вовсе, а гнойник- паханат
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01.05.2021 09:14 Відповісти
Выражаем глубокую обеспокоенность, ну или как у вас там - решительную обеспокоенность.
А вообще, москва всех достала до такой степени, что даже импотентная Европа начала вкуривать Ху из ху#ло. И это радует.
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01.05.2021 07:13 Відповісти
Да закройте уже этим обезьянам границы, от них уже во всем мире тошнит.
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01.05.2021 07:58 Відповісти
Еще одна страна отказалась от сотрудничества с Москвой

http://rusjev.net/2021/05/01/eshhe-odna-strana-otkazalas-ot-sotrudnichestva-s-moskvoj/ Судан приостановил действие заключенного с Россией соглашения о строительстве базы военно-морского флота РФ в Порт-Судане, которая имеет стратегическое значение для Москвы ввиду своего расположения - в районе ключевой нефтетранспортного маршрута из Азии в Европу. Также Москва могла бы «присматривать» за транзитом нефти из Южного Судана, поступающей в нефтетерминал в Порт-Судане по единственному трубопроводу. Теперь эти рычаги давления становятся перспективой отдаленного будущего. Если Москва вовсе не будет их лишена.
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01.05.2021 09:36 Відповісти
Я 3 раза был в Порт-Судане. Погрузка судна джутом, хлопковым семенем, арахисом, розой судана (каркаде). Частые визиты кораблей ВМФ СССР были уже тогда.
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01.05.2021 09:42 Відповісти
 
 