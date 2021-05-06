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Ресторатори-протестувальники перекрили рух транспорту на головному перехресті Сум

Новини Цензор.НЕТ Події

Ресторатори-протестувальники перекрили рух транспорту на головному перехресті Сум

Працівники громадського харчування вимагають, щоб місцева влада дозволила роботу літніх майданчиків. Ті відповідають, що не можуть цього зробити, оскільки в області діє "червона" зона карантину.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Спочатку учасники акції протесту близько години стояли з гаслами на Театральній площі, а коли до них не вийшов ніхто з представників місцевої влади - перемістилися на перехрестя і перекрили дорогу.

Протестувальники блокували рух на найбільш завантаженій транспортній ділянці міста, чим створили чималі незручності для водіїв і городян.

Суми перебувають у "червоній" зоні з 23 березня, в місті закрито не тільки бари і ресторани, а й їхні літні майданчики.

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"Ми не працюємо вже два місяці, два місяці ми без роботи і чекаємо закінчення локдауну. Ми просимо відкрити літні тераси, тому що інші міста відкриваються. Ми також готові працювати і просимо надати нам роботу", - каже адміністратор ресторану Катерина Атаманенко.

Минулого тижня місцева влада обіцяла дозволити роботу літніх майданчиків. Але тепер кажуть, що не можуть цього зробити.

"Або ми вийдемо з "червоної" зони, або буде змінено Постанову КМУ. Ми не можемо йти всупереч законодавству або рішенням центральної влади. У жодній області України обласна комісія ТЕБ ТНП не дозволяла працювати окремо майданчикам, літнім майданчикам. Окремі дозволи приймала міська комісії ТЕБ ТНП або міські органи влади, виконкоми, міські ради, ну, це вже їхня відповідальність", - пояснив заступник голови Сумської ОДА Тарас Савченко.
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Топ коментарі
+8
Так они не только не работаю, но продолжают платить аренду, как и многие, почему об этом не написано, ещё раз понимаю что журналисты продажные
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05.05.2021 20:23
+6
В прошлые выходные ездил за продуктами и так, по мелочам, на рынок. Поразило количество закрывшихся точек, хотя обычно перед праздниками была самая "косовица". Мелкий бизнес накрывается Мендель все сильнее и сильнее.
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05.05.2021 20:23
+6
Які ще відкриті майданчики,це що Конче-Заспа чи Велюр з Букавеллю !!!)))
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05.05.2021 20:27
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Так они не только не работаю, но продолжают платить аренду, как и многие, почему об этом не написано, ещё раз понимаю что журналисты продажные
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05.05.2021 20:23 Відповісти
И "красные зоны" вводят очень хитро - зонально. Они вроде как есть, а вроде как и нет. Компенсацию поэтому им получить нереально.
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05.05.2021 20:27 Відповісти
В прошлые выходные ездил за продуктами и так, по мелочам, на рынок. Поразило количество закрывшихся точек, хотя обычно перед праздниками была самая "косовица". Мелкий бизнес накрывается Мендель все сильнее и сильнее.
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05.05.2021 20:23 Відповісти
Відкриті ринки зачиненні ,а гіпер-супермаркети гендлюють на повну !!!)))
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05.05.2021 20:29 Відповісти
Які ще відкриті майданчики,це що Конче-Заспа чи Велюр з Букавеллю !!!)))
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05.05.2021 20:27 Відповісти
Протестующие рестораторы перекрыли движение транспорта на главном перекрестке Сум - Цензор.НЕТ 1292
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05.05.2021 20:32 Відповісти
Кто бы мог знать, что рестораторы - это самая активная часть нашего общества?
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05.05.2021 20:41 Відповісти
Судячи по тому, як один депутат-ресторатор невтомно "мотається" по Прикарпаттю і Закарпаттю, то дійсно активна.
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05.05.2021 21:28 Відповісти
они активны когда касается бабла, которое они не могут с населения содрать. за время карантина.
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05.05.2021 22:33 Відповісти
Для более сильного эффекта рестораторам надо было н@ср@ть под дверью квартир своих соседей.
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05.05.2021 20:43 Відповісти
не понимаю я их...
у власти простой парень из Кривова-рога.
не барыга.
не мародёр.
по Г+Г его хвалят.

что им, черт побери, еще не хватает?!
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05.05.2021 21:02 Відповісти
То їм харківські підказали, шо можна і з літніми працювати і навіть з нелітніми.
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05.05.2021 21:23 Відповісти
Рестораторов легко переквалифицировать в каменщики-штукатуры)))
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05.05.2021 21:27 Відповісти
у лікарні, там нехватка рук. як Слуги наказували.
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05.05.2021 21:56 Відповісти
Абсурд и сюр - ресторанщики хотят кушать! Протестуючі ресторатори перекрили рух транспорту на головному перехресті Сум - Цензор.НЕТ 6969
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06.05.2021 00:17 Відповісти
 
 