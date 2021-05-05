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Сегодня в Украину с официальным визитом прибудет госсекретарь США Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Сегодня в Украину с официальным визитом прибудет госсекретарь США Блинкен

5-6 мая государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен осуществит официальный визит в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь американского ведомства Нед Прайс.

"Госсекретарь отправится в Киев, Украина, 5-6 мая, где встретится с президентом Зеленским, главой МИД Кулебой, другими членами правительства и представителями украинского гражданского общества, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии РФ", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, Блинкен посетит Украину 5-6 мая. Вместе с ним в Украину прибудет заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США очень внимательно следит за отводом российских войск от украинской границы, - Блинкен

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Коли ми разом... хтось постраждає і обісреться. Більше коксу підвезіть потерпілому на 20 травня. Ми будемо каву пити у Львові, за місцем скоєння "злочину". І вимагати присутності вашого обдовбаного наркомана.

Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 4632
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05.05.2021 08:52
+7
Пісюаніст до зустрічі готовий!

Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 2015
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05.05.2021 08:59
+6
Welcome!...
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05.05.2021 08:54
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Правила форума Совет форумчан
д"Єрьмак та сцикун натужились....
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05.05.2021 08:49 Ответить
И наш сцыкун нервно учит текст написанный ватным ермаком.
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05.05.2021 08:54 Ответить
Дерьмака в кладовку спрячут , а писькограй будет корчится не только от клизмы ,но и встречи Пороха с высокими гостями. Зескот тоже может получать удовольствие.
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05.05.2021 09:29 Ответить
А на засрашку в очередной раз с официальным визитом прибудет детонатор для пуканов.
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05.05.2021 08:49 Ответить
Нашим иудам тоже не позавидуешь. Их будут драть , а им надо улыбаться.
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05.05.2021 09:36 Ответить
Коли ми разом... хтось постраждає і обісреться. Більше коксу підвезіть потерпілому на 20 травня. Ми будемо каву пити у Львові, за місцем скоєння "злочину". І вимагати присутності вашого обдовбаного наркомана.

Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 4632
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05.05.2021 08:52 Ответить
А хто це?
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05.05.2021 09:06 Ответить
Терористки. Хотіли замочити Вавочку.
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05.05.2021 09:09 Ответить
Це ті, від кого твоє сцикло наркоманське всралося та обісцялося . Українки , а не малороси як ти.
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05.05.2021 10:14 Ответить
Вчера в ОП затаскивали бочку с ваЗелином . Совпадение ? не думаю.
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05.05.2021 08:53 Ответить
И большие рулоны с туалетной бумагой.
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05.05.2021 08:56 Ответить
Welcome!...
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05.05.2021 08:54 Ответить
Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 1285Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 339
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05.05.2021 09:01 Ответить
Пісюаніст до зустрічі готовий!

Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 2015
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05.05.2021 08:59 Ответить
Соло-сбацает. Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 2629
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05.05.2021 09:00 Ответить
Сейчас вся *издота,выстроится в очередь-за высоких гостей,подержаться. Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 5467
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05.05.2021 08:59 Ответить
Здесь? Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 2987
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05.05.2021 09:02 Ответить
ну гости явно повыше будут за нашего гнусавого карлика, даже чисто физиологически Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 4330
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05.05.2021 09:02 Ответить
А по части понтов? Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 7127
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05.05.2021 09:17 Ответить
могут себе позволить Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 161
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05.05.2021 09:20 Ответить
Прибуде з мішком наколотих апельсинок пенделів.
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05.05.2021 09:01 Ответить
От і Блінкін приїхав до Зелі,чекаємо тепер на Байдена.
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05.05.2021 09:05 Ответить
Та надо вислюку клизму поставить, вот и приехал, куда деваться? Работа такая
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05.05.2021 09:29 Ответить
В зебілятні аврал. Намагаються спамити все і вся. Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 9537
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05.05.2021 09:06 Ответить
Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 1832
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05.05.2021 09:15 Ответить
дЕрьмака высокие гости видеть не хотят. Гринпоцу уже открытым текстом говорят, что б он Козыря сбагрил, но тогда пропадет канал с плешивым шефом, клован не готов пока
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05.05.2021 09:28 Ответить
Очень интересно сколько времени займут прелюдии к готовности клована ну и непосредственно самого акта ?
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05.05.2021 09:32 Ответить
А новий рояль буде? А спущені штани? Хоча можна і без роялю, а от без спущених штанців - ніяк! Цікаво, найвеличнішого до тями вже привет, чи Єрмак свою підставить?
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05.05.2021 09:32 Ответить
Дерьмаком побрезгуют. Иметь завхоза - не их уровень.
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05.05.2021 09:34 Ответить
ЗЕ попу подмыл уже?

К предыдущим просерам еще и Нафтогаз ведь добавился.
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05.05.2021 09:42 Ответить
Ловкенько. Як то кажуть - допи@здівся і обісрався...
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05.05.2021 09:54 Ответить
Это типа у нас сегодня вторая Пасха? Сьогодні в Україну прибуде з офіційним візитом держсекретар США Блінкен - Цензор.НЕТ 7730
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05.05.2021 10:33 Ответить
Я хочу,щоб Україна стала одним із штатів США.
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05.05.2021 11:19 Ответить
 
 