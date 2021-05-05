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ФБР расследует деятельность Джулиани в Украине и проводит новые обыски

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ФБР расследует деятельность Джулиани в Украине и проводит новые обыски

Прокуратура просит назначить "специального судебного распорядителя" для изучения материалов, изъятых у личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани при обыске по делу о его деятельности в Украине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".

Прокуратура Манхэттена обратилась к федеральному судье с просьбой назначить "специального судебного распорядителя" для изучения материалов, изъятых у бывшего адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, которого подозревают в нарушениях правил лоббирования.

В ходатайстве к суду прокурор Одри Стросс написала, что назначение специального судебного распорядителя необходимо, поскольку изъятые материалы могут содержать конфиденциальную информацию, затрагивающую работу Джулиани в качестве адвоката бывшего президента.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ермак с Джулиани хотели открыть дело для дискредитации президента США Байдена

Суд нередко назначает распорядителей для проведения беспристрастного анализа материалов на предмет выявления информации, защищенной адвокатской тайной, и для урегулирования споров между правительством и объектами расследования. Прокуроры предложили судье обсудить с командой юристов Джулиани список потенциальных кандидатов на эту роль.

Джулиани и его адвокат Боб Костелло категорически отрицают, что он был замешан в каких-либо правонарушениях. Официальные обвинения Джулиани не предъявлены.

Также на Цензор.НЕТ: ФБР обыскало квартиру и офис Джулиани в рамках расследования его действий в Украине

Напомним, на прошлой неделе агенты ФБР провели обыски в квартире и офисе Джулиани. У него изъяли электронные устройства, в том числе мобильный телефон.

30 апреля СМИ опубликовали стенограмму телефонной беседы Джулиани и главы ОП Андрея Ермака, состоявшейся 22 июля 2019 года. Джулиани просил Ермака, чтобы украинские власти восстановили расследование против Хантера Байдена, сына Джо Байдена. Ермак соглашался с позицией Джуалиани и обещал рассмотреть его просьбу.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+37
ФБР расследует деятельность Джулиани в Украине и проводит новые обыски - Цензор.НЕТ 745
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05.05.2021 21:00
+31
и выяснится, что Ермак и Баканов, с согласия Зелёнского предоставили доступ ФСБ до официальных разговоров Порошенко и Байдена, а уже ФСБ из этих разговоров сделала компеляцию (Жму руку обнимаю), и через долпойоба Деркача и Дубинского слила это инфогавно в эфир..
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05.05.2021 21:01
+29
Вова, - жму руку. Обнимаю.
ФБР)
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05.05.2021 20:57
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Страница 2 из 2
Ви почитайте, спочатку його переклади .... потім відповістЕ
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06.05.2021 17:31 Ответить
Які переклади? Та кого «його»? Шо за кагебешна манера спілкування? Відповім кому? Шо за брєд алкоголіка?
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06.05.2021 17:51 Ответить
Увімкни мозок...
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06.05.2021 19:37 Ответить
ФБР розслідує діяльність Джуліані в Україні і проводить нові обшуки - Цензор.НЕТ 1080
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06.05.2021 19:44 Ответить
Вона Ваших перекладів не читала.....До Ваших перекладів классика була лише російською мовою... Але це принципова позиція « москальська мова» от і маємо Членкінь,Керманичів,
Фаріон дуже влучно попумтила маланців на шоу де відповідала на «мовне питання» .... Моя вчителька казала «бовдур» бо «дебіл» то є медичний термін генетично обумовленої вади розуму....
« Ця погана людина зрадить нас при виникненні першої дрібної небезпеки» - це классика ...

Не бійтесь заглядати у словник
То пишний яр а не сумне провалля
Збирайте як розумний садівник
Достиглий овоч у Грінченко й Даля
Не майте гніву від моїх порад
І не лінуйтесь доглядать свій сад
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06.05.2021 17:29 Ответить
Головне, шо ти читаєш «astor- 27» під власівською ганчіркою. Ви, лапті, останнім часом постійно палите свою кремлівську контору. Парєбрік там ФБР розслідує діяльність Джуліані в Україні і проводить нові обшуки - Цензор.НЕТ 7102
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06.05.2021 17:54 Ответить
Ага) тобто Олександр Гармата Микола Лєрмонтов це це проребрік? Ти мабуть на рівни Бредрика)))) Ото взяли та понесли його немов прапор « зоряний корсар» бугагаг - бовдури... Астор має рацію щодо експертної оцінки... І почитай переклади Горбатько - бо я вільно володію і російською і українською і англійською .... та парле франсе... Ірусько- дай упрусько....
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06.05.2021 19:36 Ответить
ФБР розслідує діяльність Джуліані в Україні і проводить нові обшуки - Цензор.НЕТ 3795
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06.05.2021 19:43 Ответить
рыжему чубу и падельникам не позавидуешь. ФБР розслідує діяльність Джуліані в Україні і проводить нові обшуки - Цензор.НЕТ 1289
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06.05.2021 02:44 Ответить
обвинения - высосанная из пальца чушь.
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06.05.2021 04:06 Ответить
Одне те, що Тромп послав прихильників на штурм Капітолія -- висвітлює його неадекватну суть. Невже республіканці не могли висунути нормальну кандидатуру.
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06.05.2021 11:46 Ответить
Ти першоджерело читай- understood?
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06.05.2021 20:04 Ответить
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