Україну та Німеччину об'єднують пам'ять, примирення і спільне європейське майбутнє, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у День пам'яті та примирення, 8 травня, обмінялися листами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба повідомив у твітері.

"Той випадок, коли дипломатичне листування з рутини перетворюється в особливо довірливу комунікацію між державами. Ми з колегою і другом Гайко Маасом обмінялися такими листами з нагоди 8 травня. Україну та Німеччину об'єднують пам'ять, примирення і спільне європейське майбутнє", - написав Кулеба у твітері.

Він також оприлюднив фотокопії листів.

"Сьогодні Німеччина стоїть на боці України і висловлює свою солідарність із нею, виступає на міжнародній арені за суверенітет і територіальну цілісність і підтримує курс її євроатлантичних реформ. Я переконаний у тому, що пам'ять про варварську війну, розв'язану Німеччиною, про жертви цієї війни в Україні, а також про ту відповідальність за мир і безпеку в Європі, яка звідси випливає, залишиться міцним підґрунтям відносин між нашими державами", - написав Маас у своєму листі.

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Він також подякував народу України та інших країн, які постраждали від націонал-соціалізму в роки Другої світової війни, за простягнуту руку примирення.

Кулеба, зі свого боку, подякував Маасу за підтримку України і його особисті зусилля для припинення війни, яку Росія розв'язала проти України, а також за підтримку євроатлантичних реформ.

"Переконаний, що завдяки цим зусиллям Україна і Німеччина матимуть не лише трагічне минуле, а й щасливе спільне майбутнє в об'єднаній Європі", - підкреслив він.

Той випадок, коли дипломатичне листування з рутини перетворюється на особливо довірливу комунікацію між державами. Ми з колегою і другом Гайко Маасом обмінялися такими листами з нагоди 8 травня. Україну та Німеччину об’єднують пам’ять, примирення і спільне європейське майбутнє. pic.twitter.com/jBa4P7mXRT — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 8, 2021

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