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Новости Политика Украины
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Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину

Сегодня, 5 мая, в Украину с визитом прилетает госсекретарь США Энтони Блинкен. Его прибытие ожидается поздно вечером, после 23.00, а официальная часть визита начнется завтра , 6 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на имеющуюся в распоряжении издания программу визита.

Сообщается, что первая встреча главного американского дипломата, намеченная на 9.30 утра, - с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. После получасовых переговоров они пройдут к Мемориальной стене возле Михайловского собора, чтобы почтить память павших защитников Украины во время российской агрессии.

Попрощавшись в 10.10 с Д.Кулебой, Э.Блинкен отправится на встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, намеченную на 10.35.

Встреча с президентом Владимиром Зеленским планируется на 11.30 и продлится около часа. По информации издания, в настоящее время изыскивается возможность и для общения Блинкена с Зеленским тет-а-тет. Их совместная пресс-конференция запланирована на 12.40.

Намеченный на 14.15 круглый стол с представителями украинского гражданского общества, пройдет в виртуальном режиме. Также как и встреча в 15.15 с сотрудниками посольства США в Украине.

После запланированных на 15.50 интервью представителям СМИ госсекретарь Блинкен отправится в аэропорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за визита Блинкена возможны ограничения движения в центре Киева, - Управление госохраны

Как сообщалось, Блинкен посетит Украину 5-6 мая. Вместе с ним в Украину прибудет заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
До вас свинорусів кім чен ин приїзжає?
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05.05.2021 11:23
+6
та ми вас тільки двухсотими дамой на рососію відправляємо. Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину - Цензор.НЕТ 5451
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05.05.2021 11:27
+5
д"єрьмака вже сховали?
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05.05.2021 11:24
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До вас свинорусів кім чен ин приїзжає?
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05.05.2021 11:23 Ответить
та ми вас тільки двухсотими дамой на рососію відправляємо. Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину - Цензор.НЕТ 5451
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05.05.2021 11:27 Ответить
ага, твоє ***** засекретив кількість загиблих в мирний час, ба, як ми шуткуємо Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину - Цензор.НЕТ 1395
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05.05.2021 11:36 Ответить
абсолютно вірно. всі у вас на кладовищах. земля їм бетоном. Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину - Цензор.НЕТ 4489
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05.05.2021 11:45 Ответить
Конечно уже нет - полевые крематории и фуры-200 делают своё дело.
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05.05.2021 11:45 Ответить
А кому ж ещё.
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05.05.2021 11:49 Ответить
Аспект Боя, ты это, продолжай мыть хозяйский писуар в пригороде британского ПГТ и не отвлекайся!!)))
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05.05.2021 11:29 Ответить
Ты слишком хорошо думаешь о его проксе Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину - Цензор.НЕТ 6907
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05.05.2021 11:30 Ответить
Сцикливость кацапов общеизвестна.
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05.05.2021 11:33 Ответить
Своего цензора нема? Нищеброды Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину - Цензор.НЕТ 6282
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05.05.2021 11:36 Ответить
Кто б сомневался. кацапы - терпилы по жизни.
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05.05.2021 11:39 Ответить
а ну тогда, все ясно, пригожинского троляку в спам без разговоров вместе со всем путинским гауном!)))
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05.05.2021 11:34 Ответить
Цель визита, могли бы уточнить? Надеюсь вы из неообоссаных, т.е. не пригожинец)
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05.05.2021 11:35 Ответить
Шоб кацап и неообоссаный? Шо за прикол?
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05.05.2021 11:38 Ответить
Только внешнее управление со стороны США. Сами не вывезем.
Конечно можно остаться мини-рашей, но не хочется)
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05.05.2021 11:30 Ответить
уже зажили, свинособака, аж гіркін-стрєлков завиває, відітє лі середня зарьплата в ростовській області нижча чим в українській донецькій ахахаха, подивись відосик там просто шедеврально, кацапсіна
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05.05.2021 11:33 Ответить
Тет-а-тет для просмотра номера с роялем?
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05.05.2021 11:23 Ответить
Приватный танец...

Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину - Цензор.НЕТ 4853
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05.05.2021 11:29 Ответить
д"єрьмака вже сховали?
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05.05.2021 11:24 Ответить
Намылили.
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05.05.2021 11:31 Ответить
вазеліном? Офіційна частина розпочнеться завтра, - ЗМІ оприлюднили програму візиту Блінкена в Україну - Цензор.НЕТ 1747
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05.05.2021 11:52 Ответить
Ожидаем новые внезапные приступы патриотизма у потерпевшего вiслюка. "Не приходя в сознание", т.с. Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину - Цензор.НЕТ 4434
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05.05.2021 11:26 Ответить
Об 11-30 почнеться роздача наколотих пенделів. Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину - Цензор.НЕТ 2022
Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину - Цензор.НЕТ 979
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05.05.2021 11:26 Ответить
Ау, деда...
Фото ждём. Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину - Цензор.НЕТ 7271
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05.05.2021 11:39 Ответить
1. В Китае вышла из под контроля...В общем на Землю скоро упадет модуль космической станции Тяньхэ. Ракета, ее запустившая...она, конечно не утонула, но она сломалась. Зебобики, берегите головы.
2. Государственное ипотечное учреждение допустило дефолт по облигациям, выпущенными под государственные гарантии. Сумма относительно небольшая, потому есть шанс, что деньги найдутся. Но сам факт оптимизма не внушает.
3. Путин на каких то важных медицинских процедурах. х/з(т.е. шаман знает) что там.
4. Французы пояснили Блинкену, что Путин хочет от зеленского, и что они пихали в него в Париже.
5. Шел обычный майский день 2021г...
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05.05.2021 11:35 Ответить
Официальная часть начнется завтра, - СМИ обнародовали программу визита Блинкена в Украину - Цензор.НЕТ 3833
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05.05.2021 11:38 Ответить
Жаль нет у меня гигансткого фотоплаката с дядей Блинкиным, готов лично встречать в аэропорту. Только не с хлебом - солью, это какой то советско-кацапский прикол, але з варениками та борщом))
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05.05.2021 11:47 Ответить
Бенядиктова срочно дожевывает последний том дела по Бурисме
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05.05.2021 12:11 Ответить
 
 