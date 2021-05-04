В окупованому Криму вже близько пів мільйона громадян РФ, - Джемілєв

Російська Федерація за роки окупації українського Криму привезла на захоплений півострів близько пів мільйона своїх громадян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Обозревателю" сказав лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв ("ЄС").

"Росіяни самі посилюють проблему з водою в Криму. Ведеться будівництво для нових переселенців з Росії. За нашими оцінками, вони привезли вже близько пів мільйона людей. На вкрадену територію вони заганяють своїх жителів. Ось така ця держава. Крім того, дуже багато води споживають військові бази", - розповідає Джемілєв.

За його словами, місцевому населенню води повинно вистачати, але її нераціонально використовують. Зокрема, окупанти викопують десятки артезіанських колодязів, а коли ті після активної експлуатації перестають давати питну воду, їх закривають і починають копати в іншому місці.

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Погіршує ситуацію і "наплив туристів", левова частка яких є громадянами РФ.

"Ситуація в Криму зараз не дуже прийнятна для туристів. Перш за все, дискомфорт через брак води. Вони весь час скаржаться на брак води, але в той же час заявляють про 5-6 мільйонів туристів, які приїдуть. (...) Росія весь час заганяє туди своїх туристів, яким пропонують знижки на квитки та інше", - додає співрозмовник журналістів.

За словами Джемілєва, більшість туристів приїжджає на окупований півострів зі своїми продуктами. Але дискомфорт відпочивальників і місцевих жителів не зупиняє окупантів, які прагнуть вдати, ніби з туризмом в Криму все добре.

Тому росіянам продовжать розповідати про "наплив туристів", а кримчанам - про "колосальні запаси питної води" під Азовським морем, яку ось-ось "почнуть видобувати".

Понад 80% потреб Криму в водопостачанні до російської окупації півострова в 2014 році забезпечував Північно-Кримський канал, вода по якому йшла з материкової частини України. Після окупації Криму Росією його перекрили (про блокування природних водотоків або річок в цьому випадку не йдеться).

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Україна наполягає на тому, що поки півострів перебуває під російською окупацією, поставки води туди неможливі. Населенню природних запасів на півострові вистачає, а "спонсорувати" мілітаризацію Криму Росією Україна не буде.

Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни зобов'язує саме окупанта забезпечувати жителів окупованих територій водою і всім необхідним.