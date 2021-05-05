ФБР розслідує діяльність Джуліані в Україні і проводить нові обшуки

Прокуратура просить призначити "спеціального судового розпорядника" для вивчення матеріалів, вилучених в особистого адвоката Трампа Рудольфа Джуліані під час обшуку у справі про його діяльність в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Голос Америки".

Прокуратура Манхеттена звернулася до федерального судді з проханням призначити "спеціального судового розпорядника" для вивчення матеріалів, вилучених у колишнього адвоката Дональда Трампа Руді Джуліані, якого підозрюють у порушеннях правил лобіювання.

У клопотанні до суду прокурор Одрі Стросс написала, що призначення спеціального судового розпорядника необхідне, оскільки вилучені матеріали можуть містити конфіденційну інформацію, що стосується роботи Джуліані як адвоката колишнього президента.

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Суд часто призначає розпорядників для проведення неупередженого аналізу матеріалів на предмет виявлення інформації, захищеної адвокатською таємницею, і для врегулювання суперечок між урядом та об'єктами розслідування. Прокурори запропонували судді обговорити з командою юристів Джуліані список потенційних кандидатів на цю роль.

Джуліані і його адвокат Боб Костелло категорично заперечують, що він був замішаний в якихось правопорушеннях. Офіційні звинувачення Джуліані не пред'явлено.

Нагадаємо, минулого тижня агенти ФБР провели обшуки у квартирі та офісі Джуліані. У нього вилучили електронні пристрої, зокрема мобільний телефон.

30 квітня ЗМІ опублікували стенограму телефонної розмови Джуліані і глави ОП Андрія Єрмака, яка відбулася 22 липня 2019 року. Джуліані просив Єрмака, щоб українська влада відновила розслідування проти Хантера Байдена, сина Джо Байдена. Єрмак погоджувався з позицією Джуаліані та обіцяв розглянути його прохання.