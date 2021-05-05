Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину
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Сегодня, 5 мая, в Украину с визитом прилетает госсекретарь США Энтони Блинкен. Его прибытие ожидается поздно вечером, после 23.00, а официальная часть визита начнется завтра , 6 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на имеющуюся в распоряжении издания программу визита.
Сообщается, что первая встреча главного американского дипломата, намеченная на 9.30 утра, - с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. После получасовых переговоров они пройдут к Мемориальной стене возле Михайловского собора, чтобы почтить память павших защитников Украины во время российской агрессии.
Попрощавшись в 10.10 с Д.Кулебой, Э.Блинкен отправится на встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, намеченную на 10.35.
Встреча с президентом Владимиром Зеленским планируется на 11.30 и продлится около часа. По информации издания, в настоящее время изыскивается возможность и для общения Блинкена с Зеленским тет-а-тет. Их совместная пресс-конференция запланирована на 12.40.
Намеченный на 14.15 круглый стол с представителями украинского гражданского общества, пройдет в виртуальном режиме. Также как и встреча в 15.15 с сотрудниками посольства США в Украине.
После запланированных на 15.50 интервью представителям СМИ госсекретарь Блинкен отправится в аэропорт.
Как сообщалось, Блинкен посетит Украину 5-6 мая. Вместе с ним в Украину прибудет заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.
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Конечно можно остаться мини-рашей, но не хочется)
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