Заглядати в нужники - це рівень мислення і Тищенка, і президента, - Дубінський
Виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Дубінський прокоментував діяльність Миколи Тищенка на Закарпатті.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Дубінський зазначив: "Можна нескінченно довго сміятися над дурістю Тищенка, що інспектує туалет на закарпатській митниці і змушує сезонних робітників зважувати свої пожитки, щоб запобігти контрабанді.
Але ж ця людина називає себе "третьою в країні", він присутній на всіх нарадах у Зеленського, і бере участь в ухваленні рішень як кум Єрмака".
"Заглядати в нужники і картаті сумки заробітчан - це не лише Тищенко. Це рівень мислення президента, який тримає навколо себе таких людей", - резюмував Дубінський.
Топ коментарі
+45 саша паламарчук
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+18 Bandera Rosa
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Кореспондент:
- Олександр Сємєновіч, розкажіть нам про свій розпорядок дня.
ОС: -Ну, я прокидаюся, встаю, одягаюся, витираю х%й ганчірочкою .. Снідаю, беру портфель, відкриваю двері, закриваю двері, витираю х%й ганчірочкою ... приподаю, приходжу з універа, витираю х%й ганчірочкою .. Обідаю , готуюсь до завтрашніх лекцій, витираю х%й ганчірочкою ... Іду гуляти, повертаюся, витираю х%й ганчірочкою .. Вечеряю, витираю х%й ганчірочкою, лягаю спати ...
К: -Олександр Семенович, ви чимось хворий?
ОС: -Чому ви так вирішили?
К: - Ну, ви постійно витираєте х%й ганчірочкою ...
ОС: - Ні. Не той. Це, коли у мене синочка презом став, у нас постійно на дверях крейдою пишуть "х%й ...
-- Пиши сокращённо: банда.
Вірніше не так. А так.
Закрой свой ванючій рот шавка каламоского, Это тебе гаварю я, Коля Абалонскій.
Рыбак рыбака видит из далека.
Теперь ветер подул в иную сторону.
Также ждем, когда же "1+1" начнет мочить Зе
Эту причину прекрасно сформулировал один из слуг: "прибарахлиться можно так, что внукам хватит".
Просто Пудель фраернулся, как лох.
Он начал гавкать на Байдена - и тупо не просчитал, что Трамп просрёт выборы, и как следствие от Байдена прилетит.
И что буба его сдаст без колебаний, дабы спасти себя, коломойшу и выведенные из Украины деньги.
даже если он говорит полуправду от нее все равно смердит псиной немытой...
сидящий в говне и гавкающий на такое же самое говно все равно не может пахнуть фиалкой...
Бывшие однопартийцы, дали пинок дубинскому, прогнав от кормушки.
Теперь, он выложит абсолютно все...
про стадион и анализы была изначально идея ЗЄ.
Оно долго не могло найти себе места. (Да и до сих пор не нашло)
Пока Порох не сказал - "стадион, так стадион"
Про анализ ЗЄ страна до сих пор не знает.
Значит есть что скрывать
У Зеленского НАСТАИВАЮТ на дебатах на стадионе 19 апреля
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ 2019, 17:39
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/14/7212201/