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Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен

5-6 травня Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен здійснить офіційний візит до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прессекретар американського відомства Нед Прайс.

"Держсекретар вирушить до Києва, Україна, 5-6 травня, де зустрінеться з президентом Зеленським, главою МЗС Кулебою, іншими членами уряду і представниками українського громадянського суспільства, щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі триваючої агресії РФ", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, Блінкен відвідає Україну 5-6 травня. Разом з ним в Україну прибуде заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Росія обере шлях нерозумних і агресивних дій, ми дамо відповідь. Байден чітко заявив, – Блінкен

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Коли ми разом... хтось постраждає і обісреться. Більше коксу підвезіть потерпілому на 20 травня. Ми будемо каву пити у Львові, за місцем скоєння "злочину". І вимагати присутності вашого обдовбаного наркомана.

Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 4632
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05.05.2021 08:52
+7
Пісюаніст до зустрічі готовий!

Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 2015
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05.05.2021 08:59
+6
Welcome!...
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05.05.2021 08:54
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д"Єрьмак та сцикун натужились....
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05.05.2021 08:49 Відповісти
И наш сцыкун нервно учит текст написанный ватным ермаком.
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05.05.2021 08:54 Відповісти
Дерьмака в кладовку спрячут , а писькограй будет корчится не только от клизмы ,но и встречи Пороха с высокими гостями. Зескот тоже может получать удовольствие.
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05.05.2021 09:29 Відповісти
А на засрашку в очередной раз с официальным визитом прибудет детонатор для пуканов.
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05.05.2021 08:49 Відповісти
Нашим иудам тоже не позавидуешь. Их будут драть , а им надо улыбаться.
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05.05.2021 09:36 Відповісти
Коли ми разом... хтось постраждає і обісреться. Більше коксу підвезіть потерпілому на 20 травня. Ми будемо каву пити у Львові, за місцем скоєння "злочину". І вимагати присутності вашого обдовбаного наркомана.

Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 4632
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05.05.2021 08:52 Відповісти
А хто це?
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05.05.2021 09:06 Відповісти
Терористки. Хотіли замочити Вавочку.
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05.05.2021 09:09 Відповісти
Це ті, від кого твоє сцикло наркоманське всралося та обісцялося . Українки , а не малороси як ти.
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05.05.2021 10:14 Відповісти
Вчера в ОП затаскивали бочку с ваЗелином . Совпадение ? не думаю.
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05.05.2021 08:53 Відповісти
И большие рулоны с туалетной бумагой.
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05.05.2021 08:56 Відповісти
Welcome!...
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05.05.2021 08:54 Відповісти
Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 1285Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 339
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05.05.2021 09:01 Відповісти
Пісюаніст до зустрічі готовий!

Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 2015
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05.05.2021 08:59 Відповісти
Соло-сбацает. Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 2629
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05.05.2021 09:00 Відповісти
Сейчас вся *издота,выстроится в очередь-за высоких гостей,подержаться. Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 5467
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05.05.2021 08:59 Відповісти
Здесь? Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 2987
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05.05.2021 09:02 Відповісти
ну гости явно повыше будут за нашего гнусавого карлика, даже чисто физиологически Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 4330
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05.05.2021 09:02 Відповісти
А по части понтов? Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 7127
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05.05.2021 09:17 Відповісти
могут себе позволить Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 161
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05.05.2021 09:20 Відповісти
Прибуде з мішком наколотих апельсинок пенделів.
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05.05.2021 09:01 Відповісти
От і Блінкін приїхав до Зелі,чекаємо тепер на Байдена.
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05.05.2021 09:05 Відповісти
Та надо вислюку клизму поставить, вот и приехал, куда деваться? Работа такая
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05.05.2021 09:29 Відповісти
В зебілятні аврал. Намагаються спамити все і вся. Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 9537
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05.05.2021 09:06 Відповісти
Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 1832
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05.05.2021 09:15 Відповісти
дЕрьмака высокие гости видеть не хотят. Гринпоцу уже открытым текстом говорят, что б он Козыря сбагрил, но тогда пропадет канал с плешивым шефом, клован не готов пока
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05.05.2021 09:28 Відповісти
Очень интересно сколько времени займут прелюдии к готовности клована ну и непосредственно самого акта ?
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05.05.2021 09:32 Відповісти
А новий рояль буде? А спущені штани? Хоча можна і без роялю, а от без спущених штанців - ніяк! Цікаво, найвеличнішого до тями вже привет, чи Єрмак свою підставить?
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05.05.2021 09:32 Відповісти
Дерьмаком побрезгуют. Иметь завхоза - не их уровень.
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05.05.2021 09:34 Відповісти
ЗЕ попу подмыл уже?

К предыдущим просерам еще и Нафтогаз ведь добавился.
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05.05.2021 09:42 Відповісти
Ловкенько. Як то кажуть - допи@здівся і обісрався...
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05.05.2021 09:54 Відповісти
Это типа у нас сегодня вторая Пасха? Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 7730
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05.05.2021 10:33 Відповісти
Я хочу,щоб Україна стала одним із штатів США.
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05.05.2021 11:19 Відповісти
 
 