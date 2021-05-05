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Новини Політика України
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Офіційна частина розпочнеться завтра, - ЗМІ оприлюднили програму візиту Блінкена в Україну

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Офіційна частина розпочнеться завтра, - ЗМІ оприлюднили програму візиту Блінкена в Україну

Сьогодні, 5 травня, в Україну з візитом прилітає держсекретар США Ентоні Блінкен. Його прибуття очікується пізно ввечері, після 23.00, а офіційна частина візиту почнеться завтра, 6 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ZN.UA з посиланням на наявну в розпорядженні видання програму візиту.

Повідомляється, що перша зустріч головного американського дипломата, запланована на 9.30 ранку, - з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Після півгодинних переговорів вони пройдуть до Меморіальної стіни біля Михайлівського собору, щоб вшанувати пам'ять полеглих захисників України під час російської агресії.

Попрощавшись о 10.10 з Кулебою, Блінкен вирушить на зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, намічену на 10.35.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США на кожній зустрічі засідання G7 порушували питання України, - представник Держдепу

Зустріч з президентом Володимиром Зеленським планується на 11.30 і триватиме близько години. За інформацією ZN.UA, зараз вишукується можливість і для спілкування Блінкена із Зеленським тет-а-тет. Їхня спільна пресконференція запланована на 12.40.

Намічений на 14.15 круглий стіл з представниками українського громадянського суспільства, буде у віртуальному режимі. Так, як і зустріч о 15.15 зі співробітниками посольства США в Україні.

Після запланованих на 15.50 інтерв'ю представникам ЗМІ держсекретар Блінкен вирушить в аеропорт.

Як повідомлялося, Блінкен відвідає Україну 5-6 травня. Разом з ним в Україну прибуде заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
До вас свинорусів кім чен ин приїзжає?
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05.05.2021 11:23
+6
та ми вас тільки двухсотими дамой на рососію відправляємо. Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину - Цензор.НЕТ 5451
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05.05.2021 11:27
+5
д"єрьмака вже сховали?
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05.05.2021 11:24
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До вас свинорусів кім чен ин приїзжає?
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05.05.2021 11:23 Відповісти
та ми вас тільки двухсотими дамой на рососію відправляємо. Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину - Цензор.НЕТ 5451
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05.05.2021 11:27 Відповісти
ага, твоє ***** засекретив кількість загиблих в мирний час, ба, як ми шуткуємо Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину - Цензор.НЕТ 1395
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05.05.2021 11:36 Відповісти
абсолютно вірно. всі у вас на кладовищах. земля їм бетоном. Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину - Цензор.НЕТ 4489
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05.05.2021 11:45 Відповісти
Конечно уже нет - полевые крематории и фуры-200 делают своё дело.
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05.05.2021 11:45 Відповісти
А кому ж ещё.
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05.05.2021 11:49 Відповісти
Аспект Боя, ты это, продолжай мыть хозяйский писуар в пригороде британского ПГТ и не отвлекайся!!)))
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05.05.2021 11:29 Відповісти
Ты слишком хорошо думаешь о его проксе Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину - Цензор.НЕТ 6907
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05.05.2021 11:30 Відповісти
Сцикливость кацапов общеизвестна.
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05.05.2021 11:33 Відповісти
Своего цензора нема? Нищеброды Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину - Цензор.НЕТ 6282
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05.05.2021 11:36 Відповісти
Кто б сомневался. кацапы - терпилы по жизни.
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05.05.2021 11:39 Відповісти
а ну тогда, все ясно, пригожинского троляку в спам без разговоров вместе со всем путинским гауном!)))
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05.05.2021 11:34 Відповісти
Цель визита, могли бы уточнить? Надеюсь вы из неообоссаных, т.е. не пригожинец)
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05.05.2021 11:35 Відповісти
Шоб кацап и неообоссаный? Шо за прикол?
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05.05.2021 11:38 Відповісти
Только внешнее управление со стороны США. Сами не вывезем.
Конечно можно остаться мини-рашей, но не хочется)
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05.05.2021 11:30 Відповісти
уже зажили, свинособака, аж гіркін-стрєлков завиває, відітє лі середня зарьплата в ростовській області нижча чим в українській донецькій ахахаха, подивись відосик там просто шедеврально, кацапсіна
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05.05.2021 11:33 Відповісти
Тет-а-тет для просмотра номера с роялем?
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05.05.2021 11:23 Відповісти
Приватный танец...

Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину - Цензор.НЕТ 4853
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05.05.2021 11:29 Відповісти
д"єрьмака вже сховали?
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05.05.2021 11:24 Відповісти
Намылили.
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05.05.2021 11:31 Відповісти
вазеліном? Офіційна частина розпочнеться завтра, - ЗМІ оприлюднили програму візиту Блінкена в Україну - Цензор.НЕТ 1747
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05.05.2021 11:52 Відповісти
Ожидаем новые внезапные приступы патриотизма у потерпевшего вiслюка. "Не приходя в сознание", т.с. Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину - Цензор.НЕТ 4434
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05.05.2021 11:26 Відповісти
Об 11-30 почнеться роздача наколотих пенделів. Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину - Цензор.НЕТ 2022
Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину - Цензор.НЕТ 979
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05.05.2021 11:26 Відповісти
Ау, деда...
Фото ждём. Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину - Цензор.НЕТ 7271
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05.05.2021 11:39 Відповісти
1. В Китае вышла из под контроля...В общем на Землю скоро упадет модуль космической станции Тяньхэ. Ракета, ее запустившая...она, конечно не утонула, но она сломалась. Зебобики, берегите головы.
2. Государственное ипотечное учреждение допустило дефолт по облигациям, выпущенными под государственные гарантии. Сумма относительно небольшая, потому есть шанс, что деньги найдутся. Но сам факт оптимизма не внушает.
3. Путин на каких то важных медицинских процедурах. х/з(т.е. шаман знает) что там.
4. Французы пояснили Блинкену, что Путин хочет от зеленского, и что они пихали в него в Париже.
5. Шел обычный майский день 2021г...
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05.05.2021 11:35 Відповісти
Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину - Цензор.НЕТ 3833
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05.05.2021 11:38 Відповісти
Жаль нет у меня гигансткого фотоплаката с дядей Блинкиным, готов лично встречать в аэропорту. Только не с хлебом - солью, это какой то советско-кацапский прикол, але з варениками та борщом))
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05.05.2021 11:47 Відповісти
Бенядиктова срочно дожевывает последний том дела по Бурисме
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05.05.2021 12:11 Відповісти
 
 