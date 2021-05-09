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Новости За рубежом
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Чехия потребует от России компенсацию за последствия взрывов во Врбетице

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Чехия потребует от России компенсацию за последствия взрывов во Врбетице

Чехия потребует от России не менее $48 млн в качестве компенсации за последствия взрывов на складах с боеприпасами во Врбетице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр финансов Алена Шиллерова, сообщает Европейская правда со ссылкой на Ceska televize.

"Самый жизнеспособный путь, который кажется подходящим, - это международная компенсация в соответствии с международным правом, потому что, если мы пойдем путем, например, компенсации за ущерб в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени", - сказала Шиллерова.

Названная сумма, подсчитанная Министерством финансов Чехии, предположительно является не окончательной. Дополнительные запросы могут поступать из пострадавшего региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрывы на складах боеприпасов во Врбетице: Генпрокурор Земан допускает приостановку дела

"Мы говорим о том, как мы будем определять эти требования", - сказал губернатор Злинского края Радим Холиш, в который входит Врбетице.

По его словам, будет рассмотрен психологический ущерб или компенсация за невозможность использования имущества и ущерба, нанесенного ему.

Государство может подать заявку на компенсацию в течение нескольких недель или месяцев, добавили в МИД Чехии.

"Международная ответственность за противоправные действия властей Российской Федерации будет возложена на российскую сторону после завершения и оценки консультаций по этому вопросу с некоторыми из наших союзников. МИД готовит дипломатическую ноту на основе поручения правительства", - сказал министр иностранных дел Якуб Кулханек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудники ГРУ были участниками конфликта на Донбассе, - новые данные Bellingcat

Напоминаем, 17 апреля Чехия заявила, что подозревает ГРУ РФ в причастности к взрывам на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Из-за этого она выслала 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками спецслужб России.

25 апреля президент Чехии Земан заявил, что обвинения против российских агентов Мишкина и Чепиги, которые могли быть причастны к подрыву складов с боеприпасов в Врбетице, несерьезны, а "доказательств их вины нет".

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Топ комментарии
+17
Для этого нужно все доказать в международных судах, как с Газпромом. Но не с нынешней командой квартальных шутов и манкуртов.
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09.05.2021 18:26
+13
Хочу дождаться новости, что Чехия потребует от расии компенсацию за 1968 год!
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09.05.2021 18:24
+13
Теракт был на территории Чешской Республики, а кому принадлежали склады - дело десятое.
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09.05.2021 18:28
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А Україні - поф. Бо "багата"
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09.05.2021 18:13 Ответить
Для этого нужно все доказать в международных судах, как с Газпромом. Но не с нынешней командой квартальных шутов и манкуртов.
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09.05.2021 18:26 Ответить
зебілами...
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09.05.2021 18:30 Ответить
заморочаться вимагати
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09.05.2021 18:14 Ответить
Тем более, что склады уже принадлежали частной конторке...
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09.05.2021 18:26 Ответить
Теракт был на территории Чешской Республики, а кому принадлежали склады - дело десятое.
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09.05.2021 18:28 Ответить
Если доведут, что там процветала контрабанда старым хламом, который даже не охранялся, то отвечать будут только частники...К тому же, первоначальное расследование уже подтвердило "халатность"!
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09.05.2021 18:46 Ответить
Контрабандой оружия занимается страна-помойка, а не Чешская Республика.

Первоначальное следствие ничего не подтвердило.
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09.05.2021 18:51 Ответить
Самое лучшее расследование проводится по горячим следам, все остальное - это десятое!
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09.05.2021 19:00 Ответить
Ссылка на результаты предварительного расследования и по контрабанде будет из срусь.сру?
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09.05.2021 19:01 Ответить
Если эти боеприпасы поставлялись и в Сирию, то простой вопрос "кому?" - снимает все вопросы по контрабанде!
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09.05.2021 19:30 Ответить
Т.е., ссылок не будет. Это все тебе ********* по секрету рассказала?
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09.05.2021 20:28 Ответить
Кто сбил малазийский Боенг?Твое мнение?
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09.05.2021 19:04 Ответить
Решит суд, а мое или твое мнение - до лампочки!
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09.05.2021 19:23 Ответить
Ты пришел на этот сайт шота писать.Я думаю,что сбил *********.А ты как думашь?Или ты робот?
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09.05.2021 19:29 Ответить
Я понимаю-стыдно.Но давай без глазок в пол,ок?Твое мнение?
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09.05.2021 19:35 Ответить
Так вот получай гарячие следы.а все остальное десятое- https://censor.net/ru/video_news/3264242/vms_ssha_zaderjali_sudno_s_partieyi_rossiyiskogo_orujiya_v_araviyiskom_more_video
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09.05.2021 20:06 Ответить
Как два пальца. Сначала нужно подать в суд на РФ. Да, РФ будет пофиг и Чехия явно выиграет. Через суд потребовать компенсацию - РФ нафиг их пошлет, а вот Чехии именно это и нужно. Мало кто знает, но там вообще-то есть целый посольский квартал в Праге, который находится в собственности РФ (с 1968 года) и который очень сильно хочет (с 1991 года) вернуть себе Чехия. Законным путем раньше они этого не могли сделать, но вот по решению суда они смогут забрать компенсацию в таком формате, так как это не частные квартиры, а квартиры в собственности гос-ва РФ.
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09.05.2021 19:17 Ответить
Ну так Россия так же поступит с чехами, вот и все.
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09.05.2021 21:15 Ответить
Надо было рабами брать. Посольские б отлично подошли.
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09.05.2021 18:14 Ответить
МинимальнОй компенсация может быть - ПОДРЫВ СКАЛА В КАЦАПИИ СПЕЦНАЗОМ ЧЕХИИ !
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09.05.2021 18:16 Ответить
в Украине 7 лет война идет, оккупировали Крым, Донбасс, и Украина ничего не требует....
"Кимска волость", м*ть их
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09.05.2021 18:19 Ответить
Хочу дождаться новости, что Чехия потребует от расии компенсацию за 1968 год!
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09.05.2021 18:24 Ответить
"Чиповать Мышкина, Чыпыгу - отдать медведЯм, рузгих - нафуй...
Всё равно это РашеБыдло не признают своей вины...
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09.05.2021 18:31 Ответить
У бункерфюрера очередной подземный взрыв на толчке. Сейчас опять накроет волна братской любви с обвинениями брошенной жены.
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09.05.2021 18:32 Ответить
Добре чехи взялися за кацапів, ще б повикидали в *рaдние Мухосрански лапотников* шо *панаехали* (в гейропу), через них ***** не можемо з дружиною поїхати до Праги (немна бажання) , бо там куди не плюнеш потрапиш в кацапа, нудить від цих мордовських морд і реклами кацапською мовою на кожному кроцi, коротше засрали Прагу
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09.05.2021 18:34 Ответить
Хороший прецедент!
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09.05.2021 18:35 Ответить
Выплата компенсации будет означать для кацапстана признание в терроризме.)))) Хороший капкан. Сумма не большая, но последствия ........
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09.05.2021 18:36 Ответить
А Росія так візьме і "заплатить"........ Чехия потребует от России компенсацию за последствия взрывов во Врбетице - Цензор.НЕТ 5138
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09.05.2021 18:38 Ответить
Пффф а кто её спрашивать будет?Любые активы в Чехии или еврозоне конфискуют и всё.А срашка может хоть мульён раз быть не согласна всё равно заплатят.
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09.05.2021 18:44 Ответить
Андруша ты уже Денис?Тыц😂🌷×××
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09.05.2021 18:49 Ответить
Чехи молодцы. И состригут с мордвы по полной.
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09.05.2021 18:51 Ответить
от мертвого осла уши
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09.05.2021 19:05 Ответить
устраивайся на бутылке поудобнее Чехія вимагатиме від Росії компенсацію за наслідки вибухів під Врбетіце - Цензор.НЕТ 9747
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10.05.2021 11:56 Ответить
Есть маленький вопрос, какие будут ваши доказательства? Я ничего, кроме общих фраз, пока что не видел и не слышал
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09.05.2021 19:06 Ответить
Это-да.Постоянный ответ коцапской блевотины😂🌷
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09.05.2021 19:07 Ответить
а Украина ничего не требует уже 7й год, хотя каждый год убытки составляют от 5 ярдов баксов. и это не щитая разрушенных и вывезенных предприятий и отжатых природных ресурсов вместе с оборудованием.

мы же гордые, твою мать.
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09.05.2021 19:30 Ответить
Не Україна, а през. Земан тож проти(((
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09.05.2021 19:38 Ответить
Украина и мы, это образно. я говорю о тех, кто боиться обидеть (хозяина)
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09.05.2021 19:52 Ответить
Чехія вимагатиме від Росії компенсацію за наслідки вибухів під Врбетіце - Цензор.НЕТ 8572.
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09.05.2021 22:19 Ответить
******* чехи ще ті повії)) отримають компенсацію, буде реінкарнація білорасєї у ЄС...)))
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09.05.2021 23:55 Ответить
и цента им никто не даст, любая выплаченная компенсация это признание вины, то есть глупость
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10.05.2021 00:57 Ответить
 
 