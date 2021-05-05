ФБР расследует деятельность Джулиани в Украине и проводит новые обыски

Прокуратура просит назначить "специального судебного распорядителя" для изучения материалов, изъятых у личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани при обыске по делу о его деятельности в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

Прокуратура Манхэттена обратилась к федеральному судье с просьбой назначить "специального судебного распорядителя" для изучения материалов, изъятых у бывшего адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, которого подозревают в нарушениях правил лоббирования.

В ходатайстве к суду прокурор Одри Стросс написала, что назначение специального судебного распорядителя необходимо, поскольку изъятые материалы могут содержать конфиденциальную информацию, затрагивающую работу Джулиани в качестве адвоката бывшего президента.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ермак с Джулиани хотели открыть дело для дискредитации президента США Байдена

Суд нередко назначает распорядителей для проведения беспристрастного анализа материалов на предмет выявления информации, защищенной адвокатской тайной, и для урегулирования споров между правительством и объектами расследования. Прокуроры предложили судье обсудить с командой юристов Джулиани список потенциальных кандидатов на эту роль.

Джулиани и его адвокат Боб Костелло категорически отрицают, что он был замешан в каких-либо правонарушениях. Официальные обвинения Джулиани не предъявлены.

Также на Цензор.НЕТ: ФБР обыскало квартиру и офис Джулиани в рамках расследования его действий в Украине

Напомним, на прошлой неделе агенты ФБР провели обыски в квартире и офисе Джулиани. У него изъяли электронные устройства, в том числе мобильный телефон.

30 апреля СМИ опубликовали стенограмму телефонной беседы Джулиани и главы ОП Андрея Ермака, состоявшейся 22 июля 2019 года. Джулиани просил Ермака, чтобы украинские власти восстановили расследование против Хантера Байдена, сына Джо Байдена. Ермак соглашался с позицией Джуалиани и обещал рассмотреть его просьбу.