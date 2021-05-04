В оккупированном Крыму уже около полумиллиона граждан РФ, - Джемилев

Российская Федерация за годы оккупации украинского Крыма привезла на захваченный полуостров около полумиллиона своих граждан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Обозревателю" сказал лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев ("ЕС").

"Россияне сами усугубляют проблему с водой в Крыму. Ведется строительство для новых переселенцев из России. По нашим оценкам, они привезли уже около полумиллиона человек. На украденную территорию они загоняют своих жителей. Вот такое это государство. Кроме того, очень много воды потребляют военные базы", - рассказывает Джемилев.

По его словам, местному населению воды должно хватать, но ее нерационально используют. В частности, оккупанты выкапывают десятки артезианских колодцев, а когда те после активной эксплуатации перестают давать питьевую воду, их закрывают и начинают копать в другом месте.

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Усугубляет ситуацию и "наплыв туристов", львиная доля которых являются гражданами РФ.

"Ситуация в Крыму сейчас не слишком подходящая для туристов. Прежде всего, дискомфорт из-за нехватки воды. Они все время жалуются на нехватку воды, но в то же время заявляют о 5-6 миллионах туристов, которые приедут. (...) Россия все время загоняет туда своих туристов, которым предлагают скидки на билеты и прочее ", - добавляет собеседник журналистов.

По словам Джемилева, большинство туристов приезжает на оккупированный полуостров со своими продуктами. Но дискомфорт отдыхающих и местных жителей не останавливает оккупантов, стремящихся сделать вид, будто с туризмом в Крыму все хорошо.

Поэтому россиянам продолжат рассказывать о "наплыве туристов", а крымчанам - о "колоссальных запасах питьевой воды" под Азовским морем, которую вот-вот "начнут добывать".

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Более 80% потребностей Крыма в водоснабжении до российской оккупации полуострова в 2014 году обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла с материковой части Украины. После оккупации Крыма Россией его перекрыли (о блокировании природных водотоков или рек в этом случае речь не идет).

Украина настаивает на том, что пока полуостров находится под российской оккупацией, поставки воды туда невозможны. Населению природных запасов на полуострове хватает, а "спонсировать" милитаризацию Крыма Россией Украина не будет.

Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны обязывает именно оккупанта обеспечивать жителей оккупированных территорий водой и всем необходимым.

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