Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен

5-6 травня Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен здійснить офіційний візит до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прессекретар американського відомства Нед Прайс.

"Держсекретар вирушить до Києва, Україна, 5-6 травня, де зустрінеться з президентом Зеленським, главою МЗС Кулебою, іншими членами уряду і представниками українського громадянського суспільства, щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі триваючої агресії РФ", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, Блінкен відвідає Україну 5-6 травня. Разом з ним в Україну прибуде заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

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