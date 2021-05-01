Брюссель готує відповідь на запроваджені Кремлем санкції щодо політиків із Євросоюзу

Євросоюз залишає за собою право вжити заходів у відповідь на санкції Росії, запроваджені відносно європейських чиновників. У Брюсселі наголосили, що Москва обрала шлях конфронтації і не прагне виправити двосторонні відносини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільній заяві глав Єврокомісії, Європейської ради та Європарламенту - Урсули фон дер Ляєн, Шарля Мішеля і Давида Сассоли.

"Це рішення є останньою яскравою демонстрацією того, як Російська Федерація вибрала конфронтацію з ЄС замість того, щоб погодитися виправити негативну траєкторію наших двосторонніх відносин. ЄС залишає за собою право вжити відповідні заходи у відповідь на рішення російської влади", - йдеться в ньому.

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Ця заяву підтримав глава європейської дипломатії Жозеф Боррель. Він написав у своєму Twitter: "Висловлюю солідарність з Сассолою, Вірою Юровою (європейський комісар з питань юстиції. - Ред.) і шістьма чиновниками, яким Росія заборонила в'їзд".

Віра Юрова зі свого боку заявила, що "рада опинитися в такій хорошій компанії".

За її словами, дії російської влади "заслуговують сильної і постійної реакції".

Нагадаємо, крім Сассоли і Юрової, під російські санкції потрапили керівник прокуратури Берліна, а також посадові особи з країн Балтії. Всього російський МЗС запровадив санкції проти восьми представників Євросоюзу.

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