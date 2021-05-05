ФБР розслідує діяльність Джуліані в Україні і проводить нові обшуки
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Прокуратура просить призначити "спеціального судового розпорядника" для вивчення матеріалів, вилучених в особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані під час обшуку у справі про його діяльність в Україні.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Голос Америки".
Прокуратура Манхеттена звернулася до федерального судді з проханням призначити "спеціального судового розпорядника" для вивчення матеріалів, вилучених у колишнього адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані, якого підозрюють у порушеннях правил лобіювання.
У клопотанні до суду прокурор Одрі Стросс написала, що призначення спеціального судового розпорядника необхідне, оскільки вилучені матеріали можуть містити конфіденційну інформацію, що стосується роботи Джуліані як адвоката колишнього президента.
Суд часто призначає розпорядників для проведення неупередженого аналізу матеріалів на предмет виявлення інформації, захищеної адвокатською таємницею, і для врегулювання суперечок між урядом та об'єктами розслідування. Прокурори запропонували судді обговорити з командою юристів Джуліані список потенційних кандидатів на цю роль.
Джуліані і його адвокат Боб Костелло категорично заперечують, що він був замішаний в якихось правопорушеннях. Офіційні звинувачення Джуліані не пред'явлено.
Нагадаємо, минулого тижня агенти ФБР провели обшуки у квартирі та офісі Джуліані. У нього вилучили електронні пристрої, зокрема мобільний телефон.
30 квітня ЗМІ опублікували стенограму телефонної розмови Джуліані і глави ОП Андрія Єрмака, яка відбулася 22 липня 2019 року. Джуліані просив Єрмака, щоб українська влада відновила розслідування проти Хантера Байдена, сина Джо Байдена. Єрмак погоджувався з позицією Джуаліані та обіцяв розглянути його прохання.
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Фаріон дуже влучно попумтила маланців на шоу де відповідала на «мовне питання» .... Моя вчителька казала «бовдур» бо «дебіл» то є медичний термін генетично обумовленої вади розуму....
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Достиглий овоч у Грінченко й Даля
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