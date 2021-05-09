Чехия потребует от России компенсацию за последствия взрывов во Врбетице

Чехия потребует от России не менее $48 млн в качестве компенсации за последствия взрывов на складах с боеприпасами во Врбетице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр финансов Алена Шиллерова, сообщает Европейская правда со ссылкой на Ceska televize.

"Самый жизнеспособный путь, который кажется подходящим, - это международная компенсация в соответствии с международным правом, потому что, если мы пойдем путем, например, компенсации за ущерб в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени", - сказала Шиллерова.

Названная сумма, подсчитанная Министерством финансов Чехии, предположительно является не окончательной. Дополнительные запросы могут поступать из пострадавшего региона.

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"Мы говорим о том, как мы будем определять эти требования", - сказал губернатор Злинского края Радим Холиш, в который входит Врбетице.

По его словам, будет рассмотрен психологический ущерб или компенсация за невозможность использования имущества и ущерба, нанесенного ему.

Государство может подать заявку на компенсацию в течение нескольких недель или месяцев, добавили в МИД Чехии.

"Международная ответственность за противоправные действия властей Российской Федерации будет возложена на российскую сторону после завершения и оценки консультаций по этому вопросу с некоторыми из наших союзников. МИД готовит дипломатическую ноту на основе поручения правительства", - сказал министр иностранных дел Якуб Кулханек.

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Напоминаем, 17 апреля Чехия заявила, что подозревает ГРУ РФ в причастности к взрывам на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Из-за этого она выслала 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками спецслужб России.

25 апреля президент Чехии Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасов в Врбетице, несерьезны, а "доказательств их вины нет".

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