УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16000 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
2 593 13
Нафтогаз (1243) Вітренко Юрій (370)

Вітренко розкритикував наглядову раду "Нафтогазу": "Некомпетентні люди не можуть ефективно регулювати менеджмент"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Вітренко розкритикував наглядову раду

Глава правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про некомпетентність наглядової ради компанії, зокрема, за його словами, в Наглядовій раді немає юристів, які розбиралися б в українському антимонопольному законодавстві.

Про це він заявив в ефірі Суспільного, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Економічну правду".

Вітренко заявив, що у ситуації з "Нафтогазом" ця проблема проявилась у тому, що наглядова рада визнавала відмінною роботу правління в умовах величезних збитків.

"Падає видобуток, третій рік поспіль. У наглядовій раді немає жодного фахівця з видобутку, який би мав відповідну фахову освіту і досвід роботи. Як людина без спеціальності може контролювати таку професійну галузь, як видобуток газу?", - заявив Вітренко.

Також, за його словами, у наглядовій раді компанії немає юристів, які б розбиралися в українському антимонопольному законодавстві.

"Вони не розуміють український контент. Вони вірять в те, що їм говорить голова правління. Це нормально чи це системна помилка існуючої моделі корпоративного управління?" - додав він.

Читайте також: Урядовий темник про призначення Вітренка: ганебні відповіді на незручні запитання

"Це також питання до тих, хто призначав наглядову раду. І міжнародні інститути брали в цьому участь", - підкреслив Вітренко.

Роботу наглядової ради Вітренко також розкритикував в інтерв'ю НВ Бізнес.

"Ефективна наглядова рада починається з дуже чіткої постановки завдань перед компанією. А для цього є відповідний механізм, який часто не використовується в належній мірі, - це по-англійськи strategic directions, тобто стратегічні напрямки діяльності. Їх має оперативно встановлювати держава. Зараз є політики власності. Але на практиці це неробочий механізм.

Не може бути універсальних компетентних людей, не можна розбиратися в усьому. Некомпетентні люди не можуть ефективно контролювати і регулювати менеджмент, а в цьому завдання наглядової ради. Якщо в наглядовій раді Нафтогазу, наприклад, не було жодного реального фахівця у газовидобутку, то й очікувати, що наглядова рада проконтролює ефективність діяльності Нафтогазу в частині видобутку складно, розумієте?", - сказав голова правління НАК.

"Але іноді просто немає підстав вважати, що вони реально розуміють, що в цих держкомпаніях відбувається. Вони часто не професіонали в операційній діяльності в українському контексті", - додав Вітренко.

За його словами, реформа корпоративного управління "зробила кілька неправильних поворотів".

"Зараз у багатьох випадках є обґрунтовані закиди в тому, що ця реформа не забезпечує наявність дієвого механізму, який би змушував менеджмент ефективно працювати в інтересах суспільства.

Також читайте: Ротація в керівництві "Нафтогазу" відбулася в межах закону, - Шмигаль

Ми бачимо ознаки неефективної роботи держкомпаній. Це очевидна проблема, яку потрібно вирішувати. А в окремих випадках ми бачимо, що і немає ізоляції від політичного втручання і навіть іноді корупції. Хоча є великий прогрес", - резюмував він.

"Але давайте говорити про майбутнє. Я сподіваюся, що найближчим часом проведуть конкурс, буде наглядова рада з більшістю незалежних директорів, у тому числі з міжнародним авторитетом і розумінням, у хорошому сенсі слова, українських реалій.

Але є значна ймовірність, що, як і минулого разу, міжнародні партнери запропонують політичний компроміс, скажімо так. Замість сухого професійного конкурсу за стандартами ОЕСР, запропонують якихось своїх представників", - припустив також Вітренко.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Витренко раскритиковал набсовет

Опять будут распускать? На этот раз чтобы бабки на "Большое воровство" перекинуть?
показати весь коментар
11.05.2021 16:26 Відповісти
нічьо, ти туди заведеш компетентних - вони допоможуть ефективно розікрасти фонди
показати весь коментар
11.05.2021 16:28 Відповісти
Давай Юрій Наталь наРАГУЛіруй покажи клас!
показати весь коментар
11.05.2021 16:28 Відповісти
Помимо главного требования к Главе правления "Нафтогаза": должен быть свой человек, там есть еще один интересный пункт: Должен уметь говорить умными словами, но так чтобы ничего не было понятно.
показати весь коментар
11.05.2021 16:37 Відповісти
агов, адміни, покажіть персонально всіх членів наглядової ради, і хто їх туди призначав!

ЗІ: Сірожу Лещенка таки хтось призначив... Він, звісно, в Укрзалізниці; але ж призначає уряд...
показати весь коментар
11.05.2021 16:43 Відповісти
только "компетентные " , в нищей стране Украине,могут выписывать себе премиалальные ,от которых окуевают даже мировые газовые менеджеры ,
показати весь коментар
11.05.2021 16:48 Відповісти
Скоро всплывет еще один олигарх .сынок мамы комуняки
показати весь коментар
11.05.2021 16:51 Відповісти
Социалистки....прогрессивной.... Вітренко розкритикував наглядову раду "Нафтогазу": "Некомпетентні люди не можуть ефективно регулювати менеджмент" - Цензор.НЕТ 249 и доходы следовательно у сынка должны быть прогрессивными...
показати весь коментар
11.05.2021 17:08 Відповісти
Вот примерно таким топ-менеджментом / Top management "окружены, обласканы и поставлены на надлежащее им место" еще уцелевшие, - после массового нашествия в НАК НефтеГаз Украина такого специфического топ-менеджмента, - геологи, буровики, газодобытчики...

И это большевизм/большевики в Украине ХХІ -го века - не обязательно, что бы экипаж Boeing был обучен льотному делу и умел летать, или сотрудники Boeing Company умели строить самолеты... https://www.facebook.com/Global_fun_video-111128177285862/videos/2712832268931755/
показати весь коментар
11.05.2021 17:11 Відповісти
абсолютно воно правий та вважаю, що його соціанута мамаша та бородата бабця Беня- ось і всі, що мають необхідні знання... Маю ще пропозицію, назначити Igor L (Ляшеник)- радником з усіх питань, бо таке вумне, що аж страшно. Вітренко розкритикував наглядову раду "Нафтогазу": "Некомпетентні люди не можуть ефективно регулювати менеджмент" - Цензор.НЕТ 2267
показати весь коментар
11.05.2021 18:00 Відповісти
всё верно сказал.
показати весь коментар
12.05.2021 00:21 Відповісти
Ну короче ..Писец!!
од Зелебобы Прийшло специялизд..
Небритая Внучка бородатой Баьушки...!
показати весь коментар
12.05.2021 01:29 Відповісти
Вітренко розкритикував наглядову раду "Нафтогазу": "Некомпетентні люди не можуть ефективно регулювати менеджмент" - Цензор.НЕТ 2324
показати весь коментар
12.05.2021 01:30 Відповісти
 
 