Заглядати в нужники - це рівень мислення і Тищенка, і президента, - Дубінський

Виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Олександр Дубінський прокоментував діяльність Миколи Тищенка на Закарпатті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Дубінський зазначив: "Можна нескінченно довго сміятися над дурістю Тищенка, що інспектує туалет на закарпатській митниці і змушує сезонних робітників зважувати свої пожитки, щоб запобігти контрабанді.

Але ж ця людина називає себе "третьою в країні", він присутній на всіх нарадах у Зеленського, і бере участь в ухваленні рішень як кум Єрмака".

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"Заглядати в нужники і картаті сумки заробітчан - це не лише Тищенко. Це рівень мислення президента, який тримає навколо себе таких людей", - резюмував Дубінський.

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