Центр кибербезопасности уже работает, официальное открытие состоится через одну-две недели, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине Центр кибербезопасности уже работает, однако официальное открытие состоится через одну-две недели.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30".
"Мы решили действительно сделать Центр кибербезопасности, не просто решили, мы его сделали. Я его официально еще не открывал, но он работает уже в рабочем формате", - отметил Зеленский.
По его словам, Центр официально откроется, через одну-две недели.
"Там неплохая команда, мы параллельно это делали с Центром дезинформации… В принципе, там полностью стратегия Центра дезинформации есть. Центр по выявлению фейков или не фейков, как работает Центр дезинформации, все это я вам не могу рассказать, но сотрудничать будет с разными разведками, как украинскими, так и иностранных государств-партнеров", - отметил президент.
Относительно того, будет ли в Украине отдельная законодательная база в связи с созданием Центров, Зеленский сказал: "Будем смотреть. Думаю, что мы обязательно должны найти законодательные шаги для полноценного воплощения работы Центра".
Пожалуйста, подождите...
Это вам не туалет открывать после ремонта.
Здесь - по-серьёзному.
Загальна протяжність продуктопроводів - 8900 км, дві магістральні труби діаметром 1000 мм та 910 мм йдуть від Техасу на півдні США до Нью-Джерсі на півночі через увесь американський схід. Одна використовується для транспортування різних бензинів, інша - дизелю, топочного мазуту, реактивних палив. 15 резервуарних парків компанії вміщують 4,5 млн куб м різних видів пального. В принципі це гарантує споживачам 45-денний запас. Щорічно Colonial Pipeline прокачує до 110 млн тон нафтопродуктів, чим забезпечує до 45% потреб сходу США у рідкому паливі.
Хакерська група, що здійснила успішну атаку, швидше за все, є прикриттям для "ихтамнетов". Якщо поглянути через призму одвічного питання "кому це вигідно?", то коло потенційних "ихтамнетов" не таке вже й широке: Північна Корея, Іран, Китай, Росія, спільна російсько-китайська кооперація, спільна російсько-іранська кооперація, спільна китайсько-іранська кооперація.
Коло потенційних "ихтамнетов" не таке вже й широке: Північна Корея, Іран, Китай, Росія
Якщо взяти до уваги, що Путін не так давно у посланні своїм федеральним зборам лякав США "асиметричною, швидкою і жорсткою" відповіддю на "утиски Росії", то ось це вона і є така дія. Доволі швидко - не минуло й місяця, асиметрично - ви нам, мовляв, "Гамільтона" в Чорне море надіслали, а ми вам ось хакерів та так, що вам мало не покажеться, доволі жорстко, оскільки президенту США довелось оголосити надзвичайний стан. До усього іншого, що слід взяти до уваги і затримання американським крейсером "Монтерей" в Аравійському морі судна без розпізнавальних знаків з вантажем російської та китайської зброї для єменських хуситів. Знову ж таки, на додаток до іранських вух "ихтамнетов" за хуситами проявились і російські. А це вже серйозно, бо хусити - це проксіз Ірану та Росії для підривної діяльності проти головного союзника США в регіоні Саудівської Аравії.
Показово, що обом - і Ірану, і Росії - необхідні турбулентності на ринках нафти і нафтопродуктів, щоб ціни на них зростали. А для цього якраз і потрібно уражати двох найбільших плеймейкерів глобального нафтового ринку - Саудівську Аравію і США.
Далі буде ще багато чого цікавого…
А нам слід думати над захистом нашої критичної енергетичної інфраструктури. -
Михайло Гончар https://gazeta.ua/blog/55040/ihtamnety-zdijsnili-potuzhnu-kiberataku-na-ssa
так может и не надо рыльце туда пхать...открывашка?