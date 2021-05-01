Брюссель готує відповідь на запроваджені Кремлем санкції щодо політиків із Євросоюзу
Євросоюз залишає за собою право вжити заходів у відповідь на санкції Росії, запроваджені відносно європейських чиновників. У Брюсселі наголосили, що Москва обрала шлях конфронтації і не прагне виправити двосторонні відносини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільній заяві глав Єврокомісії, Європейської ради та Європарламенту - Урсули фон дер Ляєн, Шарля Мішеля і Давида Сассоли.
"Це рішення є останньою яскравою демонстрацією того, як Російська Федерація вибрала конфронтацію з ЄС замість того, щоб погодитися виправити негативну траєкторію наших двосторонніх відносин. ЄС залишає за собою право вжити відповідні заходи у відповідь на рішення російської влади", - йдеться в ньому.
Ця заяву підтримав глава європейської дипломатії Жозеф Боррель. Він написав у своєму Twitter: "Висловлюю солідарність з Сассолою, Вірою Юровою (європейський комісар з питань юстиції. - Ред.) і шістьма чиновниками, яким Росія заборонила в'їзд".
Віра Юрова зі свого боку заявила, що "рада опинитися в такій хорошій компанії".
За її словами, дії російської влади "заслуговують сильної і постійної реакції".
Нагадаємо, крім Сассоли і Юрової, під російські санкції потрапили керівник прокуратури Берліна, а також посадові особи з країн Балтії. Всього російський МЗС запровадив санкції проти восьми представників Євросоюзу.
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А вообще, москва всех достала до такой степени, что даже импотентная Европа начала вкуривать Ху из ху#ло. И это радует.
http://rusjev.net/2021/05/01/eshhe-odna-strana-otkazalas-ot-sotrudnichestva-s-moskvoj/ Судан приостановил действие заключенного с Россией соглашения о строительстве базы военно-морского флота РФ в Порт-Судане, которая имеет стратегическое значение для Москвы ввиду своего расположения - в районе ключевой нефтетранспортного маршрута из Азии в Европу. Также Москва могла бы «присматривать» за транзитом нефти из Южного Судана, поступающей в нефтетерминал в Порт-Судане по единственному трубопроводу. Теперь эти рычаги давления становятся перспективой отдаленного будущего. Если Москва вовсе не будет их лишена.