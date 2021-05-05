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ФБР розслідує діяльність Джуліані в Україні і проводить нові обшуки

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ФБР розслідує діяльність Джуліані в Україні і проводить нові обшуки

Прокуратура просить призначити "спеціального судового розпорядника" для вивчення матеріалів, вилучених в особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані під час обшуку у справі про його діяльність в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Голос Америки".

Прокуратура Манхеттена звернулася до федерального судді з проханням призначити "спеціального судового розпорядника" для вивчення матеріалів, вилучених у колишнього адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані, якого підозрюють у порушеннях правил лобіювання.

У клопотанні до суду прокурор Одрі Стросс написала, що призначення спеціального судового розпорядника необхідне, оскільки вилучені матеріали можуть містити конфіденційну інформацію, що стосується роботи Джуліані як адвоката колишнього президента.

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Суд часто призначає розпорядників для проведення неупередженого аналізу матеріалів на предмет виявлення інформації, захищеної адвокатською таємницею, і для врегулювання суперечок між урядом та об'єктами розслідування. Прокурори запропонували судді обговорити з командою юристів Джуліані список потенційних кандидатів на цю роль.

Джуліані і його адвокат Боб Костелло категорично заперечують, що він був замішаний в якихось правопорушеннях. Офіційні звинувачення Джуліані не пред'явлено.

Нагадаємо, минулого тижня агенти ФБР провели обшуки у квартирі та офісі Джуліані. У нього вилучили електронні пристрої, зокрема мобільний телефон.

30 квітня ЗМІ опублікували стенограму телефонної розмови Джуліані і глави ОП Андрія Єрмака, яка відбулася 22 липня 2019 року. Джуліані просив Єрмака, щоб українська влада відновила розслідування проти Хантера Байдена, сина Джо Байдена. Єрмак погоджувався з позицією Джуаліані та обіцяв розглянути його прохання.
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Топ коментарі
+37
ФБР расследует деятельность Джулиани в Украине и проводит новые обыски - Цензор.НЕТ 745
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05.05.2021 21:00
+31
и выяснится, что Ермак и Баканов, с согласия Зелёнского предоставили доступ ФСБ до официальных разговоров Порошенко и Байдена, а уже ФСБ из этих разговоров сделала компеляцию (Жму руку обнимаю), и через долпойоба Деркача и Дубинского слила это инфогавно в эфир..
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05.05.2021 21:01
+29
Вова, - жму руку. Обнимаю.
ФБР)
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05.05.2021 20:57
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Ви почитайте, спочатку його переклади .... потім відповістЕ
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06.05.2021 17:31 Відповісти
Які переклади? Та кого «його»? Шо за кагебешна манера спілкування? Відповім кому? Шо за брєд алкоголіка?
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06.05.2021 17:51 Відповісти
Увімкни мозок...
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06.05.2021 19:37 Відповісти
ФБР розслідує діяльність Джуліані в Україні і проводить нові обшуки - Цензор.НЕТ 1080
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06.05.2021 19:44 Відповісти
Вона Ваших перекладів не читала.....До Ваших перекладів классика була лише російською мовою... Але це принципова позиція « москальська мова» от і маємо Членкінь,Керманичів,
Фаріон дуже влучно попумтила маланців на шоу де відповідала на «мовне питання» .... Моя вчителька казала «бовдур» бо «дебіл» то є медичний термін генетично обумовленої вади розуму....
« Ця погана людина зрадить нас при виникненні першої дрібної небезпеки» - це классика ...

Не бійтесь заглядати у словник
То пишний яр а не сумне провалля
Збирайте як розумний садівник
Достиглий овоч у Грінченко й Даля
Не майте гніву від моїх порад
І не лінуйтесь доглядать свій сад
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06.05.2021 17:29 Відповісти
Головне, шо ти читаєш «astor- 27» під власівською ганчіркою. Ви, лапті, останнім часом постійно палите свою кремлівську контору. Парєбрік там ФБР розслідує діяльність Джуліані в Україні і проводить нові обшуки - Цензор.НЕТ 7102
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06.05.2021 17:54 Відповісти
Ага) тобто Олександр Гармата Микола Лєрмонтов це це проребрік? Ти мабуть на рівни Бредрика)))) Ото взяли та понесли його немов прапор « зоряний корсар» бугагаг - бовдури... Астор має рацію щодо експертної оцінки... І почитай переклади Горбатько - бо я вільно володію і російською і українською і англійською .... та парле франсе... Ірусько- дай упрусько....
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06.05.2021 19:36 Відповісти
ФБР розслідує діяльність Джуліані в Україні і проводить нові обшуки - Цензор.НЕТ 3795
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06.05.2021 19:43 Відповісти
рыжему чубу и падельникам не позавидуешь. ФБР розслідує діяльність Джуліані в Україні і проводить нові обшуки - Цензор.НЕТ 1289
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06.05.2021 02:44 Відповісти
обвинения - высосанная из пальца чушь.
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06.05.2021 04:06 Відповісти
Одне те, що Тромп послав прихильників на штурм Капітолія -- висвітлює його неадекватну суть. Невже республіканці не могли висунути нормальну кандидатуру.
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06.05.2021 11:46 Відповісти
Ти першоджерело читай- understood?
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06.05.2021 20:04 Відповісти
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