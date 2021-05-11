Центр кибербезопасности уже работает, официальное открытие состоится через одну-две недели, - Зеленский

В Украине Центр кибербезопасности уже работает, однако официальное открытие состоится через одну-две недели.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30".

"Мы решили действительно сделать Центр кибербезопасности, не просто решили, мы его сделали. Я его официально еще не открывал, но он работает уже в рабочем формате", - отметил Зеленский.

По его словам, Центр официально откроется, через одну-две недели.

"Там неплохая команда, мы параллельно это делали с Центром дезинформации… В принципе, там полностью стратегия Центра дезинформации есть. Центр по выявлению фейков или не фейков, как работает Центр дезинформации, все это я вам не могу рассказать, но сотрудничать будет с разными разведками, как украинскими, так и иностранных государств-партнеров", - отметил президент.

Относительно того, будет ли в Украине отдельная законодательная база в связи с созданием Центров, Зеленский сказал: "Будем смотреть. Думаю, что мы обязательно должны найти законодательные шаги для полноценного воплощения работы Центра".

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