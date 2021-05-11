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Новости Политика Украины
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Зеленский (16541) кибербезопасность (639)

Центр кибербезопасности уже работает, официальное открытие состоится через одну-две недели, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Центр кибербезопасности уже работает, официальное открытие состоится через одну-две недели, - Зеленский

В Украине Центр кибербезопасности уже работает, однако официальное открытие состоится через одну-две недели.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30".

"Мы решили действительно сделать Центр кибербезопасности, не просто решили, мы его сделали. Я его официально еще не открывал, но он работает уже в рабочем формате", - отметил Зеленский.

По его словам, Центр официально откроется, через одну-две недели.

"Там неплохая команда, мы параллельно это делали с Центром дезинформации… В принципе, там полностью стратегия Центра дезинформации есть. Центр по выявлению фейков или не фейков, как работает Центр дезинформации, все это я вам не могу рассказать, но сотрудничать будет с разными разведками, как украинскими, так и иностранных государств-партнеров", - отметил президент.

Относительно того, будет ли в Украине отдельная законодательная база в связи с созданием Центров, Зеленский сказал: "Будем смотреть. Думаю, что мы обязательно должны найти законодательные шаги для полноценного воплощения работы Центра".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Вова, а де будуть сервери цього "Кіберцентру" розташовуваться? Невже, не в Росії?...
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11.05.2021 13:11
+3
заклинає. Чи, точніше: лапшу вішає.
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11.05.2021 14:49
+2
Ти вже наработав на пожиттєве.
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11.05.2021 12:44
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11.05.2021 12:43 Ответить
На ленточку денег ещё не наскребли.
Это вам не туалет открывать после ремонта.
Здесь - по-серьёзному. Центр кибербезопасности уже работает, официальное открытие состоится через одну-две недели, - Зеленский - Цензор.НЕТ 582
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11.05.2021 12:44 Ответить
Ти вже наработав на пожиттєве.
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11.05.2021 12:44 Ответить
Шановні адміни, не баньте цього користувача - він каже правду, тільки досить емоційно. Центр кибербезопасности уже работает, официальное открытие состоится через одну-две недели, - Зеленский - Цензор.НЕТ 841
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11.05.2021 12:53 Ответить
Ай, молодца, вона чего открывают! Смотрите только, чтобы его пятиклассники не забанили нахрен. А то личные данные из "Дія" уже на каждом сельском базарчике продаются.
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11.05.2021 12:52 Ответить
У США здійснена потужна кібератака на найбільшу в країні систему продуктопроводів Colonial Pipeline (підкреслюю - це продуктопроводи, а не нафтопроводи). Декілька цифр для уявлення про масштаб цієї компанії і наслідки.
Загальна протяжність продуктопроводів - 8900 км, дві магістральні труби діаметром 1000 мм та 910 мм йдуть від Техасу на півдні США до Нью-Джерсі на півночі через увесь американський схід. Одна використовується для транспортування різних бензинів, інша - дизелю, топочного мазуту, реактивних палив. 15 резервуарних парків компанії вміщують 4,5 млн куб м різних видів пального. В принципі це гарантує споживачам 45-денний запас. Щорічно Colonial Pipeline прокачує до 110 млн тон нафтопродуктів, чим забезпечує до 45% потреб сходу США у рідкому паливі.
Хакерська група, що здійснила успішну атаку, швидше за все, є прикриттям для "ихтамнетов". Якщо поглянути через призму одвічного питання "кому це вигідно?", то коло потенційних "ихтамнетов" не таке вже й широке: Північна Корея, Іран, Китай, Росія, спільна російсько-китайська кооперація, спільна російсько-іранська кооперація, спільна китайсько-іранська кооперація.
Коло потенційних "ихтамнетов" не таке вже й широке: Північна Корея, Іран, Китай, Росія
Якщо взяти до уваги, що Путін не так давно у посланні своїм федеральним зборам лякав США "асиметричною, швидкою і жорсткою" відповіддю на "утиски Росії", то ось це вона і є така дія. Доволі швидко - не минуло й місяця, асиметрично - ви нам, мовляв, "Гамільтона" в Чорне море надіслали, а ми вам ось хакерів та так, що вам мало не покажеться, доволі жорстко, оскільки президенту США довелось оголосити надзвичайний стан. До усього іншого, що слід взяти до уваги і затримання американським крейсером "Монтерей" в Аравійському морі судна без розпізнавальних знаків з вантажем російської та китайської зброї для єменських хуситів. Знову ж таки, на додаток до іранських вух "ихтамнетов" за хуситами проявились і російські. А це вже серйозно, бо хусити - це проксіз Ірану та Росії для підривної діяльності проти головного союзника США в регіоні Саудівської Аравії.
Показово, що обом - і Ірану, і Росії - необхідні турбулентності на ринках нафти і нафтопродуктів, щоб ціни на них зростали. А для цього якраз і потрібно уражати двох найбільших плеймейкерів глобального нафтового ринку - Саудівську Аравію і США.
Далі буде ще багато чого цікавого…
А нам слід думати над захистом нашої критичної енергетичної інфраструктури. -
Михайло Гончар https://gazeta.ua/blog/55040/ihtamnety-zdijsnili-potuzhnu-kiberataku-na-ssa
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11.05.2021 12:52 Ответить
Ну від цієї херні писаної,може якась (не знаю ,як курву,курвою назвати?)
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26.05.2021 13:50 Ответить
от бачиш, Віва, всі працюють - давай, може, і ти?
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11.05.2021 12:54 Ответить
Вова, а де будуть сервери цього "Кіберцентру" розташовуваться? Невже, не в Росії?...
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11.05.2021 13:11 Ответить
очевидное-невероятное))) оно еще не открывало....а там всё работает ))))
так может и не надо рыльце туда пхать...открывашка?
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11.05.2021 13:55 Ответить
Оно вообще понимает что такое специалист по кибербезопасности и сколько он стоит?
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11.05.2021 13:56 Ответить
зеля, задолбало ты уже месаги про будущее постить
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11.05.2021 14:05 Ответить
заклинає. Чи, точніше: лапшу вішає.
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11.05.2021 14:49 Ответить
Хтось запустив а Шмаркля відкривати вже працююче зібралось.Перший ударкібербезпека нанесе по клятим ворогам Соплі,по Пороху та ЄС.Щоб подивитись Пу позаду понижче спини.
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30.10.2021 19:15 Ответить
 
 