Офіційна частина розпочнеться завтра, - ЗМІ оприлюднили програму візиту Блінкена в Україну
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Сьогодні, 5 травня, в Україну з візитом прилітає держсекретар США Ентоні Блінкен. Його прибуття очікується пізно ввечері, після 23.00, а офіційна частина візиту почнеться завтра, 6 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA з посиланням на наявну в розпорядженні видання програму візиту.
Повідомляється, що перша зустріч головного американського дипломата, запланована на 9.30 ранку, - з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Після півгодинних переговорів вони пройдуть до Меморіальної стіни біля Михайлівського собору, щоб вшанувати пам'ять полеглих захисників України під час російської агресії.
Попрощавшись о 10.10 з Кулебою, Блінкен вирушить на зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, намічену на 10.35.
Зустріч з президентом Володимиром Зеленським планується на 11.30 і триватиме близько години. За інформацією ZN.UA, зараз вишукується можливість і для спілкування Блінкена із Зеленським тет-а-тет. Їхня спільна пресконференція запланована на 12.40.
Намічений на 14.15 круглий стіл з представниками українського громадянського суспільства, буде у віртуальному режимі. Так, як і зустріч о 15.15 зі співробітниками посольства США в Україні.
Після запланованих на 15.50 інтерв'ю представникам ЗМІ держсекретар Блінкен вирушить в аеропорт.
Як повідомлялося, Блінкен відвідає Україну 5-6 травня. Разом з ним в Україну прибуде заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.
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Конечно можно остаться мини-рашей, но не хочется)
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