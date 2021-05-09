Чехія вимагатиме від Росії компенсацію за наслідки вибухів під Врбетіце

Чехія вимагатиме від Росії не менше $48 млн як компенсацію за наслідки вибухів на складах з боєприпасами у Врбетіце.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила міністерка фінансів Олена Шиллерова, повідомляє Європейська правда з посиланням на Ceska televize.

"Найбільш життєздатний шлях, який видається слушним, - це міжнародна компенсація відповідно до міжнародного права, тому що, якщо ми підемо шляхом, наприклад, компенсації за шкоду в кримінальному судочинстві, це займе дуже багато часу", - сказала Шиллерова.

Мільярд, підрахований Мінфіном, ймовірно, ще не остаточна сума. Додаткові запити можуть надходити з постраждалого регіону.

"Ми говоримо про те, як ми будемо визначати ці вимоги", - сказав губернатор Злінського краю Радим Холіш, до якого входять Врбетиці.

За його словами, буде розглянуто психологічний збиток або компенсація за неможливість використання майна та збитків, завданих йому.

За даними МЗС Чехії, держава може подати заявку на компенсацію протягом декількох тижнів або місяців.

"Міжнародну відповідальність за протиправні дії влади Російської Федерації буде покладено на російську сторону після завершення та оцінки консультацій з цього питання з деякими з наших союзників. МЗС готує дипломатичну ноту на основі доручення уряду", - сказав міністр закордонних справ Якуб Кулганек.

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Нагадуємо, 17 квітня Чехія заявила, що підозрює ГРУ РФ в причетності до вибухів на чеському складі боєприпасів в 2014 році. Через це вона вислала 18 російських дипломатів, яких вважає співробітниками спецслужб Росії.

25 квітня президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мишкова і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів з боєприпасів в Врбетіце, несерйозні, а "доказів їх провини немає".