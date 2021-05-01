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Новини
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Заглядати в нужники - це рівень мислення і Тищенка, і президента, - Дубінський

Виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Дубінський прокоментував діяльність Миколи Тищенка на Закарпатті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Дубінський зазначив: "Можна нескінченно довго сміятися над дурістю Тищенка, що інспектує туалет на закарпатській митниці і змушує сезонних робітників зважувати свої пожитки, щоб запобігти контрабанді.

Але ж ця людина називає себе "третьою в країні", він присутній на всіх нарадах у Зеленського, і бере участь в ухваленні рішень як кум Єрмака".

Дивіться також: Скандальний "слуга" Тищенко приступив до перевірок закарпатської митниці. ФОТО

"Заглядати в нужники і картаті сумки заробітчан - це не лише Тищенко. Це рівень мислення президента, який тримає навколо себе таких людей", - резюмував Дубінський.

Читайте також: "Зеленський забув накласти санкції на 5 контрабандистів із керівництва "Слуги народу", - Дубінський

Заглядати в нужники - це рівень мислення і Тищенка, і президента, - Дубінський 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) Дубінський Олександр (491) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+45
Заглядывать в сортиры это уровень мышления и Тищенко, и президента, - Дубинский - Цензор.НЕТ 6314
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01.05.2021 17:25
+18
-- Как правильно: контрабанда, или кантробанда?
-- Пиши сокращённо: банда.
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01.05.2021 17:26
+17
Сортир в головах избирателей зеленского. Не знаю, что мочили в этом сортире(мозги, видимо), но результаты налицо: мозги замочены, остался один смрад.
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01.05.2021 17:27
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а почему чиновники таможни просто не послали этого Тищенка на йух? кто он такой, чтобы инспектировать? так может проблема не в тищенках, а в тех,кто их слушается?
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01.05.2021 17:23 Відповісти
коле котлете просто поставили план по сборам в общак СН с куска границы.
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01.05.2021 17:37 Відповісти
Заглядывать в сортиры это уровень мышления и Тищенко, и президента, - Дубинский - Цензор.НЕТ 6314
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01.05.2021 17:25 Відповісти
Хай починає з букваря !!!)))
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01.05.2021 17:28 Відповісти
*
Кореспондент:
- Олександр Сємєновіч, розкажіть нам про свій розпорядок дня.
ОС: -Ну, я прокидаюся, встаю, одягаюся, витираю х%й ганчірочкою .. Снідаю, беру портфель, відкриваю двері, закриваю двері, витираю х%й ганчірочкою ... приподаю, приходжу з універа, витираю х%й ганчірочкою .. Обідаю , готуюсь до завтрашніх лекцій, витираю х%й ганчірочкою ... Іду гуляти, повертаюся, витираю х%й ганчірочкою .. Вечеряю, витираю х%й ганчірочкою, лягаю спати ...
К: -Олександр Семенович, ви чимось хворий?
ОС: -Чому ви так вирішили?
К: - Ну, ви постійно витираєте х%й ганчірочкою ...
ОС: - Ні. Не той. Це, коли у мене синочка презом став, у нас постійно на дверях крейдою пишуть "х%й ...
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01.05.2021 20:06 Відповісти
Если-бы бубочка умел читать....
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01.05.2021 17:31 Відповісти
Подождите! А как же он служил в Кварталах?
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01.05.2021 18:48 Відповісти
Ленка выручала. Она читала текст а бубочка запоминал.
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02.05.2021 07:33 Відповісти
-- Как правильно: контрабанда, или кантробанда?
-- Пиши сокращённо: банда.
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01.05.2021 17:26 Відповісти
Я прашу пращєнія, ківа знаєть!
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01.05.2021 17:37 Відповісти
Сортир в головах избирателей зеленского. Не знаю, что мочили в этом сортире(мозги, видимо), но результаты налицо: мозги замочены, остался один смрад.
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01.05.2021 17:27 Відповісти
Да ладно? Мы здесь постоянно мониторим ситуацию с унитазами у небратьев, мы неправы?
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01.05.2021 17:27 Відповісти
Шо, Коля Попакакуким тоже унитазы тырит?
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01.05.2021 17:31 Відповісти
Мониторишь? И как?))) И много вас таких?)))
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01.05.2021 17:33 Відповісти
Закрий свого собачого рота, шавка каламойського! Це тобі кажу я коля Абалонський!
Вірніше не так. А так.
Закрой свой ванючій рот шавка каламоского, Это тебе гаварю я, Коля Абалонскій.
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01.05.2021 17:27 Відповісти
Типа когда приводил "это" к власти не знал о их уровне мышления?) Или именно такие были и нужны?)))) Но в итоге сам себя переиграл и первым под раздачу и попал)))
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01.05.2021 17:31 Відповісти
Так бубочку привели к власти такие-же дебилы, как он сам.
Рыбак рыбака видит из далека.
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01.05.2021 17:34 Відповісти
Сложно с этим спорить)))
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01.05.2021 17:37 Відповісти
А Дубинский своими расследованиями не заглядывал в сортиры ?
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01.05.2021 17:31 Відповісти
Он в них мелочь сшибал.
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01.05.2021 17:35 Відповісти
Правильнее было бы слово "расследованиями" поставить в скобки)))
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01.05.2021 17:36 Відповісти
В точку.
Теперь ветер подул в иную сторону.

Также ждем, когда же "1+1" начнет мочить Зе
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01.05.2021 17:37 Відповісти
Вопрос в другом: зачем тогда тов. Дубинский так рвал задницу за Зеленского во время выборов? Разве тогда было не понятно, что с Зеленским и его бандой Украина потеряет безвозвратно годы своего ,развития, возможно вообще потеряет шансы когда -нибудь стать нормальной страной?
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01.05.2021 17:46 Відповісти
Рвал по той же причине, по которой сейчас свою жёппу рвет Котлета и прочие слуги.
Эту причину прекрасно сформулировал один из слуг: "прибарахлиться можно так, что внукам хватит".

Просто Пудель фраернулся, как лох.
Он начал гавкать на Байдена - и тупо не просчитал, что Трамп просрёт выборы, и как следствие от Байдена прилетит.
И что буба его сдаст без колебаний, дабы спасти себя, коломойшу и выведенные из Украины деньги.
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01.05.2021 18:02 Відповісти
А ,лише так,вони й змогли віднайти Дубінського,Верещук,"Юзіка", Бужанського та інших! Вся ваша "партія"-сортирний продукт!
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01.05.2021 17:55 Відповісти
Дубину - в президенты!
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01.05.2021 17:57 Відповісти
румынии?
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01.05.2021 18:33 Відповісти
Зеленский + Дубинский = аксиома Эскобара.
Заглядати в нужники - це рівень мислення і Тищенка, і президента, - Дубінський - Цензор.НЕТ 4800
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01.05.2021 17:57 Відповісти
от чтобы не гафкал тупой собачий рот все вызывает рвотный рефлекс...
даже если он говорит полуправду от нее все равно смердит псиной немытой...
сидящий в говне и гавкающий на такое же самое говно все равно не может пахнуть фиалкой...
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01.05.2021 18:10 Відповісти
Самые страшные враги, это бывшие друзья.


Бывшие однопартийцы, дали пинок дубинскому, прогнав от кормушки.
Теперь, он выложит абсолютно все...
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01.05.2021 18:11 Відповісти
а на шо это выкладывание влияет?ни на шо...
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01.05.2021 18:25 Відповісти
Это единственное, в чем я согласен с Дубинским - действительно, сортирные люди.Впрочем, и сам Дубина такой же...
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01.05.2021 18:18 Відповісти
После того, как Байден чпокнул дубинеску, так еврейский румын быстро прозрел
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01.05.2021 18:32 Відповісти
От як подіяли животворчі санкції США на світогляд Дубінського, в порохобота перетворився чи вже чуйка завчасно спрацьовує.
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01.05.2021 19:16 Відповісти
здрасьте. А ученые не могут приглашать журналистов в туалет? Или это не их уровень??
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01.05.2021 20:00 Відповісти
Ага, навіть з самого початку президентських дебатів Порошенко з Зеленським змагались хто більше посцить на аналізи. То була перша ластівка, що далі туалєта діло не піде.
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01.05.2021 21:19 Відповісти
Миклуха,
про стадион и анализы была изначально идея ЗЄ.
Оно долго не могло найти себе места. (Да и до сих пор не нашло)
Пока Порох не сказал - "стадион, так стадион"
Про анализ ЗЄ страна до сих пор не знает.
Значит есть что скрывать

У Зеленского НАСТАИВАЮТ на дебатах на стадионе 19 апреля
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АПРЕЛЯ 2019, 17:39
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/04/14/7212201/
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01.05.2021 21:56 Відповісти
 
 