Ресторатори-протестувальники перекрили рух транспорту на головному перехресті Сум

Працівники громадського харчування вимагають, щоб місцева влада дозволила роботу літніх майданчиків. Ті відповідають, що не можуть цього зробити, оскільки в області діє "червона" зона карантину.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Спочатку учасники акції протесту близько години стояли з гаслами на Театральній площі, а коли до них не вийшов ніхто з представників місцевої влади - перемістилися на перехрестя і перекрили дорогу.

Протестувальники блокували рух на найбільш завантаженій транспортній ділянці міста, чим створили чималі незручності для водіїв і городян.

Суми перебувають у "червоній" зоні з 23 березня, в місті закрито не тільки бари і ресторани, а й їхні літні майданчики.

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"Ми не працюємо вже два місяці, два місяці ми без роботи і чекаємо закінчення локдауну. Ми просимо відкрити літні тераси, тому що інші міста відкриваються. Ми також готові працювати і просимо надати нам роботу", - каже адміністратор ресторану Катерина Атаманенко.

Минулого тижня місцева влада обіцяла дозволити роботу літніх майданчиків. Але тепер кажуть, що не можуть цього зробити.

"Або ми вийдемо з "червоної" зони, або буде змінено Постанову КМУ. Ми не можемо йти всупереч законодавству або рішенням центральної влади. У жодній області України обласна комісія ТЕБ ТНП не дозволяла працювати окремо майданчикам, літнім майданчикам. Окремі дозволи приймала міська комісії ТЕБ ТНП або міські органи влади, виконкоми, міські ради, ну, це вже їхня відповідальність", - пояснив заступник голови Сумської ОДА Тарас Савченко.