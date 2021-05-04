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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Крыму уже около полумиллиона граждан РФ, - Джемилев

В оккупированном Крыму уже около полумиллиона граждан РФ, - Джемилев

Российская Федерация за годы оккупации украинского Крыма привезла на захваченный полуостров около полумиллиона своих граждан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Обозревателю" сказал лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев ("ЕС").

"Россияне сами усугубляют проблему с водой в Крыму. Ведется строительство для новых переселенцев из России. По нашим оценкам, они привезли уже около полумиллиона человек. На украденную территорию они загоняют своих жителей. Вот такое это государство. Кроме того, очень много воды потребляют военные базы", - рассказывает Джемилев.

По его словам, местному населению воды должно хватать, но ее нерационально используют. В частности, оккупанты выкапывают десятки артезианских колодцев, а когда те после активной эксплуатации перестают давать питьевую воду, их закрывают и начинают копать в другом месте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупированному Симферополю не хватает воды: запасы Тайганского водохранилища исчерпаны, забор начали вести из Белогорского

Усугубляет ситуацию и "наплыв туристов", львиная доля которых являются гражданами РФ.

"Ситуация в Крыму сейчас не слишком подходящая для туристов. Прежде всего, дискомфорт из-за нехватки воды. Они все время жалуются на нехватку воды, но в то же время заявляют о 5-6 миллионах туристов, которые приедут. (...) Россия все время загоняет туда своих туристов, которым предлагают скидки на билеты и прочее ", - добавляет собеседник журналистов.

По словам Джемилева, большинство туристов приезжает на оккупированный полуостров со своими продуктами. Но дискомфорт отдыхающих и местных жителей не останавливает оккупантов, стремящихся сделать вид, будто с туризмом в Крыму все хорошо.

Поэтому россиянам продолжат рассказывать о "наплыве туристов", а крымчанам - о "колоссальных запасах питьевой воды" под Азовским морем, которую вот-вот "начнут добывать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Курортный сезон в оккупированном Крыму: Ялте и Алуште не хватит воды

Более 80% потребностей Крыма в водоснабжении до российской оккупации полуострова в 2014 году обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла с материковой части Украины. После оккупации Крыма Россией его перекрыли (о блокировании природных водотоков или рек в этом случае речь не идет).

Украина настаивает на том, что пока полуостров находится под российской оккупацией, поставки воды туда невозможны. Населению природных запасов на полуострове хватает, а "спонсировать" милитаризацию Крыма Россией Украина не будет.

Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны обязывает именно оккупанта обеспечивать жителей оккупированных территорий водой и всем необходимым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина будет продвигать "Крымскую платформу" в Европе и Азии для активного привлечения международных участников, - Чийгоз

Автор: 

Джемилев (852) Крым (26360) россия (95339) вода (918)


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Топ комментарии
+9
Вши чумные, понаехали. Сссуки!
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04.05.2021 18:11
+8
Як припруться, так і тікати будуть. Погано, що наша "влада" ніяка. Необхідно чітко заявити, що всі, хто "понаїхав" у Крим з 2014 року, будуть однозначно депортовані.
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04.05.2021 18:22
+7
Из российских СМИ. Взгляд-Инфо.
------------------------------------------------
"в России дачников будут штрафовать за одуванчики и ромашки на дачных участках.

Дачников будут штрафовать от 5 тыс. до 10 тыс. рублей в частности, за одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, - цитирует "https://realty.ria.ru/20210504/shtraf-1730530163.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop РИА Новости "
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04.05.2021 18:14
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Вши чумные, понаехали. Сссуки!
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04.05.2021 18:11 Ответить
понаехали це російсько, наброда - це українською.
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04.05.2021 18:36 Ответить
І це добре! Чим більшій кількості виродків не вистачить води, тим страшнішим буде колапс! Не дай Боже зеленим туди хоч краплю поставити...
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04.05.2021 20:23 Ответить
Ну, після польських гастролей ви уявляєте переговори нашого ідіота з ******?
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04.05.2021 18:11 Ответить
Так ваш вже два роки ні на що не впливає- охолонь!
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04.05.2021 18:34 Ответить
так я ж за твого і пишу. чи ти нанюхане як зєлєнське до зелених соплєй і не розумієш?
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04.05.2021 18:38 Ответить
Из российских СМИ. Взгляд-Инфо.
------------------------------------------------
"в России дачников будут штрафовать за одуванчики и ромашки на дачных участках.

Дачников будут штрафовать от 5 тыс. до 10 тыс. рублей в частности, за одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, - цитирует "https://realty.ria.ru/20210504/shtraf-1730530163.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop РИА Новости "
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04.05.2021 18:14 Ответить
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04.05.2021 18:21 Ответить
Северные города РФ вымирают вот и прут в Крым...
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04.05.2021 18:15 Ответить
Як припруться, так і тікати будуть. Погано, що наша "влада" ніяка. Необхідно чітко заявити, що всі, хто "понаїхав" у Крим з 2014 року, будуть однозначно депортовані.
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04.05.2021 18:22 Ответить
Не допоможе. Кацапня, як таракани. Ти багато можеш пояснити тараканам? Тут тільки трутка допоможе.
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04.05.2021 21:10 Ответить
Интересно , куда после деокупации крыма будет бежать кацапня ? На баржах и плотах в Турцию ? Или в Болгарию .. , Румынию ? )) .
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04.05.2021 18:21 Ответить
зі скелі у воду.
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04.05.2021 18:37 Ответить
10 минут чтоб пробежать Крымский мост пока не взорвали и ни секундой больше
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04.05.2021 18:53 Ответить
Думаю , что руские вояки взорвут мост сразу после вывода своих войск . Так же , как взрывали мосты через Днепр в сентябре 41 года , когда бежали от наступающих гитлеровцев .
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04.05.2021 19:07 Ответить
засрут, а нам потом опять убирать
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04.05.2021 18:32 Ответить
Русскій на чужій території - це зброя. Головна зброя Росії.
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04.05.2021 18:42 Ответить
Навіть якщо їх не витримає Керченський міст під час втечі - я сумувати не буду...
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04.05.2021 18:47 Ответить
Представляю этот контингент. Именно о таких "гостях" мечтали наивные крымчане
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04.05.2021 19:09 Ответить
в вк подслушено ялта ватный мир((понаехало ватников с кацапии и в ютубе на канале блогера михайленко сколько ватников понаперло туда
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04.05.2021 19:33 Ответить
Джемилев хотел бы видеть там 500 тыс турецких граждан. Может не по теме, но это правда.
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04.05.2021 19:49 Ответить
А то, что в неокуппированном закарпатье, Буковине, Галичине столько же граждан соседних государств Джемилева волнует?
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04.05.2021 19:53 Ответить
Там еще больше
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05.05.2021 02:57 Ответить
тим скоріше буде водний колапс ..
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04.05.2021 20:09 Ответить
Сыдю на писку у Крыму,И чо я сыдю - нэ пайму,А кумчик вчера гаварил:Ты ж Грыша - за путына был!..
Я жду кажный дэнь там- грозу,И камни я з нэба грызу,Эх мне бы мазгов паумней -
Нашол бы камней -повлажней…
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04.05.2021 22:54 Ответить
 
 