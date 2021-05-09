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Чехія вимагатиме від Росії компенсацію за наслідки вибухів під Врбетіце

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Чехія вимагатиме від Росії компенсацію за наслідки вибухів під Врбетіце

Чехія вимагатиме від Росії не менше $48 млн як компенсацію за наслідки вибухів на складах з боєприпасами у Врбетіце.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила міністерка  фінансів Олена Шиллерова, повідомляє Європейська правда з посиланням на Ceska televize.

"Найбільш життєздатний шлях, який видається слушним, - це міжнародна компенсація відповідно до міжнародного права, тому що, якщо ми підемо шляхом, наприклад, компенсації за шкоду в кримінальному судочинстві, це займе дуже багато часу", - сказала Шиллерова.

Мільярд, підрахований Мінфіном, ймовірно, ще не остаточна сума. Додаткові запити можуть надходити з постраждалого регіону.

"Ми говоримо про те, як ми будемо визначати ці вимоги", - сказав губернатор Злінського краю Радим Холіш, до якого входять Врбетиці.

За його словами, буде розглянуто психологічний збиток або компенсація за неможливість використання майна та збитків, завданих йому.

За даними МЗС Чехії, держава може подати заявку на компенсацію протягом декількох тижнів або місяців.

"Міжнародну відповідальність за протиправні дії влади Російської Федерації буде покладено на російську сторону після завершення та оцінки консультацій з цього питання з деякими з наших союзників. МЗС готує дипломатичну ноту на основі доручення уряду", - сказав міністр закордонних справ Якуб Кулганек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш

Нагадуємо, 17 квітня Чехія заявила, що підозрює ГРУ РФ в причетності до вибухів на чеському складі боєприпасів в 2014 році. Через це вона вислала 18 російських дипломатів, яких вважає співробітниками спецслужб Росії.

25 квітня президент Чехії Земан заявив, що звинувачення проти російських агентів Мишкова і Чепіги, які могли бути причетні до підриву складів з боєприпасів в Врбетіце, несерйозні, а "доказів їх провини немає".
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Топ коментарі
+17
Для этого нужно все доказать в международных судах, как с Газпромом. Но не с нынешней командой квартальных шутов и манкуртов.
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09.05.2021 18:26
+13
Хочу дождаться новости, что Чехия потребует от расии компенсацию за 1968 год!
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09.05.2021 18:24
+13
Теракт был на территории Чешской Республики, а кому принадлежали склады - дело десятое.
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09.05.2021 18:28
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А Україні - поф. Бо "багата"
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09.05.2021 18:13 Відповісти
Для этого нужно все доказать в международных судах, как с Газпромом. Но не с нынешней командой квартальных шутов и манкуртов.
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09.05.2021 18:26 Відповісти
зебілами...
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09.05.2021 18:30 Відповісти
заморочаться вимагати
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09.05.2021 18:14 Відповісти
Тем более, что склады уже принадлежали частной конторке...
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09.05.2021 18:26 Відповісти
Теракт был на территории Чешской Республики, а кому принадлежали склады - дело десятое.
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09.05.2021 18:28 Відповісти
Если доведут, что там процветала контрабанда старым хламом, который даже не охранялся, то отвечать будут только частники...К тому же, первоначальное расследование уже подтвердило "халатность"!
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09.05.2021 18:46 Відповісти
Контрабандой оружия занимается страна-помойка, а не Чешская Республика.

Первоначальное следствие ничего не подтвердило.
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09.05.2021 18:51 Відповісти
Самое лучшее расследование проводится по горячим следам, все остальное - это десятое!
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09.05.2021 19:00 Відповісти
Ссылка на результаты предварительного расследования и по контрабанде будет из срусь.сру?
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09.05.2021 19:01 Відповісти
Если эти боеприпасы поставлялись и в Сирию, то простой вопрос "кому?" - снимает все вопросы по контрабанде!
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09.05.2021 19:30 Відповісти
Т.е., ссылок не будет. Это все тебе ********* по секрету рассказала?
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09.05.2021 20:28 Відповісти
Кто сбил малазийский Боенг?Твое мнение?
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09.05.2021 19:04 Відповісти
Решит суд, а мое или твое мнение - до лампочки!
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09.05.2021 19:23 Відповісти
Ты пришел на этот сайт шота писать.Я думаю,что сбил *********.А ты как думашь?Или ты робот?
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09.05.2021 19:29 Відповісти
Я понимаю-стыдно.Но давай без глазок в пол,ок?Твое мнение?
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09.05.2021 19:35 Відповісти
Так вот получай гарячие следы.а все остальное десятое- https://censor.net/ru/video_news/3264242/vms_ssha_zaderjali_sudno_s_partieyi_rossiyiskogo_orujiya_v_araviyiskom_more_video
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09.05.2021 20:06 Відповісти
Как два пальца. Сначала нужно подать в суд на РФ. Да, РФ будет пофиг и Чехия явно выиграет. Через суд потребовать компенсацию - РФ нафиг их пошлет, а вот Чехии именно это и нужно. Мало кто знает, но там вообще-то есть целый посольский квартал в Праге, который находится в собственности РФ (с 1968 года) и который очень сильно хочет (с 1991 года) вернуть себе Чехия. Законным путем раньше они этого не могли сделать, но вот по решению суда они смогут забрать компенсацию в таком формате, так как это не частные квартиры, а квартиры в собственности гос-ва РФ.
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09.05.2021 19:17 Відповісти
Ну так Россия так же поступит с чехами, вот и все.
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09.05.2021 21:15 Відповісти
Надо было рабами брать. Посольские б отлично подошли.
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09.05.2021 18:14 Відповісти
МинимальнОй компенсация может быть - ПОДРЫВ СКАЛА В КАЦАПИИ СПЕЦНАЗОМ ЧЕХИИ !
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09.05.2021 18:16 Відповісти
в Украине 7 лет война идет, оккупировали Крым, Донбасс, и Украина ничего не требует....
"Кимска волость", м*ть их
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09.05.2021 18:19 Відповісти
Хочу дождаться новости, что Чехия потребует от расии компенсацию за 1968 год!
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09.05.2021 18:24 Відповісти
"Чиповать Мышкина, Чыпыгу - отдать медведЯм, рузгих - нафуй...
Всё равно это РашеБыдло не признают своей вины...
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09.05.2021 18:31 Відповісти
У бункерфюрера очередной подземный взрыв на толчке. Сейчас опять накроет волна братской любви с обвинениями брошенной жены.
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09.05.2021 18:32 Відповісти
Добре чехи взялися за кацапів, ще б повикидали в *рaдние Мухосрански лапотников* шо *панаехали* (в гейропу), через них ***** не можемо з дружиною поїхати до Праги (немна бажання) , бо там куди не плюнеш потрапиш в кацапа, нудить від цих мордовських морд і реклами кацапською мовою на кожному кроцi, коротше засрали Прагу
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09.05.2021 18:34 Відповісти
Хороший прецедент!
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09.05.2021 18:35 Відповісти
Выплата компенсации будет означать для кацапстана признание в терроризме.)))) Хороший капкан. Сумма не большая, но последствия ........
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09.05.2021 18:36 Відповісти
А Росія так візьме і "заплатить"........ Чехия потребует от России компенсацию за последствия взрывов во Врбетице - Цензор.НЕТ 5138
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09.05.2021 18:38 Відповісти
Пффф а кто её спрашивать будет?Любые активы в Чехии или еврозоне конфискуют и всё.А срашка может хоть мульён раз быть не согласна всё равно заплатят.
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09.05.2021 18:44 Відповісти
Андруша ты уже Денис?Тыц😂🌷×××
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09.05.2021 18:49 Відповісти
Чехи молодцы. И состригут с мордвы по полной.
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09.05.2021 18:51 Відповісти
от мертвого осла уши
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09.05.2021 19:05 Відповісти
устраивайся на бутылке поудобнее Чехія вимагатиме від Росії компенсацію за наслідки вибухів під Врбетіце - Цензор.НЕТ 9747
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10.05.2021 11:56 Відповісти
Есть маленький вопрос, какие будут ваши доказательства? Я ничего, кроме общих фраз, пока что не видел и не слышал
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09.05.2021 19:06 Відповісти
Это-да.Постоянный ответ коцапской блевотины😂🌷
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09.05.2021 19:07 Відповісти
а Украина ничего не требует уже 7й год, хотя каждый год убытки составляют от 5 ярдов баксов. и это не щитая разрушенных и вывезенных предприятий и отжатых природных ресурсов вместе с оборудованием.

мы же гордые, твою мать.
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09.05.2021 19:30 Відповісти
Не Україна, а през. Земан тож проти(((
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09.05.2021 19:38 Відповісти
Украина и мы, это образно. я говорю о тех, кто боиться обидеть (хозяина)
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09.05.2021 19:52 Відповісти
Чехія вимагатиме від Росії компенсацію за наслідки вибухів під Врбетіце - Цензор.НЕТ 8572.
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09.05.2021 22:19 Відповісти
******* чехи ще ті повії)) отримають компенсацію, буде реінкарнація білорасєї у ЄС...)))
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09.05.2021 23:55 Відповісти
и цента им никто не даст, любая выплаченная компенсация это признание вины, то есть глупость
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10.05.2021 00:57 Відповісти
 
 