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Новини Агресія Росії проти України
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Співробітники ГРУ були учасниками конфлікту на Донбасі, - нові дані Bellingcat

Співробітники ГРУ були учасниками конфлікту на Донбасі, - нові дані Bellingcat

Чи хотів Кремль після початку війни на Донбасі перешкодити поставкам зброї в Україні, до чого тут вибухи в Чехії і Болгарії, чи брали участь в цьому Петров і Боширов? Відповідь на всі ці питання можна дізнатися з інтерв'ю з експертом Bellingcat.

29 квітня МЗС Болгарії оголосило про висилку дипломата РФ. За даними прокуратури країни, шестеро росіян можуть бути причетні до серії вибухів на складах боєприпасів і військових заводах у Болгарії в період з 2011-го по 2020 роки. Раніше портал Bellingcat оприлюднив резонансне розслідування, згідно з яким щонайменше два з цих вибухів - справа рук спецпідрозділу ГРУ (Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ або Головного розвідувального управління. - Ред.) 29155.

Члени цього спецпідрозділу причетні також до вибухів на складі боєприпасів у Чехії у 2014 році, отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля й низки інших таємних операцій у Європі, стверджують журналісти. Як їм вдалося вийти на слід російської спецслужби та чого, на їхню думку, прагнув досягти за допомогою цих операцій Кремль, в інтерв'ю DW розповів один із авторів розслідування - Христо Грозєв, інформує Цензор.НЕТ.

"У наших розслідуваннях ідеться тільки про вибухи у 2014 році в Чехії та 2015 року в Болгарії. Що стосується вибуху 2011 року (на складі компанії з продажу зброї EMCO болгарського бізнесмена Еміліана Гебрева. - Ред.), про який болгарська прокуратура повідомила 28 квітня, то він, очевидно, не міг бути пов'язаний з Україною. При цьому пан Гебрев та інші болгарські постачальники зброї й боєприпасів публічно говорили, що продають зброю Грузії. Можливо, вибух був пов'язаний саме з цією обставиною, проте самі ми цього досі не розслідували", -зазначив Грозєв, відповідаючи на питання про те, чи могли офіцери ГРУ бути причетні до вибухів на військових складах і заводах в Болгарії в період з 2011 по 2020 рік, а також вибухів на складі боєприпасів у чеській Врбетіце в 2014 році. 

За його словами, 2015 році всі вибухи в Болгарії сталися на складах, де зберігалася зброя компанії EMCO та інших болгарських виробників, які вже уклали договори про постачання в Україну і Грузію. Крім того, усі знищені боєприпаси були сумісні зі зброєю радянського зразка, яку на тому етапі купували в Болгарії переважно Грузія та Україна.

До 2015-2016 років, коли Росія почала активніше брати участь у війні в Сирії, ці воєнні дії (пов'язані з конфліктом на Донбасі. - Ред.) були для Кремля основними. Тож мотив для знищення боєприпасів, призначених для поставок у цей регіон, видається логічним.

Також читайте: Отруту для торговця зброєю Гебрева могли перевезти з РФ в дипломатичному багажі, - Bellingcat

"У нас немає записів цих розмов, але є білінги (білінгова документація фіксує, які послуги зв'язку були надані тому чи іншому абоненту в певний день. - Ред.), які підтверджують спілкування між керівництвом підрозділу ГРУ 29155, включаючи не тільки його голову Авер'янова (за даними Bellingcat, генерал-полковник Андрій Авер'янов - заступник керівника ГРУ, командир військової частини 29155. - Ред.), але й тих співробітників, які були в Болгарії та Чехії (безпосередньо перед вибухами. - Ред.) Протягом 2014-го, 2015-го і 2016 років всі вони досить часто спілкуються з представниками російських спецслужб на Донбасі й іноді - з місцевими сепаратистами. Те, що вони були учасниками конфлікту на Донбасі, - це точно", - каже  Грозєв.

"На щастя, ще під час розслідування отруєнь (колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. - Ред.) в Солсбері й (торговця зброєю Еміліана Гебрева. - Ред.) у Болгарії ми накопичили досить багато білінгів за ключовими фігурами цих розслідувань. Тож зараз ми можемо повернутися до цих даних і почати перевіряти нові гіпотези", - додав він.

Відповідаючи на питання щодо того, чому він не згоден з версією чеських слідчих, що вибух в Врбетіце міг бути пов'язаний з невдалим замахом на болгарського бізнесмена Еміліана Гебрева, Грозєв зазначив:

"За такого сценарію ГРУ виглядало б занадто некомпетентним. Адже будь-яка перевірка з їхнього боку показала б, що конкретних планів з транспортування саме цих боєприпасів у бік Болгарії протягом найближчого року немає. А планувати замах на більш віддалений термін вже занадто складно. Тож я думаю, що це якась помилка або непорозуміння з боку чеської влади.

За його словами, після війни у Грузії (в серпні 2008 року. - Ред.) було ще кілька спалахів воєнних дій, пов'язаних з Південною Осетією. Мабуть, Росії було необхідно знищити запаси боєприпасів, якими могла б скористатися грузинська армія. Водночас 2014 рік - це дата початку вже нової війни. Попри те, що частина 29155 - це диверсійна група ГРУ і група для вбивств, у першу чергу, вона займається інтересами міністерства оборони РФ. Саме тому вони стають активнішими, коли починаються нові війни.

Грозєв також не відкидає, що схожі операції зі знищення боєприпасів противника повинні були проводитися і перед початком війни Росії з Грузією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Метою операцій ГРУ в Чехії та Болгарії в 2014-2015 роках було послаблення обороноздатності України, - Bellingcat

"Можливо. Але частина ГРУ 29155 сформувалася в нинішньому, засекреченому форматі саме після війни у Грузії. Частина з тим же номером існувала й раніше, але займалася іншими завданнями: навчанням спецпризначенців тощо. Ми бачимо, що і Мішкін, і Чепіга (за даними Bellingcat, вигадані імена агентів ГРУ Олександра Мішкіна і Анатолія Чепіги - Олександр Петров і Руслан Боширов. - Ред.) - покоління, народжене в період між 1977-м і 1981 роками, з'являється саме у 2009 році. Швидше за все, саме після війни із Грузією ГРУ вирішило, що їм потрібна саме така група для міжнародних операцій", - зазначив експерт.

Ви якось стежите за подальшими пересуваннями Чепіги й Мішкіна після отруєння Скрипалів у 2018 році?

"Жоден із членів цієї групи, які раніше виконували завдання за кордоном під прикриттям, після 2019 року більше не брав участі в міжнародних операціях. Просто тому, що це було б занадто небезпечно. Після того, як ми опублікували серії їхніх паспортів, будь-яка західна спецслужба могла б їх вирахувати. При цьому ті, хто працював під прикриттям дипломатичної служби, продовжували подорожувати, як мінімум до кінця 2020 року."

За даними Грозєва, в список службовців частини ГРУ 29155 входять приблизно 30 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Целью операций ГРУ в Чехии и Болгарии в 2014–2015 годах было ослабление обороноспособности Украины, - Bellingcat

"На цей час нам відомі вигадані імена всіх її членів і справжні імена приблизно 27 осіб. На цю деанонімізацію ми витратили дуже багато часу, в тому числі відстежуючи їхню діяльність у соцмережах, аналізуючи білінги та чекаючи, поки вони припустяться помилки. І такі помилки справді були. Приміром, Володимир Попов, який був і в Болгарії за тиждень до одного з вибухів, і в Чорногорії перед невдалим путчем 2016 року, під час купівлі автівки вказав телефонний номер, зареєстрований на його справжнє прізвище, - Моїсеєв", -стверджує експерт.

"Досі ми вважали, що вони працюють без місцевих помічників, адже частина 29155 засекречена навіть всередині самого ГРУ. Вони не стали б ризикувати, розкриваючи свої плани третім особам. Однак випадок у Чехії дає привід думати, що їм все-таки допомагав хтось із співробітників складів. Швидше за все, у них були помічники і в Болгарії. Наприкінці травня 2015 року сталася пожежа у спецлабораторії міністерства внутрішніх справ країни, де зберігалися всі речові докази щодо перших двох вибухів. Туди без місцевих помічників точно не можна було не потрапити", - зазначив Грозєв, відповідаючи на питання, як же агентам ГРУ вдалося туди потрапити на державні заводи і склади озброєнь.

Говорячи про методи роботи ГРУ після того, як стільки агентів виявилися розкриті, він заявив: Вони втратили величезну частину свого потенціалу, в тому числі цю засекречену групу 29155. Після наших викриттів у 2018-2019 роках вона була практично розформована. Тому зараз ГРУ доводиться працювати або через місцевих помічників, або через дипломатів, що набагато складніше, тому що переміщення дипломатів завжди на виду. Через ці обмеження у міжнародних операціях ГРУ найближчим часом може виникнути пауза. Однак ми помічаємо й нових, молодих людей: очевидно, що вони набирають нове покоління співробітників.".

Болгарія (778) вибух (4440) Чехія (1609) Донбас (22354) Bellingcat (128) ГРУ (86) Христо Грозєв (61)


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Топ коментарі
+22
Кстати, сейчас мало кто обращает внимание на такой небольшой факт: убийца шеремета, который запечатлен на камерах видеонаблюдения, похож на того известного кацапского чувака - любителей шпилей. Т.е. зелупа, посадив Антоненко, занимался выгораживанием преступления кремлефашистов в Украине. А сейчас, когда мир увидел проделки чепиги и боширова в болгарии и чехии, мусора решили от греха подальше замять дело Шеремета выпустив Антоненко на свободу.
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01.05.2021 13:52
+18
Для начала кацапам нужно запретить вьезд в Украину, как это было при порошенко.

Сегодня видел в центре Киева картину маслом: черный крузак на крутых московских номерах разьезжает по городу, как будто в стране не было 7 лет войны. Глупо верить в то, что это приехал фермер из тамбова навестить могилу деда.
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01.05.2021 13:56
+16
так в христинстве как - кто больше заплатил - тот и самьій святой
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01.05.2021 13:55
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смотрю он лайн Иерусалим схождение Благодатного огня ..На всех кадрах депутат Новинский вместе с попами идет к алтарю
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01.05.2021 13:45 Відповісти
так в христинстве как - кто больше заплатил - тот и самьій святой
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01.05.2021 13:55 Відповісти
Кстати, совершенно верно. Печерская лавра - яркое тому подтверждение
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01.05.2021 13:58 Відповісти
**** кривославная
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01.05.2021 16:32 Відповісти
во *** новость. только полный запрет выезда раков в европу сша канаду
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01.05.2021 13:51 Відповісти
Для начала кацапам нужно запретить вьезд в Украину, как это было при порошенко.

Сегодня видел в центре Киева картину маслом: черный крузак на крутых московских номерах разьезжает по городу, как будто в стране не было 7 лет войны. Глупо верить в то, что это приехал фермер из тамбова навестить могилу деда.
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01.05.2021 13:56 Відповісти
"Мерседес уходит от погони" посмотри фильм и всё поймёшь.
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01.05.2021 14:14 Відповісти
я уже как то писал на цензоре, у них есть более менее вменяемые. но. чтобы - много не говорить - росия должна быть уничтожена. а эти вроде бы нормальные - это collateral damage
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01.05.2021 14:22 Відповісти
И я видел подобное, хоть и не в Киеве, и не единожды. Но на приборной панели был закреплён Украинский флажок.
Там тоже живут украинцы, приезжают домой и в гости.
Одного такого знаю лично.
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01.05.2021 15:30 Відповісти
возле ЦВК на Леси каждый день стоит джип с кацапскими номерами. И хоть бы кто хоть плюнул...целехонек...
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01.05.2021 20:50 Відповісти
Кстати, сейчас мало кто обращает внимание на такой небольшой факт: убийца шеремета, который запечатлен на камерах видеонаблюдения, похож на того известного кацапского чувака - любителей шпилей. Т.е. зелупа, посадив Антоненко, занимался выгораживанием преступления кремлефашистов в Украине. А сейчас, когда мир увидел проделки чепиги и боширова в болгарии и чехии, мусора решили от греха подальше замять дело Шеремета выпустив Антоненко на свободу.
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01.05.2021 13:52 Відповісти
Пока не на свободу, а только к семье под круглосуточный домашний арест с ношением браслета.
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01.05.2021 13:57 Відповісти
На відео скоріше за все Короткіх (Малюта, Борман). Відомий російсько-білоруський нацист, що навчався у школі КДБ. Його небезпідставно підозрюють і у вбивстві одного з засновників полку Азов. Також є фільм "Кредит на вбивство", де фігурує цей персонаж (жорстоке вбивство двох мігрантів у расєї- одного розстріляли, іншому відрізали голову). А Тєсак в сізо помер одразу після того, як почав називати прізвища і сплило прізвище Короткіх.
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01.05.2021 14:20 Відповісти
Я помітив - як тільки Боцман приходить до Шустера, то всі в студії стають дуже ввічливими. Якщо б він приходив ще в однострої заляпаному кров'ю, то і Шустер був би почав заїкатись
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01.05.2021 19:07 Відповісти
Саме тому справа Шеремета не буде розкрита доти, допоки Аваков при владі.
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02.05.2021 08:52 Відповісти
Вот, неожиданность то какая! Прям, секрет Полишинеля.
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01.05.2021 13:53 Відповісти
Журналисты, круче спеслужб - это что то новое, даже спецслужбы не знают, кто стоит за взрывами,а может и могут знать того, чего не было - да и дело Скрипалей не закрыто, суда не было, а значит и не было обвинительного приговора, а только суд определяет кто преступник, а кто нет.
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01.05.2021 14:02 Відповісти
Якийсь ти дивний.
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01.05.2021 15:24 Відповісти
он очень понятен..- фанат спецслужб..(некоторых)(((
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01.05.2021 15:28 Відповісти
кроме тебя понятия "преступник" никто (почему-то...??) не употребил)))
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01.05.2021 15:27 Відповісти
Я тебя расстрою... У этих журналистов наверняка информация от разведки ! В том обьему и в тех направлениях, котореы нужны разведке !
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01.05.2021 15:30 Відповісти
Ватные рашистские пдрсы, ну вы хоть начали подозревать, что вами ФФФФсе?
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01.05.2021 16:36 Відповісти
Співробітники ГРУ були учасниками конфлікту на Донбасі, - нові дані Bellingcat - Цензор.НЕТ 5920
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01.05.2021 14:45 Відповісти
Христо Грозев: Сотрудники ГРУ были участниками конфликта на Донбассе. Кажется, я начинаю догадываться почему Bellingcat вдруг начал тупо морозиться с показом фильма по Вагнергейту. Бутусов со своими анонсами поспешил, мягко говоря.
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01.05.2021 14:45 Відповісти
Думаю, показ фильма просто отсрочили, так как среди нынешних событий на границе Украины и внутри страны он просто потеряется,.
Его покажут как раз вовремя для достижения максимального эффекта.
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01.05.2021 15:35 Відповісти
Скоріше Зєлю підвісили цим "гейтом" за його "сценічний образ" і він танцює будь яку примху:
- Тарифи? Будуть тарифи!
- Земля іноземцям? Обов'язково!
- Стратегічну держвласність з молотка? Нема питань!
Ну а потім, коли все вже буде не українське, йому дадуть кудись зліняти і заховатись.
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01.05.2021 19:38 Відповісти
И 2 мая в Одессе сначала организовали нападение на болельщиков идущих с флагами Украины, а потом ацетон подливали в бочки "протестантам" нанятым для сепарского шабаша.
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01.05.2021 15:05 Відповісти
Грозєв створив свою медіаімперію в лихі 90-ті в Пітері, коли там заправляло ***** - "совпадєніє" мабуть І він завжди викриває витівки ГРУ і ніколи ФСБ - також "совпадєніє"
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01.05.2021 15:15 Відповісти
та ты шо...!!- в студию доказы, спецццц....
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01.05.2021 15:30 Відповісти
а тобі мабуть мама забороняє Гугльом користуватися
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01.05.2021 17:05 Відповісти
Мерзота рашистская,подавишься *********** кровавыми 30 сребрениками...
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01.05.2021 16:42 Відповісти
********** дурепа ти чого мені на кацапській мові тут відповідаєш
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01.05.2021 17:04 Відповісти
Ватный рашистский длбб, в Украине можно на любом языке !Это ,чтобы вы - пдрсы ,знали,что вас ненавидят граждане Украины ,независимо от языка, на котором они общаются
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02.05.2021 07:39 Відповісти
***** кацапська ти вже зовсім з глузду з'їхала - в тебе мабуть сильний недотрах, якщо на всіх підряд без поводу кидаєшся
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02.05.2021 11:20 Відповісти
Хри́сто Гро́зєв (нар. 20 травня 1969, Пловдив) - болгарський медіаексперт і медіаінвестор, журналіст-розслідувач видання «Bellingcat», один з основних авторів розслідування про участь співробітників ФСБ Росії в отруєнні Олексія Навального.

Ой. Ти обісрався.
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01.05.2021 17:30 Відповісти
По перше Новічком монопольно володіє ГРУ, тому причастність ФСБ до отруєння агента ФСБ Навального шита білими нитками. І по друге - "капати" на якусь частину ФСБ Грозєв почав тільки з минулого року, коли всередині самого ФСБ загострилося протистояння між кланами Патрушева, Наришкіна та Бортнікова
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01.05.2021 20:04 Відповісти
Ну хз. Так глибоко не цікавився цією темою, проте теорія має право на життя серед людей, що не володіють повною інформацією.
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01.05.2021 21:15 Відповісти
пф... good luck)))) nice shoot....))))))
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01.05.2021 19:07 Відповісти
Ну надто раша зберігає традиції татаромонголії: луквство, підкуп, зрадництво і вся та гидота процвітає рясним цвітом серед нащадків чінгісханії.
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01.05.2021 15:33 Відповісти
А расследование по Вагнергейту слили. Поступила директива из Вашингтона что маленький украинский президент обещал исправиться.)
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01.05.2021 17:01 Відповісти
Расследование по "Вагнергейту" работает против Украиньі , на руку только некоторьім участникам внутриполитических разборок и Кремлю . Грозев єто понял. Имхо.
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01.05.2021 17:18 Відповісти
Проти України, чи проти зрадників у владі?
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01.05.2021 17:31 Відповісти
" ...Я Пєтров, а я Боширов... вмєстє ми єздім па всєму міру...."(с) ...https://youtu.be/9p2lzbhcoPw блін, вже оскомину набили... туристи.
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01.05.2021 19:03 Відповісти
 
 