Центр кібербезпеки вже працює, офіційне відкриття відбудеться через один-два тижні, - Зеленський

В Україні Центр кібербезпеки вже працює, проте офіційне відкриття відбудеться через один-два тижні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив президент Володимир Зеленський у ході форуму "Україна 30".

"Ми вирішили справді зробити Центр кібербезпеки, не просто вирішили, ми його зробили. Я його офіційно ще не відкривав, але він працює вже в робочому форматі", - зазначив Зеленський.

За його словами, Центр офіційно відкриється, через один-два тижні.

"Там непогана команда, ми паралельно це робили з Центром дезінформації... У принципі, там повністю стратегія Центру дезінформації є. Центр з виявлення фейків чи не фейків, як працює Центр дезінформації, усе це я вам не можу розповісти, але співпрацювати буде з різними розвідками, як українськими, так і іноземних держав-партнерів", - зазначив президент.

Стосовно того, чи буде в Україні окрема законодавча база у зв'язку зі створенням центрів, Зеленський сказав: "Будемо дивитися. Думаю, що ми обов'язково маємо знайти законодавчі кроки для повноцінного втілення роботи центру".

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