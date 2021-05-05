Офіційна частина розпочнеться завтра, - ЗМІ оприлюднили програму візиту Блінкена в Україну

Сьогодні, 5 травня, в Україну з візитом прилітає держсекретар США Ентоні Блінкен. Його прибуття очікується пізно ввечері, після 23.00, а офіційна частина візиту почнеться завтра, 6 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA з посиланням на наявну в розпорядженні видання програму візиту.

Повідомляється, що перша зустріч головного американського дипломата, запланована на 9.30 ранку, - з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Після півгодинних переговорів вони пройдуть до Меморіальної стіни біля Михайлівського собору, щоб вшанувати пам'ять полеглих захисників України під час російської агресії.

Попрощавшись о 10.10 з Кулебою, Блінкен вирушить на зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, намічену на 10.35.

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Зустріч з президентом Володимиром Зеленським планується на 11.30 і триватиме близько години. За інформацією ZN.UA, зараз вишукується можливість і для спілкування Блінкена із Зеленським тет-а-тет. Їхня спільна пресконференція запланована на 12.40.

Намічений на 14.15 круглий стіл з представниками українського громадянського суспільства, буде у віртуальному режимі. Так, як і зустріч о 15.15 зі співробітниками посольства США в Україні.

Після запланованих на 15.50 інтерв'ю представникам ЗМІ держсекретар Блінкен вирушить в аеропорт.

Як повідомлялося, Блінкен відвідає Україну 5-6 травня. Разом з ним в Україну прибуде заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.