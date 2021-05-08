Украину и Германию объединяют память, примирение и общее европейское будущее, - Кулеба
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в День памяти и примирения, 8 мая, обменялись письмами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба сообшил в Твиттере.
"Тот случай, когда дипломатическая переписка из рутины превращается в особенно доверчивую коммуникацию между государствами. Мы с коллегой и другом Хайко Маасом обменялись такими письмами по случаю 8 мая. Украину и Германию объединяют память, примирение и общее европейское будущее", - написал Кулеба в соцсети Twitter.
Он также обнародовал фотокопии писем.
"Сегодня Германия стоит на стороне Украины и выражает свою солидарность с ней, выступает на международной арене за суверенитет и территориальную целостность и поддерживает курс ее евроатлантических реформ. Я убежден в том, что память о варварской войне, развязанной Германией, о жертвах этой войны в Украине, а также о той ответственности за мир и безопасность в Европе, которая отсюда вытекает, останется крепкой основой отношений между нашими государствами", - написал Маас в своем письме.
Он также выразил благодарность народу Украины и других стран, пострадавших от национал-социализма в годы Второй мировой войны, за протянутую руку примирения.
Кулеба в свою очередь поблагодарил Мааса за поддержку Украины и его личные усилия для прекращения войны, которую Россия развязала против Украины, а также за поддержку евроатлантических реформ.
"Убежден, что в частности благодаря этим усилиям Украина и Германия будут иметь не только трагическое прошлое, но и счастливое совместное будущее в объединенной Европе", - подчеркнул он.
Той випадок, коли дипломатичне листування з рутини перетворюється на особливо довірливу комунікацію між державами. Ми з колегою і другом Гайко Маасом обмінялися такими листами з нагоди 8 травня. Україну та Німеччину об’єднують пам’ять, примирення і спільне європейське майбутнє. pic.twitter.com/jBa4P7mXRT— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 8, 2021
Пожалуйста, подождите...
Наприклад:
-Росію покинули 65 % науковців З 992 тисяч науковців, зайнятих у дослідницькій сфері, нині залишилося в росії лише 348 тисяч... Середня зарплата науковця-дослідника 16 тис. грн. Легальний сектор економіки РФ складає в межах 70%...
-В Україні ситуація ще гірша... Дослідники з ученими ступенями і без них, які займаються професійно науковими дослідженнями (сюди не входять викладачі вишів) зменшилася вчетверо з 313 тисяч до 80 тисяч... і зросла кількість "науковців", на зразок "ківі"... ми на одному з останніх місць в Європі за кількістю вчених на душу населення. та й середня зарплата науковця-дослідника не перевищує 8 тис.грн. Легальний сектор економіки України складає в межах 50%...
"Стара гвардія" просто не встигає вимирати з тією швидкістю, з якою молоді вчені виїжджають із країни...
-А за даними ЮНЕСКО лише за останні п'ять років - кількість людей, які працюють у науці у світі зросла на 20%
В той час, як середня місячна зарплата науковця- дослідника:
-в США - 140 тис. грн (Легальний сектор економіки = 92 %)
-в Німеччині - 135 тис.грн (Легальний сектор економіки = 87 %)
У ********* світі країни роблять головну ставку на інноваційні технології та ноу-хау. Український же експорт досі залишається ...
Тобто, є куди тікати нашим науковцям-дослідникам...
А найбільше тікає наших науковців-дослідників саме в Німеччину...
Хто ж піде в науку в Україні зараз, окрім таких, як "ківі", та бажаючих виїхати з неї?
гітлерівці - десь 0,2 млн. українців знищили.
Академик Иван ПАВЛОВ.
Ленинград 21 декабря 1934 г.====================Прежде чем положить это откровенное письмо в папку для доклада Сталину, «Каменная задница» (так называли предсовнаркома Молотова товарищи по партии, а сам Вождь и вовсе заменял последнее слово гораздо менее приличным) наложила (простите уж за невольный каламбур) на него примечательную резолюцию: «т. Сталину. Сегодня СНК получил новое чепуховое письмо академика Павлова. Молотов»
"Харашё пишит, сволошь..."
-- думаю, что Кулебе подать налоговую декларацию в Германии -- это саморучно подписать себе приговор -- лет на пяток -- с конфиксацией, ограничением прав и социальным пособием, вместо заслуженной в Украине жирной пенсии ...*)
Я про Німеччину, де не залишилось справжніх німців
Раз в году - один и тот же плач
С теле- и компьютерных экранов:
"Ветераны без квартир и дач!
Пожалейте, люди, ветеранов!"
"Немцы побежденные - так те
В роскоши живут, без обнищанья!
Ну а наши - в вечной нищете!
Столько лет - одни лишь обещанья!"
Самый смелый пишет: "Столько трат -
Пыль в глаза пускать соседним странам!
Лучше бы не тратить на парад -
Лучше бы раздали ветеранам!"
"Завершил войну в Берлине дед,
А ему теперь глава района
Шлет на праздник пачку сигарет
И четыре кубика бульона!"
И поддакнут тотчас же: "Вот-вот!
А еще открытку шлют под дату,
А на ней дизайнер-идиот
Поместил германского солдата!"
Но - не жалко их, чей быт убог,
Что в бараках жизнь свою прожили -
Те, кто воевали за Совок,
Получили то, что заслужили!!!!
Отстоявшему барак рабу,
Верному холопу красной банды
Жаловаться глупо на судьбу
И плохое качество баланды.
И неважно, кто из них герой,
Кто - мундир натягивал для виду:
Защитившие преступный строй
Сами выбрали свою планиду.
Немцам было в трижды тяжелей:
Вся страна - сплошное пепелище,
Треть - потеряна, и средь углей
Победители добычу ищут...
Время все расставило в свой срок
Своему согласно приговору:
Не пошло награбленное впрок
Красному насильнику и вору;
Воли, честности, труда итог -
Deutschland вновь сегодня über alles
In Europa, ну а где Совок?
Сдох, и зря защитнички старались.
Пусть ни покаянья, ни стыда
У зилотов сталинского "рая",
Пусть над ними не было суда,
Но История - она не фраер.
Под победной истерии стон
Пусть же жрут в бараке жалкий ужин,
Дойчский кубик кинувши в бульон -
Даже он-то ими не заслужен.
Юрий Нестеренко.
І ще він круто пише у horror жанрі. Отчаяние - взагалі шедевр, рекомендую.
а тараканов не убить ни чем...
ПЕРЕЖИВШИЙ БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ
В коридорах Дома Познаний было шумно.
Я, как обычно, пришел в комнату чуть раньше. Разложил свои записи, проверил, все ли на месте, подкрутил усы и уселся ждать.
Спустя несколько Отрезков Времени дверь в комнату распахнулась и, толкаясь и бранясь, стали заходить мои ученики. Шумные, веселые, молодые, яркие.
Я вздохнул. На их фоне я смотрелся анахронизмом со своими вечными коричневыми тонами - сейчас, говорят, в моде розовые, но мне простительно, как-никак, Старший Преподаватель, один из тех, кто Пережил Большой взрыв.В конце концов, старости свойственна некая консервативность.
Слово "консервативность" мне нравилось, и я старался как можно чаще его употреблять.
Подождав, покуда все рассядутся, разложат вещи и затихнут, я начал говорить:
- Добрый день! Сегодня тема нашего занятия - Большой Взрыв. Не стоит говорить, как изменило это событие нашу с вами судьбу и какое огромное влияние оно оказало на всю цивилизацию, в корне сломав былое и породив новое общество. С ним закончилась Эпоха Счастья и началась Эпоха Труда. Мы с вами все родом оттуда, из страшной даты 21/12/2012. Если бы не было Большого Взрыва...
Меня прервал тоненький голос с первого ряда.
- Старший Преподаватель, я слышал, что вы лично пережили Большой Взрыв!
По рядам пробежал шепоток: "Да ладно! Не может быть! Сколько же ему лет?!"
Я подавил улыбку. Конечно, им, живущим настоящим в 2145 году, сложно поверить, что кто-то может помнить те дела давно минувшего столетия. Поправил Наглазные Стекла, с достоинством ответил:
- Конечно. К сожалению, нас, тех, кто застал это волнующее, страшное и удивительное событие, с каждым годом остается все меньше и меньше.
- Старший Преподаватель, а расскажите нам о том дне! Как оно было - вашими глазами!
- Да, расскажите!
- Пожалуйста!
- А урок мы выучим сами, по учебнику!
- Да, обещаем!
Они загалдели все сразу, как-то одновременно, и я растерялся. С одной стороны, мне не жалко было поделиться воспоминаниями, с другой - это урок, и отступать от программы и терять время на мои личные ощущения в ущерб Познаниям, которые пригодятся этим молодым и активным ребятам, нехорошо.
- Ну пожааалуйста! - нудели они.
И я решился. Все же приятно, когда тобой и твоим опытом интересуются.
- Ну хорошо. Но чур, все дома прочесть и выучить наизусть!
- Хорошо!
- Обещаем!
И я начал свой рассказ.
- В тот день я проснулся, как обычно, у себя дома. Встал, аккуратно, чтобы не разбудить жену, отправился на кухню, напился воды из-под крана. И только начал думать над тем, что бы достать на завтрак, как раздался оглушительный хлопок.
И наступила полная тишина и пустота.
Я не знаю, сколько я валялся без чувств на холодном кухонном полу, но когда пришел в себя, то увидел, что ничего, по сути, не поменялось - все та же квартира (да, тогда мы жили не общинами, а каждый в своей квартире), лишь некоторые мелочи вроде кастрюль попадали с верхних полок.
Порадовавшись, что никакая кухонная штуковина не приземлилась на меня, я встал и, пошатываясь, побрел в спальню, дабы удостовериться, что с супругой и детьми все в порядке.
С ними действительно все было хорошо, и они начали расспрашивать меня, что случилось, но что я мог сказать им?
Все вместе мы прошли в гостиную, где стоял телевизор, но он в кои-то веки не работал и молчаливо глядел на нас черным глянцевым экраном. Что-то было не так, но что?
И тут моя старшая дочь, молчаливо сидевшая на подоконнике, крикнула:
- Папа, я поняла - на улицах больше нет людей.
И тут я понял, что меня беспокоило - тишина.
Абсолютная, совершенная тишина.
Не ходил и не скрипел полами сосед сверху; на улицах не сновали пешеходы и машины, никто не гулял с собаками, не было слышно обрывков фраз и голосов.
Меня охватила паника.
Неужели больше нет людей? Что же мы будем делать дальше? Неужели мы единственные выжившие? Как нам жить дальше?
Успокоившись, и переведя дух, мы решили не паниковать раньше времени и подождать.
Через три дня в квартире закончилась еда, и я решился выйти на улицу.
Улица по-прежнему была пуста. Я шел, чувствуя, что замерзаю, но мне было необходимо найти еду для своей семьи.
- Эй, ты что! Сумасшедший? Замерзнешь! - окликнул меня чей-то голос сзади. Я оглянулся и увидел ее, чуть старше меня, укутанную по самые глаза.
Она провела меня к себе, отсыпала еды и рассказала, что все, кто остался, собираются у нее в квартире, чтобы решить, как жить дальше.
Я вернулся домой за семьей, и мы все вместе пошли к ней.
И стали думать.
Ясно, что жить так, как мы жили, уже не получится. Людей нет, еда подходит к концу. И мы создали Совет Старейших из самых опытных и мудрых. Под их руководством мы дошли до магазина и набрали еды.
А потом начались изменения. Увеличился рост, у меня выросла рука, самая настоящая! Кто-то поменял цвет, кто-то обзавелся третьим глазом, но это все не важно. Важно было только выжить.
Старейшие создали различные организации, в том числе и Дом Познаний, чтобы имеющие опыт могли учить молодых. Нам пришлось начать работать - оставшиеся от людей запасы быстро таяли. Так мы учились находить продукты, делать одежду, а позднее - и выращивать растения, пригодные в пищу.
Меня прервал голос с заднего ряда:
- А люди - они были какими?
- Высокими. То есть тогда они казались нам высокими, в сотни раз выше нас тогдашних. И злыми - они нас не любили, убивали, когда видели. Но при людях не надо было работать и делать еду, работали и добывали пищу они, а мы просто брали то, что оставалось после них. Счастливые были времена!
Я почувствовал приступ ностальгии. Времена действительно были светлыми и счастливыми.
- А как это - не работать?
- Не работать - это просто не работать. С семьей много времени проводить, смотреть с людьми телевизор - это такая коробка, и в ней все время показывали интересное, но его как бы не было. Побежишь, бывало, по экрану - ничего, коробка как коробка. А внутри столько всего! В учебниках почитайте, там лучше описано. - Внезапно я разозлился и последние слова почти прокричал - вот же пристали! - и тут же устыдился.
- Одежда была не нужна, в домах людей было тепло. А жили мы под полом.
Аудитория взорвалась смехом - им, двухметровым усатым красавцам, было непонятно, как это - жить под полом, не работать и получать от каких-то неведомых людей еду и тепло.
Отрезок Времени, отведенный на урок, закончился, обсуждая услышанное и смеясь, мои ученики выбежали вон, в свой новый мир, который отныне принадлежит только им и никому больше, оставив меня в одиночестве.
Я устало поднялся на лапы и вздохнул. С одной стороны, мне очевидно, что Большой Взрыв подарил нам новый мир, послужил толчком для нашего развития, а с другой - хорошие были времена. Можно было сладко есть, долго спать и не работать.
Ну да что сожалеть о прошлом, нужно думать о будущем.
Я пригладил перед зеркалом крылья - а, черт возьми, я все еще хорош собой. Жесткие крылья, витые усы, крепкие шесть лап, и даже выросшая посреди живота рука не портила меня, лишь придавала некий шарм. Хотя, конечно, в бытность свою обычным рыжим тараканом я себе нравился гораздо больше. Ну да я уже говорил, что несколько консервативен.
С этой мыслью я и направился домой.
переписування німчацькими істориками історії Руси - України, спонсорування
Леніна через німецький генштаб, діяльність Гітлєра, будування Північного
потоку 2, то Німеччина то давній ВОРОГ України, а не який не союзник