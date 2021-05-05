Сегодня в Украину с официальным визитом прибудет госсекретарь США Блинкен

5-6 мая государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен осуществит официальный визит в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь американского ведомства Нед Прайс.

"Госсекретарь отправится в Киев, Украина, 5-6 мая, где встретится с президентом Зеленским, главой МИД Кулебой, другими членами правительства и представителями украинского гражданского общества, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне продолжающейся агрессии РФ", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, Блинкен посетит Украину 5-6 мая. Вместе с ним в Украину прибудет заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

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