Центр кібербезпеки вже працює, офіційне відкриття відбудеться через один-два тижні, - Зеленський
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В Україні Центр кібербезпеки вже працює, проте офіційне відкриття відбудеться через один-два тижні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив президент Володимир Зеленський у ході форуму "Україна 30".
"Ми вирішили справді зробити Центр кібербезпеки, не просто вирішили, ми його зробили. Я його офіційно ще не відкривав, але він працює вже в робочому форматі", - зазначив Зеленський.
За його словами, Центр офіційно відкриється, через один-два тижні.
"Там непогана команда, ми паралельно це робили з Центром дезінформації... У принципі, там повністю стратегія Центру дезінформації є. Центр з виявлення фейків чи не фейків, як працює Центр дезінформації, усе це я вам не можу розповісти, але співпрацювати буде з різними розвідками, як українськими, так і іноземних держав-партнерів", - зазначив президент.
Стосовно того, чи буде в Україні окрема законодавча база у зв'язку зі створенням центрів, Зеленський сказав: "Будемо дивитися. Думаю, що ми обов'язково маємо знайти законодавчі кроки для повноцінного втілення роботи центру".
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Это вам не туалет открывать после ремонта.
Здесь - по-серьёзному.
Загальна протяжність продуктопроводів - 8900 км, дві магістральні труби діаметром 1000 мм та 910 мм йдуть від Техасу на півдні США до Нью-Джерсі на півночі через увесь американський схід. Одна використовується для транспортування різних бензинів, інша - дизелю, топочного мазуту, реактивних палив. 15 резервуарних парків компанії вміщують 4,5 млн куб м різних видів пального. В принципі це гарантує споживачам 45-денний запас. Щорічно Colonial Pipeline прокачує до 110 млн тон нафтопродуктів, чим забезпечує до 45% потреб сходу США у рідкому паливі.
Хакерська група, що здійснила успішну атаку, швидше за все, є прикриттям для "ихтамнетов". Якщо поглянути через призму одвічного питання "кому це вигідно?", то коло потенційних "ихтамнетов" не таке вже й широке: Північна Корея, Іран, Китай, Росія, спільна російсько-китайська кооперація, спільна російсько-іранська кооперація, спільна китайсько-іранська кооперація.
Коло потенційних "ихтамнетов" не таке вже й широке: Північна Корея, Іран, Китай, Росія
Якщо взяти до уваги, що Путін не так давно у посланні своїм федеральним зборам лякав США "асиметричною, швидкою і жорсткою" відповіддю на "утиски Росії", то ось це вона і є така дія. Доволі швидко - не минуло й місяця, асиметрично - ви нам, мовляв, "Гамільтона" в Чорне море надіслали, а ми вам ось хакерів та так, що вам мало не покажеться, доволі жорстко, оскільки президенту США довелось оголосити надзвичайний стан. До усього іншого, що слід взяти до уваги і затримання американським крейсером "Монтерей" в Аравійському морі судна без розпізнавальних знаків з вантажем російської та китайської зброї для єменських хуситів. Знову ж таки, на додаток до іранських вух "ихтамнетов" за хуситами проявились і російські. А це вже серйозно, бо хусити - це проксіз Ірану та Росії для підривної діяльності проти головного союзника США в регіоні Саудівської Аравії.
Показово, що обом - і Ірану, і Росії - необхідні турбулентності на ринках нафти і нафтопродуктів, щоб ціни на них зростали. А для цього якраз і потрібно уражати двох найбільших плеймейкерів глобального нафтового ринку - Саудівську Аравію і США.
Далі буде ще багато чого цікавого…
А нам слід думати над захистом нашої критичної енергетичної інфраструктури. -
Михайло Гончар https://gazeta.ua/blog/55040/ihtamnety-zdijsnili-potuzhnu-kiberataku-na-ssa
так может и не надо рыльце туда пхать...открывашка?