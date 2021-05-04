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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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В окупованому Криму вже близько пів мільйона громадян РФ, - Джемілєв

В окупованому Криму вже близько пів мільйона громадян РФ, - Джемілєв

Російська Федерація за роки окупації українського Криму привезла на захоплений півострів близько пів мільйона своїх громадян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Обозревателю" сказав лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв ("ЄС").

"Росіяни самі посилюють проблему з водою в Криму. Ведеться будівництво для нових переселенців з Росії. За нашими оцінками, вони привезли вже близько пів мільйона людей. На вкрадену територію вони заганяють своїх жителів. Ось така ця держава. Крім того, дуже багато води споживають військові бази", - розповідає Джемілєв.

За його словами, місцевому населенню води повинно вистачати, але її нераціонально використовують. Зокрема, окупанти викопують десятки артезіанських колодязів, а коли ті після активної експлуатації перестають давати питну воду, їх закривають і починають копати в іншому місці.

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Погіршує ситуацію і "наплив туристів", левова частка яких є громадянами РФ.

"Ситуація в Криму зараз не дуже прийнятна для туристів. Перш за все, дискомфорт через брак води. Вони весь час скаржаться на брак води, але в той же час заявляють про 5-6 мільйонів туристів, які приїдуть. (...) Росія весь час заганяє туди своїх туристів, яким пропонують знижки на квитки та інше", - додає співрозмовник журналістів.

За словами Джемілєва, більшість туристів приїжджає на окупований півострів зі своїми продуктами. Але дискомфорт відпочивальників і місцевих жителів не зупиняє окупантів, які прагнуть вдати, ніби з туризмом в Криму все добре.

Тому росіянам продовжать розповідати про "наплив туристів", а кримчанам - про "колосальні запаси питної води" під Азовським морем, яку ось-ось "почнуть видобувати".

Понад 80% потреб Криму в водопостачанні до російської окупації півострова в 2014 році забезпечував Північно-Кримський канал, вода по якому йшла з материкової частини України. Після окупації Криму Росією його перекрили (про блокування природних водотоків або річок в цьому випадку не йдеться).

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Україна наполягає на тому, що поки півострів перебуває під російською окупацією, поставки води туди неможливі. Населенню природних запасів на півострові вистачає, а "спонсорувати" мілітаризацію Криму Росією Україна не буде.

Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни зобов'язує саме окупанта забезпечувати жителів окупованих територій водою і всім необхідним.

Автор: 

Джемілєв (283) Крим (14122) росія (64895) вода (1176)


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Топ коментарі
+9
Вши чумные, понаехали. Сссуки!
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04.05.2021 18:11
+8
Як припруться, так і тікати будуть. Погано, що наша "влада" ніяка. Необхідно чітко заявити, що всі, хто "понаїхав" у Крим з 2014 року, будуть однозначно депортовані.
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04.05.2021 18:22
+7
Из российских СМИ. Взгляд-Инфо.
------------------------------------------------
"в России дачников будут штрафовать за одуванчики и ромашки на дачных участках.

Дачников будут штрафовать от 5 тыс. до 10 тыс. рублей в частности, за одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, - цитирует "https://realty.ria.ru/20210504/shtraf-1730530163.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop РИА Новости "
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04.05.2021 18:14
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Вши чумные, понаехали. Сссуки!
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04.05.2021 18:11 Відповісти
понаехали це російсько, наброда - це українською.
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04.05.2021 18:36 Відповісти
І це добре! Чим більшій кількості виродків не вистачить води, тим страшнішим буде колапс! Не дай Боже зеленим туди хоч краплю поставити...
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04.05.2021 20:23 Відповісти
Ну, після польських гастролей ви уявляєте переговори нашого ідіота з ******?
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04.05.2021 18:11 Відповісти
Так ваш вже два роки ні на що не впливає- охолонь!
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04.05.2021 18:34 Відповісти
так я ж за твого і пишу. чи ти нанюхане як зєлєнське до зелених соплєй і не розумієш?
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04.05.2021 18:38 Відповісти
Из российских СМИ. Взгляд-Инфо.
------------------------------------------------
"в России дачников будут штрафовать за одуванчики и ромашки на дачных участках.

Дачников будут штрафовать от 5 тыс. до 10 тыс. рублей в частности, за одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, - цитирует "https://realty.ria.ru/20210504/shtraf-1730530163.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop РИА Новости "
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04.05.2021 18:14 Відповісти
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04.05.2021 18:21 Відповісти
Северные города РФ вымирают вот и прут в Крым...
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04.05.2021 18:15 Відповісти
Як припруться, так і тікати будуть. Погано, що наша "влада" ніяка. Необхідно чітко заявити, що всі, хто "понаїхав" у Крим з 2014 року, будуть однозначно депортовані.
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04.05.2021 18:22 Відповісти
Не допоможе. Кацапня, як таракани. Ти багато можеш пояснити тараканам? Тут тільки трутка допоможе.
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04.05.2021 21:10 Відповісти
Интересно , куда после деокупации крыма будет бежать кацапня ? На баржах и плотах в Турцию ? Или в Болгарию .. , Румынию ? )) .
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04.05.2021 18:21 Відповісти
зі скелі у воду.
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04.05.2021 18:37 Відповісти
10 минут чтоб пробежать Крымский мост пока не взорвали и ни секундой больше
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04.05.2021 18:53 Відповісти
Думаю , что руские вояки взорвут мост сразу после вывода своих войск . Так же , как взрывали мосты через Днепр в сентябре 41 года , когда бежали от наступающих гитлеровцев .
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04.05.2021 19:07 Відповісти
засрут, а нам потом опять убирать
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04.05.2021 18:32 Відповісти
Русскій на чужій території - це зброя. Головна зброя Росії.
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04.05.2021 18:42 Відповісти
Навіть якщо їх не витримає Керченський міст під час втечі - я сумувати не буду...
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04.05.2021 18:47 Відповісти
Представляю этот контингент. Именно о таких "гостях" мечтали наивные крымчане
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04.05.2021 19:09 Відповісти
в вк подслушено ялта ватный мир((понаехало ватников с кацапии и в ютубе на канале блогера михайленко сколько ватников понаперло туда
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04.05.2021 19:33 Відповісти
Джемилев хотел бы видеть там 500 тыс турецких граждан. Может не по теме, но это правда.
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04.05.2021 19:49 Відповісти
А то, что в неокуппированном закарпатье, Буковине, Галичине столько же граждан соседних государств Джемилева волнует?
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04.05.2021 19:53 Відповісти
Там еще больше
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05.05.2021 02:57 Відповісти
тим скоріше буде водний колапс ..
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04.05.2021 20:09 Відповісти
Сыдю на писку у Крыму,И чо я сыдю - нэ пайму,А кумчик вчера гаварил:Ты ж Грыша - за путына был!..
Я жду кажный дэнь там- грозу,И камни я з нэба грызу,Эх мне бы мазгов паумней -
Нашол бы камней -повлажней…
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04.05.2021 22:54 Відповісти
 
 